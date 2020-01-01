Встреча с джинном (бесом)Это произошло со мной год назад , в общем моя Мама пошла к подруги в гости , я сидел дома за компом, вроде был выходной, сижу такой и тут Мама приходит , какая та вся в панике и ищет что то. Естественно я заметил , спрашиваю мам что случилось ? Она отвечает, где хлеб ? Взяла хлеб и вышла куда то, через минут 3-5 зашла опять , я уже встал говорю че такое мам? Ещё такая бледная стала , говорит встретила джина я, ( вообще я мусульманин и верю в потусторонние существование жизни , в Исламе джин(шайтан) это те же бесы как и в Христианстве и они могут вселятся в людей и вообще некоторые из них могут принимать облик , собаки там змеи или ещё кого нибудь )
В общем я говорю Маме рассказывай что случилось? Она говорит сижу у подруги чай пьём болтаем, приходит женщина Мама её особо не знает ,это подруга подруги так сказать, ну сидели они вместе какой-то время потом та женщина что пришла, начала себя вести как одержимая прям как в фильмах ужасов, начала искривляться по всякому, говорить другим голосом потом на какой то момент приходя в себя говорила что ей плохо, что бы помогли ей, потом жутким голосом говорит « давай я к тебе домой пойду» в общем они с подругой пытались успокоить , Мама не выдержала этого ужаса и просто убежала и очень сильно испугалась. Когда она это рассказала , у неё говорит болит горло как будто поцарапали , Мама потом пошла в душ , я теп временем узнал что признаками вселение джина , могут быть если человек ( сильно испугался ,или очень сильно разгневался , закричал)
Потом когда Мама вышла с душа она легла и я начал читать Коран над ней, почитал минут 10-15 , в общем Мама потом успокоилась, и боль прошла в горле .
В общем я думаю этот джин возможно зашёл в неё и вышел, ещё важный момент не нужно их боятся если они видят что вы боитесь они почувствуют это и могут ещё сильнее вам навредить. Слава Богу все закончилось хорошо.
P.s
Кстати Мама брала хлеб что бы накормить бездомную собаку возле дома, так сказать сильно испугавшись решила сделать доброе дело.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:45
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 16:45 by MiskinПросмотров: 62Комментарии: 0
Ключевые слова: Джинн бес одержимость авторская история