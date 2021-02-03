Лабиринт

Estellan Просмотров: 101 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 04:01 by

Нет, вы не правы. Я не тот, кто вам нужен. Да, да, я знаю, что вы слышали, и что видели другие люди. Но я не тот, кто вам нужен. Знаю ли я, где тот парень? Знаю, конечно. Смогу ли показать? Это вряд ли. Вход в лабиринт скорей всего уже закрылся. В подвале того дома вы не найдете ничего более, чем подвал. Рассказать? Если вы хотите, я расскажу, но я уверен, что вы не поверите моему рассказу.Когда же я впервые начал догадываться? Нет, это я не вас спрашиваю, я пытаюсь вспомнить. Кстати, а вы задумывались когда-нибудь о том, сколько людей ежегодно пропадает в любом городе? А какой процент из них никогда не находят? Я вас сейчас, возможно, удивлю, но именно в процентном соотношении это количество всегда одинаково. Я не знаю, почему все именно так. Я не успел понять, не успел разобраться. Ваши люди скрутили меня как раз тогда, когда я сам собирался войти в лабиринт.Знаю, знаю. Дайте собраться с мыслями, не торопите меня. Вы же хотели обстоятельный рассказ?Так вот. Впервые я узнал о их существовании тогда, когда занялся журналистским расследованием как раз цепочки странных исчезновений людей в одном из городов. Это были не простые исчезновения, как когда мужик забухал с друзьями, а нашли его через две недели за три тысячи километров, в подъезде, голого и завернутого в британский флаг, и все еще бухого. Эти случаи не были похожи ни на один из тех, что как-то можно объяснить.В том городе человек мог выйти из квартиры, но не выйти из подъезда по пути на работу. Мог зайти в лифт, но на нужный этаж лифт приезжал уже пустым. Мог сесть в машину и испариться из нее по дороге, не открывая дверцы.Тогда и там я узнал о существовании этих троих. Имена? У них нет имен в нашем понимании. Для простоты общения, я называл их Первым, Вторым и Третьим. Они отличались. И между собой, а уж от людей их отличало слишком многое. Как узнать? Да проще некуда. Такое если увидишь, никогда не забудешь. У них вполне человеческая фигура. Не вся, правда, но от пяток и до плеч все вполне человеческое. Белая кожа. Нет, не как у вампиров, даже если бы они существовали. Не выставляйте меня безумцем. Белая… именно белая. Высокий рост, вполне человеческие руки, ноги, торс, а вот голова… Головы у них отличаются. У Первого она сферическая, у Второго квадратная, у Третьего пирамидальная. Такие вот геометрические фигуры, покрытые все той же белой кожей.А вот дальше уже интересно. Под кожей у них то ли крохотные экраны, то ли какие-то светящиеся трубки\провода\нити. Когда эти трое питаются, то видно, как по этим трубкам пробегают голубые искры. А на головах загорается нечто, больше всего похожее на небольшие прямоугольные экраны. Я понимаю, как это звучит, но лучше объяснить человеческим языком вряд ли получится. Как питаются? Это еще сложнее, но давайте я попробую рассказать все по порядку...Так вот. Сначала я познакомился с Третьим. С ним чаще всего и общался. В тот вечер я бродил по городу и пытался понять, что же я на самом деле ищу? Все эти исчезновения не имели объяснения. Не имели даже структуры, связи, совпадений. Ничего общего.Завернув в одну из подворотен, я и увидел его. Точнее, сначала я увидел просто крупного мужика, околачивающегося у двери в подвал. У той же двери стояла коробка, из которой слышался писк котят. Похоже, кто-то «добродушный» решил избавиться от кошачьего приплода, «гуманно» выбросив новорожденных на мороз.В очередной раз поразиться человеческому скотству я не успел. Мужик склонился над коробкой, взял одного из котят и просто положил его в свой живот. Только тогда я сумел разглядеть его детально и понять, что то, что я сейчас вижу, человеком не является. И дело не только в том подобии пасти на его животе, куда он положил животное. Все это было похоже на оживший кошмар. Не знаю, что руководило тогда мной, наверное идиотизм. Но первое, что я сделал – кинулся отбирать у этого существа коробку.Он не боролся со мной, не пытался помешать. Я бы сказал, что он за мной наблюдал, но до сих пор не уверен, есть ли у них глаза. Под его кожей пробегали все те же голубые искры и что-то светилось на прямоугольном светящемся окошке на голове. Когда все погасло, он снова протянул руку к коробке. Быстро вытащив оттуда двоих оставшихся котят, я запихнул их под свою куртку и искомую коробку метнул в это существо.- Отдай, - прозвучало в ответ. Я опешил.- Зачем?- Информация.- Какая еще информация? Иди к черту!- Жизнь хранит информацию.Тогда я не понимал, что именно он имеет в виду. Понял позже. Гораздо позже. В тот день я просто спас котят, а он ушел, просто открыл дверь подъезда, вошел в нее и исчез. Тогда я просто подозревал, догадки появились позже. А еще через какое-то время я убедился в своих подозрениях.Похоже, набрав какое-то количество «информации», как они называют энергию, которую забирают у живых существ, они могут выходить в город и не привлекать при этом внимания. Могут заманивать прохожих, вытягивать их жизнь, а тела просто складывают в лабиринте. Лабиринт бесконечен, там нет времени, там эти трое и живут. Но, когда сил достаточно, они могут просто открывать проходы в лабиринт в любой точке и забирать людей.Позже я увидел и остальных двоих. Они называют это Маскировкой. Под этой самой маскировкой любой из них пройдет мимо вас, а вы и не заподозрите, что видите что-то… потустороннее. Да, наверное, так их называть правильней всего. Потусторонние.Что такое лабиринт? Своими глазами я не видел, так что, описать могу только с их слов. Лабиринт, это такое место, наверное правильней всего будет сказать под землей. Третий говорил всегда «под городами». Не знаю, насколько это заявление может быть точным. Проходы в лабиринт им проще всего открывать там, где есть двери. Если они накладывают такой проход на дверь, то сам человек, открывая дверь, своей жизненной силой одновременно открывает проход в лабиринт. Но если дверь успела закрыться, то обратного пути из лабиринта уже нет. Точнее, нет для человека. Эти трое прекрасно могут перемещаться и по самому лабиринту, и к любому выходу из него, и, собственно, через любой из этих выходов.Как я понял, этот лабиринт есть везде, но легче всего им выходить в городах. Здесь больше всего дверей. Как это взаимосвязано я не знаю.Что? Как получилось, что я смог столько узнать? Я уже говорил вам, что я общался с ними. Почему? Вот этого не знаю. Как-то получилось, что я могу видеть сквозь их маскировку. Им это стало, похоже, любопытно. Им вообще многое любопытно. Как устроена жизнь. Как мы живем. Как устроены наши города, общество, статистика, политика, культурная жизнь. Не только люди, животные им тоже интересны, природа, растения, хоть в них и «скудная жизнь», как говорил Третий. Легче всего ловить и изучать именно людей. Они достаточно крупные, с развитым интеллектом, большим запасом жизни, одним словом. Мы носим в себе очень много информации. Большей частью она бесполезна, но достаточно интересна.Когда количество пропаж в одном месте начинает привлекать слишком много внимания, они по лабиринту перемещаются в другой город, в третий. Все это может занимать годы. Обычно, перемещаясь в новый город, они теряют много сил, поэтому в первое время просто открывают проходы в лабиринт для своих жертв. Потом, если город достаточно интересный, выходят на улицы.Я вижу, что вы не верите мне. Я видел, как вы переглядывались со своим помощником. Думаете, что я сумасшедший? Убийца? Маньяк? Так сходите. Сходите в тот подвал, у которого ваши очевидцы видели меня, и в котором потом пропал тот парень. Я вас уверяю, в том подвале вы не найдете ничего, кроме подвала.Я не знаю, кто они. Я не знаю, зачем им вся эта информация, которую они собирают. Я даже не знаю, при чем тут именно двери и чем они лучше окон.Но, я вас уверяю, любая дверь рано или поздно откроется. И вы никогда не можете быть уверены в том, что именно она сейчас не ведет в лабиринт.

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