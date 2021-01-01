Воображаемая подруга

Летяга Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:57 by

Возле Алёнки третий день крутилось куча учеников. Девочка прослыла на всю школу прорицательницей и настоящим психологом. Все хотели получить долю её мудрости. Подлавливали возле туалета, подсаживались в столовой, несли ей конфеты, тетради с домашним заданием и другие подношения, от которых она почему-то отказывалась.— Мне Дениска нравится из «5 Б», как думаешь, мы сможем с ним завести семью? — мечтательно вопрошала одноклассница Катя.— Не советую. Дениска этот — только с виду весь из себя хороший, а сам в носу ковыряется и козявки ест. С пропитанием, конечно, проблем не будет, но на этом всё. Так всю жизнь и проковыряется, — жуя бублик и хлюпая чаем, ответила Алёнка.— Фу! Гадость какая! Ну а Толик? Он отличник, на гитаре учится играть, — снова расплылась в мечтательной улыбке девочка.— Толик этот над кошками издевается. Привяжет к хвосту консервную банку и гоняет по дворам. Жестоким будет, а ещё пить начнёт.— Почему ты так думаешь?— А где ты видела трезвых гитаристов? Да и рано тебе этим голову забивать, живи пока для себя — мальчишки никуда не денутся. Лучше математику подправь и ногти грызть перестань, а то глисты заведутся.— У меня нет друзей. Все меня толстым называют и никуда не зовут, — Павлик из «4 В» оттолкнул влюблённую пятиклассницу так, что та по лавке проскользила к другому концу стола.— В среду начнётся запись на борьбу. Заявку можно оставить в кабинете физрука. Похудеть не похудеешь, но больше обзываться не будут. Ты, кстати, свою будущую жену так больше не швыряй.Алёнка встала и понесла поднос к мойке.— Алён, как думаешь, мне на права в этом году лучше пойти учиться или в следующем? — как бы невзначай спросила учительница географии возле мойки.— Елена Владимировна, чтобы учиться на права нужно иметь машину, а у вас отцовская «девятка», разницу понимаете?— По-по-нимаю, наверное…Алёнка закатила глаза и, вымыв руки, продолжила:— Продайте бедолагу, на вырученные средства купите лучше велосипед и шорты, через два месяца вас и так будут на работу возить. А вообще лучше возьмите ипотеку, проценты сейчас сливочные, а с родителями в тридцать пять жить не комильфо — это я вам как знающий человек говорю.Провожаемая очумевшим взглядом, Алёна потопала в свой класс на урок труда.За сорок минут, пока её одноклассницы учились вставлять иголку в машинку и изучали линейку закройщика, Алёнка заштопала принесённые из дома брюки, ушила юбку и связала крючком пару носков, которую подарила учительнице труда, сказав, что беременным нужно держать ноги в тепле. Трудовичка тут же отпросилась с уроков и помчалась в аптеку за тестом. На следующий день весь класс ел вкусный шоколадный торт, которым учительница отблагодарила Алёну.Дома девочка тоже вела себя необычно. Отчитала мать за покупной фарш и сама налепила пельменей. Вечером, вместо просмотра Youtube, села читать «Трёх мушкетёров» и периодически с кем-то перешёптывалась. Отец посматривал на неё из-за компьютера, а Алёна, в свою очередь, сделала ему замечание, что тот сутулится, и лучше бы сходил ковёр выбил, а не по всяким грязным сайтам лазил.По школе поползли разные слухи, учителя били тревогу и требовали вмешательства психолога. Был назначен сеанс. Прямо во время учебного дня собрался весь учительский комитет, включая директора.— Алёна, милая, скажи, тебя в школе обижают? — начал свой расспрос доктор с модной бородой и в очках.— Меня обижает тот факт, что на школу было выделено несколько миллионов, а нам в спортзал купили только старого «козла» и два метра каната.Все обернулись на директора, который внезапно ушёл на совещание через открытое окно.— С тобой никто не дружит?— Дружба — понятие абстрактное, — затянула со скучающим видом Алёнка, крутя в руках косички. — Сегодня вы играете на переменке в догонялки, а завтра твоя подруга моет в твоём доме посуду, пока ты налоговые вычеты оформляешь.— Подожди, какие налоговые вычеты, какая посуда? Кто тебе всё это наговорил?— Моя подружка.— Вот и корень всех проблем! Можешь пригласить её сюда?— А она здесь, — совершенно спокойно ответила девочка, чем повергла всех присутствующих в лёгкий шок.— Мы её не видим. Как её зовут?— Раиса Павловна.— Вот те раз, а сколько ей лет?!— Семьдесят.— Что ещё она тебе говорит?— Говорит, что зубы нужно чистить от десны, что собака в моём дворе не злая, а напуганная и голодная, что родственников нельзя забывать, а ещё у вас за последние пять лет неправильно имущественный налог высчитывался. Нужно съездить в БТИ и попросить пересчитать по рыночной стоимости, так как вам по кадастровой считали.Психолог взял всё на карандаш, а последнее вообще подчеркнул дважды.В конце по громкой связи был сделан звонок родителям, которые находились всё это время на работе.— Подождите-ка! — кричал в трубку возбужденный отец, — так мою маму звали! Она умерла десять лет назад.Кабинет наполнили охи и шёпот молитв.— Вот именно, десять лет прошло, а никто даже не заходит в гости. Всё поросло травой, оградка покосилась, — обиженно буркнула Алёнка.— Дык, это самое... я хотел, да всё как-то некогда…— бубнил в динамике отец.Сеанс закончился.На следующий день всё семейство отправилось на кладбище. Алёнка никогда не видела бабушку, только слышала о ней из скупых рассказов отца. Могилку нашли не сразу, уж больно быстро разрослось это мраморное поле, некогда бывшее сосновым лесом.Девочка привезла букет жёлтых тюльпанов и поставила в надрезанную пластиковую бутылку. Отец поправил оградку, мать прополола траву.— Пап, бабушка говорит, что ты хороший человек, только совсем погряз в своей работе и интернете, вот времени у тебя ни на что и нет — даже на меня.Отец покраснел от стыда и молча кивнул в знак понимания.— Скажи, что будем исправляться, — он погладил по голове дочку, а затем —выцветшую фотографию на памятнике.— Теперь она спокойна и больше не будет ко мне приходить, хотя я буду по ней очень скучать, ведь она очень добрая, весёлая и умная.— Всё так, бабушка была очень хорошей и видела людей насквозь. Что-нибудь ещё она тебе говорит?— Да. Говорит, что твоя огуречная диета — это полная фигня. Хочешь похудеть — иди в спортзал, и что валютный счёт открывать глупо было — нужно всё нормально просчитывать перед такими решениями, а по поводу того дешевого бетона, который ты заказывал на заливку фундамента под баню…Автор - AlexandrRayn.

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