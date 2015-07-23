"Костлявый дом"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:59

Причина: Изменен раздел.

Богдан Борисов Просмотров: 77 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 02:59 by

Образы, мешавшие мне спать, вдруг стали явью. Колонны, пол и даже потолок храма были сплошь покрыты костями. Не берусь утверждать чьи это кости, но тысячи человеческих черепов давали намёки, что вряд ли это кости собак или оленей. С виду ничем не примечательный, заброшенный храм, оказался самым настоящим склепом, в чьих стенах заточены тысячи жертв несчастной судьбы.Свет луны тускло освещал гробницу сквозь витражные стёкла, которые были покрыты слоем мха, снега и зеленого налёта, он пробивался сюда, дабы даровать мне хоть немного спокойствия в этот нелегкий час. Пятый день я плутаю вокруг этого Храма, здесь, глубоко в тайге, мне посчастливилось заблудиться. Какой же из меня охотник, если я не запомнил дороги домой? Видимо - ужасный! Но в том то и дело, что я четко иду по своим же ориентирам - красным платкам, которые оставлял на тот случай, если заблужусь. Местные охотники предупреждали меня, что места здесь гиблые, и отговаривали идти в столь рисковое путешествие, но затуманенный жаждой приключений и пополнения коллекции редкой пушнины, я не послушал их.Счастью моему не было предела, когда, спустя сутки скитаний, я набрёл на заброшенное строение, с виду напоминавшее церквушку. Войдя же внутрь, через массивную входную дверь, я тотчас понял, что передо мной отнюдь не святое место.Ах если бы прислушался я к своей интуиции тогда, на перевале, когда во снах мне приходили покойники и, неся за спиной мешки, в которых "кряхтели" кости, водили головами из стороны в сторону, будто бы прося меня не совершать задуманное. Если бы я знал, куда приведёт меня моё упрямство, никогда бы я не стал делать и шагу в эти сибирские, богом забытые места.Ружьё мое придавало мне уверенности. За неимением нормального сна, всю ночь я сидел среди костей, с ружьём наперевес, вслушиваясь в каждый шорох. На четвёртый день такого дозора, мне стало казаться, что черепа на стенах шепчут мне что-то, но отогнав эти мысли, я всё же смог крепко заснуть. Не знаю смогу ли еще протянуть здесь, не поехав рассудком, ведь даже днём, выходя на улицу, я ощущаю зловещий взгляд откуда-то из глубины леса. Деревья, чей рост скрывает их верхушки, не пропускают лучей солнца, и потому даже днём здесь темно как ночью.Казалось бы, в такие сибирские зимние ветра, лес должен шуршать свою привычную мелодию, но чёрт бы побрал местную природу, ни единого шороха! Будто бы всю жизнь высосали из этого места. Пару раз слышал, как откуда-то издали доносятся глухие удары в барабан, но учитывая какая здесь тишина, легко предположить, что даже простой треск деревьев легко спутать с дятлом. Что-то нехорошее таится в этих местах, я это чувствую своей шкурой.Храм, который защищал меня от мороза и диких зверей, был отнюдь не однокомнатным пентхаусом. Возле огромного сгнившего деревянного креста, что стоял возле самого огромного окна, был вход в подземелье, откуда ужасно несло тухлятиной и холодом. Желания спускаться туда у меня совершенно не было, да и к чему это исследование, когда стоит вопрос о том, чтобы продержаться еще хотя бы сутки и еще раз попытаться выбраться из ловушки.Каждый день я пытался идти по красным платкам обвязанным вокруг деревьев, но, видимо, кто-то решил подшутить надо мной, ведь всякий раз я выходил к "костяному дому", так я стал его называть. И что самое смешное, платки будто бы меняли своё положение! Бродя здесь уже больше восьми суток, я запомнил расположение каждого из них однажды, но на следующий день они, как по волшебству, были совершенно в других местах. Не верю в духов, но приходится.Страшнее всего то, что у меня заканчиваются запасы еды, благо спичек я взял с лихвой, да и огниво припасённое на всякий случай, дают мне надежду, что от холода я не умру, но всё же. Эта тишина с каждым днём давит на меня всё сильнее и сильнее, иногда я просыпаюсь ночью от кошмаров и сразу начинаю петь, дабы еще раз убедиться, что не оглох. Еще неделя, и я точно сойду здесь с ума.Прошло ровно пятнадцать суток с момента моей первой ночи здесь. Я уже отнюдь не удивляюсь ни шепоту по ночам, ни тишине, ни барабану где-то в глуши. Меня волнует совершенно другое... голод. Пытаясь растянуть свою последнюю галету, я понимал, что куда лучше просто съесть её разом, неужели меня никто не ищет? Я кричал, молил о помощи и даже старался залезть на дерево, но ничего кроме пореза на ноге об сучок, это не принесло. Чертовы вороны, что преследовали меня весь путь сюда, почему-то молчали уже пятнадцать дней. Будто бы по щелчку, природа просто решила уснуть именно в тот момент, когда я вошёл в это проклятое богом место.Среди гор костей мне удалось найти факел, и я даже разжёг его, с его помощью удалось разглядеть странные рисунки на стенах храма. Постараюсь описать их вам, но не ручаюсь за достоверность действий. Судя по всему, это место для жертвоприношений, так как на рисунках изображены высокие люди, которые приносят к храму свертки с человеческими телами. Нечто похожее на человека, но с головой не то птицы, но то козла представлено здесь как божество. Вокруг него крутятся почти все сюжеты. Сколько же людей они скормили ему? Люди, жившие здесь, были раза в два крупнее, чем обычные, это видно в моменты, когда они кладут "дань" к себе на плечо и забрасывают её в какой-то колодец. Видимо, на этом месте жила какая-то иная раса людей, которая так и осталось неизвестна науке. Помимо гуманоидных существ, на стенах были изображены сотни других разных созданий, которые напоминали плоды работы безумных ученых. Ноги, растущие из головы, четыре глаза на спине - безумие!Пару раз мне снились они, высокие, бледные люди без волос. Они стояли, укрывшись за стволами деревьев, и грозно смотрели на меня, губы их шевелились в странном танце, будто бы шепча что-то мне на ухо.Смута отступила. Проснувшись с утра, я будто бы почувствовал себя лучше. В храме чем-то пахло, но не как всегда - тухлостью и смертью, а напротив, чем-то сладким и вкусным. Принюхавшись, я с трепетом обнаружил, что запах этот идёт из входа в подземелье. Больше полудня я мешкал, не в силах сопротивляться любопытству, а еще я боялся дать слабину и в конец потерять контроль над собой, ведь и ежу в лесу ясно, что запах этот мне просто мерещится. Но что если это моя интуиция, которая была нагло проигнорирована мной, вследствие чего я и оказался здесь?Все-таки приняв решение проверить, что же там так вкусно пахнет, я зажёг факел, зарядил ружье и спустился по каменным ступенькам во мрак.Запах становился всё сильнее, погружаясь во тьму всё глубже и глубже, я заметил, что температура здесь намного приятнее, чем в самом храме. Я ощущал теплый воздух кожей, и мне это безумно нравилось. Но не нравилось мне вот что, коридор, по которому я шёл, был очень узок, и шёл я по нему не много не мало - уже минут 10. Изредка мне встречались странные комнаты, наполненные старой глиняной посудой и прочей утварью, но коридор и не думал кончаться. Запах тем временем уже резал глаза. Может ли смердеть сладостью? Теперь я уверен, что да. Устав идти, я заметил впереди странное - блики света, будто от костра. Спешно потушив факел, я стал вести себя тише, на цыпочках, и будто бы боясь спугнуть свет впереди, подкрался к стене, на которую падал этот свет, и, повернув голову в его сторону, обомлел.Передо мной было огромное помещение, напоминающее Колизей своей конструкцией. Не смотря на то, что всё это находилось под землёй, высота потолка достигала безумия, видимо, всё это было построено под горой. В середине помещения стоял колодец, из которого вырывались языки пламени, а вокруг стояли они "Бледные".Словно в трансе, они качались из стороны в сторону, подняв руки вверх. Рты их, как и у меня во сне, беззвучно двигались, нашёптывая какие-то странные слова. Я обернулся и оценил туннель, из которого пришёл, бледные явно не смогли бы пройти через него, а значит, путь отступления был просчитан. Не веря глазам своим, я стал наблюдать за странным ритуалом.События развивались странным образом, один из бледных поднёс к огню нечто похожее на сосуд, и вылил всё, что в нём находилось, в колодец. Разом все бледные стали издавать звуки, подобные которым я не слышал ни разу в жизни. Помещение заполнилось тем самым сладким запахом, что привёл меня сюда. Ужас, который забрался прямиком в мои лёгкие, не давал мне дышать. Звук этот напоминал клокотание и одновременно менял частоты с высоких на низкие. Казалось, что у каждого из бледных по несколько голосов. Спустя мгновение послышались шорохи, я отчетливо их слышал, так как доносились они где-то совсем рядом. Не сразу осознав, что происходит, я заметил движение на стене напротив. В этот момент мой рассудок окончательно сдался, нечто похожее не человекоподобного паука спускалось вниз, к бледным, и каков же был мой ужас, когда оказалось, что таких пауков здесь огромное множество: уродливые создания, чьи тела состояли из разных кусков людей, у некоторых на месте головы торчали руки, а у некоторых и вовсе было по три головы. Они огромной волной ползли сверху вниз, заполняя пространство мерзкими шелестящими звуками.Бледные продолжали свой транс, даже когда пауки въедались своими зубами прямо в их спины, в мгновение ока от бледных остались лишь кровь и кишки, разбросанные возле колодца. Огонь стал ярче, будто услышав молитвы и приняв жертвы, из глубин стало возвращаться зло. Дальнейшее, увиденное мной, я не могу описать словами. Постарайтесь представить ужас, в том виде, в котором его придумал дьявол. Первородный страх, несущейся на крыльях темноты...Я никогда в жизни не бежал так быстро, пролетев коридор, я вылетел из храма и, упав лицом в снег, зарыдал, как маленький ребёнок. Страх окутывал моё тело. Я бился в конвульсиях, пытаясь отделаться от него, но он, как липкий сахар, не желал отставать. Подняв голову, в лунном свете я увидел бледных, они стояли среди деревьев, но на этот раз их рты были украшены неестественными, широкими улыбками. Собрав все свои силы в кулак, я побежал прочь от этого места, и в ту же ночь добрался до перевала. Спустя три дня я уже был на родине.До сих не знаю с чем столкнулся тогда на самом деле и не пытаюсь выяснить. Иногда среди ночи меня будит звук барабана, доносящийся откуда-то издалека, в эти моменты я укрываюсь одеялом с головой, и жду, пока на мой плач придёт дежурный врач, чтобы вколоть мне лекарство.

Ключевые слова: Ужасы легенды неизвестное тьма авторская история

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