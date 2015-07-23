Леший

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

daperkusha Просмотров: 63 Комментарии: 3 0 Вчера, 23:21 by

Леший.Как-то раз мы с друзьями поехали в лес за грибами…..Я очнулся ночью посреди леса, а рядом лежала моя подруга. Я подбежал к ней начал её будить, она очнулась.– Аня? Что случилось? Где мы? И где наши друзья?– Не знаю, ничего не помню. Всё как в тумане, голова трещит.Мы пробежались вдоль по тропинке и увидели Диму и Дашу. Они лежали поодаль, от тропинки, в кустах. Я подбежал к Диме стал его тормошить. А Аня подбежала к Даше. Они очнулись и тоже ничего не вспомнили. Мы пробежали ещё и увидели заброшенный дом. Зашли в него, включили свет. Заперли крепко двери. Я нашёл дрова возле печки, начал искать, чем разжечь печь. Порылся в карманах, нашёл спички. Дима из другой комнаты принёс газету. И мы начали разжигать огонь. Возле печи я обнаружил гору фантиков от шоколадных конфет, и сразу меня кинуло в дрожь. «Неужели мы в логове этого монстра!» – подумал я.За день до этого….Зазвонил телефон, я мылся в душе. Аня взяла трубку:– Алло, привет, он в душе, хорошо, он тебе перезвонит, пока.– Кто это был? – спросил я, выходя из душа.– Димка, перезвони ему.Я вытерся, оделся и набрал Димке. Послышались гудки.– Алло, привет, – на том проводе ответил Дима.– Привет, что хотел?– Есть тема, не хочешь съездить в лес? За грибами?– Ну не знаю, ты один хотел съездить?– Нет, со своей. С Дашкой.– Я не знаю, у своей спрошу, она фанат этих вещей, уединение с природой и бла, бла, бла.– Хорошо, перезвони мне, как только узнаешь. И ещё, я своей не говорил, а то точно не захочет ехать, там очень много грибов, но, в этом лесу хозяйничает Леший. И так может тебя запутать и даже убить, что ничего не захочешь.– Да брось ты, не верю я в эту чушь, в лесу ещё и Леший! Ха-ха-ха, - засмеялся Ванька и положил трубку.Тут подошла сразу Анька и спросила:– Что хотел Дима? И такое чувство как будто она стояла позади меня и всё слышала.– Да вот, в грибы зовёт, с Дашкой собирается, поедем?– Конечно, - восторженно прокричала Аня! - Ты же знаешь, как я такое люблю.Аня побежала в ванну. У неё была задержка две недели, и она решила сделать тест. Она достала тест из кармана, пописала в баночку, распаковала тест и засунула в ёмкость, а пока она ждала результата, думала: «Как обрадуется Ваня и она вместе с ним. Ведь она так этого хотела. Прошло пять минут, она посмотрела на тест и обалдела, две полоски, «Ура, Ура, Ура-а-а-а!!!» Кричала она сама себе про себя. Выбежала из ванны и хотела рассказать новость, но Ваня уже разговаривал по телефону и договаривался на счёт поездки за грибами.– Собирайся, – сказал он, - через час выезжаем.Аня повременила с новостью и пошла собираться. Взяла рюкзак, положила туда: ножи, завёрнутые в газету, покушать и свои любимые шоколадные конфеты, и, конечно, не забыла минеральную воду. Вспомнила про влажные салфетки и засунула их в рюкзак. Надела спортивные штаны, ветровку, резиновые сапоги, взяла две корзины и уже через сорок минут была готова. Ваня тоже был готов. На нём были одеты: резиновые сапоги, ветровка, спортивные штаны и кепка.– Не забыла взять косынку?– А для чего она нужна?– Чтобы клещи не впились тебе в спину, дурёха!– А, забыла, сейчас пойду и возьму, спасибо, что позаботился обо мне, – с улыбкой произнесла Аня.И она побежала в комнату, нашла косынку в шкафу. Пришла на кухню к Ване, чтобы сказать про радостную новость, но вдруг зазвонил телефон. После разговора Ваня сказал: – Ну что, готова?– Да, готова.– Тогда выходим.И они вышли из квартиры, Аня пошла вызывать лифт, а Ваня закрывал дверь. Лифт приехал, и Аня нажала на кнопку первого этажа. Аня решила отложить с радостной новостью до удобного случая, пока они не останутся наедине. Они вышли из подъезда и вдруг они услышали сигнал, это был Дима. Они подошли к машине и сели в неё.– Привет, Дашка, – сказала Аня.– Привет, Анька, – поздоровалась Даша.– Как твои дела? – спросила Аня Дашу.– Да потихоньку, работа - дом, дом - работа, никакого разнообразия, – с огорчением ответила Даша. Вот в кои то веки выбрались на природу, подышать свежим воздухом. Я этого месяц ждала, пока Дима соизволит свозить.– А место откуда узнала? Кто подсказал?– Да, если честно, не знаю, Дима у кого-то узнал, говорят, там очень хорошее место.Потом Дима включил музыку на всю громкость, и мы ехали уже молча, каждый думая о своем. Приехали мы уже через час. Вышли из машины. Погода стояла хорошая, солнечная. На небе ни одного облачка. Такая тишина, и птицы не поют. «Странно, – подумала Аня, - места хорошие, много грибов, а вокруг никого и тишина. Тут толпы должны стоять».– Вань, пошли со мной, – попросила Аня.– Куда? Опять? Мы полчаса назад останавливались, чего ты так напилась?– Ничего не пила, не знаю, что это может быть.– Может, от волнения? – произнесла Даша.«Да. Хотела я сказать от чего, да вот вы тут, это только наедине с Ваней поговорю», – подумала Аня.– Ай, не хочу, – с недовольством сказал Ваня, - вон, сходи с Дашей.«Придется…» – подумала Аня.И они с Дашкой пошли в кусты. Аня присела, и сзади треснул сучок. Аня посмотрела назад, никого не было, но у неё было такое ощущение, что за ними кто-то следит. И её бросило в пот. И мурашки побежали по коже.Она побыстрее захотела закончить свои дела и убежать. Она всё сделала быстро, натянула штаны и пошла быстрым шагом. Когда они добрались до машины, Ваня с Димой стояли с корзинами и с ножами в руках.– Ну, где вы ползаете? – спросил Дима.– Мы же недолго, – ответила Даша.– Где мой рюкзак? – с волнением произнесла Аня.– Вот он, у меня, – сказал Ваня и протянул ей рюкзак. Она надела рюкзак на плечи, надела на голову косынку, застегнула ветровку, взяла в правую руку корзину, а в левую руку нож.– Ну всё, я готова, – сказала она и улыбнулась.– Наконец-то, – в ответ сказал Ваня. - Во сколько встретимся возле машины?– Встречаемся в 19:00, – ответил Дима.– Хорошо.И они разбрелись по разным сторонам. Ваня с Аней направо, а Дима с Дашей налево.– Я боюсь заблудиться, ты запоминай дорогу. Ваня, хорошо?– Хорошо, ну почему ты всё время ноешь? Почему нельзя не ныть? Как вы женщины своим нытьём утомляете. Просто жесть.– Подожди, давай перекусим, - и Аня села на пенёк. Спустила рюкзак на колени и начала доставать провиант.– Я не хочу.– А я хочу, я проголодалась, тем более я почти не завтракала. Знаешь, я кое-что хочу тебе сказать, это важно.– Пойми, я приехал сюда собирать грибы, я не могу ни на что другое отвлекаться. Я сконцентрировался на одном и точка.Аня его слушала и понимала, что ей сейчас новость про беременность не сказать. Она достала с пакета бутерброд и начала его жевать, запивая минеральной водой. Она доела бутерброд, а затем взяла шоколадную конфету развернула её и положила её в рот.– Хочешь?– Не очень, но давай, вдруг проголодаюсь.Тогда Аня протянула конфеты. Ваня взял их и положил в карман ветровки.Когда трапеза была закончена, Аня положила провизию в рюкзак, застегнула его и отправила на плечи, ну всё.– И ещё – я хочу по нужде, подождёшь?Ваня тут не выдержал и стал ругаться.«Я не буду писать, что он говорил, но это было невыносимо обидно».Аня заплакала и пошла в кусты. Но тут ей показалась, что опять за ней кто-то следит. Когда она сделала свои дела и вышла на дорогу, где стоял Ваня, она увидела, как он отдалялся от неё, ругаясь и разговаривая сам собой. Она стала кричать:– Ваня! Я беременна! Ты скоро станешь папой, куда ты, стой!Она не знала, слышит ли он её, но ей стало жутко, и она быстрым шагом побежала за ним. Но повернула голову направо и увидела невероятное. Поляна была солнечной, и на ней грибов очень много, всяких. От увиденного ей захотелось пойти туда. Она уже забыла про Ваню и про то, что ей было жутко и страшно.«Одна есть! Попалась! - с улыбкой на лице и почёсывая седую бороду сказал дед, – ещё три».Ваня вышел на тропинку и побрёл по ней. Размышляя про себя:«Про то: как он устал от Ани, у неё вечно всё не так, что у него на работе проблемы, и ещё, он вроде услышал, как Аня кричала, что она беременная. Ещё чего не хватало. Тут бы к Ане привыкнуть. А дети – это же такая ответственность, бессонные ночи, вечно орущие и чего-то требующие. Или мне это показалось?» Его размышления прервал старый дедок, он его заметил впереди себя, тот шёл к нему на встречу.Дед был похож на крестьянина того времени. Он шёл с корзинкой в одной руке, а во второй у него была палка, и он облокачивался на неё. У него была седая голова, а также длинная седая борода. На нём были одеты рубаха и порты, на ногах лапти, сплетенные из древесного лыка.– Ну здравствуй! Ваня! – произнёс тот.– Здравствуйте, – настороженно поздоровался Ваня. «Странно, - подумал он, - я же не говорил ему своего имени, откуда он меня знает?»А тот как будто догадался и сказал:– Это мой лес, я всё и про всех тут знаю, - и похихикал. – Зачем Аню обидел? Она же беременная, хорошая она у тебя.– Беременная? - «Всё-таки не показалось, – подумал он». – И никого я не обижал, достала она, вечно ноющее создание. Что вы мне голову морочите, кто вы? И что здесь делаете? – со злостью произнёс он.– Я же сказал, я ХОЗЯИН этого леса!– Не верю я вам, вы просто наблюдали за нами и подслушали наш разговор.– Угости деда конфетами, они же у тебя есть? Уж очень я их люблю.– Ничем я вас угощать не буду, – он оттолкнул деда и ушёл.– Ну-ну, все-таки придётся вас проучить, – сказал дед и исчез.Даша с Димой ходили, собирали грибы, шаг за шагом удаляясь всё глубже и глубже. Обсуждая Аню и Ваню.– Анька ведь не счастлива с Ваней, – сказала Даша.– Почему ты так думаешь?– Она всегда звонит мне и жалуется на него.– По поводу?– Да по всяким мелочам.– Значит, она не любит его, когда любишь - ничего не замечаешь.– Может ты и прав, а может быть любит, но хочет, чтобы это было взаимно. Он же очень грубый, согласись.И тут на ухо Димы прошептал кто-то: «Скажи ей, скажи».– Про что? – сказал он сам себе.– Что? Про что? – спросила Даша.Дима замялся, а ему в ухо с возрастающим звуком: «Скажи ей! СКАЖИ!!! Про измену свою скажи».Дима закрыл уши руками, ноги стали ватными, сам вспотел, голова закружилась. Он держался из последних сил, чтобы ничего не рассказать, а в ушах только и слышно, навязчиво и грубо «скажи, скажи, скажи». Он этого не вынес и, чтобы не рассказать, побежал, оттолкнув Дашу. Даша так ничего и не поняла и попыталась побежать за ним, как вдруг перед ней появился волк. Даша испугалась, бросила корзинку с грибами и побежала в другую сторону с криком «ПОМОГИТЕ!». Она не помнит, сколько она бежала, но, обернувшись, никого уже не было. Она испугалась, что она осталась совсем одна. У неё мурашки побежали по коже, руки затряслись, стало учащённо биться сердце, но она сделала глубокий вдох, досчитала до десяти и постаралась успокоиться.– Два и три! – сказал волк и превратился в старого деда. Ещё один остался, но самый главный, чем-то мне себя порадовать…..Ваня шёл по тропинке и размышлял про Аню. «Где она? Что с ней? Бедняжка, там уже сидит вся рыдает». Вечерело… Солнце уже почти садилось. Ваня посмотрел на часы, было уже около девяти. «Вот блин, договаривались же в семь возле машины, - он шёл и думал про Аню и старика, а больше всего - откуда он взялся, и кто он. - Одет он как крестьянин давних пор и говор такой, точно не деревенский. А может быть, и правда он леший? И откуда он всё знает. Он даже знает, о чём я разговаривал с Аней и как всех зовут».Он шёл, размышлял, и тут он понимает, что камень, который стоял на повороте из леса, он проходит уже в третий раз. «Да, это леший меня путает», – подумал Ваня и присел на камень. И перед носом он увидел клубок, он потянулся, чтобы посмотреть: «Что это?» Как вдруг клубок стал разворачиваться, что-то зашевелилось. Это были змеи. Они поползли и стали набрасываться на него. Они были повсюду. Это напомнило Ване страшный сон. Он залез на камень с ногами. Змеи поползли на камень по его телу. Он начал убирать их голыми руками. А они все не заканчивались. Ваня попытался успокоиться и закрыл глаза. Стал считать до десяти, когда он открыл глаза, змей уже не было.Он увидел впереди большого волка. Он был огромного размера. Вернее, это был не волк, а оборотень, и он бежал прямо на него. Ваня попытался слезть с камня, но ему что-то мешало. Он застыл на месте. Оборотень пробежал до середины и остановился. Ваня подумал: «Сейчас что-то будет», - вся жизнь пробежала у него перед глазами. Оборотень стоял и не шевелился, затем он открыл пасть и начал рычать, потом стал на задние лапы и завыл. С деревьев полетели птицы, стало очень темно. «Ну всё, это финал моей скудной жизни», – подумал Ваня. Он схватился за крестик и начал читать молитву «Отче наш».Оборотень тем временем стал на четвереньки и быстро побежал на Ваню. И когда добежал до камня, растворился и сильным ветром пролетел через него с ужасным воем. Ваня подумал, что молитва ему помогла. Слез с камня и побежал куда глаза глядят, было очень темно, ничего не видно, он взял телефон и трясущими руками включил фонарик. Как только он его включил и направил свет, чтобы видно было дорогу, впереди себя он увидел какое-то огромное животное. Это был медведь, да-да медведь. Он побежал от него, медведь за ним. Ваня бежал без оглядки. Он спотыкался о корни деревьев, о какие-то камни, падал, но быстро поднимался. Ветви деревьев не давали ему покоя, прорываясь сквозь них, он отмахивался руками, они царапали ему всё: лицо, руки, шею. Ваня осмелился обернуться, но сквозь темноту он увидел только облик огромного животного. Ваня остановился и услышал проницательный рёв, затем волчий вой. Он побежал дальше и увидел поляну, собирался бежать через неё, как ощутил удар огромным предметом по голове и отключился.Это была Аня. Напуганная до смерти. Она как будто всё это время спала и собирала грибы, их было много, очень много. На своей поляне она услышала вой и как будто проснулась, увидела в темноте фигуру, которая бежала в её сторону, спряталась за деревом и вооружилась палкой. Неподалёку оказались Дима и Дашка и тоже слышали вой. Затем был ужасный пронзительный рык, он был таким громким, что все упали и всё стихло….В доме, где мы все прятались от монстра, я увидел в окно старого дедушку и потихоньку начал понимать, что я его уже видел, как только мы приехали сюда. Я спросил Аню, видит ли она кого-нибудь, но ответ был отрицательным. Он вошёл сквозь дверь и начал со мной разговаривать.– Ну что, Ваня, поверил в меня или нет? Ты вот думаешь, почему в моём лесу много грибов?– Ну, наверное, что в вас верят и боятся сюда ехать.– Правильно, а ты что сделал? Когда меня увидел?– Нагрубил вам и не дал вам шоколадных конфет.– Правильно Ваня, правильно. Я просто не люблю таких хамов. И тогда я начинаю играть с ними, а то мне скучно очень, три года ко мне никто не захаживал, проси прощенья, и я вас отпущу. И ещё – я вижу о чём ты беспокоишься. Нет, я Аню сильно не пугал, она же беременная, Дашу напугал волком, а Диму, чтобы признался, что изменил Даше, шептал навязчиво на ухо безумным голосом.– А как мы оказались вместе, рядышком друг с другом?– Просто вы никуда не бегали, вы, как вышли с машины и разошлись по разным сторонам, прошли буквально метр друг от друга, там и стояла моя изба, а всё что вы видели, я вам внушил.Ваня ещё долго колебался, потому что он был очень гордым, но понимал, если он этого не сделает, пострадают все. И беременная Аня, и ни в чём не виноватые друзья. А только он сам во всём виноват. Он подумал ещё, затем встал на колени и произнёс:– Прости меня пожалуйста, дедушка!!!!– Ладно, но впредь, если вы ещё сюда приедете, не пожалею никого, - дед щёлкнул пальцами, и они снова очутились на том же месте, откуда приехали.Дима подъехал на машине к месту и заглушил мотор. Я сказал ему:– Подожди!Вылез из машины подошёл к камню, положил две шоколадные конфеты.– Поехали отсюда, ведь не просто так говорят, что тут живёт «ХОЗЯИН ЛЕСА».Аня с Дашкой ещё долго возмущались, когда Дима отъезжал. Но я знал, что поступаю правильно, и что никто уже не погибнет. Я обернулся назад и увидел сидящего на камне дедушку, он махал мне вслед и улыбался, а затем он развернул конфету и положил её в рот…

Ключевые слова: Лес страх грибы авторская история

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