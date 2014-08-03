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Истории из жизни

Реальные видения из жизни

Много чего видел, расскажу пару историй.

Было мне лет восемь - девять. Остался я у бабушки с дедом ночевать в деревне. Просыпаюсь ночью - в туалет хочется. А туалет, как известно, на улице. Чтобы выйти из дома, нужно пройти через одну смежную комнату и кухню. Захожу я в эту комнату, глаза протираю спросонья, вижу ноги чьи-то перед собой. Я остановился, думаю - дед не спит, наверное. Зырк на диван - дед лежит себе спокойно, посапывает. Перевожу взгляд - стоит передо мной старик. Высокий - мне, чтоб в лицо посмотреть, пришлось аж голову задирать. Седой, в темной одежде, коренастый такой - в плечах широкий. Он стоит, и я стою, смотрю на него. Спросонья не сразу приходит осознание чего-то страшного, вот я и стою. А он не шевелится вообще. Стоит и смотрит куда-то мне за спину, на меня вообще внимания не обращает. И тут ко мне постепенно начало возвращаться понимание происходящего. Аж волосы зашевелились на руках.

В общем, ломанул я обратно, залез под одеяло и лежу. Сначала первых петухов ждал. Прокукарекали - а все равно темно. Потом третьих... В общем, пока не рассвело, я так под одеялом и пролежал. Потом только аккуратно выглянул - нет никого. Только тогда и получилось у меня в туалет сходить.

Еще про одного товарища расскажу, который периодически рядом со мной появляется.

Первый раз его брат увидел. Мы мелкие с ним были - спали в одной комнате. Говорит: просыпается утром, смотрит на мою кровать, а рядом с нею надо мной стоит кто-то. Запомнил он, что весь в черном был, невысокого роста и как бы склонился надо мной, разглядывая как будто. А потом как будто почувствовал, что его видят, и растворился, как туман темный. Потом рассказал мне, а я помню, что мне в ту ночь кошмары какие-то снились.

Лет через десять я его и сам увидел. Просыпаюсь утром, а у меня в ногах он стоит. Маленький, метр двадцать примерно. Монах в черных одеждах. Капюшон на голове, лица не видно. Стоит надо мной с книжкой в руках и вроде как читает ее. Секунд десять я его рассматривал, а потом он так же растворился, как мне брат и рассказывал.

Сейчас уже реже что-то такое вижу. Белый кот только изредка по квартире ходит. Часто его боковым зрением замечаю. Но уже привык.

Автор - ЧеширКо.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 18:14
Вчера, 18:14 by Сделано_в_СССРПросмотров: 606Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Деревня бабушка ночёвка старик детство брат неизвестный белый кот

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 19:38
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 761
Комментариев: 8 621
ЧеширКо забросил творчество и стал писать истории из жизни?
Вах, что творится!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: az.ecmb
Вчера, 19:57
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 270
Было мне лет восемь - девять...
Аж волосы зашевелились на руках
smeh Образно. Гораздо образнее, чем на голове!
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#3 написал: змей горыныч
Вчера, 20:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 122
Это вообще про что ?
Зарегистрирован: 26.04.2015
#4 написал: Pmariam
Сегодня, 10:07
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1168|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 3 285
Цитата: Летяга
Сначала первых петухов ждал. Прокукарекали - а все равно темно. Потом третьих... В общем, пока не рассвело, я так под одеялом и пролежал. Потом только аккуратно выглянул - нет никого. Только тогда и получилось у меня в туалет сходить.
хорошо что в моменте не надул :)
в 8 лет волосы на руках? ах ну да, он же кот...

вообще странные персонажи, если приходили к ребенку и он до сих пор жив (судя по его комментариям он уже давно дядечка), что что им нужно было? ведь не вестники же смерти оказались
Зарегистрирован: 22.07.2013
        
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 12:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (210|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 210
Мистика! Не иначе anguished . Спасибо за истории.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
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