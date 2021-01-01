Дневник врачевателя

Крокозябла Просмотров: 42 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:37 by

3:00 — Проснулся на утреннюю молитву. Фернандо разбил банку с пиявками, евнух непомазанный. Собрали пиявок, трёх из них поставил ему на задницу, велел ходить так весь день — для снятия симптомов рукожопости.В 3:30 привели первого пациента. Изучаю анамнез больного: движения ломаные — не может ходить, заторможенная речь, плохо воспринимает слова на слух, попросил улыбнуться и поднять руки вверх — отказался выполнять.— Что ж, мне всё ясно. Это обычная одержимость. Приложите ему распятье на грудь, поливайте святой водой, читайте «Отче наш» по три раза на дню. Если не помогает, обращайтесь к вашему местному священнику — это его профиль.— Спасибо, доктор, — откланиваются пациенты и уходят.В 4:00 пришли инквизиторы — стандартная проверка на ересь. Обошли кабинет, проверили количество распятий, наличие библий, расспросили о новых методах лечения, забрали заработанное за утро, ушли с миром.В 4:30 утра привели роженицу. Уложили на стол, кричит, для отвода болевых ощущений приложили калёное железо, начали с Фернандо действовать: Фернандо принимает роды, я читаю молитву. Родился мальчик: взвесили, окропили святой водой, поставили пиявок ему и матери, прописали травы и мёд, попросили показаться через неделю, если выживут.В 5:00 началась вторая утренняя молитва. Фернандо уронил последнюю восковую свечу и наступил на неё, бастард недоразвитый. Пришлось достать сальные свечи — опять потом весь потолок в лазарете отмывать. Ещё три пиявки отправились на задницу Фернандо, а для профилактики мозговой деятельности налил ему в уши немного ртути.В 5:30 сели завтракать. Фернандо сообщил, что весь хлеб сожрали крысы, в обед пообещал сходить за крысоловом. Пожарил желудей, натаскал дождевой воды, открыли вино, подаренное королём. Сижу на улице, завтракаю. Фернандо питается святым духом, который развёл в лазарете сальными свечами.В 6:00 пришли инквизиторы, сказали, что пить с утра — грех. Забрали вино, проверили наличие библий в карманах, в лазарет заходить не стали из-за дыма. Забрали выручку от роженицы, ушли с миром.Через десять минут начался обход доверенной мне территории. В первом доме по нашей улице жило семейство Смитов. На прошлой неделе у них поголовно начали отваливаться носы и отслаиваться кожа. Налицо сильное истощение. Сделали кровопускание, осенили крестом, взяли плату, ушли с миром.Во втором доме ситуация была намного хуже. У единственного в районе кузнеца вытекала душа — через нос. Зелёная, тягучая, на вкус солоноватая — настоящая душа мастера. Пришлось вспомнить всё, чему меня учили. Сделали трепанацию, пустили кровь, ввели ртутный раствор и два часа читали «Отче наш». Плату забрали самостоятельно, так как пациент крепко спал, ушли с миром.Следующим на очереди был вывих лодыжки — лёгкая операция. Фернандо сделал анестезию специальной киянкой, стукнув парня по затылочной части. Ампутация прошла без заминок, прижгли калёным железом, прописали мазать место ампутации горячим воском при сильных болевых ощущениях.В 9:00 пришли к храму на предобеденную молитву. Фернандо назвал святого отца козлом, так как тот был его родным братом и увёл его жену в прошлом году. Его высекли на заднем дворе, пока мы со святым отцом обсуждали участившиеся случаи одержимости. Попросил дать Фернандо десять дополнительных плетей, а после наказал поставить ещё двух пиявок на свободные места.В 10:00 встречались с инквизиторами. Прошли стандартную проверку на распятья, рассказали наизусть треть библии, отдали заработок с утреннего обхода, разошлись с миром.В 12:00 сели обедать. Фернандо сходил на рынок за солёной рыбой. Мне — тушка, ему — голова: всё, как и положено. Достали из закромов брагу. Выпили по кружке, захмелели, начали выяснять отношения. Оказалось, что отец Фернандо был евнухом, а я-то всё это время шутки отпускал на эту тему. Извинился. Поставил себе двух пиявок в знак примирения.В 12:30 пришёл крысолов. Весь в каких-то чёрных волдырях, сильно потеет. Они с Фернандо пошли ловить крыс, а я пока принял пациента с зубной болью.Пока клещами вытаскивал передние резцы у девочки, послышалась ругань. Случайно удалил ещё и клык.— Вы чего, сукины дети, тут шумите?! — зашел я проверить, как дела.— Он еретик! — кричал Фернандо. — В дудочку дует. А крысы его слушаются.— Это мои методы! — протестовал крысолов.Пришлось позвать инквизиторов для урегулирования спора. Крысолова забрали, Фернандо получил десять профилактических плетей, с меня взяли плату за вызов, разошлись с миром.В 14:00 на центральной площади было организовано мероприятие. Были развернуты торговые шатры, играли музыканты, выступали приезжие циркачи, мы с Фернандо показательно врачевали. В половине третьего начали собирать кострища. Оказывается, сегодня сжигали ведьм.В 15:00 была общая молитва перед казнью. Фернандо выглядел плохо: побледнел, покрылся чёрными волдырями, упал во время чтения святого текста, еретик недовысеченный.Священнослужитель приказал схватить грешника и сжечь вместе с ведьмами. Пришлось использовать связи. Дошёл до короля и обещал, что целый месяц буду чистить ему уши, если этого идиота Фернандо отпустят: «два года будет без зарплаты работать».В 17:00 привели ведьм. Ба, сколько знакомых лиц! Помахал своей соседке Деборе. Спросил у её мужа, как тот понял, что она ведьма? Тот ответил, что она после восемнадцати часов работы в поле отказалась исполнять свой супружеский долг, а ещё храпела.В 18:00 мероприятие закончилось. Честно говоря, мне не понравилось. Может, я просто уже слишком стар для этого. Купил вина, заплатил извозчику за доставку Фернандо домой, отправился на вечерний осмотр в одиночестве.Настроение под вечер совсем упало, поэтому всем делал кровопускание, даже тем, кто ни на что не жаловался и просто попадался мне на пути — лишним не будет.В 19:00 помолился в одиночестве. Фернандо был совсем плох: весь вспотел, разговаривал с невидимыми людьми, порывался броситься со скалы. Возможно, геморрой обострился — на всякий случай прижег раскалённым железом.В 20:00 пришли инквизиторы. Осмотрели лазарет, проверили наличие нужного количества распятий, сказали, что если до утра Фернандо не перестанет говорить сам с собой, пришлют для консультации истязателя. Забрали дневной доход, ушли с миром.В 21:00 я уже категорически угорел от сальных свечей и вина и решил немного развеяться.— Фернандо, друг мой, эй, ну ты как? — пинал я легонько металлическим мыском своих сапог старого друга под рёбра.Тот сказал, что видел своих родителей, и они звали его к себе.Я решил, что это — хороший знак и повёл его в бордель. Денег у меня не было, но я был лекарем — уважаемым человеком. Большинство здешних женщин родились и рожали у меня на столе. Несмотря на своё состояние, Фернандо держался молодцом до самого утра. Я же просто напился и уснул в хлеву.В 3:00 меня разбудил хозяин борделя для утренней молитвы.Все женщины, что провели ночь с Фернандо, выглядели скверно. Они покрылись волдырями, сильно потели и не могли встать с кровати. Сделал всем кровопускание, благо у меня с собой был рабочий нож. Им я быстренько прошёлся по всем постояльцам заведения.В 4:00 пришёл истязатель для консультации. Я поблагодарил его за оперативность, но отправил домой — Фернандо был уже мёртв. Истязатель расстроился, но не сильно — у него с утра было ещё два адреса, которые находились неподалёку.Через неделю началась эпидемия чумы. Работы много — это хорошо. Но за неё не платят — это плохо. Взял в помощники новичка, зовут Альфредо. Говорит, что обучался медицине в Китае и мои методы — это жестокий, бессмысленный и нечеловеческий идиотизм. Одним словом, евнух. Многие скажут, что у лекаря работа — не сахар, но, знаете, судьбу не выбирают, главное ведь — верить в то, что делаешь благое дело, а с верой у меня проблем нет и не было!Записали, господин инквизитор?! Вот плата за визит. Разошлись с миром.Автор - Александр Райн.

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