Реальные видения из жизни

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 606 Комментарии: 5 +4 Вчера, 18:14 by

Много чего видел, расскажу пару историй.Было мне лет восемь - девять. Остался я у бабушки с дедом ночевать в деревне. Просыпаюсь ночью - в туалет хочется. А туалет, как известно, на улице. Чтобы выйти из дома, нужно пройти через одну смежную комнату и кухню. Захожу я в эту комнату, глаза протираю спросонья, вижу ноги чьи-то перед собой. Я остановился, думаю - дед не спит, наверное. Зырк на диван - дед лежит себе спокойно, посапывает. Перевожу взгляд - стоит передо мной старик. Высокий - мне, чтоб в лицо посмотреть, пришлось аж голову задирать. Седой, в темной одежде, коренастый такой - в плечах широкий. Он стоит, и я стою, смотрю на него. Спросонья не сразу приходит осознание чего-то страшного, вот я и стою. А он не шевелится вообще. Стоит и смотрит куда-то мне за спину, на меня вообще внимания не обращает. И тут ко мне постепенно начало возвращаться понимание происходящего. Аж волосы зашевелились на руках.В общем, ломанул я обратно, залез под одеяло и лежу. Сначала первых петухов ждал. Прокукарекали - а все равно темно. Потом третьих... В общем, пока не рассвело, я так под одеялом и пролежал. Потом только аккуратно выглянул - нет никого. Только тогда и получилось у меня в туалет сходить.Еще про одного товарища расскажу, который периодически рядом со мной появляется.Первый раз его брат увидел. Мы мелкие с ним были - спали в одной комнате. Говорит: просыпается утром, смотрит на мою кровать, а рядом с нею надо мной стоит кто-то. Запомнил он, что весь в черном был, невысокого роста и как бы склонился надо мной, разглядывая как будто. А потом как будто почувствовал, что его видят, и растворился, как туман темный. Потом рассказал мне, а я помню, что мне в ту ночь кошмары какие-то снились.Лет через десять я его и сам увидел. Просыпаюсь утром, а у меня в ногах он стоит. Маленький, метр двадцать примерно. Монах в черных одеждах. Капюшон на голове, лица не видно. Стоит надо мной с книжкой в руках и вроде как читает ее. Секунд десять я его рассматривал, а потом он так же растворился, как мне брат и рассказывал.Сейчас уже реже что-то такое вижу. Белый кот только изредка по квартире ходит. Часто его боковым зрением замечаю. Но уже привык.Автор - ЧеширКо.

Ключевые слова: Деревня бабушка ночёвка старик детство брат неизвестный белый кот

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