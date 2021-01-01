Бумеранг. Часть вторая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:47

astrelez Просмотров: 10 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:47 by

Похороны матери и решение вопросов с устройством отца заняли всю следующую неделю. Когда в понедельник кто-то позвонил в дверь, Никита открыл не глядя. За дверью стояла женщина, он с трудом и то не с первого взгляда узнал в ней Миру. Мира втолкнула Никиту в квартиру и сама, ввалившись в нее, захлопнула дверь, затем она прильнула к дверному глазку и замерла. Никита хотел спросить у нее, что ей надо, но прежде, чем он открыл рот, Мира сделала жест рукой, призывая его молчать. Оторвавшись, наконец, от глазка, Мира спросила хриплым и просевшим голосом:– Где тряпка?Никита молча отвел ее в ванну и показал, где лежал пакет с тряпкой. Когда Мира достала пакет, стало ясно, что тряпки практически нет, она превратилась в какую-то грязь, которая испачкала весь пакет. Если лицо человека и может выражать муки ужаса, то именно они и отразились на лице Миры. Она с тихим стоном отпустила пакет на пол и спросила:– Почему? Почему ты не сделал того, о чем просила тебя мать?Прежде чем Никита успел поинтересоваться в чем дело и причем здесь его покойная мать, лицо у Миры перекосилось от боли, и она стала оседать на пол. Никита сразу же вызвал скорую, бригада приехала быстро, женщину госпитализировали, но, увы, спасти ее не удалось, на следующий день, когда он позвонил в больницу, чтобы справиться о состоянии Миры, ему сообщили, что Марина Викторовна Копытова скончалась, не приходя в сознание. В тот же день он отвез пакет с черной грязью на дачу и сжег его. Еще через четыре дня к нему домой заявился мужчина и, представившись Сергеем, сказал, что он сын Марины Копытовой, прибираясь в квартире матери он нашел коробку, на которой был адрес Никиты и просьба передать ему ее.Проводив гостя, Никита открыл посылку. В ней был небольшой стеклянный шар на деревянной подставке. Никита в задумчивости рассматривал шар, затем поставил его на журнальный столик и, занявшись своими делами, забыл о нем. Однако шар сам напомнил о себе. Когда Никита, закончив дела, присел на диване, чтобы посмотреть новости по круглосуточному новостному каналу, он заметил, что шар помутнел. Никита, заинтересовавшись, взял его в руки, он не ошибся - внутри шара появилась какая-то мутность. Прежде чем он успел поставить шар на стол, он весь потемнел, а затем внутри шара он увидел лицо Миры. Почему-то Никите не было страшно, и он даже поймал себя на том, что он совсем не удивлен тем, что видит лицо покойницы внутри стеклянного шара.Никита сразу взял быка за рога и спросил у Миры, почему она перед смертью упомянула его маму? То, что рассказала Мира, казалось ему страшным сном. Он знал, конечно, что мать с отцом не одобряли его выбор, Карина им не нравилась, но так как он жил самостоятельно, то рассчитывал на то, что со временем все наладится. Однако у него в голове не укладывалось, то что мать решила обратиться к ведьме, чтобы развести его с Кариной. Мира предупредила ее о том, что то, что они затевают, очень опасное занятие, что они должны будут пройти до конца весь путь, во чтобы то ни стало. Это его мать подсыпала Карине травы, от которых ей должно было стать плохо. Именно она ненавязчиво подтолкнула его позвонить Мире и попросить ее о помощи. Никита вспомнил, что действительно Карине стало плохо той ночью, когда они вернулись от родителей, и что Карина ела у родителей уху, потому что не ела мясо, а они все ели рассольник на обед. Еще тогда она заметила за столом, что у ухи странный вкус, а его мама заметила, что возможно это новая приправа, которую она на днях купила на рынке. Потом, когда Карина лежала в больнице, а врачи не знал, что с ней такое, мать приезжала ее навестить и тоже привозила уху, а когда она уехала, то оставила на тумбочке рядом с кроватью газету с подчеркнутым объявлением Миры.Мира тем временем продолжала: "Она должна была тебе позвонить и напомнить, чтобы ты сжег тряпку. Я предупреждала ее об опасности, которой мы все подвергнемся, если не доведем ритуал до конца. Твоя мама оказалась слабым звеном в нашей цепи, она не смогла тебе позвонить и признаться, что это она виновна в смерти твоей любимой. Она предпочла умереть. Из-за нее умерла и я, ведь я предупреждала тебя, что все, кого коснется это заклятие, умрут, если не довести его до конца".Никита сказал, что сжег тряпку, на что Мира ответила, что уже поздно. "Но я не хотел смерти Карины", - запротестовал Никита. "Это не имеет значения", - ответила Мира, - "взгляни на свою руку". На этих словах Никита проснулся. Телевизор по-прежнему показывал новостной канал, но в комнате было темно, часы показывали три часа ночи. Левая ладонь горела, словно на ней был свежий порез. Никита посмотрел на ладонь и вздрогнул, порез набух, края его потемнели. Когда он посмотрел на шар, тот был девственно чист. Никита взял его в руки, он тряс его, повторяя словно мантру имя Миры, однако ничего не происходило. Разозлившись, он бросил шар об стену, однако шар не разбился, он отскочил от стены и закатился куда-то за кресло. Оставив шар валяться, Никита пошел в ванную, промыл рану и, достав из шкафчика с лекарствами мазь, смазал ею рану и перевязал ладонь. Боль немного утихла, запив водой пару таблеток болеутоляющего, Никита пошел спать. Утром он проснулся от телефонного звонка.Все еще не проснувшийся Никита слушал и не мог взять толк, о чем говорил ему в трубку мужской голос. Говорил же звонивший о том, что сегодня ночью сгорел родительский дом, на месте пожарища обнаружено обгоревшее тело его отца, ему предлагали приехать на опознание. Никита в полной прострации отпустил телефон. Снова в памяти всплыли слова Миры, это не имеет значения. "Нет, не может быть", - прошептал Никита, - "это не может происходить со мной".Совсем недавно все в жизни у него было в порядке, а теперь все рушится словно карточный домик. Наконец, взяв себя в руки, он пошел в душ. Собираясь принять душ, он развязал повязку, и снова холодок пробежал у него по спине, рана еще больше потемнела и выглядела зловеще. После душа он снова замотал ладонь. Одевшись, он поехал в морг на опознание тела. Отца он узнал сразу, хотя тело и сильно обгорело. По словам пожарников, которые проводили расследование причин пожара, в своей смерти отец был виноват сам, он скорее всего лег спать с зажженной сигаретой. Договорившись с ритуальной фирмой о дате похорон, Никита вернулся в город и сразу поехал в поликлинику. Хирург, который осматривал руку, поинтересовался у Никиты, когда появилась рана и чем он ее обрабатывал. Затем он выписал Никите рецепт и направление на анализы. Вернувшись домой, Никита нашел шар и снова попытался вызвать образ Миры, но не преуспел. Оставив шар на журнальном столике, он пошел в ванную, там он размотал бинт и нахмурился, пораженный участок стал больше. На следующий день он сдал анализы, сходил на перевязку к хирургу, который посоветовал ему лечь в больницу, но Никита отказался, так как был занят организацией похорон отца. Врач взял с Никиты слово, что после похорон отца он приедет в больницу. В день похорон Никита проснулся от адской боли в руке. Он едва сдержал слезы боли, когда разматывал бинт. Выпив прописанные доктором обезболивающие, Никита вызвал такси и поехал на кладбище. К назначенному времени у могилы собралось человек тридцать провожающих, в основном друзья Никиты и друзья его отца. После всех формальностей Никита пригласил всех в кафе «Нострадамус», где был заказан зал для организации поминального обеда. Последнее, что помнил Никита, как он садился в такси. Позже уже в больнице ему рассказали, что он лишился сознания после того, как сел в машину. Таксист привез его в отделение скорой помощи. Хирург, который занимался им, не стал скрывать, что дело очень сложное и он не может пока понять причину внезапной гангрены кисти руки…P.S.- Ты чего, Петрович, не весел, чего свой сизый нос повесил?- Извини, Геннадьевич, но мне не до шуток сегодня.- Ну прости, Петрович. Ты что по поводу комиссии переживаешь, что ли? Все будет в порядке. Ты сделал все, что мог. Это любой в отделении подтвердит.Вызови меня в конце концов, ведь я тоже этого твоего больного консультировал. Там ничего нельзя было сделать. Даже ампутация не помогла бы.- Понимаю, Геннадьевич, но все равно на сердце тяжело. Такой молодой парень, всего 23 года, жить бы и жить…

Ключевые слова: Смерть шар колдовство болезнь авторская история

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