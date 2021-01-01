Не у всех ангелов есть нимб над головой

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:35

Eisbrecher Просмотров: 91 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:35 by

Здравствуйте. Меня зовут Джон. За всю свою жизнь я никогда не следовал ни одной религии, о которой мне доводилось слышать. Дело в том, что любая религия предполагает существование неких высших сил, одни из которых добрые, а другие — злые. Я считаю это неправильным, ведь не всё в этой жизни можно поделить на белое и чёрное, доброе и злое. Нет, я вовсе не отрицаю существования потустороннего: вполне возможно, что есть в этом мире сущности, которые наблюдают за нами. А может и нет. Можете звать меня агностиком, если хотите, я не обижусь. Я хочу рассказать вам историю о том, как в моей жизни появился некто (а скорее даже нечто) по имени Джейкоб.Начнём с того, что детство моё было далеко не сахар. Отца я своего почти не видел, ведь мама гнала его прочь, стоило тому оказаться на пороге дома. Сама-же она, будучи взрослой сорокалетней женщиной вела себя так, будто она только-только вошла в пубертатный возраст. Обо мне она не заботилась ни капли. Моему воспитанию она предпочитала пьянки, гулянки и ... другое (сами понимаете). Я до сих пор помню, как она постоянно приводила поздно ночью к нам в дом своих "деловых партнёров", и говорила мне запереться у себя в комнате, включив телевизор на полную громкость. В такие моменты я молился Богу, чтобы оказаться как можно дальше отсюда, но мои молитвы оставались без ответа… До одного дня.Это случилось, когда мне было лет девять. В тот день мама забрала меня из школы будучи пьяной в стельку. От неё тогда так несло дешёвой сивухой, что меня чуть не вырвало прямо в машине. С трудом пытаясь никуда не врезаться и никого не сбить, она сказала, что сегодня мой отец погиб от несчастного случая, так что алименты нам теперь никто платить не будет. Что теперь суп наш будет жиже, пояса затянутее, а "деловые клиенты" будут захаживать к нам гораздо чаще. Дальше я был уже не в состоянии слушать её пьяное бормотание. Невидящим взглядом я смотрел в окно, пытаясь осмыслить услышанное. Осознание потери самого любящего и заботливого для меня человека резануло сердце ножом, и я заплакал.Пришёл в себя я только в своей комнате. Мама сказала мне там и сидеть, ведь у неё сегодня будет "важная деловая встреча" и чтобы ей не мешал. Я не стал с ней спорить, да и не хотелось особо. Закрывшись, я достал из шкафа небольшой мешочек с джерки*, последний гостинец от папы и начал перекус. Кое-как перебив голод, я лёг в кровать и заснул.Проснулся я от привычных уже звуков "деловых переговоров". Я включил телевизор, прибавил громкости и стал уже было засыпать, как вдруг звуки за стенкой изменились. Послышались крики, звуки бьющегося стекла, борьбы, а затем на стену обрушился удар настолько сильный, что со шкафа и тумбочки попадали игрушки. После последовали сдавленные хрипы, затем что-то хрустнуло… и всё затихло.Кто-то тяжёлой поступью вышел из комнаты и начал спускаться с лестницы. На полпути вниз шаги остановились, послышался раздражённый шёпот: "мля, там ведь пацан ещё". Громкий топот бегущего вверх по лестнице человека, после чего на дверь обрушился мощный удар, а затем ещё один и ещё, и ещё. Я стал бросать перед дверью весь хлам, который только смог поднять, но это не особо помогло. Послышался треск дерева и стало понятно, что петли долго не выдержат.Я упал на колени и начал молить о спасении. Я знал, что это бесполезно, но больше мне ничего не оставалось.- ПОЖАЛУЙСТА, кто-нибудь, помогите мне, ПРОШУ!Стоило мне произнести эти слова, как время замерло. Буквально. Треск досок затих, ровно, как и все остальные звуки. Воздух стал тяжёлым и неподвижным. Спустя мгновение, гортанное рычание раздалось из-за угла комнаты. Я медленно повернул голову… И встретился взглядом со здоровенным существом, совмещающим в себе черты барана, волка и змея. Его гигантская туша занимала половину комнаты, причём в самой комнате присутствовала лишь верхняя часть Джейкоба: вторая всё-ещё находилась в тени, которая служила чем-то вроде портала в мир теней, откуда тот и вылез.Наклонив голову набок, тот заговорил медленным, низким, замогильным голосом:- Бедный мальчик остался один. Отец его мёртв, и мать его мертва, поглощённая волком, который ныне ведёт охоту на самого мальчика. Нелёгкая судьба тебе выпала, юнец, нелёгкая.Животный ужас завладел моим разумом. С воплем я побежал прочь от Джейкоба, забился в противоположный угол и снова стал молить о помощи, закрыв лицо руками. Тот, в свою очередь, зашёлся леденящим душу смехом:- Снова просишь о помощи? Я ведь для того и явился сюда, чтобы помочь тебе.Тут он начал повторять за мной мою мольбу о помощи, с идеальной точностью копируя мой голос, тем самым меня подначивая. Я отнял руки от лица и посмотрел ему в глаза. Его лицо было всего в паре сантиметрах от моего. Лик зверя, приходящего тебе в ночных кошмарах, но сейчас на его лице читалась лишь доброжелательность.- Так ты меня не съешь? - спросил я в нерешительности.На лице Джейкоба отразилась ухмылка.- Съесть? Да с тебя мяса выйдет на один зуб. А вот он… - Джейкоб кивнул в сторону двери, облизнувшись длинным змеевидным языком - …очень даже лакомый кусочек. Для нас обоих будет выгодно, если сей волк станет моей пищей. Я жду твоего одобрения, юнец.Я кивнул и Джейкоб тут-же растворился в воздухе. Комната ожила, вернулись звуки. Громкость телевизора была выкручена на максимум, но даже он не смог перекрыть тот шум, что раздался по ту сторону двери. А затем шум прекратился, и я выключил телевизор. А ещё через пару минут в дверь постучали.- Всё закончилось. Выходи, юнец, ты в безопасности.Отворив то, что осталось от двери я ожидал увидеть вокруг кровавое месиво, но ничего подобного не было, только стоящий посреди коридора Джейкоб.- А где мама?- Тебе-бы не захотелось узреть то, что он неё осталось, юнец. - Он похлопал себя по брюху. - Но не волнуйся, я об этом позаботился.- А что мне делать? Что со мной будет?Джейкоб положил мне лапу на плечо и сказал:- Об этом я тоже позабочусь.Он не стал уходить и остался меня сторожить, пока я в конце концов не заснул.Утром меня разбудили полицейские. Убедившись, что я жив-здоров, они отвели в полицейский участок, где потом меня забрала служба защиты детей.Позже мне нашли приёмных родителей, и они оказались просто замечательными людьми. Впоследствии моя жизнь в новой семье хоть и не всегда была прямо мёд и сахар, но я всегда был сыт, одет, с крышей над головой, окружённый заботой. В общем, у меня появилось то, о чем я раньше мог только мечтать. И всё после встречи с Джейкобом.Недавно мне стукнуло двадцать. Я всё ещё вспоминаю те события, и кто-то может сказать, что в тот день зло спасло меня. Зло? Как сказать. Джейкоб за всё время так ни разу ничего и не попросил у меня взамен. За прошедшие одиннадцать лет я его так и не увидел, хотя иногда я чувствую его присутствие. В моменты, когда мне страшно, когда я взволнован или на нервах, время как-будто останавливается, а воздух становится тяжелее. Истина в том, что не у всех ангелов есть нимб над головой.* - Вяленое мясо в виде закуски к пиву, приготовленное особым способом.Автор - неизвестен.

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