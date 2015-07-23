Ночная уборка офисов

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:35

Причина: Стилистика автора сохранена.

Phantom666 Просмотров: 35 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 07:35 by

Приветствую всех анонов, что в данную минуту читают мою историю. Случай, о котором мне хотелось бы вам рассказать сегодня, является полностью реальным, хоть многие могут думать об этом иначе. Я и сам до недавнего времени воспринимал всё произошедшее за простую галлюцинацию, но мне кажется, что это вовсе не так. Ладно, не буду тянуть, сразу перейду к случаю, только сначала, для понимания сути истории, расскажу вам немного про свою работу, да и вообще про свою жизнь в последнее время.С институтом у меня сначала не фортануло - неожиданная кончина отца в моём 20-летнем возрасте свалила на мои плечи кучу проблем с кредитами и долгами, на которые ушло не только всё отцовское имущество, но и мои накопления от стипендии, вплоть до последней копеечки. Экзамены сдал тяп-ляп, кое-как устроился на временную работу уборщиком в одном офисном здании (название фирмы говорить не буду), и, благодаря усилиям моей старшей сестры-юриста, смог наконец-то обжиться в квартире рядом с работой, преждевременно продав старую, отцовскую. Проще говоря - тот год выдался для меня крайне сложным и нервным, но сейчас всё уже нормально. Моё новое пристанище было более комфортное, чем квартира отца, но я не желал задерживаться надолго здесь. Решил, что пока не наберу достаточно средств на более достойную квартиру у центра - работать тут и ждать нужного момента для запланированного мной переезда. С тех пор прошло всего 2 года, но я уже успел обосноваться на работе и привык к местному графику.Зарплата моя была не самая имбовая - всего 35 тыс. в месяц, из которой я половину вкладывал на проживание и счета, а другую, более меньшую, оставлял на дальнейшее накопление. В мои обязанности входила ночная уборка помещений на втором этаже здания, а если быть конкретнее - уборка 9-ти кабинетов (один большой, состоящий из 3-х помещений, 4 средних, кладовая и кабинет директора здания). В основном нужно было просто выкидывать мусор, пылесосить и протирать столы, а иногда и давить гадких тараканов в одном из кабинетов, которые периодически появлялись там, в поисках остатков еды от персонала. Честно говоря, всегда ненавидел этих вредителей всей душой.Помимо меня на том этаже ещё работала какая-то уборщица-узбечка в платке, но приходила она крайне редко, и поэтому мы особо не общались (насколько я могу судить, она убирала туалеты и мыла полы в коридоре). Часы работы проходили в районе между 9-10 часами ночи, заканчивал уборку ближе к полуночи, в зависимости от степени количества мусора. Такой режим был как раз из-за местного персонала, который периодически задерживается на рабочем месте допоздна, и с которым у меня не было особого желания встречаться лицом к лицу. Поэтому работать приходилось в самое позднее время, хорошо, что хоть 3 раза в неделю, иначе я бы страдал от недосыпа. Думаю, всё самое важное я уже сказал.Ах да, ещё заранее упомяну - ни в какую мистику я вообще не верил до того случая, а значит, ночью в том здании было нечего бояться - в коридоре ведь висели камеры. Если что-нибудь случится, то охрана это заметит и пришлёт помощь в считанные минуты. В какие-то промежутки времени иногда что-нибудь падало на пол, я поднимал это и списывал на криворуких сотрудников, ставивших предметы таким образом, что они вскоре умудрялись падать сами (только вот странно было то, что это происходило именно перед началом лета). Тёмные комнаты освещались многочисленными экранами мониторов, способных разогнать тьму в углах кабинетов, а прочные окна без ручек и ставней не позволяли нарушителям снаружи проникнуть внутрь. Но, как это часто и бывает, однажды случилось одно исключение.Именно в ту самую ночь, во время моей уборки, в самый обычный момент повсюду неожиданно вырубился свет. Был ли он отключён во всём здании, я не мог точно сказать, ведь тогда я умудрился «застрять» в кабинете, где в тот момент проводил уборку. Вот в чём загвоздка - двери кабинетов закрывались на магнитные электрические замки, открыть которые можно было только с помощью ключ-карты. Ключевое слово «ключ-карта» - именно её по своей тупости я и забыл тогда забрать из своего кабинета с кладовкой. Без неё открывать кабинеты, естественно, было невозможно. Внутри же, в самом кабинете, вместо замка была кнопка открытия двери, с помощью которой я мог бы выбраться за ключом, но была и другая проблема. Видимо, при отключении света случился перебой в замке, и дверь заблокировала сама себя (открывающая её кнопка не реагировала совсем), так что, в итоге я оказался заперт совершенно один в тёмном кабинете. Лишь тусклый свет ламп в парке за окнами немного освещал половину помещения.Отчаиваться я не стал, знал ведь, что охранники доложат об отключении ремонтникам, и в течение получаса должны были вернуть свет. Поэтому я просто уселся в офисное кресло, стал слушать «Энигму» без наушников и ждать освобождения, одновременно пытаясь понять, как вообще такая фигня произошла с дверью. Время шло крайне медленно, казалось, прошёл час или более. Я же не переживал по этому поводу, благо торопиться смысла не было - дом ведь был рядом, так что я мог тут сидеть хоть до утра. Чуть позже я смотрел на телефоне приколы и пранки с едой, как вдруг, совершенно внезапно, за окном послышался лёгкий стук, словно костяшками пальцев пробарабанили по поверхности. Меня аж передёрнуло от неожиданности, я поднялся и посмотрел в сторону окна, но ничего подозрительного там не заметил. Этот звук меня слегка озадачил, ведь звучал он так, словно действительно кто-то постучал в него, хоть окно и располагалось на втором этаже. Спустя пару секунд я уже про это забыл и уселся обратно в кресло. Видео шли как бы фоном, я практически не смотрел их, лишь думая о чём-то своём. И уже через минуту это повторилось вновь - опять стук, на сей раз чуть отчётливей. Я опять вскочил, взглянул на дальнее окно и тут же застыл...За окном виднелся силуэт. Точнее, это было очертание человека, видного только по плечи из левого угла окна, полностью чёрного и безволосого. Всё бы ничего, да вот только он каким-то образом умудрялся находиться на уровне окна второго этажа, без видимых для этого опор. Я же находился в самом дальнем от окон углу кабинета, и мне совсем не хотелось подходить к ним близко, хоть и понимал, что он (или оно?) не сможет проникнуть сюда сквозь прочное стекло. Чтобы лучше разглядеть его, я включил камеру и приблизил вид на окно. Но вместо увеличения экрана я умудрился нечаянно нажать на кнопку и сделать снимок (эти кнопки, как назло, находились слишком близко друг к другу), после чего свет в кабинете неожиданно включился.https://ibb.co/4sMgWMN (Арт)Я тут же зажмурил глаза от яркого света. Да уж, после получаса сидения за телефоном в кромешной темноте даже 3-х лампочек хватило, чтобы ослепить меня. Естественно, когда я взглянул на окно, никакого силуэта там больше не было. Уже вздохнул с облегчением - подумаешь, просто показалось из-за усталости. Но вот когда я заглянул в галерею на мобильнике, то обомлел. Последним снимком оказалось то самое фото с силуэтом. Не знаю, сколько я простоял в ступоре, пока осознание произошедшего до меня, наконец, не дошло, и я в замешательстве и спешке покинул кабинет. То, что мне удалось заснять, явно было каким-то призраком или даже чем-то похуже. Ну не мог человек так спокойно стоять у окна второго этажа! Именно тогда моё скептическое мнение по отношению к мистике напрочь отпало из головы. А потом я почему-то плюнул на это - ну увидел я призрака, да и фиг с ним. Свет ведь всё равно включили, что он теперь сможет мне сделать? Решив покончить со своей сегодняшней работой, чтобы пораньше вернуться домой и завалиться спать, я встал, и, не думая о силуэте, начал свою уборку. Но, как вы, наверное, догадываетесь, всё веселье тогда только началось...Сначала уборка шла своим ходом и ничего такого убер-жуткого не происходило. Убирал кабинеты, ел, периодически, из своего ланчбокса бутерброды, время от времени возвращался обратно за водой, когда в горле пересыхало. Продуктивную уборку 212-о кабинета (тот, что с тараканами) прервал резкий грохот из коридора, а точнее, по моему предположению - из дальнего 216-го, где я пока ещё не убирался сегодня. Дыхание резко перехватило, я в тот момент находился практически в полной тишине, уже собираясь включить в плеере музыку. Грохот был таким, словно у кого-то на пол упал монитор компьютера, и именно это напугало меня - если что-то там поломалось, то все пойдут обвинять исключительно меня, ведь кроме меня ночью на том этаже не было (а узбечка по умолчанию не считается, она же к кабинетам не имеет отношения). Естественно, я ломанулся туда со всех ног на олимпийской скорости - настолько быстро я бежал. Достигнув 216-о кабинета, я вломился в него, включил свет, но... почему-то ничего не произошло. Клавиша переключения просто не реагировала, словно контакт в проводнике полетел к чертям. Тогда я забил на него, достал телефон, чтобы фонарик включить, но тут же онемел...Когда я посмотрел в освещаемый мониторами кабинет, моё сердце буквально ушло в пятки от того, что я там увидел. Чёрное человекоподобное существо, ростом 3-х метров, с относительно небольшой безволосой головой, упругим, худощавым телосложением и неимоверно длинными руками, оканчивающимися кистями с длинными, очень длинными и острыми когтями. Лицо и ноги растворялись в темноте кабинета, даже несмотря на освещающие его мониторы. Оно неподвижно смотрело прямо в мою сторону, не издавая совершенно никаких звуков. И хоть лица не было видно, мне всё же казалось, что в его глазах (если они вообще у него были) отражалась нечеловеческая злоба и ненависть ко всем живым существам на Земле. При этом никакой угрозы оно пока что не представляло для меня. Нас разделяли какие-то жалкие 6 метров кабинета. Я думал, что если не успею вовремя закрыть дверь, то оно догонит меня и разорвёт на части своими острыми когтями, явно предназначенными для убийств. Мы стояли неподвижно в течение полминуты, не отводя друг от друга взгляда. В тот момент меня терзали два очень сильных и противоречивых ощущения. Одно заставляло бояться за собственную жизнь и бежать как можно дальше отсюда, а другая - рассмотреть существо поближе, пока оно не представляет угрозы для меня. Существо слегка наклонило голову влево, словно бы тоже удивляясь моему виду. В конце концов, барьер страха был преодолён - я сфотографировал существо, чем только ухудшил ситуацию...https://ibb.co/n3BLBW7 (Второй арт)Долговязое нечто среагировало на такую наглость и стало не то, чтобы бежать на меня, а как бы «идти», но с каждой секундой всё быстрее и быстрее. Надо поблагодарить мою реакцию - в тот же самый момент я пулей вылетел за дверь и захлопнул её, да так, что по всему коридору послышалось эхо. Инстинктивно зажмурился, ожидая сильного толчка в дверь и гневные вопли существа, но ничего не случилось. В ступоре я держал дверь спиной ещё около минуты, и уже потом решился заглянуть внутрь. В кабинете горел свет, а существа нигде не было видно.Следующим звуком был мой тяжёлый вздох от облегчения, ведь по факту я просто чудом остался жив. Вся произошедшая ситуация заставила меня в голос усмехнуться от нервов - надо же, обманул саму смерть, что ни говори. Странно, но ничего, что могло издать тот грохот, на полу не лежало. Все мониторы целы и стоят на месте, а сам пол был весьма чистым. Мне пришла забавная мысль в голову, будто тварь случайно опрокинула монитор и в спешке подняла его, а я как раз застал её врасплох. Это рассмешило меня, и я смог, наконец, успокоиться.Просматривая сделанное мной фото, я задумался - каким образом существо могло проникнуть внутрь, если окна не могут открываться, а двери закрыты на замки? Может быть, это был призрак или фантом? Но чуть позже я нашёл более рациональное объяснение – может, оно проникло сюда по вентиляции?.. Ну, тогда это вполне правдоподобно. Значит, оно попало внутрь здания, отключило свет и... для чего именно это всё было сделано? Напугать меня? Попытаться сожрать меня или сделать нечто похуже?..Решив прервать свои мысли, я продолжил работать, но уже с опаской, чтобы снова не натолкнуться на терроризирующую меня тварь. Просто тихонько и без паники собирал мусор, не думая о случившемся происшествии. И... вот прям именно с этого момента начинается лютейший треш.Закончив уборку кабинета с тараканами, я собрался идти к последнему, самому крупному помещению на этом этаже, но в какой-то момент осознал, что забыл свою тряпку после ухода. Устало вздохнув от досады, я вышел в коридор и двинулся в сторону 214-го кабинета. А коридор, кстати говоря, был полукруглой формы и заворачивал под углом примерно в 20 градусов, так что на другом его конце ничего нельзя было увидеть из-за постоянно мельтешившей перед глазами стены. Короче, я прошёл какое-то расстояние и тут же затылком ощутил чьё-то движение за спиной: послышались нарастающие шаги, словно бы этот кто-то хотел наброситься на меня сзади. Я развернул голову назад настолько быстро, что умудрился что-то задеть в позвонках, и сразу же почувствовал резкую боль в глубине шеи. Боль была такая невыносимая, что я аж вскрикнул, но вскоре всё прошло. За спиной, разумеется, никого не оказалось.Проверяя целостность шеи путём метода тыка, я больше не почувствовал жжения и боли в ней. «Видать, тварь решила окончательно доконать меня», - пришла незаурядная мысль мне в голову, когда я размышлял над темой произошедшего. В какой-то момент меня это всё задолбало, и я сразу пошёл в кладовку, достал оттуда совок с длинной ручкой, открутил пластиковое основание, и теперь у меня была добротного вида алюминиевая дубинка. «Пусть теперь только попробует ещё раз на меня наброситься, я ему причиндалы напрочь выбью до основания!» После такой героической мысли я отправился убирать самый последний кабинет (который был самым большим, поскольку состоял сразу из 3-х помещений), чтобы позже со спокойной душой отправиться домой, к тёплой кровати.До чего же глупо я выглядел в момент уборки - одной рукой собираю мешки с мусором, а другой крепко сжимаю железное орудие, уповая на то, что оно выручит меня в нужную минуту. Естественно, убирать с занятой рукой было крайне неудобно, но всё же это лучше, чем просто стоять и не иметь при себе оборонительного предмета. За время уборки ничего странного не случилось, видно тварь очканула от такого оружия и держалась в тени, покуда я не стану беззащитным. Но, как выяснилось позже, оно оказалось гораздо хитрее меня.То, что я отключал за собой свет, когда заканчивал уборку помещений, было большой ошибкой. Ведь тварь явно боялась как раз таки именно света и пользовалась тёмными помещениями, чтобы постепенно следовать за мной по пятам. Это я осознал, когда из тёмного помещения за мной раздался звон разлетавшегося стекла - со стола с едой упал и разбился цилиндрический стакан. Обречённо вздохнув, я взглянул в проём кабинета, где буквально 4 минуты назад закончил уборку. Осколки были разбросаны по полу, при свете горящих ламп, проникающих во внутрь. Как такового, страха уже особо сильного не было, были только раздражение и дискомфорт от происходящей вокруг жести. Я просто хотел спокойно прибраться, и, наконец, уже пойти спать, но, словно назло мне подсунули какую-то долговязую тварь, которая теперь хочет довести меня до точки кипения. Делать ничего не оставалось, кроме как пойти и убрать осколки. А дальше случилось нечто, что уже выходило за пределы всех рамок.Стоило мне только нажать на кнопку включателя, как случилось нечто совершенно необъяснимое. Вместо того чтобы включить в помещении свет и разогнать тягучую тьму, он вырубил свет в соседнем кабинете, из-за чего вокруг воцарился совершенный мрак (даже мониторы компов не могли развеять настолько пронизывающую темноту). Ну конечно же, я запаниковал - такого не мог ожидать вообще никто. Стал в панике переключать клавишу, но не происходило ровным счётом совершенно ничего, словно свет в здании опять вырубили. Последним вариантом оставался мобильник, я собрался достать его из кармана, чтобы включить наконец-то заветный фонарик, но тут же остановился. Прямо над моим затылком отчётливо послышалось тяжёлое и медленное дыхание, которое стало для меня самым жутким звуком, который я когда-либо слышал в своей жизни. Никогда не думал, что могу так быстро потеть - капля пота медленно, но уверенно соскальзывала со лба и, достигнув края, упала на пол с глухим стуком. Сердце, казалось, вот-вот выскочит наружу, ноги никак не хотели подчиняться и тряслись, как ветки на сильном ветру. Может, метафор и много, но тогда я испытал по настоящему дичайший, первобытный страх - я буквально ощущал трёхметровое нечто в паре сантиметров от себя, вам не представить мой ужас в тот самый момент. Вот и всё - я попался. Чего уж терять, может, стоит взглянуть в лицо монстра, что сейчас смотрело на меня сверху вниз? Я включил фонарик, развернулся назад и посмотрел...Знайте, до сих пор без понятия, как именно я тогда спасся. Быть может инстинкт самосохранения или простая уверенность в себе?.. Ничего не могу сказать на этот счёт. Потому что в тот момент, когда я увидел лицо твари, мой рассудок решил покинуть мою голову, хоть и на время. Ведь на том лице не было абсолютно ничего, кроме двух вертикальных щелей вместо глаз, хоть я всем своим существом ощущал на себе его уничтожающий взгляд, переполненный нечеловеческой ненавистью и злобой.Тогда я просто вышвырнул свою «дубинку» и побежал прочь. Настолько быстро, что по пути умудрился выбить плечом все двери на своём пути (теперь оно сейчас до сих пор побаливает). Я даже не додумался вызвать лифт - сразу ломанулся по лестнице вниз, перемахивая прыжками сразу все пролёты, чудом не ломая ноги. Охранники лишь в недоумении посмотрели на пробегающего мимо меня, даже не успев ничего сказать мне вслед. До дома бежал вообще без остановок. Добравшись до конечной цели, я без сил рухнулся на кровать и моментально уснул.Ночь проходила для меня очень медленно и мучительно. Мне снился до ужаса реалистичный кошмар - будто я оказался в системе офисных помещений, у которых вместо дверей и выходов были сплошные проходы в следующие комнаты, стены были мерзкого бледно-красного цвета, а вместо лампочек свет производил лишь мой маленький фонарик в руке (привет Backrooms, называется). Там меня постоянно преследовало это чёрное нечто, однако возникало постоянное ощущение, словно их здесь должно было быть сразу несколько. Вокруг постоянно слышались те самые жуткие вздохи, которые издавало то существо, они словно бы издевались надо мной, постоянно звучали то справа, то слева. Под ногами вибрировал пол, как будто по нему рядом бегало что-то огромное и тяжёлое, стоять ровно совсем не получалось. В конце концов, когда я уже совсем отчаялся и хотел закричать во всю силу от ужаса и досады, совершенно неожиданно моё плечо пронзили насквозь несколько длинных и острых когтей чёрного цвета, после чего я сразу же проснулся.Но проснулся я не только из-за резкого момента - моё плечо тогда очень сильно заболело. Я ведь уже и забыл, что выбивал им двери, когда бежал прочь от здания домой. Пришлось приложить лёд к больному месту, и боль слегка отступила под натиском холода. Чуть позже я осознал одно обстоятельство - оказалось, что я умудрился проспать до самого утра. Это меня обрадовало и вызвало облегчение, ведь спать я уже совершенно не желал. Ещё позднее я вспомнил про оставленные мной вещи в здании, так что пришлось быстро собраться и пойти за ними, пока на работу пришли ещё не все сотрудники.Как некстати, а в офисах здания уже копошилось несколько представителей «трудоголиков», которые были весьма удивлены моему появлению. Я не стал им ничего объяснять, просто схватил свои вещи, ветровку, и пошёл обратно домой.Уже позже той истории, спустя около двух дней, я рассказал об этом Косте (он распоряжался зарплатой и был ответственен за самый большой кабинет второго этажа, и был мои приятелем). Я ему объяснил про всю эту нелепую и жуткую ситуацию, произошедшую той самой ночью, а заодно прикрепил во вложении те две фотографии существа, как доказательство её правдивости. Как ни странно, он мне поверил, поскольку ему (и не только ему) было известно про одно странное событие, случившееся несколько лет назад в здании, где мы оба сейчас работали. Ещё до моего переезда на втором этаже того здания случился пожар, причину появления которого до сих пор не установили, поскольку никто её так и не увидел тогда. Во время пожара погибло сразу 6 человек, один из которых был до этого каким-то странным и зашуганным, почти ни с кем не общался и вёл себя не очень естественно. Возможно, он утроил пожар, возможно, не он, никто никогда уже и не узнает.Как раз после пожара, в здании (в особенности, именно на втором этаже) многие люди были свидетелями странных событий, которые происходили в период между весной и летом - днём что-то постоянно падало, а ближе к ночи у многих возникало ощущение, словно за ними из темноты кабинетов следило нечто чёрное и большое. Но вот с такой ситуацией, какой произошла тогда со мной, они до этого вообще никогда не сталкивались.Прошёл ещё год, я накопил достаточную сумму на новую квартиру и устроился местным флористом, где зарплата была уже больше моей предыдущей. Странно, конечно, было видеть парня на такой работе, но если быть откровенным - мне всегда нравились цветы, уж не знаю почему. Да ещё их запах отвлекает меня от жутких воспоминаний, связанных с той ночью и существом, которое, вероятно было призраком насмерть сгоревшего парня.Я решил запостить эту историю в мой личный раздел, чтобы вы сами смогли прочесть её и проникнуться атмосферой и ужасом, который я тогда испытывал. Не знаю, поверите ли вы мне или нет, но на всякий случай я прикреплю сюда две, сделанные мной фотографии, как доказательство правдивости моего рассказа. В конце концов, я совсем растерял свой дух скептика после той ночи, и теперь могу во всё поверить, даже в пришельцев или бога. Таинственное ведь всегда рядом с нами - просто мы об этом особо не задумываемся, и в итоге, спустя время сами сталкиваемся с чем-то настолько потусторонним, что объяснений к нему просто порой невозможно найти. Кстати, а у вас случалось что-то подобное хоть раз в жизни? Хотел бы узнать ваши истории.Думаю, я на этом пока закончу, если что-то появится, я это напишу и обсужу, но только уже в следующий раз. Всем удачи и доброй ночи.

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