Встреча с джинном (бесом)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:45

Причина: Изменен раздел.

Miskin Просмотров: 62 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:45 by

Это произошло со мной год назад , в общем моя Мама пошла к подруги в гости , я сидел дома за компом, вроде был выходной, сижу такой и тут Мама приходит , какая та вся в панике и ищет что то. Естественно я заметил , спрашиваю мам что случилось ? Она отвечает, где хлеб ? Взяла хлеб и вышла куда то, через минут 3-5 зашла опять , я уже встал говорю че такое мам? Ещё такая бледная стала , говорит встретила джина я, ( вообще я мусульманин и верю в потусторонние существование жизни , в Исламе джин(шайтан) это те же бесы как и в Христианстве и они могут вселятся в людей и вообще некоторые из них могут принимать облик , собаки там змеи или ещё кого нибудь )В общем я говорю Маме рассказывай что случилось? Она говорит сижу у подруги чай пьём болтаем, приходит женщина Мама её особо не знает ,это подруга подруги так сказать, ну сидели они вместе какой-то время потом та женщина что пришла, начала себя вести как одержимая прям как в фильмах ужасов, начала искривляться по всякому, говорить другим голосом потом на какой то момент приходя в себя говорила что ей плохо, что бы помогли ей, потом жутким голосом говорит « давай я к тебе домой пойду» в общем они с подругой пытались успокоить , Мама не выдержала этого ужаса и просто убежала и очень сильно испугалась. Когда она это рассказала , у неё говорит болит горло как будто поцарапали , Мама потом пошла в душ , я теп временем узнал что признаками вселение джина , могут быть если человек ( сильно испугался ,или очень сильно разгневался , закричал)Потом когда Мама вышла с душа она легла и я начал читать Коран над ней, почитал минут 10-15 , в общем Мама потом успокоилась, и боль прошла в горле .В общем я думаю этот джин возможно зашёл в неё и вышел, ещё важный момент не нужно их боятся если они видят что вы боитесь они почувствуют это и могут ещё сильнее вам навредить. Слава Богу все закончилось хорошо.P.sКстати Мама брала хлеб что бы накормить бездомную собаку возле дома, так сказать сильно испугавшись решила сделать доброе дело.

Ключевые слова: Джинн бес одержимость авторская история

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