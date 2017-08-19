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Истории из жизни

Знамение перед войной

Приветствую, ну, вот решил опубликовать рассказ. Историю из тех времён, когда все было мирно и о войне даже никто не задумывался.


На то время моей бабушке было 10 лет, жила она в селе Яшкино. Вот во время, когда надо идти ко сну, постели были готовы, в окнах увидели всей семьёй яркие вспышки, а после увидело и все село. Стало интересно и решили выйти во двор, в это время на небе развивались весьма невероятные видения. На ночном, казалось бы, небе было ярко, стояло 2 всадника на коне, один белый, а второй красный. Все село недоумевало, что это, и вот всадники ринулись друг другу на встречу, при приближении и ударе друг о друга были невероятные вспышки. Бились они около часа, все видели, что красный уже вот-вот упадёт, но в какой-то момент красный ударил по белому, и он упал.

Небо стало таким же, каким и было: ночное небо со множеством звезд. Все были, мягко говоря, в шоке, но позже завыли собаки, причём все. Старые люди стали говорить, что это божий плохой знак. Прошёл месяц, началась великая кровопролитная война, но так, как и видели все, так все и произошло. Немцы почти взяли всю Россию, но в последний момент русские победили.

Вот так все и случилось, хотите верьте, хотите - нет. Лично я бабушке верю, а вы?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:49
Сегодня, 09:49 by ПримКрайПросмотров: 473Комментарии: 12
+8

Ключевые слова: Знамение знак ужас страх война бабушка рассказ авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 09:56
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1410|0)
Публикаций: 557
Комментариев: 6 236
Целый час бились силы небесные.....красочное представление было, захотелось тоже это представление увидеть. Но не в свете предвестника будущего, а как именно представление чего то необычно красивого, с громом и молниями. Поверю бабушке.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                   
#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 09:57
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 976
Всякое бывает.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#3 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 10:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 73
Красный... Символичненько. Интересно, а в наши дни кто-нибудь подобные видения наблюдал?
В "Энциклопедии чудес" подобное явление наверняка бы охарактеризовали как "массовую галлюцинацию". Было там такое. Целый раздел был посвящён привидениям-глюкам. И был параграф о массовых галлюцинациях, а в качестве примера приводилось "явление Девы Марии в облаках" в Испании, кажется.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#4 написал: Qusto
Сегодня, 10:06
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (574|0)
Публикаций: 243
Комментариев: 2 055
За историю плюс, хотя слабо верится, но рассказы и мнения старых людей надо уважать.
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#5 написал: Joss
Сегодня, 10:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 150
Я о таком слышала как-то на сайте РенТВ...
+
Зарегистрирован: 1.02.2016
#6 написал: ПримКрай
Сегодня, 10:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 8
Спасибо всем, если нравиться могу ещё поделиться чем ни будь.
Зарегистрирован: 14.11.2015
#7 написал: DRUID
Сегодня, 10:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 143
" Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он, как победоносный, и чтобы победить.
И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нём дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч."

На всадников Апокалипсиса смахивает, только их четыре.
А вообще читала такую историю, только, как знамение к гражданской войне, белый конь - белая армия, а красный- красная.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 10:33
+1
Онлайн
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Репутация: (1357|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 459
Плюс) делитесь историями
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#9 написал: DRUID
Сегодня, 10:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 143
Цитата: Fleur Delacour
Красный... Символичненько. Интересно, а в наши дни кто-нибудь подобные видения наблюдал?
В "Энциклопедии чудес" подобное явление наверняка бы охарактеризовали как "массовую галлюцинацию". Было там такое. Целый раздел был посвящён привидениям-глюкам. И был параграф о массовых галлюцинациях, а в качестве примера приводилось "явление Девы Марии в облаках" в Испании, кажется.



Да было такое, это происходило по близости с пшеничными полями, также, как в случае с Жанной д'Арк. Бывает, что на пшенице распространяется грибок Спорынья, он лечебный, ядовитый и вызывает галлюцинации.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#10 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 12:15
+1
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Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 73
Цитата: DRUID
Да было такое, это происходило по близости с пшеничными полями, также, как в случае с Жанной д'Арк. Бывает, что на пшенице распространяется грибок Спорынья, он лечебный, ядовитый и вызывает галлюцинации.

С маточными рожками связывают и вспышки "охоты на ведьм", и даже увеличение народных волнений. Сильная гадость, фу. Так что вероятно, да.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#11 написал: ПримКрай
Сегодня, 12:25
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Публикаций: 2
Комментариев: 8
Цитата: Tigger power
Плюс) делитесь историями

Завтра на сутки уйду, напишу чего нибудь.
Зарегистрирован: 14.11.2015
#12 написал: DRUID
Сегодня, 12:57
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 143
Цитата: Fleur Delacour
Цитата: DRUID
Да было такое, это происходило по близости с пшеничными полями, также, как в случае с Жанной д'Арк. Бывает, что на пшенице распространяется грибок Спорынья, он лечебный, ядовитый и вызывает галлюцинации.

С маточными рожками связывают и вспышки "охоты на ведьм", и даже увеличение народных волнений. Сильная гадость, фу. Так что вероятно, да.


Да совершенно верно.
Зарегистрирован: 26.01.2018
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