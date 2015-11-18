В изоляции

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 17:06

Public Republic Просмотров: 45 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:06 by

Что для вас страх? Что порождает в вашем сердце чувство неимоверного ужаса, заставляет содрогаться всем телом, взывая к молитвам? Быть может встреча с диким зверем? Гроза? Высота или глубина? Возможно, вы боитесь заболеть смертельной хворью? А может мысль о потере чего-то или кого-то очень важного лично для вас, вызывает в вас этот первобытный ужас? А я ведь всегда именно такого и боялся, думал, что нет ничего необычного в жизни. Считал, что боятся нужно именно таких практичных и повсеместных вещей. А потом случилось это. Хорошо, что у меня есть блокнот и ручка, а то уже давно бы сошел с ума, хотя, может быть, так и случилось, а я себя просто обманываю…То утро не отличалось от остальных. Открыл глаза, чуть пришел в себя, поднялся, забрал кружку с водой, которую всегда ставлю на ночь и пошел на кухню. Спросонья я даже не сразу понял, что конкретно произошло. Просто в какой-то момент, выходя из комнаты, я чуть было не врезался в стену. На том месте, где все время был дверной проем, за ночь появилась глухая стена. Да что уж, дверной проем-то остался, а из стены всё ещё торчал дверной косяк, который будто бы налепил на стену какой-то плохой шутник. Что интересно, кусок стены, появившийся ночью, выглядел так естественно, будто всегда тут и был, даже обои были идеально поклеены, без швов и резко выделяющихся стыков. И лишь этот нелепый дверной косяк выдавал прежнее состояние стены.Ладно, сначала это показалось даже забавным. Я вернул кружку на стол и принялся изучать внезапную преграду. Сперва простучал стену, параллельно размышляя кто и как смог соорудить что-то подобное в моей квартире. И, что самое интересное, кому это вообще могло понадобиться? Вроде бы каких-то сумасшедших друзей-шутников в моей компании нет, да и серьезных врагов ещё не успел себе нажить. Да и как можно было провернуть такую стройку с мои, достаточно чутким сном? Да и ключи от квартиры есть только у меня! Вопросы роились в голове, не находя ответа, нервируя всё сильнее с каждой секундой, острожными шагами подкрадывалась паника.Тем временем, я уже простучал стену и даже успел отковырять кусочек обоев. Действительно, все указывало на то, что стена была сплошной и никакой двери в ней никогда не было. Просто сплошная кирпичная кладка, идущая от пола и до потолка.Именно тогда впервые пришла спасительная мысль, что всё это всего лишь сон. Какой-то очень странный кошмар, в котором я застрял в собственной комнате, потому что в жизни так просто не бывает! Но что бы я не делал, проснуться никак не выходило. В какой-то момент я даже влетел в свежую стену с разбега, но ничего, кроме боли и нового синяка не получил. Тут то и пришло осознание, что всё вполне реально. Нужно было искать выход.В этот момент страх накатывал подобно бушующему морю. Я отчаянно старался сохранять спокойствие, а разум методично цеплялся за спасительные идеи, но ничто не помогало. Как назло, телефон остался на кухне, даже пару раз слышал веселую трель вызова. Конечно, ведь я уже должен быть на работе, а не сидеть в этом каменном мешке! Я пробовал кричать, стучал по батареям, прыгал. Но дом совсем новый, и я даже не уверен, что у меня в принципе есть соседи…Ещё в комнате есть окно. Прекрасный вид на город, скажу я вам. Правда на этом, плюсы этой дыры в стене заканчиваются, ведь подомной ещё двадцать этажей. Никакой веревки не хватит, да и никто не хранит такие вещи в спальне. Уже думал над тем, чтобы связать простыни и всю одежду, что найду в подобие каната, но и этого будет мало. В какой-то момент я вспомнил, что при пожаре люди выбрасывают яркие вещи, чтобы привлечь внимание с улицы. Что ж, футболки быстро закончились, а ветер разнес вещи по округе. Кажется, я попал в полную изоляцию.В какой-то момент я сорвался и принялся долбить эту дурацкую стену всем, что попадалось под руки, а после пустил в ход ноги и кулаки. Конечно, результата не было. Только руки сбил в кровь. Потом у меня случилась истерика. Я рыдал как ребенок, которого наказали за то, чего он не совершал. По сути, так оно и было. Чем я провинился, чтобы оказаться тут? За какой грех и преступление можно попасть в такое безвыходное положение? Всё это вымотало морально и физически и через какое-то время я погрузился в беспокойный сон.Проснулся из-за очередного звонка на мобильный. Очень надеюсь, что скоро меня начнут искать. А если не начнут, то сколько мне сидеть в этой западне? Неделю? Две? Больше? Да я же просто умру от голода! Хотя черт с ним с этим голодом, вода – вот куда большая проблема. Надеюсь, не дойду до крайностей…Итак, я просидел в этой изоляции почти сутки. Сейчас ночь и, кажется, я что-то слышу за стенкой. Описать эти звуки будет довольно сложно. Похоже на копошение каких-то животных или что-то подобное. Но это явно не те звуки, какие может издавать человек. Впрочем, если стену всё же построил кто-то из людей (в чем я уверен), то эти гады могли оставить дверь открытой! И теперь по моей квартире рыскает собака или, быть может, крысы. От мысли о грызунах передергивает. Но, с другой стороны, животные могли бы привлечь людей и тогда я буду спасен!Нет, это определенно не крысы, и точно не собаки… Не знаю, что там, но я точно не хочу видеться с этим. Оно скребется в стену, шумно вдыхает и, кажется, облизывает стену с той стороны. Я слышал, как когти этого существа стучали по паркету. Без сомнения оно хочется сюда попасть. А ещё, не сомневаюсь, что оно чертовски голодно. Никогда не думал, что буду чувствовать себя консервой.Оно ломает стену! Я слышу, как крошатся кирпичи. Оно не воет, не рычит, только дышит. Простите.Эти бумаги были найдены после вскрытия квартиры человека, выпавшего из окна своей квартиры на двадцатом этаже. Официальное заключение по случившемуся гласило, что произошел несчастный случай.После происшествия в квартире несколько дней хозяйничали люди в гражданском, которые вывезли всю мебель в квартире, заменили паркет и провели ещё какие-то работы. Надеюсь, в вашей комнате никогда не появится лишняя стена…

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