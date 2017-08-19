Знамение перед войной

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:49

ПримКрай Просмотров: 473 Комментарии: 12 +8 Сегодня, 09:49 by

Приветствую, ну, вот решил опубликовать рассказ. Историю из тех времён, когда все было мирно и о войне даже никто не задумывался.На то время моей бабушке было 10 лет, жила она в селе Яшкино. Вот во время, когда надо идти ко сну, постели были готовы, в окнах увидели всей семьёй яркие вспышки, а после увидело и все село. Стало интересно и решили выйти во двор, в это время на небе развивались весьма невероятные видения. На ночном, казалось бы, небе было ярко, стояло 2 всадника на коне, один белый, а второй красный. Все село недоумевало, что это, и вот всадники ринулись друг другу на встречу, при приближении и ударе друг о друга были невероятные вспышки. Бились они около часа, все видели, что красный уже вот-вот упадёт, но в какой-то момент красный ударил по белому, и он упал.Небо стало таким же, каким и было: ночное небо со множеством звезд. Все были, мягко говоря, в шоке, но позже завыли собаки, причём все. Старые люди стали говорить, что это божий плохой знак. Прошёл месяц, началась великая кровопролитная война, но так, как и видели все, так все и произошло. Немцы почти взяли всю Россию, но в последний момент русские победили.Вот так все и случилось, хотите верьте, хотите - нет. Лично я бабушке верю, а вы?

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