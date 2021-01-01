Вечность пахнет нефтью (нефтяные твари). Часть 1

Lobber Просмотров: 87 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:45 by

Имя мне Евгений, 25 лет. Холост. Совсем недавно весь мир перевернулся с ног на голову не только у меня, но у всех жителей этой планеты. Я до сих пор боюсь выходить на улицу, потому что знаю, что эти твари поджидают меня.В общем, неделю назад я как всегда пришёл уставший с работы и решил посмотреть телевизор, дабы узнать, что там происходит в мире.В эфире показывали экстренные новости: рассказывалось о том, что почти одновременно на огромном количестве нефтехранилищ по всему миру неизвестными были проведены диверсии. Половина нефтепродуктов была слита в воду, а другая половина была сожжена. Таким образом произошла самая настоящая экологическая катастрофа, прецедентов которой в мировой истории ещё не было. Ущерб оценивали в триллионы долларов, но заверяли, что правительства стран уже пытаются решить эту проблему.Я был крайне обеспокоен этой новостью. Весь вечер я вертел в голове слова телеведущего, даже заснуть толком не мог. Но в конце концов убедил себя, что всё образуется, так как мировое сообщество-то уж точно устранит проблему, какая бы тяжёлая она не была. После этого я уснул. Завтра на работу не надо, поэтому можно было расслабиться.Утром я пробудился от крайне едкого запаха, ударившего мне прямо в нос. В первое время в вообще не мог понять, что произошло. Но потом, когда полностью проснулся, я понял, что пахла нефть. Воспоминания хлынули, и вспомнил вчерашний репортаж.У меня рядом с домой находилась речка, и я решил выглянуть в окно. После этого я впал в настоящий ужас. На ней не было ни одного живого места, каждый метр был покрыт этой чёрной субстанцией. А на поверхности воды плавали чуть ли не тысячи мёртвых рыб.На берегу стояло множество обескураженных людей. Они не могли поверить в то, что произошло. Ведь только на прошлой неделе огромное количество рыбаков вылавливало оттуда разных морских существ.И вот что я ещё заметил – сам вдох давался с большим трудом. Сильно болела голова, и я решил принять таблетки, чтобы хоть немного заглушить боль.Этот день прошёл ужасно. Я не хотел выходить с дома и видеть лица людей, находившихся в ужасе от происходящего. К тому же никуда не пропадала адская боль в голове и ужасная слабость. Я даже с ног сваливался иногда. Пол дня я сидел перед телевизором и слушал новости. По всем новостным каналам повторялось одно и тоже – массовые диверсии на нефтехранилищах привели уже к тысячам жертв, а правительства не справляются с ситуацией. Я смотрел на всё это и охреневал – неужели в наше время такое возможно? Неужели возможно, что группа из нескольких десятков человек может устроить самый настоящий хаос по всему миру?В первое время у меня ещё была надежда. Но спустя всего несколько дней, когда теле и радио эфир прекратился, а люди начали умирать уже и в нашем городе, я понял, что помощи нам ждать уже не от кого.В то утро я проснулся с раскалывающейся донельзя головой. Обезболивающие уже практически не действовали. Я решил вновь выглянуть в окно. Я уже было хотел закричать, но в моём будто застрял ком, не дающий мне сделать этого. На дорогах, на берегу, во дворе моего дома лежали трупы, их были сотни. Вы бы видели это зрелище. Я попытался включить телевизор, но… я только сейчас заметил, что во всей квартире погас свет. Я, скажу, что даже не удивился особо.А еда уже потихоньку заканчивалась, и нужно было идти в магазин. Возможно я и кого-то живого встречу по пути.И я впервые после оглашения той ужасной новости вышел на улицу. То, что я всё ещё был в ужасе, это ничего не сказать. Как я и говорил раньше, повсюду лежали трупы. Причём видно, что свежие. Никто разлагаться ещё не начал. Похоже, что только недавно погибли.И вот уже спустя минут 15 я подходил к магазину. И я, знаете, даже немного привык ко всей этой обстановке. К своим тяжёлым вдохам, к вечно болящей голове, к трупам то там, то сям. Поэтому я даже практически не удивился, когда увидел в магазине самую настоящую гору из мёртвых людей. Причём некоторые как бы видно, что из-за этой херни погибли. А некоторые… некоторых убили! Я понимал, что тогда здесь развернулась самая настоящая борьба за продовольствие. Но это не самое главное, главное то, что магазин был практически пуст. Всего несколько консервов да хлеб недельной давности. Это было явно не к добру, но всё же лучше, чем ничего.И я подвожу Вас, читателей, к самому главному. Тому, от чего у меня до сих пор кровь стынет в жилах при одном лишь воспоминании об этом. Это уже, твою мать, ну никак не поддаётся какому-либо логическому объяснению.А произошло вот что – я снова возвращался домой с небольшим количеством добытого продовольствия, как вдруг увидел, что из реки… что-то выходит. Меня тогда прямо парализовало, ей-богу. Даже кончиками пальцев пошевелить в тот момент не мог.Так вот, из воды начало что-то вылезать. И я могу сказать, что оно было метров 2 ростом. Это был человекоподобный силуэт, но… но это был даже близко не человек! Это была похожая на человека по форме куча нефти! Что-то как будто удерживало эту субстанцию в определённой форме. Это нечто вышло из воды, подошла к одному телу, и… оно поглотило его. Буквально. И на моих глазах эта тварь стало гораздо больше. К огромному счастью не заметив меня, оно побрело вдоль берега. Я же стоял в ступоре ещё минут 30.Из этого состояния меня вывело ещё одно поднимающееся с водных глубин существо. Я чувствовал, что оно смотрит на меня. Чувствовал на себе этот тяжёлый взгляд, хотя на существе не было даже намёка на какие-то черты лица. Тварь побрела ко мне, а я мигом пришёл в себя и забежал в подъезд, закрыл дверь на все возможные замки, и даже подпёр её шкафом, чтобы уж наверняка никто в моё логово не забрался.После всего этого я забился в угол, и слёзы потекли по моим щекам. Неужели это конец? Неужели всё? И что это за паскуды такие? Что мне теперь делать?Не знаю, сколько я так просидел, но, когда я всё же пришёл в себя, солнце уже садилось за горизонт. У меня в голове не было никакого плана, я не представлял, как мне действовать дальше. Тогда я всерьёз начал задумываться о том, чтобы покончить с собой. Уж лучше так, чем от голода помереть.Но я всё же каким-то образом смог убрать из головы эти мысли и отправиться спать, ожидания ещё один день, который вряд ли преподнесёт что-то хорошее.

Ключевые слова: Твари гибель человечества катастрофа нефть авторская история

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