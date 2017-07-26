Самоделкин

СамоделкинНе знаю, насколько этот рассказ мистический, но поделиться захотелось. Интересно, могут ли вещи нести свою определенную энергетику? Я думаю, что - да. Особенно те, которые связаны со смертью. Будь то даже татуировка со всякой смертельной символикой. Но речь пойдёт не о ней. Хочется просто сказать, прежде чем, что-то такое сделать, или же приобрести вещь с такой символикой, нужно подумать много раз. А нужно ли тебе это? Ведь могут быть последствия. И ладно, если как были у меня - незначительные.
Это событие, произошло в период моей подростковой юности. Мне тогда было лет 13-14, и у меня гулял ветер в голове. Про таких говорят ещё: "оторви и выбрось". Не сказать, что я был беспокойным подростком или трудным, но начудить мог.
Описывать всю свою бурную юность не стану, но скажу, что всегда слушал тяжелую рок-музыку, носил кольца с черепами, ну и тому подобное.
Сейчас, характер мой кaрдинально изменился. Предпочтения в музыке не поменялись, разве, что ещё полюбил и классику, но ветер из головы выветрился сам по себе со временем. Даже друзья частенько подшучивают, вспоминая, что я тогда вытворял, и удивляются, что сейчас меня как-будто подменили. Я и сам удивляюсь каким был, но тем не менее, что было, то было.
Денег раньше не было, и откуда им взяться у подростка? А соответствовать стилю хотелось. И вот я рвал джинсы, резал майки на банданы - за что получал ремнем от родителей. Пришла мысль сделать пентаграмму. Сами понимаете, наверное, что это такое, что она означает. Выглядит, как звезда, только перевёрнутая.
В тот день, мои родители ушли работать на сутки, а я решил тайком не пойти в школу, и был предоставлен сам себе. Болтался без дела, достал припрятанную пачку сигарет и стал покуривать над колонкой дома на кухне. Романтика прям, как вспомню.
И вот пришла в мою светлую голову мысль, что я же хотел сделать эту самую пентаграмму! Вопрос, как делать и из чего - решился быстро. В этом опять же мне помогла моя "светлая" голова. Не долго думая, взял паяльник у отца, много-много оловa, сел за стол и принялся за дело. Плавил это олово и вырисовывал углы. Вот постепенно появилась звезда, и я ее обрамил в круг. Готово! Появилась цельная пентаграмма и довольно-таки немалого размерчика. Знать, оловa я не пожалел.
Было решено, повесить это дело на ключи от входной двери, сделав ее брeлoком. Так я и сделал. Этим же вечером, пошёл гулять с друзьями на улицу, а заодно и похвастаться своим новым прибамбасом. Закрыл дверь "блатными" ключами на два замка и пошёл.
Вернулся домой поздно, сунув ключ в замочную скважину, понял, что замок-то заклинило! Другой замок тоже отказывался проворачиваться. Звать кого-то, было поздно, и после долгих, не увенчавшихся успехом попыток открыть дверь, я принял решение ждать отца до утра, когда он придёт с работы.
Не забуду никогда, как всю ночь я просидел в подъезде. Утром пришёл отец и, взяв у соседа лом, или что-то типа того, взломал эти замки. Благо дверь у нас тогда была деревянная. Родители недоумевали, как смогло заклинить сразу два замка? Говорили, что я, наверное, поломал оба. Но как я поломал, если ключ, даже не прокручивался ни там, ни тут.
Раскуроченную дверь, пришлось поменять на новую. А я же, судьбу испытывать далее не захотел - разломал эту поделку и выбросил.
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:25
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:25 by МертвецкиЖивПросмотров: 65Комментарии: 1
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