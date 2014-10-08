Приглашение со вкусом предательства. Часть вторая

Estellan Просмотров: 134 Комментарии: 2 +2 30-04-2021, 22:38 by

Совет в полном составе прошествовал на свое место, последовала церемония приветствия. Не люблю я эти пафосные сборища, они меня утомляют. Ну что же, дадим им полчаса на раскачку.Заинтересованный сначала, Даниэл тоже потихоньку начал скисать. Ему не были интересны ни бюджет Смотрителей на ближайшие полгода, ни расписания праздничных гуляний на зимнее солнцестояние, ни организация в центре школы для молодых оборотней. Для разнообразия – смешанной. Я лишь усмехнулся. Оборотней разных видов не просто так старались держать на разных территориях. Только нага невозмутимо таращилась в сторону совета. Подозреваю, по своей змеиной привычке – спала с открытыми глазами.Выждав положенное время, я поднялся с места, когда Роланд уже дошел до той степени сигналов бровями, что по его бумагам прошелся легкий ветерок. Не заметить их мог только слепой, но остальные, вполне может быть, списывали эти сигналы на нервный тик.- Прошу прощения, - да уж, перебивать первого советника на полуслове, по хорошему, было верхом неуважения, но за последующую расправу, если доживу, компенсацию с Роланда я стрясу. – Все это, без сомнения, интересно. Но, я полагаю, у уважаемого собрания есть некоторые вопросы, на которые мы все жаждем получить ответы.- Все вопросы можно задать в конце, - сверкнул на меня глазами Луайс, но отступать было уже некуда.- Конечно-конечно, - в противовес своим словам, я сделал еще несколько шагов и остановился примерно в центре, напротив первого советника. – Я лишь хочу уточнить несколько моментов, которые мне до сих пор не понятны. Уверен, что остальным смотрителям тоже будут интересны ответы центра. Вот, например, та временная петля в восточной части, сразу после смены там смотрителя. Что с тем…- Смотритель, вернись на место, - Луайс угрожающе поднялся на ноги.- Что с тем оборотнем не так? – кажется, компенсация потребуется весьма и весьма весомая. – Или вот, как оказались связаны Лестер и тот ифрит? – Понаблюдав, как помимо угрожающей позы, первый советник принялся покрываться не менее угрожающими красными пятнами, не предвещающими ничего хорошего. Я решил закончить свою речь, если успею. – Активность демонов на западе тоже оставалась незамеченной слишком долгое время. Что центр скажет по этому поводу? А джинн…То, что договорить я не успею стало понятно еще тогда, когда в судорожно сжатых пальцах Луайса затрепетал алый огонек, но я старался. Но все равно не успел, так как уже в следующее мгновение алые вспышки прошлись по моему телу, заставив дернуться и замолчать. Прелестно.- На колени! – Луайс прищурился, протянув в мою сторону руку, с зажатым в ней огоньком. Мелко, мелко, но вряд ли он решился бы на что-то более весомое в данной ситуации. Пару минут он полюбовался моей вынужденной позой, потом разжал пальцы, и все пропало. – Как я уже сказал – все вопросы после совещания. А теперь – вернись на место.Снова пришлось подчиниться, на этот раз без лишних вопросов. Надеюсь, Роланд успел сделать все, что планировал.На свое место я вернулся, потирая сведенную судорогой шею. Каждый раз – как в первый. Но менее мерзко от этого не становится.- Что это было? – шепотом спросил ученик, разглядывая меня с долей сочувствия. – Что он сделал?- Именно то, о чем я тебе говорил – подчинение. Смотрители не могут противиться воле совета, - я в последний раз потер шею и попытался расслабиться в кресле. – Этой напасти лишены только те, кто состоит в совете, из моего вида. У таких как я слишком большая сила, чтобы оставлять ее без контроля. А еще эта мера помогает избежать вынужденных сражений и крупных разрушений в случае, если смотритель вздумает бунтовать. Центральные могут приказать. Остальные или исполняют эти приказы добровольно, или вот так.- И что это был за цирк? – к правому плечу приникла Меру. Надо же, а я думал, что она проспала все представление.- Поверь мне, если бы без этого можно было бы обойтись, я бы прекрасно это пережил.- Так я и знала, что вы со стариком опять что-то придумали. Только не говори, что это была твоя гениальная идея, - фыркнула змея и вернулась в исходную позу, опять задремав.Остаток совещания прошел гладко. Даже вопросов в конце, после моей краткой презентации на тему «Совет и неприятные вопросы», никто задавать не решился.Как и обычно, после совещания устраивался небольшой банкет для своих. Но на банкет потянулись не все. Кто-то торопился домой, кто-то перед ритуалом инициации решил не рисковать с едой, у кого-то были другие дела.Дождавшись, пока почти все покинут зал, я повернулся к наге.- Подождешь нас здесь или поедешь домой?- Подожду. Чую чешуей, что ты опять во что-то вляпаешься. Но смотреть не пойду, - Меру поморщила носик.- Хорошо, только постарайся никуда не уползать. А то опять встретишь кого из красных, потом ищи тебя, отрывай от воспитательного процесса. Кстати, напоминаю, душить навязчивых ухажеров тут запрещено. Ядом плевать можно, но только в смотрителей и пока они не смотрят.- Постараюсь, - таким тоном ответила змея, что было ясно, кто именно первый кандидат на плевок.Поднявшись на ноги, я собирался последовать за остальными к выходу, а потом в сторону ритуального зала с Даниэлем, но успел сделать только шаг. Внезапно окатило холодом, потом стало темно, следом меня будто пожевал дракон, а выплюнул в другом помещении, с размаху и в стену. Пообнимавшись с последней, я отлепился от оставшейся холодной к моим притязаниям кладки и растянулся на полу. Внутри все болело, словно все внутренности перемешались. Не исключено, что так оно и было. Телепортация. Ненавижу телепортацию и почти никогда ею не пользуюсь. Слишком высока вероятность накосячить и на молекулярном уровне воссоединиться на выходе с той же стеной, веткой дерева, неудачно подвернувшимся камушком, случайным прохожим. И все это, если никакие запчасти по дороге не потеряются. Одним словом – гадостная магия. Но вот настолько тонко рассчитанный портал заставлял задуматься, что ставили его мастерски. Особенно в зале, где магия почти вся подавляется. Осталось выяснить – кто и зачем?Впрочем, первый вопрос отвалился сам собой, после того, как я увидел склонившегося над моими останками Луайса.- Это казематы? – осведомился я со своего места, не торопясь вставать, предчувствуя скорую и болезненную расправу. – У меня, кажется, печень с селезенкой местами поменялись. Она, конечно, нафиг не нужна, но ведь больно.- Если бы я хотел отправить тебя в казематы, то не стал бы так напрягаться. Отправил бы охрану или приказал отправиться туда самому. Заканчивай представление и поднимайся. А то пролежишь мне ковер в кабинете.Полежав еще немного, проверяя все ли запчасти на месте, я встал и отряхнулся. Нда. Будет разговор, и, насколько мне подсказывало чутье, приятным он не будет.- Что это был за цирк в зале совещаний? – Луайс взял бутылку со стола и наполнил обнаружившийся тут же бокал.- Я его попросил, - подало голос одно из кресел в полутьме личного кабинета первого смотрителя и, резко крутанувшись на месте, тут же пообещав организму так больше не делать, я обнаружил в кресле Роланда, с таким же бокалом.- Попросил, значит, - многозначительно заметил первый, - ну, раз теперь вся шайка в сборе – давайте, рассказывайте. Почему один трепется прилюдно о том, о чем другим знать не требуется? Почему второй в это время пытается пошарить у меня в голове? Что это за выходки? Вы, вообще, в курсе, что многие на моем месте расценили бы такие трюки как предательство. И это – как минимум. И от кого… - Луайс брякнул бокал на стол, развернувшись к моему бывшему наставнику всем корпусом. – Роланд!- Я объясню…- Не надо. Если бы я не знал вас двоих… да что там, любого другого на вашем месте уже ждали бы неуютные и сырые стены казематов и допрос с пристрастием на предмет – что это было? Скажи мне честно, ты меня в чем-то подозреваешь? Даже не так - ты меня явно подозреваешь, раз решился на такой шаг. Подослать своего смотрителя, чтобы забраться ко мне в голову. Нет бы – прямо спросить. Думаешь – это я? Думаешь – это моих рук дело?- Тогда я спрошу. Для начала – что с тем оборотнем? – Луайс перевел взгляд на меня.- Хочешь честный ответ?- Хочу. Я посылал запрос, раз уж оказался в той заварушке, а потом вы притащили мне пацана в ученики. Того самого пацана, которого в той заварушке чуть не завалил зомбированный наемник. Но запрос каким-то чудесным образом потерялся. Мистика, не иначе.- Никакой мистики. Просто есть вещи, о которых всем знать не требуется. В том числе и смотрителям. Но раз уж ты настолько настойчив, расскажу, надеюсь, не надо напоминать, что эта информация не должна выйти за стены кабинета. Мальчишка оборотень, как говорят провидцы, должен в будущем создать новый вид оборотней – мультиоборотней. Это станет новой вехой в истории.- А при чем тут Лазар?- Этого мы пока не знаем. Может, он имеет зуб на мультиоборотней. Может, у него тоже есть неплохие провидцы. Может, вся эта заварушка была создана именно для тебя.- Как-то очень шикарно - создавать петлю времени, чтобы шлепнуть простого городского Смотрителя. Он мог бы прикончить меня и менее пафосно, не привлекая внимания.- А Роланд тебе не говорил? Когда умирал ты, тоже появилась петля. Разорвать ее удалось только проведя ритуал, - я перевел страшный взгляд на наставника, но Луйас, кажется, не заметил этого, продолжая. - Что-то мне подсказывает, что Лазар тоже работает не в одиночку. Над ним кто-то есть, и пока мы не узнаем – кто именно, покоя он нам не даст. Пока я знаю только, что этот кто-то достаточно силен, чтобы влиять не только на ифрита. Понятно, что замешан и еще кто-то в совете. Без ведома советника ни ему, ни джинну не удалось бы провернуть побег. Радует, что об этом задумался не только я. Плохо, что в вашем списке подозреваемых я оказался на первом месте.Наконец заметив повисшее в кабинете напряжение, Луайс замолчал, переводя взгляд с меня на Роланда, и обратно. Роланд взгляд не отводил, но и отвечать не торопился.- Как… - взвился я, но тот перехватил меня на полуслове.- Ты же понимаешь, что я не мог тебе такое сказать?- Что…- Это тебе знать тоже нельзя, - вставил свои пять копеек Луайс, за что удостоился своей порции неприятного взгляда.- Но…- Нет! – ответили они хором и переглянулись.- Так… - понятно, эти двое сговорились и ничего мне не расскажут. Ну что же, зато стало понятно, почему меня выперли в доки. Хотели убрать подальше от центра, чтобы никто случайно не проболтался. – И когда вы собирались мне об этом сказать?- В идеале – никогда, - пожал плечами Луайс. – До сего момента не было необходимости.- Да меня несколько раз чуть не грохнули на этой вашей полевой работе! – подойдя к столу, я приложился к нелюбезно одолженной у первого советника бутылке, ополовинив ее двумя глотками.- Ну ведь не убили, - философски заметил Роланд. – Новая петля не образовалась, вмешиваться не пришлось.- Вас моя шкура интересует только с этой точки зрения?- Нет, - наставник улыбнулся и приложился к своему бокалу. – Ты в самом деле оказался весьма хорош на посту Смотрителя. Думаю, мы с тобой более детально поговорим об этом… в другой раз. Сейчас у нас есть проблема покрупней.- Да, - первый подозрительно покосился на бутылку, но отбирать не стал. – Я уже знаю на кого работал джинн, осталось выяснить кто именно в то время был в центре, отмести тех, кому сокрытие, даже временное, такой вспышки магии не под силу. Узнать, не было ли в центре лишних. И самое главное – вытрясти хоть что-то из подозреваемых. На данный момент Лазар впал в анабиоз, прикидываясь лавовым камнем, джинн тоже. Феникс впасть не может, с него, пожалуй, и начнем. Соответственно – будем проверять остальных советников и, Смотритель, у тебя остались «иглы»?- Ну да… есть еще парочка.- Хорошо. Правильно загаданное желание обязательно исполнится. А теперь, полагаю, нам всем надо вернуться к делам. Кстати, как следует присмотрись в доках. Если я что-то узнаю, я вам сообщу. Надеюсь на ответную любезность.Первый изобразил странный жест пальцами, и меня снова окутали темнота с холодом. На этот раз меня выкинуло в каком-то коридоре. Хорошо хоть не в стену. Сделав несколько шагов по каменному полу, я рухнул на него же и остался задумчиво лежать.- Думаешь, он его пытал? – присев рядом, Даниэл попытался поднять мои кости с холодного пола.- Вряд ли. Если бы Люся его пытал, то выкидывало бы его сюда по частям, - раздался издалека голос Меру. – А судя по бутылке, пытали его разве что зеленым змием.- А вы здесь откуда? – хрипло спросил я и приложился к захваченной бутылке. Последняя капля скатилась по стеклу и упала на язык, умудрившись тут же попасть не в то горло.- Да пришел кто-то из служащих, уточнили с тобой ли мы, а потом привел сюда и сказал ждать, - голос змеи приблизился, потом крепкая рука ухватила меня за плечо и поставила на ноги. – Мы уже думали, что отведет забирать твои безвременно погибшие останки и с соболезнованиями возвращать их родственникам.- Каким родственникам?- А, нет, не напоил, под градусом ты тут же начинаешь рассказывать о своей первой любви и ваших несостоявшихся потомках. Во всех поколениях. С перечислениями всех домашних животных, включая саранчу и тараканов, поименно. Ты, кстати, хотел малому ритуал показать.- Точно! – хмель, если и был в голове, выветрился мгновенно. Такие ритуалы проводят не каждую сотню лет. Если не успеем на этот, то следующий уже могут проводить для самого Даниэля. И то в случае, если не произойдет миллиард возможных событий, в результате которых тот может не захотеть, отказаться, да и банально не дожить до становления смотрителем. – Идем!- Я подожду вас в столовой, если там не найдется кому плюнуть, - ядовито провожал нас голос наги, пока мы бежали по коридору.

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