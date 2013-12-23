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Творческие истории

Новая голова

Моей супруге грозила неминуемая смерть от тяжелой болезни. Так что мне пришлось пойти на отчаянный шаг, дабы сохранить её жизнь. Все свои сбережения, накопленные за много лет, я потратил на операцию по приращению новой головы к телу моей жены. Сами понимаете, насколько сложно и опасно данное вмешательство. Но самое страшное, чему я стал свидетелем в дальнейшем, это непредсказуемые последствия такой рискованной и необычайной процедуры.

Длительный период реабилитации, тяжелейшее лечение, восстановление, всё это мы с достоинством преодолели. И вот, настал тот самый день, когда супруга вернулась к привычной жизни, и мы оказались с ней дома, в прежней обстановке.

Поначалу я думал, что всё самое ужасное теперь закончилось, но на самом деле, оно только началось. Однако я постараюсь изложить всё по порядку.
Кстати, вспоминая о новой голове моей супруги, мне хочется обратить внимание на то, что сам внешний облик её хотя и сохранил в себе прежние формы и очертания, благодаря старательности хирурга, всё же он приобрёл одновременно и пугающую неузнаваемость. Казалось, что новая голова представляет собой неестественный, посмертный слепок того, что когда-то было живым и настоящим. А теперь это всё будто стало каким-то искусственным экспонатом. И если бы не связные речи и вполне нормальное поведение, то я бы никогда не подумал, что это моя живая и прежняя жена. Только её обычные жесты, знакомые манеры и привычные разговоры успокаивали меня поначалу.

Затем, спустя неделю, супруга сохраняла несвойственное ей молчание. Лицо её выражало беспокойство. Иногда она отрывала взгляд от привычного занятия и долго-долго с настораживающей странностью смотрела куда-то вдаль. Случалось также, что она старалась еле заметно поворачивать свою голову то в одну, то в другую сторону, при этом казалось, что она пытается привыкнуть к новому положению вещей, однако по её глазам было видно, что её что-то не устраивает.

В один из дней, когда я вернулся с работы и постучал в дверь, то жена долгое время не открывала мне. Я заподозрил поначалу самое страшное, но при этом почувствовал некоторое замешательство, поскольку явно слышал шаги и какие-то резкие непонятные звуки по ту сторону двери. А через какое-то время дверь отворилась, и супруга сказала, что заснула, поэтому долго не могла открыть дверь. При этом я не заметил следов недавнего сна на её лице, бегло обронив свой взгляд на супругу. Она же при этом поспешила удалиться в свою комнату.

Это стало для меня поводом для тревоги. На все мои вопросы о самочувствии жены, она отвечала утешительно, однако в её голосе скользила неискренность, и мой внутренний голос подсказывал мне, что за этим кроется что-то не то. Однако, я даже не мог представить себе, что произойдёт в дальнейшем.

Спустя какое-то время я возвращался со своей работы домой за полночь, заблаговременно предупредив об этом супругу. На этот раз я не стал стучаться в дверь, поскольку та оказалась распахнутой. А внутри дома при этом стояла кромешная темнота. Сначала я подумал, что моя жена лишилась разума и просто сбежала из дома. Однако, войдя в спальню, я с ужасом обнаружил её тело. Я никогда не забуду этой картины. Это будет сниться мне до конца жизни. И если дьявол существует, то это непременно его рук дело! Жена была мертва. И что самое страшное – на её теле не было головы, а вся одежда, кровать и пол рядом – были залиты кровью.

Сразу после этого я вызвал медицинских работников и полицию, описав им подробно всю ситуацию. Каким же было моё удивление, когда после изложения всех достоверных фактов случившейся трагедии, я был взят под стражу и препровождён в участок, где провёл остаток ночи в камере, даже не получив разъяснений за столь несправедливые действия.

Моё удивление усилилось к утру, когда после освобождения, я был снова представлен главному врачу медицинского учреждения, в котором проходила операция по приращению новой головы к телу моей супруги. Врач был в сопровождении комиссара. Я чувствовал, что намечается пренеприятный разговор, исход которого не сулит мне ничего хорошего. А ещё я понял, что нахожусь в ловушке, в той самой ловушке, когда закон, а также его представители из побуждений сохранения чистоты репутации, готовы пойти на всё, дабы не разглашать те страшные события и явления, которые являются побочным эффектом их собственных действий.

В общем, комиссар явно дал понять, что если эта история станет общеизвестной, то меня обвинят в убийстве, поскольку у них якобы имеются явные факты и доказательства того, что я являюсь главным виновником смерти моей супруги. Поэтому, в моих же интересах – сохранять гробовое молчание, и забыть обо всём что случилось, считая это несчастным случаем, а не фатальной ошибкой медицинского учреждения.

На мои вопросы о достойном погребении супруги, они ответили, что тело забрано якобы для исследования, а официально моя жена будет считаться безвестно отсутствующей. Но если я кому-либо расскажу об истинных причинах, и это станет общественным достоянием, то проведу я остаток жизни в местах не столь отдалённых.

С таким условием я был освобождён, не получив более никаких объяснений по этому поводу.

Я сам до сих пор не могу до конца понять всё, что случилось с моей супругой тогда.

Иногда я ставлю себя на её место и проживаю тот самый день в разных вариантах. Я словно чувствую, как голова мешает мне, словно нарост, словно больной зуб, от которого хочется избавиться, чтобы почувствовать себя легче. Но при этом в моём сознании не укладывается тот факт, как может случиться подобное. Как человек может осмелиться на этот шаг?

А по ночам я слышу странные звуки и шорохи где-то там снаружи, по ту сторону двери… Мне кажется ,что кто-то или что-то стучится в дверь с нижней стороны. Словно какое-то загадочное существо, не обладая достаточными возможностями, пытается отчаянно пробить себе путь через дерево, но каждый раз безуспешно. Или может быть это бездомные собаки, кошки или мыши стучатся в мою дверь…

Почему же тогда я не слышу ни лая, ни писка, ни мяуканья?

Я слышу едва уловимый, предсмертный человеческий хрип.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 09:41
Вчера, 09:41 by johnny-max-cageПросмотров: 178Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Голова операция фантастика смерть загадка кровать авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 09:58
0
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Комментариев: 6 475
А мне показалось, что хозяин прежней головы пришёл за ней. Хотя и не поняла, чья это была голова. А может наоборот, тело чужое.
Если только всё это не параноидальный бред.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: mad_billy
Вчера, 14:49
0
Группа: Посетители
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Комментариев: 21
Интересная история, но уж больно недосказанная
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
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