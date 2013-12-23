Вечность пахнет нефтью (нефтяные твари). Часть 2

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 07:46

Lobber Просмотров: 73 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:46 by

Утром я проснулся от ударившего в мои глаза луча света. Пролежал я так ещё минут 15, прежде чем наконец окончательно проснуться. Позже со слипшимися глазами я побрёл на кухню, чтобы немного подкрепиться. Хотя и словом “подкрепиться” мою трапезу особо не назовёшь. Пару чёрствых кусков хлеба, да стакан воды. Экономить необходимо было абсолютно на всём, а то в один прекрасный момент я обнаружу, что в холодильнике и вовсе не осталось продуктов.Уже прошла примерно неделя с тех пор, когда я впервые столкнулся с этими нефтяными, если их так можно назвать, существами. И всю эту неделю я наблюдал за их поведением из окон, боясь даже на метр выйти за пределы своего логова. За это время я поверхностно смог их изучить, и в случае опасности буду знать, что делать.Во-первых, – не стоит рассчитывать на милость с их стороны. Я собственными глазами видел, как они поглощали тела погибших от этой напасти, и ни сколько ни сомневался, что со мной они церемонится также не будут.Во-вторых, – эти существа крайне неуклюжие, особенно большие в размерах. Передвигаются они с трудом, поэтому от одной-двух скрыться будет не проблема.В-третьих, – эти существа, очевидно, боятся огня. Думаю, объяснять то, что нефть – горючее вещество, не нужно.Эти знания наверняка помогут мне в ближайшее время, потому что запасы продовольствия не бесконечные, и вот-вот иссякнут. Поэтому я уже сегодня решил готовиться к очередной вылазке. Я знал, что единственные методы борьбы с этими тварями – ловкость, смекалка, и горелка под рукой на крайняк. У меня как раз в закоулках моей старенькой квартиры нашлось несколько полных горелок.И вот, вооружившись, я принял решение о начале своей опасной вылазки. Пока шёл вниз по лестнице, меня одолевала тревога и самые различные опасения. Но это и не удивительно, любой бы на моём месте нервничал, если бы полез в такое пекло. А я скажу, что тварей на улицах было немало. Из моего окна я мог иногда видеть с десяток штук. Перед выходом я конечно выглянул в окно и удостоверился, что под подъездом никто не стоит, дабы моя вылазка не закончилась в самом начале.После того, как я спустился вниз по лестнице, я открыл подъездную дверь и огляделся. В поле моего зрения попало несколько существ, которые, к счастью, пока не обращали на меня внимания. Я быстро, но незаметно пересёк улицу. Кстати о вылазке – сегодня я планировал посетить супермаркет.Вот уже через 15 минут я находился на пороге этого большого магазина. Внутри, я уже видел, находилось как минимум несколько нефтяных тварей, поэтому необходимо было действовать крайне осторожно.Я практически без единого звука прокрался в магазин и устремился к нужному мне отделу. Даже составил себе список того, что было нужно. Конечно, больше всего необходимы были консервы.И так, я собрал всё необходимое и уже собирался уходить, как вдруг я вновь столкнулся лицом к лицу со своей смертью, и лишь благодаря своей реакции я сумел обхитрить её, но едва ли я ещё раз смогу так легко выкрутиться.Так вот, я собирался уже уходить, как вдруг слышу какой-то странный звук с потолка. Думаю, вы уже поняли, что к чему. Это существо сидело наверху и поджидало меня! Я вовремя отпрыгнул, что и спасло мою жизнь. Оно упало на пол, и попыталось встать. Я хотел было убежать, но они поджидали и на входе. Я, казалось бы, находился в безвыходном положении, но вдруг меня озарило. Горелка!Я достал из своего рюкзака два баллона со смертельной смесью и начал палить по ним. Вы бы видели это зрелище! Твари метались из стороны в сторону, пытаясь погасить огонь, но тщетно.Спустя 5 минут путь был открыт, и я принял решение отправиться домой.В своё логово я отправился с большим запасом консервов, которых мне бы хватило как минимум на пару недель. По дороге, конечно, тут и там встречались твари, но за время вылазки я даже как-то привык к этому.И знаете, я, наверное, впервые испытал такое удовольствие от трапезы. Но это и не удивительно, особенно учитывая то, что я ел в последнее время.В тот вечер я уплетал консервы и даже не догадывался о том, что меня ждёт ночью. А ждало меня страшное.Так вот. Было около двух часов ночи (по каким-то причинам я не мог заснуть), как вдруг со стороны входной двери послышался сильнейший удар. Потом ещё один, и ещё. Мне и думать не пришлось касательно того, кто колотил в неё. Дверь у меня хоть и крепкая, но такие удары она точно не выдержала бы.Я встал с кровати, оделся, собрал провизию и стал обдумывать план побега. А тем временем дверь уже еле держалась, ещё пару ударов – и всё. Внезапно я вспомнил, что у меня рядом с окном находилась пожарная лестница. Недолго думая, я рванул на кухню, как вдруг услышал звук удара двери о пол.Однако я успел залезть и уже через 3 минуты спрыгнул с лестницы. Эту ночь нужно было где-то переждать, и я знал такое место. У местного магазина, который недалеко от моего дома находится, есть склад с очень крепкой дверью. Расположение ключей от склада я знал – они находились в выдвижном ящике под кассой.Минуты три я бежал, не оглядываясь – и в один момент на горизонте показалось серое здание без опознавательных знаков. Я забежал в него, достал ключи и уже было хотел выбегать обратно (вход на склад находился изнутри), как вдруг вижу, что метрах в 5 от меня штуки 4 этих существ. Я хотел было уже применить своё оружие… как вдруг обнаружил его отсутствие. Впопыхах я совсем забыл о нём. Однако я взял себя в руки, решил рискнуть и попытаться проскользнуть мимо них.Я что есть мочи рванул, смог пробежать ровно между двумя тварями и двинулся в сторону склада. Спустился по лестнице, нашёл нужный ключ, открыл дверь и быстро запер её с обратной стороны. И уже спустя пару минут в дверь начали раздаваться удары – но она была им не по силам.Спустя ещё минут десять-пятнадцать звуки прекратились, а я улёгся на холодный пол и уже спустя пол часа провалился в мир сновидений.

Ключевые слова: Твари гибель человечества погоня авторская история

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