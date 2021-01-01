Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Воображаемая подруга

Возле Алёнки третий день крутилось куча учеников. Девочка прослыла на всю школу прорицательницей и настоящим психологом. Все хотели получить долю её мудрости. Подлавливали возле туалета, подсаживались в столовой, несли ей конфеты, тетради с домашним заданием и другие подношения, от которых она почему-то отказывалась.

— Мне Дениска нравится из «5 Б», как думаешь, мы сможем с ним завести семью? — мечтательно вопрошала одноклассница Катя.

— Не советую. Дениска этот — только с виду весь из себя хороший, а сам в носу ковыряется и козявки ест. С пропитанием, конечно, проблем не будет, но на этом всё. Так всю жизнь и проковыряется, — жуя бублик и хлюпая чаем, ответила Алёнка.

— Фу! Гадость какая! Ну а Толик? Он отличник, на гитаре учится играть, — снова расплылась в мечтательной улыбке девочка.

— Толик этот над кошками издевается. Привяжет к хвосту консервную банку и гоняет по дворам. Жестоким будет, а ещё пить начнёт.



— Почему ты так думаешь?

— А где ты видела трезвых гитаристов? Да и рано тебе этим голову забивать, живи пока для себя — мальчишки никуда не денутся. Лучше математику подправь и ногти грызть перестань, а то глисты заведутся.

— У меня нет друзей. Все меня толстым называют и никуда не зовут, — Павлик из «4 В» оттолкнул влюблённую пятиклассницу так, что та по лавке проскользила к другому концу стола.

— В среду начнётся запись на борьбу. Заявку можно оставить в кабинете физрука. Похудеть не похудеешь, но больше обзываться не будут. Ты, кстати, свою будущую жену так больше не швыряй.

Алёнка встала и понесла поднос к мойке.

— Алён, как думаешь, мне на права в этом году лучше пойти учиться или в следующем? — как бы невзначай спросила учительница географии возле мойки.

— Елена Владимировна, чтобы учиться на права нужно иметь машину, а у вас отцовская «девятка», разницу понимаете?

— По-по-нимаю, наверное…

Алёнка закатила глаза и, вымыв руки, продолжила:

— Продайте бедолагу, на вырученные средства купите лучше велосипед и шорты, через два месяца вас и так будут на работу возить. А вообще лучше возьмите ипотеку, проценты сейчас сливочные, а с родителями в тридцать пять жить не комильфо — это я вам как знающий человек говорю.


Провожаемая очумевшим взглядом, Алёна потопала в свой класс на урок труда.

За сорок минут, пока её одноклассницы учились вставлять иголку в машинку и изучали линейку закройщика, Алёнка заштопала принесённые из дома брюки, ушила юбку и связала крючком пару носков, которую подарила учительнице труда, сказав, что беременным нужно держать ноги в тепле. Трудовичка тут же отпросилась с уроков и помчалась в аптеку за тестом. На следующий день весь класс ел вкусный шоколадный торт, которым учительница отблагодарила Алёну.

Дома девочка тоже вела себя необычно. Отчитала мать за покупной фарш и сама налепила пельменей. Вечером, вместо просмотра Youtube, села читать «Трёх мушкетёров» и периодически с кем-то перешёптывалась. Отец посматривал на неё из-за компьютера, а Алёна, в свою очередь, сделала ему замечание, что тот сутулится, и лучше бы сходил ковёр выбил, а не по всяким грязным сайтам лазил.

По школе поползли разные слухи, учителя били тревогу и требовали вмешательства психолога. Был назначен сеанс. Прямо во время учебного дня собрался весь учительский комитет, включая директора.

— Алёна, милая, скажи, тебя в школе обижают? — начал свой расспрос доктор с модной бородой и в очках.

— Меня обижает тот факт, что на школу было выделено несколько миллионов, а нам в спортзал купили только старого «козла» и два метра каната.

Все обернулись на директора, который внезапно ушёл на совещание через открытое окно.

— С тобой никто не дружит?

— Дружба — понятие абстрактное, — затянула со скучающим видом Алёнка, крутя в руках косички. — Сегодня вы играете на переменке в догонялки, а завтра твоя подруга моет в твоём доме посуду, пока ты налоговые вычеты оформляешь.

— Подожди, какие налоговые вычеты, какая посуда? Кто тебе всё это наговорил?

— Моя подружка.

— Вот и корень всех проблем! Можешь пригласить её сюда?

— А она здесь, — совершенно спокойно ответила девочка, чем повергла всех присутствующих в лёгкий шок.

— Мы её не видим. Как её зовут?

— Раиса Павловна.

— Вот те раз, а сколько ей лет?!

— Семьдесят.

— Что ещё она тебе говорит?

— Говорит, что зубы нужно чистить от десны, что собака в моём дворе не злая, а напуганная и голодная, что родственников нельзя забывать, а ещё у вас за последние пять лет неправильно имущественный налог высчитывался. Нужно съездить в БТИ и попросить пересчитать по рыночной стоимости, так как вам по кадастровой считали.

Психолог взял всё на карандаш, а последнее вообще подчеркнул дважды.

В конце по громкой связи был сделан звонок родителям, которые находились всё это время на работе.

— Подождите-ка! — кричал в трубку возбужденный отец, — так мою маму звали! Она умерла десять лет назад.

Кабинет наполнили охи и шёпот молитв.

— Вот именно, десять лет прошло, а никто даже не заходит в гости. Всё поросло травой, оградка покосилась, — обиженно буркнула Алёнка.

— Дык, это самое... я хотел, да всё как-то некогда…— бубнил в динамике отец.

Сеанс закончился.



На следующий день всё семейство отправилось на кладбище. Алёнка никогда не видела бабушку, только слышала о ней из скупых рассказов отца. Могилку нашли не сразу, уж больно быстро разрослось это мраморное поле, некогда бывшее сосновым лесом.

Девочка привезла букет жёлтых тюльпанов и поставила в надрезанную пластиковую бутылку. Отец поправил оградку, мать прополола траву.

— Пап, бабушка говорит, что ты хороший человек, только совсем погряз в своей работе и интернете, вот времени у тебя ни на что и нет — даже на меня.

Отец покраснел от стыда и молча кивнул в знак понимания.

— Скажи, что будем исправляться, — он погладил по голове дочку, а затем —выцветшую фотографию на памятнике.

— Теперь она спокойна и больше не будет ко мне приходить, хотя я буду по ней очень скучать, ведь она очень добрая, весёлая и умная.

— Всё так, бабушка была очень хорошей и видела людей насквозь. Что-нибудь ещё она тебе говорит?

— Да. Говорит, что твоя огуречная диета — это полная фигня. Хочешь похудеть — иди в спортзал, и что валютный счёт открывать глупо было — нужно всё нормально просчитывать перед такими решениями, а по поводу того дешевого бетона, который ты заказывал на заливку фундамента под баню…




Автор - AlexandrRayn.
Источник.

Сегодня, 21:57 by ЛетягаПросмотров: 13Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Воображаемый друг бабушка подруга предсказания школа психолог

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.