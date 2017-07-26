Самоделкин

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:25

Причина: Авторская стилистика сохранена

МертвецкиЖив Просмотров: 65 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:25 by

Не знаю, насколько этот рассказ мистический, но поделиться захотелось. Интересно, могут ли вещи нести свою определенную энергетику? Я думаю, что - да. Особенно те, которые связаны со смертью. Будь то даже татуировка со всякой смертельной символикой. Но речь пойдёт не о ней. Хочется просто сказать, прежде чем, что-то такое сделать, или же приобрести вещь с такой символикой, нужно подумать много раз. А нужно ли тебе это? Ведь могут быть последствия. И ладно, если как были у меня - незначительные.Это событие, произошло в период моей подростковой юности. Мне тогда было лет 13-14, и у меня гулял ветер в голове. Про таких говорят ещё: "оторви и выбрось". Не сказать, что я был беспокойным подростком или трудным, но начудить мог.Описывать всю свою бурную юность не стану, но скажу, что всегда слушал тяжелую рок-музыку, носил кольца с черепами, ну и тому подобное.Сейчас, характер мой кaрдинально изменился. Предпочтения в музыке не поменялись, разве, что ещё полюбил и классику, но ветер из головы выветрился сам по себе со временем. Даже друзья частенько подшучивают, вспоминая, что я тогда вытворял, и удивляются, что сейчас меня как-будто подменили. Я и сам удивляюсь каким был, но тем не менее, что было, то было.Денег раньше не было, и откуда им взяться у подростка? А соответствовать стилю хотелось. И вот я рвал джинсы, резал майки на банданы - за что получал ремнем от родителей. Пришла мысль сделать пентаграмму. Сами понимаете, наверное, что это такое, что она означает. Выглядит, как звезда, только перевёрнутая.В тот день, мои родители ушли работать на сутки, а я решил тайком не пойти в школу, и был предоставлен сам себе. Болтался без дела, достал припрятанную пачку сигарет и стал покуривать над колонкой дома на кухне. Романтика прям, как вспомню.И вот пришла в мою светлую голову мысль, что я же хотел сделать эту самую пентаграмму! Вопрос, как делать и из чего - решился быстро. В этом опять же мне помогла моя "светлая" голова. Не долго думая, взял паяльник у отца, много-много оловa, сел за стол и принялся за дело. Плавил это олово и вырисовывал углы. Вот постепенно появилась звезда, и я ее обрамил в круг. Готово! Появилась цельная пентаграмма и довольно-таки немалого размерчика. Знать, оловa я не пожалел.Было решено, повесить это дело на ключи от входной двери, сделав ее брeлoком. Так я и сделал. Этим же вечером, пошёл гулять с друзьями на улицу, а заодно и похвастаться своим новым прибамбасом. Закрыл дверь "блатными" ключами на два замка и пошёл.Вернулся домой поздно, сунув ключ в замочную скважину, понял, что замок-то заклинило! Другой замок тоже отказывался проворачиваться. Звать кого-то, было поздно, и после долгих, не увенчавшихся успехом попыток открыть дверь, я принял решение ждать отца до утра, когда он придёт с работы.Не забуду никогда, как всю ночь я просидел в подъезде. Утром пришёл отец и, взяв у соседа лом, или что-то типа того, взломал эти замки. Благо дверь у нас тогда была деревянная. Родители недоумевали, как смогло заклинить сразу два замка? Говорили, что я, наверное, поломал оба. Но как я поломал, если ключ, даже не прокручивался ни там, ни тут.Раскуроченную дверь, пришлось поменять на новую. А я же, судьбу испытывать далее не захотел - разломал эту поделку и выбросил.

Ключевые слова: Пентаграмма дверь ключ олово энергетика авторская история

Другие, подобные истории: