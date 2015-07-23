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Творческие истории

Леший

Леший.
Как-то раз мы с друзьями поехали в лес за грибами…..

Я очнулся ночью посреди леса, а рядом лежала моя подруга. Я подбежал к ней начал её будить, она очнулась.
– Аня? Что случилось? Где мы? И где наши друзья?
– Не знаю, ничего не помню. Всё как в тумане, голова трещит.
Мы пробежались вдоль по тропинке и увидели Диму и Дашу. Они лежали поодаль, от тропинки, в кустах. Я подбежал к Диме стал его тормошить. А Аня подбежала к Даше. Они очнулись и тоже ничего не вспомнили. Мы пробежали ещё и увидели заброшенный дом. Зашли в него, включили свет. Заперли крепко двери. Я нашёл дрова возле печки, начал искать, чем разжечь печь. Порылся в карманах, нашёл спички. Дима из другой комнаты принёс газету. И мы начали разжигать огонь. Возле печи я обнаружил гору фантиков от шоколадных конфет, и сразу меня кинуло в дрожь. «Неужели мы в логове этого монстра!» – подумал я.

За день до этого….

Зазвонил телефон, я мылся в душе. Аня взяла трубку:
– Алло, привет, он в душе, хорошо, он тебе перезвонит, пока.
– Кто это был? – спросил я, выходя из душа.
– Димка, перезвони ему.
Я вытерся, оделся и набрал Димке. Послышались гудки.
– Алло, привет, – на том проводе ответил Дима.
– Привет, что хотел?
– Есть тема, не хочешь съездить в лес? За грибами?
– Ну не знаю, ты один хотел съездить?
– Нет, со своей. С Дашкой.
– Я не знаю, у своей спрошу, она фанат этих вещей, уединение с природой и бла, бла, бла.
– Хорошо, перезвони мне, как только узнаешь. И ещё, я своей не говорил, а то точно не захочет ехать, там очень много грибов, но, в этом лесу хозяйничает Леший. И так может тебя запутать и даже убить, что ничего не захочешь.
– Да брось ты, не верю я в эту чушь, в лесу ещё и Леший! Ха-ха-ха, - засмеялся Ванька и положил трубку.
Тут подошла сразу Анька и спросила:
– Что хотел Дима? И такое чувство как будто она стояла позади меня и всё слышала.
– Да вот, в грибы зовёт, с Дашкой собирается, поедем?
– Конечно, - восторженно прокричала Аня! - Ты же знаешь, как я такое люблю.

Аня побежала в ванну. У неё была задержка две недели, и она решила сделать тест. Она достала тест из кармана, пописала в баночку, распаковала тест и засунула в ёмкость, а пока она ждала результата, думала: «Как обрадуется Ваня и она вместе с ним. Ведь она так этого хотела. Прошло пять минут, она посмотрела на тест и обалдела, две полоски, «Ура, Ура, Ура-а-а-а!!!» Кричала она сама себе про себя. Выбежала из ванны и хотела рассказать новость, но Ваня уже разговаривал по телефону и договаривался на счёт поездки за грибами.
– Собирайся, – сказал он, - через час выезжаем.
Аня повременила с новостью и пошла собираться. Взяла рюкзак, положила туда: ножи, завёрнутые в газету, покушать и свои любимые шоколадные конфеты, и, конечно, не забыла минеральную воду. Вспомнила про влажные салфетки и засунула их в рюкзак. Надела спортивные штаны, ветровку, резиновые сапоги, взяла две корзины и уже через сорок минут была готова. Ваня тоже был готов. На нём были одеты: резиновые сапоги, ветровка, спортивные штаны и кепка.

– Не забыла взять косынку?
– А для чего она нужна?
– Чтобы клещи не впились тебе в спину, дурёха!
– А, забыла, сейчас пойду и возьму, спасибо, что позаботился обо мне, – с улыбкой произнесла Аня.
И она побежала в комнату, нашла косынку в шкафу. Пришла на кухню к Ване, чтобы сказать про радостную новость, но вдруг зазвонил телефон. После разговора Ваня сказал: – Ну что, готова?
– Да, готова.
– Тогда выходим.

И они вышли из квартиры, Аня пошла вызывать лифт, а Ваня закрывал дверь. Лифт приехал, и Аня нажала на кнопку первого этажа. Аня решила отложить с радостной новостью до удобного случая, пока они не останутся наедине. Они вышли из подъезда и вдруг они услышали сигнал, это был Дима. Они подошли к машине и сели в неё.
– Привет, Дашка, – сказала Аня.
– Привет, Анька, – поздоровалась Даша.
– Как твои дела? – спросила Аня Дашу.
– Да потихоньку, работа - дом, дом - работа, никакого разнообразия, – с огорчением ответила Даша. Вот в кои то веки выбрались на природу, подышать свежим воздухом. Я этого месяц ждала, пока Дима соизволит свозить.
– А место откуда узнала? Кто подсказал?
– Да, если честно, не знаю, Дима у кого-то узнал, говорят, там очень хорошее место.

Потом Дима включил музыку на всю громкость, и мы ехали уже молча, каждый думая о своем. Приехали мы уже через час. Вышли из машины. Погода стояла хорошая, солнечная. На небе ни одного облачка. Такая тишина, и птицы не поют. «Странно, – подумала Аня, - места хорошие, много грибов, а вокруг никого и тишина. Тут толпы должны стоять».
– Вань, пошли со мной, – попросила Аня.
– Куда? Опять? Мы полчаса назад останавливались, чего ты так напилась?
– Ничего не пила, не знаю, что это может быть.
– Может, от волнения? – произнесла Даша.
«Да. Хотела я сказать от чего, да вот вы тут, это только наедине с Ваней поговорю», – подумала Аня.
– Ай, не хочу, – с недовольством сказал Ваня, - вон, сходи с Дашей.
«Придется…» – подумала Аня.

И они с Дашкой пошли в кусты. Аня присела, и сзади треснул сучок. Аня посмотрела назад, никого не было, но у неё было такое ощущение, что за ними кто-то следит. И её бросило в пот. И мурашки побежали по коже.
Она побыстрее захотела закончить свои дела и убежать. Она всё сделала быстро, натянула штаны и пошла быстрым шагом. Когда они добрались до машины, Ваня с Димой стояли с корзинами и с ножами в руках.
– Ну, где вы ползаете? – спросил Дима.
– Мы же недолго, – ответила Даша.
– Где мой рюкзак? – с волнением произнесла Аня.
– Вот он, у меня, – сказал Ваня и протянул ей рюкзак. Она надела рюкзак на плечи, надела на голову косынку, застегнула ветровку, взяла в правую руку корзину, а в левую руку нож.
– Ну всё, я готова, – сказала она и улыбнулась.
– Наконец-то, – в ответ сказал Ваня. - Во сколько встретимся возле машины?
– Встречаемся в 19:00, – ответил Дима.
– Хорошо.
И они разбрелись по разным сторонам. Ваня с Аней направо, а Дима с Дашей налево.

– Я боюсь заблудиться, ты запоминай дорогу. Ваня, хорошо?
– Хорошо, ну почему ты всё время ноешь? Почему нельзя не ныть? Как вы женщины своим нытьём утомляете. Просто жесть.
– Подожди, давай перекусим, - и Аня села на пенёк. Спустила рюкзак на колени и начала доставать провиант.
– Я не хочу.
– А я хочу, я проголодалась, тем более я почти не завтракала. Знаешь, я кое-что хочу тебе сказать, это важно.
– Пойми, я приехал сюда собирать грибы, я не могу ни на что другое отвлекаться. Я сконцентрировался на одном и точка.
Аня его слушала и понимала, что ей сейчас новость про беременность не сказать. Она достала с пакета бутерброд и начала его жевать, запивая минеральной водой. Она доела бутерброд, а затем взяла шоколадную конфету развернула её и положила её в рот.
– Хочешь?
– Не очень, но давай, вдруг проголодаюсь.
Тогда Аня протянула конфеты. Ваня взял их и положил в карман ветровки.
Когда трапеза была закончена, Аня положила провизию в рюкзак, застегнула его и отправила на плечи, ну всё.
– И ещё – я хочу по нужде, подождёшь?
Ваня тут не выдержал и стал ругаться.

«Я не буду писать, что он говорил, но это было невыносимо обидно».

Аня заплакала и пошла в кусты. Но тут ей показалась, что опять за ней кто-то следит. Когда она сделала свои дела и вышла на дорогу, где стоял Ваня, она увидела, как он отдалялся от неё, ругаясь и разговаривая сам собой. Она стала кричать:
– Ваня! Я беременна! Ты скоро станешь папой, куда ты, стой!
Она не знала, слышит ли он её, но ей стало жутко, и она быстрым шагом побежала за ним. Но повернула голову направо и увидела невероятное. Поляна была солнечной, и на ней грибов очень много, всяких. От увиденного ей захотелось пойти туда. Она уже забыла про Ваню и про то, что ей было жутко и страшно.

«Одна есть! Попалась! - с улыбкой на лице и почёсывая седую бороду сказал дед, – ещё три».

Ваня вышел на тропинку и побрёл по ней. Размышляя про себя:
«Про то: как он устал от Ани, у неё вечно всё не так, что у него на работе проблемы, и ещё, он вроде услышал, как Аня кричала, что она беременная. Ещё чего не хватало. Тут бы к Ане привыкнуть. А дети – это же такая ответственность, бессонные ночи, вечно орущие и чего-то требующие. Или мне это показалось?» Его размышления прервал старый дедок, он его заметил впереди себя, тот шёл к нему на встречу.

Дед был похож на крестьянина того времени. Он шёл с корзинкой в одной руке, а во второй у него была палка, и он облокачивался на неё. У него была седая голова, а также длинная седая борода. На нём были одеты рубаха и порты, на ногах лапти, сплетенные из древесного лыка.
– Ну здравствуй! Ваня! – произнёс тот.
– Здравствуйте, – настороженно поздоровался Ваня. «Странно, - подумал он, - я же не говорил ему своего имени, откуда он меня знает?»
А тот как будто догадался и сказал:
– Это мой лес, я всё и про всех тут знаю, - и похихикал. – Зачем Аню обидел? Она же беременная, хорошая она у тебя.
– Беременная? - «Всё-таки не показалось, – подумал он». – И никого я не обижал, достала она, вечно ноющее создание. Что вы мне голову морочите, кто вы? И что здесь делаете? – со злостью произнёс он.
– Я же сказал, я ХОЗЯИН этого леса!
– Не верю я вам, вы просто наблюдали за нами и подслушали наш разговор.
– Угости деда конфетами, они же у тебя есть? Уж очень я их люблю.
– Ничем я вас угощать не буду, – он оттолкнул деда и ушёл.
– Ну-ну, все-таки придётся вас проучить, – сказал дед и исчез.

Даша с Димой ходили, собирали грибы, шаг за шагом удаляясь всё глубже и глубже. Обсуждая Аню и Ваню.
– Анька ведь не счастлива с Ваней, – сказала Даша.
– Почему ты так думаешь?
– Она всегда звонит мне и жалуется на него.
– По поводу?
– Да по всяким мелочам.
– Значит, она не любит его, когда любишь - ничего не замечаешь.
– Может ты и прав, а может быть любит, но хочет, чтобы это было взаимно. Он же очень грубый, согласись.
И тут на ухо Димы прошептал кто-то: «Скажи ей, скажи».
– Про что? – сказал он сам себе.
– Что? Про что? – спросила Даша.
Дима замялся, а ему в ухо с возрастающим звуком: «Скажи ей! СКАЖИ!!! Про измену свою скажи».

Дима закрыл уши руками, ноги стали ватными, сам вспотел, голова закружилась. Он держался из последних сил, чтобы ничего не рассказать, а в ушах только и слышно, навязчиво и грубо «скажи, скажи, скажи». Он этого не вынес и, чтобы не рассказать, побежал, оттолкнув Дашу. Даша так ничего и не поняла и попыталась побежать за ним, как вдруг перед ней появился волк. Даша испугалась, бросила корзинку с грибами и побежала в другую сторону с криком «ПОМОГИТЕ!». Она не помнит, сколько она бежала, но, обернувшись, никого уже не было. Она испугалась, что она осталась совсем одна. У неё мурашки побежали по коже, руки затряслись, стало учащённо биться сердце, но она сделала глубокий вдох, досчитала до десяти и постаралась успокоиться.

– Два и три! – сказал волк и превратился в старого деда. Ещё один остался, но самый главный, чем-то мне себя порадовать…..

Ваня шёл по тропинке и размышлял про Аню. «Где она? Что с ней? Бедняжка, там уже сидит вся рыдает». Вечерело… Солнце уже почти садилось. Ваня посмотрел на часы, было уже около девяти. «Вот блин, договаривались же в семь возле машины, - он шёл и думал про Аню и старика, а больше всего - откуда он взялся, и кто он. - Одет он как крестьянин давних пор и говор такой, точно не деревенский. А может быть, и правда он леший? И откуда он всё знает. Он даже знает, о чём я разговаривал с Аней и как всех зовут».

Он шёл, размышлял, и тут он понимает, что камень, который стоял на повороте из леса, он проходит уже в третий раз. «Да, это леший меня путает», – подумал Ваня и присел на камень. И перед носом он увидел клубок, он потянулся, чтобы посмотреть: «Что это?» Как вдруг клубок стал разворачиваться, что-то зашевелилось. Это были змеи. Они поползли и стали набрасываться на него. Они были повсюду. Это напомнило Ване страшный сон. Он залез на камень с ногами. Змеи поползли на камень по его телу. Он начал убирать их голыми руками. А они все не заканчивались. Ваня попытался успокоиться и закрыл глаза. Стал считать до десяти, когда он открыл глаза, змей уже не было.

Он увидел впереди большого волка. Он был огромного размера. Вернее, это был не волк, а оборотень, и он бежал прямо на него. Ваня попытался слезть с камня, но ему что-то мешало. Он застыл на месте. Оборотень пробежал до середины и остановился. Ваня подумал: «Сейчас что-то будет», - вся жизнь пробежала у него перед глазами. Оборотень стоял и не шевелился, затем он открыл пасть и начал рычать, потом стал на задние лапы и завыл. С деревьев полетели птицы, стало очень темно. «Ну всё, это финал моей скудной жизни», – подумал Ваня. Он схватился за крестик и начал читать молитву «Отче наш».

Оборотень тем временем стал на четвереньки и быстро побежал на Ваню. И когда добежал до камня, растворился и сильным ветром пролетел через него с ужасным воем. Ваня подумал, что молитва ему помогла. Слез с камня и побежал куда глаза глядят, было очень темно, ничего не видно, он взял телефон и трясущими руками включил фонарик. Как только он его включил и направил свет, чтобы видно было дорогу, впереди себя он увидел какое-то огромное животное. Это был медведь, да-да медведь. Он побежал от него, медведь за ним. Ваня бежал без оглядки. Он спотыкался о корни деревьев, о какие-то камни, падал, но быстро поднимался. Ветви деревьев не давали ему покоя, прорываясь сквозь них, он отмахивался руками, они царапали ему всё: лицо, руки, шею. Ваня осмелился обернуться, но сквозь темноту он увидел только облик огромного животного. Ваня остановился и услышал проницательный рёв, затем волчий вой. Он побежал дальше и увидел поляну, собирался бежать через неё, как ощутил удар огромным предметом по голове и отключился.

Это была Аня. Напуганная до смерти. Она как будто всё это время спала и собирала грибы, их было много, очень много. На своей поляне она услышала вой и как будто проснулась, увидела в темноте фигуру, которая бежала в её сторону, спряталась за деревом и вооружилась палкой. Неподалёку оказались Дима и Дашка и тоже слышали вой. Затем был ужасный пронзительный рык, он был таким громким, что все упали и всё стихло….

В доме, где мы все прятались от монстра, я увидел в окно старого дедушку и потихоньку начал понимать, что я его уже видел, как только мы приехали сюда. Я спросил Аню, видит ли она кого-нибудь, но ответ был отрицательным. Он вошёл сквозь дверь и начал со мной разговаривать.
– Ну что, Ваня, поверил в меня или нет? Ты вот думаешь, почему в моём лесу много грибов?
– Ну, наверное, что в вас верят и боятся сюда ехать.
– Правильно, а ты что сделал? Когда меня увидел?
– Нагрубил вам и не дал вам шоколадных конфет.
– Правильно Ваня, правильно. Я просто не люблю таких хамов. И тогда я начинаю играть с ними, а то мне скучно очень, три года ко мне никто не захаживал, проси прощенья, и я вас отпущу. И ещё – я вижу о чём ты беспокоишься. Нет, я Аню сильно не пугал, она же беременная, Дашу напугал волком, а Диму, чтобы признался, что изменил Даше, шептал навязчиво на ухо безумным голосом.

– А как мы оказались вместе, рядышком друг с другом?
– Просто вы никуда не бегали, вы, как вышли с машины и разошлись по разным сторонам, прошли буквально метр друг от друга, там и стояла моя изба, а всё что вы видели, я вам внушил.
Ваня ещё долго колебался, потому что он был очень гордым, но понимал, если он этого не сделает, пострадают все. И беременная Аня, и ни в чём не виноватые друзья. А только он сам во всём виноват. Он подумал ещё, затем встал на колени и произнёс:
– Прости меня пожалуйста, дедушка!!!!
– Ладно, но впредь, если вы ещё сюда приедете, не пожалею никого, - дед щёлкнул пальцами, и они снова очутились на том же месте, откуда приехали.
Дима подъехал на машине к месту и заглушил мотор. Я сказал ему:
– Подожди!
Вылез из машины подошёл к камню, положил две шоколадные конфеты.
– Поехали отсюда, ведь не просто так говорят, что тут живёт «ХОЗЯИН ЛЕСА».
Аня с Дашкой ещё долго возмущались, когда Дима отъезжал. Но я знал, что поступаю правильно, и что никто уже не погибнет. Я обернулся назад и увидел сидящего на камне дедушку, он махал мне вслед и улыбался, а затем он развернул конфету и положил её в рот…


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:21 by daperkushaПросмотров: 63Комментарии: 3
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Ключевые слова: Лес страх грибы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 23:29
0
Группа: Главные Редакторы
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Комментариев: 2 714
На мой субъективный взгляд, над многим автору нужно еще поработать.
История начинается от первого лица, потом перепрыгивает от третьего, потом снова от первого, потом опять от третьего... Надо остановиться на чем-то одном. Ну или хотя бы подписывать отрезки текста где и от чьего лица идет повествование.
Дальше, ОЧЕНЬ много лишних и ненужных подробностей для такого крохотного, по своей сути и морали, рассказика. Подробности только раздувают объем, не более. За счет этих подробностей сама суть становится очень обрывистой, как и язык повествования.
Лично мне хотелось бы чуть больше литературности.

Его размышления прервал старый дедок, он его заметил впереди себя, тот шёл к нему на встречу.

Может, такие предложения как-то стоит перефразировать?
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#2 написал: daperkusha
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Всё хорошо, я только начинаю, мой первый рассказ это "водяной, это второй, спасибо я учту
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#3 написал: Estellan
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daperkusha
Не прекращайте писать. Практикуйтесь. Мастерство всегда приходит с опытом.)
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