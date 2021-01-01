Дневник тульповода

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:21

lesnayafeya4676 Просмотров: 53 Комментарии: 0 -1 Вчера, 23:21 by

Я впервые завёл дневник на Дайри. Обладаю параноидальным складом личности, так что это для меня своего рода подвиг. Сразу скажу, что не писатель, поэтому не судите строго.Мне 26, имени называть не буду. В жизни добился ровным счетом ничего. А иначе. стал бы я заниматься такой ерундой, как тульповодство?Зачем мне это? Причина банальна — одиночество. У меня уже спина в форме вопросительного знака от сидения у компа 24 на 7. Я типичный хиккан с бурной фантазией, так что велик шанс начать видеть или слышать шизофринический бред.Как я докатился до такой жизни? А кто его знает. С детства был пришибленный слегка, нелюдимый. В школе ни с кем не общался особо, хотя полным изгоем не был. Меня не травили, но и не замечали, относились как к пустому месту, коим я и был. Меня устраивало быть невидимкой. После школы отучился в шараге, потом нашёл работу в интернет-магазине и засел дома. Так и стал жить сычем. Пять дней в неделю работаю, на выходных играю в игры, пью пиво, читаю, пишу комментики в соц. сетях. Каждый день похож на предыдущий. На улицу выхожу только пополнить запасы жрачки.О тульповодстве я узнал недавно. Решил поставить эксперимент интереса ради. Терять мне нечего.Я не буду писать о самом тульповодстве, типа как завести тульпу и т.д., т.к. информация есть в интернете, можете найти.Мне кажется, ничего не получится, но попробовать стоит.Нашел на форуме по тульповодству инструкцию и приступил к делу. Чувствую себя дураком, который занимается полной дичью. Зато начал видеть полупрозрачную женскую грудь за окном. Шучу.Инструкции, на самом деле, следую. Представляю детально внешность тульпы, её голос, манеру общения, мимику. В голове создал "идеальный манямирок", где мы с Ликой (так я её назвал) проводим вместе время. Это миниатюрная девушка со светлыми волосами и большими голубыми глазами. Фантазировать у меня хорошо получается. Вечером ложусь в кровать, закрываю глаза и представляю, как мы гуляем в осеннем лесу. Она ласково улыбается, интересуется моей жизнью и смеётся с моих шуток. Делает то, что не делают реальные люди. А потом я засыпаю и начинает сниться неведомая неинтересная фиганотина.Сегодня мне впервые приснилась Лика. Я точно не помню весь сюжет сна, помню только часть — мы с ней сидели в обнимку и смотрели кино. Я пошел на кухню за вкусняшками. В коридоре мелькает какая-то тень.— Будешь знать, тварь. Будешь знать!Прогремел голос, жуткий до мурашек. Вроде знакомый, а вроде и нет. Твою ж мать.Проснулся в холодном поту. Уснуть той ночью больше не смог. Чей же это голос? Не могу вспомнить.Мне периодически снится Лика. Иногда сны бессвязные, но чаще с полноценным сюжетом. К счастью, крипоты больше не было. Постепенно, тот случай подзабылся.Во снах Лика и я гуляем в красивых местах, болтаем на душевные темы. После работы я пытаюсь уснуть пораньше. Жизнь во сне мне куда милее реальной.Лика стала сниться чаще. Сны всё ещё с такими же романтическими сюжетами. Это все, что происходит в моей жизни.Вы не поверите в то, что я сейчас скажу. Я и сам не верил.Я начал видеть что-то боковым зрением. В инструкции сказано: "нужно представлять тульпу рядом с собой, словно она стоит за тобой или сбоку". Все эти дни я дотошно следовал инструкции, но результата ноль. До сегодняшнего дня.Нет, я не вижу Лику как ЛИКУ. У меня есть ощущение, словно что-то стоит за моей спиной, а боковым зрением вижу движущейся расплывчатый силует. Мне немного страшно, хех. Но все идет согласно инструкции. Нужно продолжать в том же духе.Так, ребята, происходит капец на палке в стеклянной банке.Сегодня я увидел своего отца. Он мертв уже 13 лет. Бухал как чёрт. Когда он наконец умер, я только перешел в 5 класс. Я плохо помню то время.Дело было так - я сидел у компьютера, втыкал в мемы. Боковым зрением я уловил странное движение у шкафа. «Лика?» - радостно подумал я и поспешил обернуться. Вместо светлого образа Лики, из темноты выплыло мерзкое лицо отца – красное, опухшее. В край пропитое.И если бы только это.Его лицо было полусгнившее.Правый глаз покрылся непонятной бело-желтой слизью. Нос разбит. Из рта течет что-то темное, мерзкое, чпякающее.«Призрак» был одет в свою любимую зелёную рубашку, покрытую пятнами от еды и крови. При жизни, он её почти не снимал. В нос ударил запах пота вперемешку с перегаром. И было что-то ещё. Что-то такое, от чего мне хотелось блевать.Сладко-противный запах смерти.Я застыл в ужасе, и время тоже застыло.Миг – и все исчезло.С меня хватит этих экспериментов. Мне моя крыша дороже.Я прекратил мучить свой мозг. Решил вернуться к своей безмерно скучной жизни – без призраков прошлого.Продолжаю видеть тени боковым зрением. Иногда появляется ощущение, словно за спиной кто-то есть. Чувство, как будто это отец. Бррр.Учитывая, что я почти месяц учился видеть и чувствовать неведомую фигню – результаты труда не исчезнут по щелчку пальцев.Попытаюсь с головой уйти в работу. Надеюсь, все это скоро закончится.Сегодня я спал, на удивление, крепко. Утреннюю дрему развеял чей-то нежный голос:- Пора вставать, соня. Идем гулять!Это голос Лики, таким я всегда его представлял.Когда я приоткрыл глаза, показалось, что она сидит рядом со мной на кровати.Я отчетливо вижу её длинные белые волосы и миловидное лицо, а её нежный тоненький голосок – услада для моих ушей. Вот же я сопливый романтик.Она такая, какой я её и представлял. Она прекрасна. И она вышла за грани моих снов.Может, попробовать следовать инструкции снова? Она того стоит.Хочу снова услышать её или увидеть. Результат превзошел все мои ожидания.На свой страх и риск, я возобновляю тренировки, приписанные инструкцией. Будь что будет.Все, кто писал в комментариях, что я в край тупенький – поздравляю, вы были правы.Сегодня мне впервые приснился осознанный сон. Я пытался в осознанные сны с самого начала эксперимента, и, ёптель-моптель, наконец-то у меня получилось. В этом чудесном видении, я отдыхал с Ликой за городом, на даче. И я прекрасно осознавал, что это сон. Я все контролировал.Вау.В детстве меня часто возили на дачу родители. Когда умер отец, маман её продала.Лика качалась на гамаке, а я стоял и любовался ею. Ей очень шло платье в корейском стиле. Мы предавались ностальгии, вспоминая мультфильмы и игры из 90-ых, и почему-то, обсуждали сериал "Боишься ли ты темноты?".— А ты почему боялся темноты?Вопрос Лики застал меня врасплох.— Ты что-то путаешь. Я высоты боюсь.Лика смеётся:— Это ты путаешь.«Хлоп» - внезапно, девушка громко хлопнула в ладоши. Дача, гамак, синее небо, прекрасная девушка - все исчезло. Мы оказались в квартире моего детства. В моей уродливой комнате со старой советской мебелью.Благодаря небольшому СССРовскому светильнику в виде кувшинки могу рассмотреть маленького себя. Я сплю под неприятно колючим пледом. Ну как сплю...пытаюсь казаться спящим.Мамы дома нет. Работает в ночную смену.Замечаю, что Лика исчезла. Остался только я и маленький я. Замечательно.— Где мои деньги?Что у взрослого меня, что у маленького сердце ушло в пятки от этого голоса. Только не это. Пожалуйста, только не это.— Ты украл мои деньги? Отвечай, когда отец спрашивает!Пьяный батя врывается в мою комнату. Маленький я под одеялом скукожился в позе эмбриона. Мне казалось, если я под одеялом, значит в безопасности. Глупый ребёнок.— Вам от меня нужны только деньги! Твоя мамаша мне изменяет!Мать работала в круглосуточном ларьке. Она была набожной женщиной, готовой терпеть любую дичь от отца, только бы сын рос в "полной семье". Когда я был подростком, она сказала, если я начну рукоблудничать, мои покойные родственники будут смотреть на меня с небес и краснеть от стыда.Это я к тому, что мама никогда не славилась "лёгким проведением". Деньги у отца тоже никто не воровал. Он сам их пропивал, а на следующий день ничего не помнил.Когда батя говорил гадости, я представлял себе садик. Детально вспоминал, как там пахнет дерматиновыми диванами, какао с пленкой, творожной запеканкой, мячами с пупырышками из спортзала. Может, если закрыть глаза, я проснусь там?Внезапно, отец срывает с меня плед и что-то неразборчиво кричит. Маленький я плачу, взрослый - пытаюсь спасти себя в прошлом, но тщетно. Меня никто не видит. Я полностью бессилен.Сейчас тульпа — это я.— Малой, где мои деньги?? Будешь знать, как воровать МОИ деньги!В руках отец держит скалку. Его тело покрыто трупными пятнами. Он двигается неестественно и с огромным трудом, как шарнирная кукла.— Будешь знать, тварь. Будешь знать!Взрослый я кричу маленькому себе:— Спасайся! Беги!Меня никто не слышит.Отец поднимет руку и замахивается.Я просыпаюсь от собственного крика в холодном поту. Один.После того сна я решил завязать с тульповодством, вот только тульповодство не хочет завязывать со мной.Каждую ночь мне снятся воспоминания из прошлого, которые хочется забыть. Я отчётливо вспомнил побои от отца. Мать оставляла меня наедине с ним, делала вид, что не замечает моих синяков и царапин. Вспомнил, как попал в больницу после очередного избиения. Мать упрашивала не говорить правду — я слушался.Некоторые воспоминания настолько болезненные, что я просыпаюсь в слезах, а плачу я очень редко.И если бы только это.Я начал слышать голоса. Увы, не голос Лики. Она больше не появилась.Я слышу голос отца. Как будто он ругается вслух в соседней комнате. Да, он любил болтать сам с собой в пьяном бреду. Чаще всего говорил гадости про маму, а потом и про меня.Порой я вижу его очертания боковым зрением. Бывает чувствую, что он стоит за спиной. Банально, понимаю, можно даже сказать скучно. Со стороны да, так и есть, но в реальной жизни это очень страшно.Я боюсь спать. Боюсь находится в своей комнате. Я боюсь каждого нового дня.Пытался прогуляться вечерком — словил паническую атаку, потому что увидел труп Серого у дерева. В этот раз не боковым зрением.Вылезло воспоминание, которое я спрятал в самые далёкие углы своего подсознания. Когда я стал чуть старше и попытался защитить себя, батя в наказание сделал нечто ужасное с моим любимым псом. Я не хочу об этом писать, слишком больно. И так всё понятно.Моя кукушечка расправила крылья и улетела, оставив в моей голове какашечное гнездо.Собираюсь идти к психиатру. Давно пора. Видимо, если есть проблемы с головкой, а у меня их полно, лучше не шалить с туповединием.Да и в целом, ребятки, лучше не шалить с туповединием.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Тульпа видение воспоминания дача

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