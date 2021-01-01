Феномен Всадников (часть 2)

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Истинно сказано: «Не может укрыться город, стоящий на верху горы!» И не укрылся город, никто в этом городе не укрылся. Все мы сейчас на верху горы, маленькие, голые, жалкие, а отовсюду скачут на нас Всадники. Кара это, кара Божья, а не Всадники! Исчезли они и опять придут, и никто уже тогда не уцелеет. О, как прозорлив был Иоанн Богослов, как далеко и как страшно смотрел он! Но не конь блед явился нам, а конь черен и мрачен, и не с пиками Всадники проскакали по земле, а с испепеляющими молниями.Видел я, все видел: и как мчались они в дьявольском голубом сиянии, и как в сатанинский красный дым обращались люди, и как не брала тех ни пуля ружейная, ни бомба.И ужаснулся я: веру теряла паства моя. В чудовищном безверии уходила в небытие. Кричал им я: «Верьте, братья! В последний миг свой верьте — в этом сила наша! И да поможет нам Бог!» А в ответ слышал кощунственное: «В кого верить-то, отец Пейт? В Господа? А может, нет его уже? Может, и он — пафф! — и розовое облачко. А?» И страдал я, но страдал молча, ибо не мог ничего сказать на это, ибо розовой пылью рассыпался человек и розовой пылью рассыпалась вера остальных. Не о том ли говорил Учитель: «Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве что выбросить ее вон…»Но не посмел я выбросить ее, помнил и другие слова Сына Человеческого: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». И поступил я так: собрал немногих живых и вошел с ними в реку. Целый день, от зари до зари брели мы по Шайенну, а выходить боялись. Верно говорится: в одну реку нельзя войти дважды, однако не поэтому мы берегов опасались, а потому, что в воде следов нет. Хотя и дьявольский нюх был у исчадий ада, но бессилен он оказался: нет на реке запаха.Обрадовались мы, когда увидели, что нет за нами погони, сильно обрадовались, возликовали,— и раньше времени ликованье это нас обуяло. Были осторожные, умоляли всех и ночью по пояс в воде идти, но нет: возгордились люди, возомнили, что обманули воинов Антихриста, вышли на берег и спали на земле, и даже одежду на кострах сушили. А наутро проснулись, дальше двинулись, и — горе нам! — над рекой вервие висит, на нем черные лоскуты подвешены. Дурно пахли те лоскуты и играли на солнце отнюдь не горним светом.Испугался я, и люди испугались. Бросились на берег, в сторону, в лес — и там дурной запах, и там черные лоскутья висят. Назад побежали, не одолели и мили,-— опять то же самое: черные пятна впереди. Страшные, страшные, дурные лоскуты: не то что прикоснуться — приблизиться грех!Думали мы, гадали, совещались — только время потеряли: догнали-таки нас дьявольские отродья. Или они нас еще ночью догнали, а лишь утром появились? Не ведаю. Выросли они по-за лоскутьями, как из-под земли, и ну палить в нас молниями своими.Один за другим люди на моих глазах туманом красным по земле расстилались. А я стоял и бежать не мог: все молил Господа, ч гобы поскорее он мне смерть даровал, дабы не видеть кошмарного зрелища. И вдруг Всадники стрелять перестали. О чудо! Прислушались они вроде бы, переглянулись друг с другом *— их всего-то четверо было — и внезапно вскачь пустились. Назад, от нас прочь. Не постигаю я, что могло с ними случиться. Уехали они, и меня в дрожь бросило. Опустился на землю, осматриваюсь: один я в живых остался или еще кто есть? И вижу: бредет ко мне Макс Херрингтон, библиотекарь оберонский. «Отец,— шепчет он,— отец Пейт, знаешь, что за черные тряпки были?» Мотаю головой, догадываюсь уже, но сказать не могу, горло перехватило. «Это же флажки,— выдавливает из себя Херрингтон,— флажки, как на волков! Только не наши, красные, а — черные…»И тут я пожалел, что на свет родился. Лучше бы и не жить мне, чем свидетелем такого позора рода человеческого до конца дней оставаться.Ну что же, господа, я полагаю, мои личные впечатления — не самое главное на настоящем этапе. Хотя я видел Всадников три раза, однако никаких выводов из визуальных наблюдений сделать не в состоянии. Дистанция была очень большой, и я вынужден был пользоваться морским биноклем и стереотрубой, любезно предоставленными мне командиром роты морских пехотинцев и старшим офицером штаба одного из артиллерийских подразделений.Чтобы у вас по этому поводу больше не возникало никаких вопросов, скажу сразу, что все случаи имели место 11 августа, то есть ровно через неделю после появления упомянутых объектов и всего за день до их загадочного исчезновения. Если вас интересует точная география моего, так сказать, одностороннего и неявного контакта, то пожалуйста: к юго-западу от Девилс-Лейк, куда я прибыл на вертолете из Чикаго 10 августа, примерно в 4—5 милях от городской черты. Приблизительное время: 10, 14 и 17 часов. Во всех случаях имело место передвижение Всадников группами по два-три объекта в направлении северо-северо-запад.Поскольку меня пригласили для того, чтобы я изложил выводы и гипотезы Комиссии по контактам, специальное внеочередное заседание которой состоялось 13 августа, то я позволю себе остановиться на четырех аспектах «феномена Всадников». Я имею в виду проблему возникновения «феномена» — сюда включается и вопрос о локализации места их постоянного обитания; далее, проблему неуязвимости объектов, цель «пришествия» и, наконец, возможные причины их внезапного исчезновения.Как вы прекрасно знаете, информация, касающаяся «феномена Всадников», чрезвычайно скудна, те факты, которыми мы располагаем, не поддаются строгому научному анализу, поэтому вы ошибетесь, если будете ждать от моего сообщения глубоких и аргументированных выводов. Вся работа Комиссии сводится — до получения новых данных — к сбору всевозможных гипотез и тщательному изучению их.Итак, проблема первая. Откуда взялись Всадники и как они явились?На этот счет имеются, в основном, две точки зрения. Часть исследователей придерживается мнения, что мы столкнулись с инопланетной цивилизацией, открывшей или получившей со стороны знание сверхбыстрого, если не мгновенного, преодоления межпланетных, межзвездных или межгалактических расстояний. Способы осуществления подобного рода «прыжков» могут быть различными, но и они делятся на две группы: пространственно-временной переход — выход в гиперпространство или использование — что то же — подпространства, я прошу прощения за научно-фантастическую терминологию,— и чисто временной переход. Последнее — уже из области даже не научной, а сугубо сказочной фантастики, но отбрасывать содержащееся в этой гипотезе разумное зерно мы не можем. Смысл здесь следующий: если мы допустим существование пра– или постцивилизации на нашей планете, а также возможность путешествий во времени, то все препятствия для появления у нас гостей из прошлого или будущего Земли будут сняты.Вторая точка зрения — это объяснение «феномена Всадников» с помощью гипотезы о существовании параллельных миров. Наличие «двойников» у нашего мира недоказуемо, но вполне предположительно, коль скоро допустима n-мерность пространства. Говоря простым языком, Всадники — это пришельцы из другого измерения.У обеих теорий — и это общая позиция — есть огромный минус. Судя по облику, одежде, способу передвижения, используемым материалам, а также поведению Всадников, они не могут являться представителями высокоразвитой цивилизации. Все члены Комиссии относят их к уровню, соответствующему нашему раннему средневековью. Совершенно естественно, что разум на столь низкой стадии развития никоим образом не способен одолевать пространство или время, если… если это не результат знания, дарованного какими-то иными, технически развитыми существами.Еще одна неувязка: точное попадание объекта в заданный конечный пункт переноса, иначе — «точность прицела». Например, «бочка» могла зависнуть высоко над землей и камнем рухнуть вниз или «проявиться» в недрах земли и остаться там «вмороженной» в породу навеки, однако не произошло ни того, ни другого: она возникла точно на поверхности. Этот факт вызвал жаркие споры среди членов Комиссии, но к единому мнению мы так и не пришли.Следующий вопрос: почему Всадники оказались неуязвимыми для земного оружия? Более того, почему ни одно средство защиты не «сработало»? Что касается ловушек, западней, ловчих ям и прочих примитивных систем пассивного нападения, примененных — по иронии судьбы,— когда более совершенные способы оказались бессильными, то есть в последние дни Пришествия (назовем это так), то здесь все более или менее ясно. Единственное предположение, выдвинутое Комиссией, сводится к гипотетическому сверхчутью Всадников. Действительно, тот факт, что ни один из них ни разу не попал в тщательно замаскированные ловушки, в большом количестве вырытые в зоне Пришествия, можно объяснить только сенсорными факторами. Гораздо более сложным и — с точки зрения науки — интересным представляется анализ индифферентности объектов к современному боевому оружию. Наличие брони, естественно, исключается. Во-первых, очевидцы, уцелевшие после близких контактов с Всадниками, в один голос утверждают, что одежда их состояла исключительно из кожаных и текстильных материалов, пусть необычная одежда, но все же, повторяю, из кожи и текстиля. Мало того, сверхпрочный панцирь обеспечил бы надежную защиту от пуль, но никак не от снарядов, огнеметов и авиабомб, а использованы были все эти виды оружия. В порядке эксперимента, конечно, неплохо было бы испробовать атомное или химическое оружие, но, к счастью для населения, до этого дело не дошло. Не исключено, что и это оружие оказалось бы малоэффективным, зато жителям и природе был бы нанесен непоправимый ущерб. Итак, проблема остается: почему Всадники оказались неуязвимыми для огнестрельного, фугасного и термитного оружия? Здесь опять-таки существуют две точки зрения.Первая: парапсихологическая теория. Возможно, Всадники — то ли по природе, то ли используя неизвестную нам и непонятную им самим (только так!) технику — обладают телепатическими свойствами, а именно — телекинезом. Иначе говоря, они способны мгновенно перемещать в пространстве, удалять от себя любой потенциально опасный объект, будь то пуля, снаряд или осколок. Куда они удаляют его и удаляют ли — остается, естественно, невыясненным.Вторая теория — так сказать, темпоральная. Если допустить, что Всадники явились к нам из другого времени, о чем я говорил ранее, то почему бы не предположить, что между ними и окружающей их чуждой средой располагается некий тончайший слой, оболочка, если хотите, «иного времени», служащая непреодолимым препятствием для любого материального объекта нашего мира? Можно выразиться и по-другому: не защищал ли Всадников определенный временной барьер? Если это так, то становится ясным, почему любые способы силового воздействия на них оказались неэффективными.Здесь, прежде чем перейти к следующей проблеме, я хочу отметить вот что: ни одна теория, взятая отдельно от других, не дает целостной картины Пришествия. Другими словами, ни одна из них, даже если принять, Что все они реалистичны, не может быть истинной. Истина либо лежит на стыке всех гипотез, либо вообще недоступна нашему воображению. На самом деле, возьмем хотя бы темпоральную теорию. Она хорошо объясняет появление Всадников и их неуязвимость, но зато полностью исключает возможность дыхания, питания и, в какой-то степени, активной деятельности Всадников в нашем мире. Если они убивают людей мощным энергетическим импульсом, то, следовательно, временной барьер анизотропен, что вообще не влезает ни в какие рамки. Если же он двусторонне непроницаем и стреляют они, скажем, какими-нибудь сгустками времени, подобными субстанции барьера, то как и чем они питаются и дышат?Аналогичная ситуация и с парапсихологической, и с любой другой теорией: каждая дает ответы только на часть вопросов, единого же объяснения всему происшедшему мы пока дать не в силах. Перейдем теперь к цели Пришествия. Здесь мы вторгаемся уже в сферу психологии, точнее, в сферу ксенопсихологии.Самый простой и, пожалуй, самый порочный путь — это перенос на психику Всадников наших земных мерок, но ничего, кроме этого, мы предложить не можем. Некоторые члены Комиссии считают, что мы столкнулись с разновидностью внеземных крестоносцев, из религиозных побуждений испепеляющих всех иноверцев, иноземцев, инопланетян, в общем, всех «ино». Что ж, очень может быть. Другие полагают, что мотивы Пришельцев действительно религиозные, какая бы религия у них ни была, но что на Землю явились не крестоносцы, а конкистадоры, завоеватели, истребляющие коренных жителей доступных им миров в целях расширения собственной территории или в поисках некоего Эльдорадо. Неприятно так думать, но и это допустимо.Третьи, наконец, высказывают мнение, что «охотники» — на самом деле… охотники, спортсмены, так сказать. А почему бы и нет? Разве в основе их деятельности не мог лежать чисто охотничий азарт? Разве не могли они посчитать людей… дичью, да-да, дичью, истреблять которую увлекательно и существование которой — даже при всей схожести истребляющих и истребляемых — праздно и бессмысленно? Бессмысленно, конечно же, с точки зрения ограниченных в развитии «охотников». И разве мы, люди, не истребляем похожим образом массу животных, в том числе и гипотетически разумных — дельфинов например,— с той лишь разницей, что мы привыкли употреблять их плоть в пищу, или набивать чучела для разного рода коллекций, или ценить выше всякой меры какие-нибудь мелочи: клыки, бивни, перья, чешую… а «охотники», возможно, питаются совершенно иным способом и в коллекциях и поделках не нуждаются?Так-то вот, уважаемые господа. Нелегко расставаться с мыслью, что человек — венец и царь природы, не правда ли? И все же этой сказочке, пожалуй, приходит конец. Теперь нам придется жить с оглядкой, придется посматривать, не блеснет ли где голубая вспышка. А блеснет — и научимся бегать быстрее гепардов, зарываться в землю искуснее кротов, уходить в глубь морей сноровистее кашалотов. Это мстят нам индейцы и мстят бизоны. Мстят зулусы и гуанчи, и мстит безобиднейшая Стеллерова корова. Косвенно мстят, конечно, но ответ за них мы держали на днях прямой. Впрочем, я отвлекся. Последний аспект «феномена Всадников», на котором я хотел остановиться,— это возможные причины их исчезновения. Как ни странно, но загадка сия не имеет ни одного, даже квазинаучного объяснения. И именно здесь наибольший простор для фантазии. На самом деле поразительно: существа, ничего не боящиеся, абсолютно неуязвимые для нашего оружия, в течение недели совершенно безнаказанно сеявшие смерть среди людей, внезапно исчезают. Более того, не исчезают, а бегут, бегут в панике.Подчиняясь неведомому сигналу, поданному, возможно, одним из них, а возможно, группой, с бешеной скоростью стекаются они к своему «кораблю», или «бочке», как ее стали называть с легкой руки одного из очевидцев, и тают в воздухе, словно кошмарный мираж. В чем дело? Непонятно. Конечно, прекрасно, что они в конце концов убрались. Лучшего и желать невозможно. Но должны же мы понять, что повергло их в ужас?! Смеем ли мы облегченно вздыхать и радоваться, коли не способны доискаться до причины их бегства? И если они появятся еще раз, сумеем ли мы повторить «изгнание»?Попробуем разобраться. Что может отвратить охотника от охоты? Браконьера — очевидно, закон, в лице облеченных властью представителей. Отпадает? Отпадает. Промысловика — отсутствие дичи. Тоже отпадает. Охотника-спортсмена — только зверь, против которого оружие бессильно и который угрожает его собственной жизни. Очевидно, и это в нашей ситуации — ложный ход. Противопоставить что-нибудь весомое оружию Пришельцев и их неуязвимости мы не смогли.Наконец, чего может испугаться крестоносец? Нечистой силы? Навряд ли. В его распоряжении мощный арсенал средств против нее, начиная от крестного знамения и ладанки с мощами и кончая святой водой или освященным самим папой распятием. Если все это не помогает и дьявол продолжает строить козни, крестоносец — истинный крестоносец — испытывает лишь удивление, но не страх. Может, он способен удариться в панику, осознав, что Гроб Господен — фикция, что его нет и никогда не было? И это нереально. Такую мысль ему никто не внушит. Не найдя святыни в предполагаемом месте, он станет искать ее в другом, предавая огню и мечу все на своем пути.Впрочем, не буду вас больше мучить догадками. Сразу перейдем к предположению, которое, на мой; взгляд, хоть как-то способно что-либо разъяснить, натолкнуть на мысль.Сила, с которой мы столкнулись,— сила примитивная, это ясно. Так, может, в борьбе с ней надо было исходить от примитива? Сейчас, конечно, это все мысли a posteriori, но не исключено, что кто-то или что-то явил Пришельцам — Всадникам — образ зла. Разумеется, мы не знаем, какие демоны живут в их мифологическом мире, но ведь наверняка живут?Или, например, тотем. Всякий знает, какое могущество было скрыто в тотеме для любого племени, исповедующего анимизм, и в равной степени всякий знает, сколь непобедим был враг этого племени, овладевший в бою сим священным тотемом! Вот только знать бы, какие тотемы в ходу у наших недавних «гостей»…Конечно, между малоразумными анимистами и крестоносцами — хотя бы в истории нашей Земли — большая дистанция, но зерно истины в моем допущении есть: ведь и крестоносец не поднял бы руку на священную хоругвь!Конечно, я могу ошибаться. Даже наверное я ошибаюсь, ибо все время исхожу из сугубо земных представлений, стараюсь поместить чужаков в привычную систему координат. Это не только мой недостаток, это недостаток, от которого не избавиться никому из людей. И тем не менее я верю, что решение загадки Всадников возможно, ,и я буду безмерно рад, если оно окажется найденным на одном из предложенных Комиссией путей.Ой, дяденьки, я ведь совсем-совсем не виновата. Ведь правда? Это он сам. Я вам все-все расскажу, только не ругайте меня. Я его даже и не прогоняла вовсе, я его и не видела раньше никогда. Я просто сидела в садике и рисовала. А па в город уехал. И ма с ним. Они оба уехали и сказали, чтобы я никуда не уходила, а рисовала. Я очень люблю рисовать. Мне па столик в садике сделал, зелененький, и стульчик маленький сделал, тоже зелененький, чтобы я рисовала. И вот я сидела и рисовала. А па сказал, что говорят, что происходит что-то экс… экр… эктридинарное, и у нас радио не работает, и нужно выяснить, и чтобы я Бетти слушалась. А я Бетти не люблю. Она все время на кухне и со мной не играет. И я сидела и рисовала. Вдруг какой-то мистер на лошадке ка-а-ак выскочит из кустов возле меня. Он такой черный-черный был, и лошадка его тоже черная-пречерная. Только я ни капельки не испугалась. Я думала, он охотник, у нас много охотников вокруг. Он какую-то палку вместо ружья держал, я думала, он играет так, и так спокойно ему говорю: вы, что ли, понарошке охотитесь? Я говорю, у меня тоже ружье есть понарошке, деревянное, мне его па сделал. А потом смотрю, он на меня вовсе и не глядит, смотрю, он на мой рисунок глядит, и даже палку свою опустил, а глаза у него такие большие-большие, будто он испугался чего. И даже задрожал, и лошадка его тоже задрожала, и как присядет на задние ноги, как замашет передними копытами в воздухе. И мистер в свисток засвистел. Очень громко, но тоненько-тоненько. Я подумала, что и не слышно ничего, только ушкам больно. А лошадка повернулась, и мистер быстро уехал. Правда-правда, я ничего не сделала, он сам уехал. Вы ведь не будете меня ругать? А потом я сама решила посмотреть, чего этот дядька так испугался. Посмотрела на свой рисунок — и мне даже самой страшно стало. Честное слово! Я там на большой бумажке Чуду-Юду нарисовала страшенную, большую такую Чуду-Юду. Страшную-престрашную, прямо жуть: без носа, бородатую и на пяти ногах!..Автор: Виталий Бабенко

Ключевые слова: Всадники существа явление исчезновение

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