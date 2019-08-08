Чертов дом или дом чертей

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:45

Причина: Изменен раздел

STRANIK-2 Просмотров: 43 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:45 by

Случилось вся история на севере Коми. Наша семья переехала на север, где во всю строились города, добывались полезные ископаемые и люди зарабатывали тогда в эпоху 70-х приличные деньги. Так получилось, что семья наша быстро распалась и мне с матерью и её новым мужем (моим отчимом) пришлось уезжать из города. Новым местом оказался посёлок, недалеко от города, на вид приличный. Вокруг кипела работа, постоянно то и дело взлетали и садились вертолёты, да так близко, раньше я видел эту красоту высоко в небе, да и то быстро пролетающими.Сразу по приезду началась суета с вещами, жильём, к середине дня вернулся отчим с недовольным лицом, сказал брать часть вещей и идти. Идти пришлось далековато, дошли до окраины посёлка, дальше шла дорога с высокой насыпью, как оказалось, – это была бывшая железная дорога. Мы перешли через большой деревянный мост, и я увидел этот дом. Напоминал он избушку бабы Яги из сказки, только без курьих ножек. Старуха с хитрыми и злыми глазами уж точно похожа была на бабу Ягу. Быстро взяв деньги и что-то буркнув себе под нос, старуха ушла.Наступила глубокая осень, было пасмурно и моросил холодный дождь. Мы все вошли в дом, стоял запах сырости, комнаты выглядели уныло, так же как и весь дом снаружи. Входная дверь с прямоугольным отверстием для почты, кованый крючок для запирания двери внутри. Вторая дверь с простым крючком и страшная комната со страшной большой, кирпичной печью посередине, комната с двумя маленькими окошками. И ещё одна маленькая комнатка с хламом.Прибрав всё, начали обживать дом. Не буду описывать подробности уборки, ремонта печи и прочего. Весь день, намаявшись, улеглись. Всё началось скромно, шорохи непонятные, скрипы чувствовалось всем чьё-то присутствие и непонятные звуки.На утро все начали рассказывать, кто что видел, что слышал. Я так наверное вообще не спал, просто страх какой-то был, какого не испытывал ни разу. В доме рядом с печкой был какой-то прям мороз по коже, замёрзли все. Мать сказала, видела чёрта в окне, то ли во сне, то ли наяву, грозил ей кулаком и сказал, что это было предупреждение, и не нужно ему гостей. С ним был чёртик маленький, который кривлялся и поддакивал, получив подзатыльник удалился, потом и этот исчез. Всем стало невесело совсем, мне тоже ночью казалось, что постоянно скребётся кто-то в окно. Так прошла первая ночь.Утром встретили соседку, познакомились, разговорились и узнали, что все, кто жил здесь, долго не задерживались. Соседи, все как один, рассказывали о чёрте, который не давал житья всем жильцам. После этого она, улыбнувшись, спросила:– К вам ещё не наведывался?!Настроение было испорченно на весь день. В разговоре я понял, что и у неё не всё в порядке, бывает посуда гремит и падает, либо в открытую дверь не войдёшь или не выйдешь. Ведро с водой перевернёт на пол. Тут такое творится в каждом втором доме, а у нас – это отдельный случай. Так прошло 2 недели, мы к разного рода шумам привыкли уже. Наступила зима, родители собрались за большими покупками в город, он в часе езды на поезде. Меня решили оставить ночевать у соседей, рано утром все должны были вернуться и забрать меня. Я решил остаться в доме и убедил всех, что если станет страшно – убегу к соседям.На том и порешили, все уехали.Наступала ночь, вопреки всем ранее услышанным звукам, это было как гром среди ясного неба. Только я лёг на кровать, укрываясь с головой, как услышал сильные порывы ветра за окном, как будто ураган начался, казалось, дом зашатался. В дверь сильно постучали, я сначала обрадовался, думал родители вернулись, открыл дверь, а там тишина, медленно падал снежок и вокруг ни следа. Сказать, что мне легче стало, нет, стало ещё страшней. Закрыв все двери, накрывшись с головой, я ощущал дикий холод, а по лицу тёк пот от страха. С потолка посыпалась штукатурка, на чердаке хлопала дверка, как от ветра в ураган. Свет горел, и я видел, как прогнулся потолок под тяжёлыми шагами, там началась настоящая беготня. Двери с улицы сильно подёргали, потом я услышал звук открывающегося кованого крючка, затем двери и второй двери, затем шаги, которые направлялись в мою сторону, к кровати. По шагам я определил, что кто-то остановился прям возле кровати. Прислушиваясь, перестал даже дышать, когда почувствовал, как чья-то рука двигается по мне. Собрав весь страх в кулак, я скинул одеяло, чтобы увидеть того, кто подошёл ко мне. Что-то серое, как тень, улетело на улицу, обдав меня ветром и захлопнув все двери с такой силой, что я думал они с петель слетят. Всё стихло и надолго, я незаметно задремал; проснулся от сильного толчка. В миг скинув одеяло и думая куда бежать, давно жалея о том, что не пошёл к соседям, увидел, как за окном на меня смотрит кто-то, действительно похож на чёрта, рыжий с красными глазами, как на картинках видел.Не знаю, были у него копыта или нет, он был виден по пояс, но рога были точно. Появился и малой, он корчил морду и показывал язык, было такое ощущение, что он залез по лестнице, которая во дворе шла на чердак и, стоя на ней, смотрел в окно. Мне хотелось бежать, но ноги к полу будто приросли. Чёрт сказал мне:- Не спи с включённым светом!Они исчезли так же, как и появились, а я побежал, куда глаза глядят, но всё же заметил, что все двери были закрыты на крючки. Я бежал по дороге через мост. Уже близился рассвет, я ждал родителей, которые вскоре приехали. То, что случилось в ту ночь, повторялось не раз и даже днём. Когда у нас случалось были гости, и это начиналось, все разбегались с криком. Следов на чердаке я тоже не увидел, только нетронутый никем толстый слой пыли. К счастью, мы вскоре переехали в хороший дом недалеко. В том никто больше не жил никогда, но, проходя мимо в вечернее время, всегда боялся увидеть этого рыжего чёрта со своим отпрыском.Это моя первая статья, прошу простить, если что не так. Есть продолжение и оно интересней и удивительней, как и многие другие истории!08.08.2019.

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