Пожиратель тайн

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Дмитрий Чепиков Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:20 by

Сегодня, ранним воскресным утром, Таня, как обычно, поднялась на традиционную пешую прогулку по городскому парку. Поднялась тихонько, чтобы не разбудить спящего мужа. В детской комнате едва слышно посапывал её семилетний сын, порядком уставший за вчерашний день, после помощи родителям на бабушкиной даче. Таня заглянула в комнату к ребенку, поправила сползшее на пол клетчатое одеяло. Покрутилась у зеркала в прихожей. Осталась довольна своим отражением, демонстрирующим миловидную блондинку в прекрасной физической форме с выразительными глазами-хамелеонами. Потом коснулась золотого кулона с полудрагоценным камнем на своей загорелой шее – подарок от мужа на недавнее тридцатилетие. Изящная вещица, нестандартная, выполненная в форме миниатюрного зверька. Правда, что за зверек – непонятно, но очень симпатичный и похожий на толстого кота. Или енота. Неважно. Главное, что красивый подарок, и подобран с душой. Муж изрядно постарался, чтобы отыскать необычное украшение в ассортименте местных ювелирных магазинов, учитывая Танину любовь к кошкам. В их квартире сейчас проживало целых две кошки: крупный и ласковый красавец мейн-кун, и боящаяся собственной тени, вечно сердитая, шотландская вислоухая. Закончив созерцать себя в зеркале, Таня насыпала корм вечно голодным питомцам, быстро натянула на себя спортивный костюм, пихнула в карман с молнией телефон, обула легкие кеды и вышла из квартиры.Её встретил прохладный освежающий воздух. Самый большой городской парк был в пяти минутах неспешной ходьбы от её многоэтажного дома. Впечатляющих размеров зелёный массив изобиловал заботливо ухоженными клумбами, аккуратно подстриженными декоративными кустарниками и чистыми прогулочными дорожками. Сквозь ветви берёз, сосен и елей упрямо пробивались яркие лучи поднимающегося над городом солнца, играя бликами на поверхности парковых прудов с лениво плавающими прожорливыми утками.В такую рань людей в парке почти не было, пустовали и несколько детских аттракционов, которые Таня миновала, забираясь в самую гущу старых дубов, возле дальнего от входа пруда. Это было её излюбленное место, с парой лавочек и беговой дорожкой вокруг водоема. Теперь она, как обычно, совершит пару кругов, и окончательно взбодрённая, вернется домой, к семье. На пути к месту пробежки девушке попался ёжик, выбравшийся из куста, подстриженного в форме кабана, прямо ей под ноги. Встретив человека, животное смешно наморщило острый носик, зашипело по-кошачьи и юркнуло обратно, под куст, волоча на иголках небольшой кусок фольги от шоколадки. Таня заулыбалась, она обожала всякую живность.Два круга на беговой дорожке дались ей легко, и она решила пробежать ещё парочку. Когда она завершала последний круг, телефон в кармане пиликнул, сигнализируя о поступившем смс-сообщении. Бегло взглянув на экран, Таня узнала, что к ним в гости, сегодня вечером нагрянут дальние родственники, которых ждали не раньше, чем через месяц. Значит, придется как следует подготовиться к их приезду. Но сначала нужно отписаться, что все в порядке и гостей встретят. Разгоряченная после пробежки девушка уселась с телефоном в руке на одну из пустующих скамеек, еще немного прохладных после ночи. Она быстро написала ответ, потом задумалась о предстоящих покупках и делах на ближайшее время. На секундочку зажмурила глаза, когда прямо в них блеснули солнечные лучи. И нечаянно задремала…Она проснулась от того, что кто-то теребил её за кулон, выскользнувший во время бега из-под воротника спортивной куртки. Еще не открыв глаза, Таня ощутила, что нечто сидит на её коленях. А потом, её взору предстало невиданное существо, размером с её любимого мейн-куна. С таким же черно-серым отливом шерсти, пушистым хвостом, мордой и ушами енота, и что самое неожиданное - с явно проглядывающими сквозь звериную личину человеческими чертами. Последний фактор заставил Таню вздрогнуть. Она инстинктивно попыталась спихнуть наглое явление со своих ног. Однако ничего из этого не вышло. Незваный сиделец на женских коленях был довольно упитанным и тяжелым. Одной пушистой лапкой он цепко держался за витую спинку скамейки, а из второй ни за что не выпускал Танино украшение. Девушка поймала себя на мысли, что существо один-в-один копия с подарка мужа. Как такое могло быть, она пока не понимала, а когда странный зверь оторвал взгляд пламенеющих алых глаз без зрачков от кулона, к которому он был, очевидно, неравнодушен, её мысли и вовсе смешались. Глаза существа тут же сменили цвет на более мирный, небесно-голубой, оценив её испуг. В них даже проявились светло-коричневые радужки с вертикальными кошачьими зрачками. С видимым сожалением, владелец кошачьих глаз выпустил кулон из лапы и стёк вниз, на ровные ряды желтоватой тротуарной плитки. Да-да, именно стёк, потеряв ненадолго физическую форму. Впрочем, диковинный незнакомец тут же обрел первоначальный образ, отрастив себе четыре мощные, но довольно короткие лапы. Он двинулся прочь от ошеломленной Тани, забавно переваливаясь из стороны в сторону толстым телом и периодически оглядываясь на девушку, сидящую на скамейке.Так всегда вели себя её кошки, когда хотели повести за собой свою хозяйку. Что же, испуг у девушки прошел и в сознании зажёгся жгучий интерес к происходящему. Она действительно не побоялась встать и медленно пойти за оглядывающимся чудом. В юности Таня пережила страшную аварию с последовавшей черепно-мозговой травмой, столь опасной, что врачи не ручались за её жизнь, по крайней мере – за её полноценное качество. Но Таня, не только выкарабкалась, но и абсолютно восстановилась, как будто и не было того ужасного дня, когда её снесла на пешеходном переходе тёмная «Волга» с невнимательным водителем. Правда, кое о каких видениях, возникших в её разуме, когда она находилась между жизнью и смертью, она никому не сказала. А со временем и подзабыла их. И вот сейчас, следуя за необычным спутником, они вновь хлынули в её сознание, наполняя его картинами из других измерений и образами фантастических созданий, которых невозможно придумать или представить человеку, не увидев их воочию.Пока существо вело девушку к одному ему известной цели, она снова пережила тот сноп эмоций, когда она впервые коснулась неизведанного. Только в этот раз чувства были в тысячу раз ярче и реальнее. Странная парочка брела уже далеко от её излюбленного места, туда, в самую дальнюю часть парка, где находились списанные, но еще не вывезенные в утиль старые, давно не работающие аттракционы. Они были свалены в одну громоздкую гору: потрепанная и облезлая «ромашка», остатки детского кольцевого поезда, с пяток треснувших машинок, и весело разукрашенная и ещё не потерявшая цвета гондола от головокружительного «рейнджера». Вся эта куча хлама была обнесена сеткой-рабицей. Внутрь возможно было попасть, только пройдя сквозь зелёную металлическую арку. Обычная арка, с кусочками когда-то приклеенных на её основания бумажных объявлений. Обычной она была, пока Таня не перешагнула через незримую линию под аркой. Сооружение тут же вспыхнуло красно-оранжевым неоновым цветом, обдало девушку и зверя искрящимся облаком и потухло. Вспышка была столь сильной, что Таня секунд десять ничего не видела перед собой, но потом белая пелена рассеялась и открыла новую реальность.В этой реальности не было ничего знакомого. Девушка стояла посреди небольшой овальной площади, а вокруг неё, под небом, затянутым лиловыми и жёлтыми облаками, раскинулся грандиозный город. Неплохо знакомая с основными архитектурными стилями, Таня опознала элементы барокко, ампира и готики. Оценка осложнялась тем, что все сооружения были развалены, изломаны и лишь кое-где ввысь рвались стреловидные пики уцелевших башенок. Ко всему прочему, город был пуст. Лёгкий ветерок небрежно перекатывал по мощеной брусчаткой площади свернутую в колесики черную шелестящую листву, сорванную с нагих веток редких и чахлых деревьев, растущих неподалёку. Здесь было заметно прохладнее, чем в мире Тани. В том, что это был совершенно чужой мир, девушка ни секунды не сомневалась.Пока она, с любопытством озиралась вокруг, сверху до неё донеслось яростное карканье, настолько громогласное, что оно несколько раз эхом отразилось от близлежащих стен. Таня задрала голову, но не увидела ничего. Карканье резко приблизилось, оглушающе разорвав воздух над самым ухом. Чувство самосохранения заставило Таню отпрыгнуть и откатиться в сторону. На том месте, где она только что стояла, вверх вихрем взметнулась разбитая мощнейшим ударом площадная кладка. Затем воздух завибрировал и сгустился, превратившись в колеблющееся марево.Из этого марева на лежащую среди отмершей листвы девушку выглянула омерзительная физиономия, увенчанная четырьмя полуметровыми рогами. Из длинного вороньего клюва, размером с телевизор, усеянного разнокалиберными клыками, вывалился зеленый, покрытый чёрными язвами, язык, и вновь раздалось оглушительное карканье. Зверь, затащивший Таню в эту кошмарную компанию, звонко пискнул что-то вроде «Беги!» и помчался прочь от существа, уже почти полностью высунувшегося из прозрачной субстанции. Покрытое наполовину тусклой чешуей, наполовину редкими чёрными перьями, вонзив в человека неживой взгляд пустых глазниц, чудовищное создание угрожающе двинулось в сторону девушки. И та последовала замечательному примеру своего спутника: бросилась наутёк. Монстр не отставал, он ловко подпрыгивал на своих шести выгнутых в суставах лапах, взмахивал нелепыми маленькими крыльями и не прекращал погоню.Со стороны эта кавалькада выглядела даже забавно. Мчащийся и визжащий, среди развалин, толстый зверёк, за ним девушка в спортивном костюме, и завершающий погоню гротескный монстр, разваливающий своим грузным телом торчащие остатки зданий. Беглянка скоро сообразила, почему «её зверь» удирает узкими улочками. На открытой местности, чудовищная вороно-ящерица давно бы взмыла в небо и, применив невидимый удар, не оставила бы от неё мокрого места. Бегство затруднялось тем, что под ногами, помимо камней и обломков строительного материала, мешались хаотично разбросанные костные останки. Среди странных, изогнутых, зазубренных костей и сплюснутых черепов пресмыкающихся, Таня, к своему ужасу, разглядела кости принадлежавшие людям. Чем дальше она забегала в городские теснины, тем больше ей попадалось берцовых и бедренных костей, ребер и разбитых людских черепов. Они лежали кучами, вперемешку со скелетами неизвестных хищных пресмыкающихся. Мозг подсказал бегущей девушке, что эти груды костей, скорее всего, последствия грандиозной битвы. Но когда у тебя за спиной разъяренный монстр, размером с корову, не желающий тебе ничего доброго, о подобном размышлять некогда.Причем, монстр неутомимый. После десятиминутного сумасшедшего бега по тесным улицам и костям, Таня чувствовала, что её легкие вот-вот вырвутся наружу, а преследующая её тварь с удовольствием этим воспользуется. Нужно было что-то делать. И Таня знала, что предпринять, исходя из своих прошлых видений во время блужданий между жизнью и смертью.«Нет уж. Я не собираюсь здесь умирать! У меня семья дома», - подумала она и подхватила из бесплотных рук ближайшего человеческого скелета метровую трубу с выпирающими кнопками и широким раструбом. Развернулась, стала у стены, уперлась в нее спиной и наставила раструб на каркающего монстра, сносящего очередную баррикаду на пути к жертве. Когда тварь уже обдавала её вонючим, трупным дыханием, Таня нажала на все четыре кнопки на трубе и из раструба хлынул поток живого, красно-оранжевого света. Свет остановил и связал удушающими петлями чудовище. Петли сжимались, давя и круша кости и внутренности монстра, который орал так, что вокруг стрелка ходуном ходили уцелевшие стены. Вопли существа становились все тише, оно сконцентрировалось, и, невзирая на переломанное тело, из последних сил тянулось к вжавшейся в стену девушке. Тварь окончательно застыла, едва не прижав своей вороньей головой Таню к стене. Убедившись, что чудовище не двигается, девушка убрала затёкшие пальцы с пусковых кнопок. Световые петли тут же исчезли, оставив лишь тошнотворный запах жженых перьев и чешуйчатой кожи монстра. Хотя и при жизни, чудовище пахло немногим лучше.Из пустого проема в стене, напротив её укрытия, раздались жидкие хлопки. Потом оттуда вышел человек в чёрном рваном комбинезоне и яйцевидном блестящем шлеме. Это он одаривал аплодисментами победительницу чудовищного зверя. За его спиной болталась такая же труба, какая была в руках у Татьяны, разве что немного короче. А его лицо…- Твою мать! Тут есть хоть что-то нормальное? – ругнулась девушка, разглядывая неестественно вытянутое сизое лицо человека с парными, но разноцветными и абсолютно круглыми кошачьими глазами. Необыкновенную физиономию дополняли звериный волчий нос и неестественно тонкие полоски бескровных губ.- Ты ещё кто такой? – спросила Таня уже более миролюбиво, видя, что незнакомец не выказывает агрессии, и даже, наоборот, выражает ей восхищение.- Командор Эдгар, Третья штурмовая бригада его Величества Нероса Великолепного! – гаркнул собеседник, вытянувшись по струнке и приложив ладонь к шлему.- А можно так не орать? Я не глухая, – поморщилась Таня и пнула носком пыльного кеда мертвую тушу, - Вон, этого уже наслушалась.- Можно! – вновь гаркнул её визави, ничуть не изменив тона.- Как мне домой попасть, Эдгар? – спросила девушка, - У меня там муж, ребенок. Уже наверное ищут меня. И где, кстати, твоя штурмовая бригада? А то набегут, точнее, налетят эти гады.- Я - Третья штурмовая бригада, – чуть снизил голос Эдгар, потом махнул широким жестом синей четырехпалой руки, показывая на кучи костей - Я и они! Третья штурмовая отстояла Ариту, нашу родную колыбель.- Они, это кто? – Татьяна заподозрила, что человек, как бы странно он не выглядел, вдобавок был слегка не в себе. Хотя, может быть, в здешних местах, сумасшествие – это норма.- Они, мои солдаты…- уже совсем тихо повторил Эдгар, - А домой ты попасть успеешь. Если повезёт. У вас время не так идёт. День здесь – пара минут в твоем мире.- Ага, выходит, ты знаешь мой мир и как туда попасть! – обрадовалась девушка, - И зверя моего прихватить с собой хочу. За которым, я сюда пришла. Будет третьей кошкой в моем доме.- Зверь? – недоуменно взметнул брови обитатель развалин, потом перевел взгляд на существо, робко выглядывающее из-за заваленной статуи, неподалёку от места битвы Тани и монстра, - Ах, этот… Не советую. Это – пожиратель тайн, создание сколь интересное и уникальное, столь и опаснейшее, если неосторожно с ним обращаться.- Пожиратель? – удивленно переспросила Таня, глядя как существо набралось храбрости, выбралось из импровизированного укрытия и уже обнимало ногу Эдгара, переводя гипнотизирующие глаза то на одного человека, то на другого.- Пусть тебя не обманывает его внешний вид, он может принимать любую форму, - спокойно продолжил Эдгар, - Пожиратель может открывать врата в пространстве ценой поглощения одной тайны его человеческого друга. Или хозяина, хотя это неверное определение. Иногда, может к тайне присовокупить и некоторую часть воспоминаний, если посчитает нужным. Такую же цену партнер платит пожирателю за необычную помощь, вроде везения на какое-то время, необычайной ловкости или исцеления. Проблемы появляются тогда, когда у партнёра все ещё остаются желания, а тайны уже закончились. Тогда в уплату идут куски памяти, пока человек полностью её не лишится и не превратится в идиота. Мой народ слишком часто пользовался услугами пожирателей, проникал в разные миры, получал новые технологии, воевал между собой. Слишком много услуг, слишком много дыр в другие измерения! И однажды из открытых врат хлынули мОроки, такие как тот, которого тебе удалось сразить. Десятки тысяч мороков. Мой наполовину беспамятный народ попытался объединиться и дать им бой. Мы решили использовать пожирателей против них, но чары этих чудесных существ не действовали против мороков.- Вы проиграли войну? – осторожно задала вопрос Таня, исходя из увиденных ранее разрушений.- Мы почти победили! – гордо ответил ей Эдгар, - Нас остались единицы, но и мороки практически уничтожены. Пожиратели чувствуют свою вину, хотя никто не принуждал их открывать всё новые и новые врата. Они самостоятельно выбираются в другие измерения, подсовывают людям или другим существам ключи, вроде того, что висит на твоей шее, и приводят в наш мир новых бойцов. Чтобы мы могли, наконец, победить. Люди из твоего мира – храбрейшие солдаты. Останься с нами и сражайся! Ты отлично управляешься с лучевой винтовкой.- С кем, с вами? Извини, но ты здесь один. Одного…морока…я уже убила. Так что миссия выполнена. Спасибо этому дому, но у меня есть свой дом и семья. Пусть твой пожиратель приведет другого добровольца, а я хочу домой. Поможешь мне выбраться? – голос девушки стал жестким и бескомпромиссным. Она, разумеется, сочувствовала собеседнику, но у неё были куда более веские обязательства перед родными.- Помогу, - угрюмо буркнул Эдгар, - Только за проход в свой мир тебе все равно придется заплатить тайной. И не пытайся обмануть пожирателя. Если подсунешь ему ничего не значащий для себя факт, он взамен поглотит случайный кусок твоей памяти.- Да, ладно уж, поделюсь с ним одним секретом, - улыбнулась Таня, - Это всё или ещё какие-то условия есть.- Есть, - подтвердил собеседник, - Где попало врата открыть нельзя. Ближайшая точка – площадь, где ты появилась. А по пути тебя запросто могут перехватить мороки и отомстить за смерть сородича. Мы давно не убивали никого из них. Теперь они очень злы и наверняка убьют тебя. Медленно и изощрённо.- Ну, пойду, значит, к площади. Раз домой только оттуда, - улыбнулась девушка, - Пока, Эдгар. Желаю тебе победы. Эй, Пожиратель, хочешь небольшой секретик?Существо, прилипшее к ноге Эдгара, тут же отклеилось и просияло томным взглядом голубых глаз. Даже попыталось изобразить нечто вроде кошачьей улыбки. Вышло не слишком похоже, но оно точно старалось. Ради очередной тайны пожиратель был готов идти на любой риск. Таня деловито отряхнула пыль с измазанных штанов и куртки, повесила за спину оружие и отправилась в обратный путь, к площади. Пожиратель путался у нее под ногами, пока она не отогнала его. Зверёк милый и доброжелательный, но споткнувшись об него, можно было запросто упасть. Пусть лучше бредёт немного позади и обижено вздыхает.Через пять минут ходьбы Таня услышала, что кто-то шаркает вслед за ней, помимо пожирателя. Она нырнула за дверь давно опустевшего, уцелевшего домика, сняла со спины оружие и прицелилась в проход, ведущий на улицу. Правда, почти тут же опустила «трубу», завидев, что это Эдгар неуклюже перебирает ногами, решив сопроводить её до площади.Они молча взглянули друг на друга и пошли бок о бок к заветной цели. Татьяне больше нечего было ему сказать, а Эдгар знал, что её не удастся уговорить остаться и драться с чудовищами. Когда-то и у него была семья, ради которой он бросил бы всё. Но он о ней уже не помнил. Как не помнил и многое другое. В его почти опустошенном сознании осталось только знание о враге и о том, как можно врагу противостоять. Эдгар давно скормил бесценные воспоминания пожирателю, чтобы выжить. И он действительно выжил дольше всех воинов из Третьей штурмовой бригады.Мерзкое карканье настигло троицу за две сотни метров от овальной площади. Оно доносилось со всех сторон. Но чудовища не спешили атаковать, они спустились на землю, материализовались и держались на безопасном расстоянии от лучевых винтовок, максимально эффективных только вблизи. Таня насчитала шесть усеянных шипами полуптиц-полуящериц. Это были исполинские твари, значительно крупнее той, с которой она расправилась. Они кружились все ближе и ближе к ускорившим шаг людям и пожирателю, зажимая путников в кольцо и готовясь атаковать со всех сторон.- Дай винтовку, - тихо, но решительно сказал Эдгар девушке.- Что? – озадаченно переспросила его Таня.- Покажу тебе, чего стоит Третья штурмовая его Величества. Беги и не оглядывайся. Ни за что не оглядывайся, чтобы ты не услышала!- Но я…- Беги!Эдгар, не дожидаясь её согласия, выхватил у нее из рук винтовку и рванул с двумя смертоносными трубами наперевес навстречу подступившим чудовищам. Оставшись обезоруженной, Татьяна на секунду застыла в нерешительности. Потом в её сознании что-то щёлкнуло, и она устремилась к месту прибытия, сопровождаемая попискивающим от ужаса пожирателем. Как и велел Эдгар, она не оглядывалась…За её спиной развернулась яростная схватка. Вокруг человека в чёрном комбинезоне все пространство заполнилось чешуйчатыми, частично оперёнными телами монстров. Жгущие и давящие световые петли, злобное карканье и шипение, когти и клыки стали единым смертельным конгломератом, в котором живым не было места. В последний раз раздался боевой клич командора из Третьей штурмовой, тут же перекрытый хриплой какофонией чудовищ, рвущих последнего обитателя города на части. Они не уступали друг другу во взаимной ненависти.- Это не мой бой! Это не мой бой! – повторяла раз за разом девушка, пробегая последние метры к разбитому участку площади. Она прекрасно сознавала, что Эдгар пожертвовал ради неё жизнью, и что она всё равно бы не изменила ход последней битвы командора. Но тяжкое чувство грызущей вины, все сильнее захватывало её. Она всегда старалась помочь людям. А теперь, даже не спросила у несчастного Эдгара как называется этот мир!Они остановились ровно на том месте, куда пришелся первый удар чудовища после её проникновения в это измерение. Пожиратель протянул ей тоненькую лапку и Таня осторожно взяла её в свою ладонь. Магический партнёр уставился прямо в лицо девушке, поменяв цвет собственных глаз на абсолютно чёрный, отражающий бесконечную холодную пустоту. Его получеловеческое лицо исказилось, прогоняя умильную гримасу. Больше он не выглядел забавным зверьком, которого хотелось погладить или почесать за ухом. В тот же миг, вокруг человека и пожирателя вспыхнула яркая неоновая сфера, запульсировала, сокращаясь и увеличиваясь, подобно гигантскому сердцу. Она всё росла и росла, пока с треском не лопнула, заливая всю площадь ослепительной белизной.- Девушка, у вас всё в порядке? – благообразный старик с ровно подстриженной бородой, одетый в чистый коричневый костюм-двойку, протянул руку и помог подняться с травы перепачканной оранжевой пылью Тане, оказавшейся на траве, возле зеленой арки, облепленной старыми объявлениями.- Да, все хорошо, наверное, - с сомнением в голосе ответила девушка, - Я бегала возле пруда, потом присела на скамейку, и больше ничего не помню. Ой, у меня же гости сегодня. Нужно идти. Спасибо большое, вам.- Да не за что, - пожал плечами старик и благодушно улыбнулся, - А я тут всё время гуляю. Вот и сегодня, иду, смотрю, нет никого. На часы взглянул, глаза поднял – вы на траве лежите. Прямо чудеса.- Да-да. Спасибо, вам ещё раз. Мне действительно нужно идти, - девушка быстро зашагала прочь от разговорчивого помощника в сторону своего квартала, рассеяно схватившись рукой за кулон, болтающийся на шее. Она чувствовала, что с изящным украшением что-то связано, кроме того, что это подарок её мужа. Но как не старалась, ничего могла вспомнить. Впрочем, она довольно скоро оставила попытки разбудить воспоминания, её снова ждали семейные заботы, дальние родственники, прибывающие в гости вечером, и спокойная счастливая жизнь.Старик долго смотрел вслед её удаляющейся стройной фигуре, опершись на невесть откуда взявшуюся в его руке резную трость с набалдашником из красного дерева. Потом невообразимо широко растянул чёрный рот в клыкастой улыбке и просиял алым светом круглых глазниц. Насытившийся пожиратель, поглотивший все воспоминания Тани, связанные с событиями в ином измерении, был полон энергии для путешествий между мирами и жаждал поиска новых тайн…

Ключевые слова: Кошмары приключения монстры авторская история

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