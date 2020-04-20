Пожизненная рента (первая часть)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:01

Причина: Изменен раздел.

V.V.Pukin Просмотров: 112 Комментарии: 0 +3 Вчера, 18:01 by

Как-то навестил своего знакомого доктора, служащего завотделением одной из свердловских больниц. Пока шёл по длинному прямому коридору к его кабинету, невольно обратил внимание на маленькую сгорбленную старушку, медленно семенящую вдоль стеночки. Мимо туда-сюда сновали озабоченные врачи, недужные в трико и домашних халатах. Больничная жизнь бурлила и била ключом. Лишь маленькая бабушка, словно отголосок далёкого мира, отрешённо вышагивала вдоль серой стены, чтобы не путаться у снующего народа под ногами.Вот подошла к бачку с питьевой водой, стоящему в коридоре. Наполнила наполовину свою фарфоровую кружку, казавшуюся непомерно большой в сравнении с её маленьким тельцем. Повернулась и медленно, стараясь не пролить, двинулась вдоль стеночки к своей палате.Мне почему-то стало грустно от этой картины. В голову сразу полезли философские мысли. Типа того, что через годы такая жалкая участь, наверное, ждёт многих из тех, кто сейчас бодро проносится мимо семенящей старушки. Не обращая на неё ни малейшего внимания. Непреодолимо захотелось как-то помочь маленькой бабульке. Подбодрить, на худой конец.Я уже было двинулся следом, но тут меня окликнул приятель-доктор, и мы пошли к нему в кабинет.Всё ещё под впечатлением от жалостливого зрелища, поделился своими невесёлыми размышлениями с доктором. Тот понял о ком речь, покачал головой и рассказал историю, которую до сих пор не могу забыть…Бабушку эту в отделение привезла социальная служба неделю назад. Некому больше было. Оказалось, у неё нет ни родных, ни близких. Последние лет десять уход и содержание обеспечивал один мужичок по имени Марат (имя подлинное). На основании заключённого с пожилой женщиной договора пожизненной ренты, в его собственность должна была перейти принадлежащая бабульке двухкомнатная квартира. После её смерти, конечно. Квартира на редкость просторная. Хоть и двушка, но общей площадью почти под сотню квадратных метров. В крепком сталинском доме, постройки конца сороковых-начала пятидесятых. И район благоустроенный, обжитой. Недалеко от железнодорожного вокзала.По всей видимости, Марат надеялся на скорую бабулькину кончину и выгодное приобретение её дорогой недвижимости. А иначе к чему такая обуза, как уход за чужой бабкой. Мужику, которому всего пятьдесят. Столько Марату было в момент заключения договора пожизненной ренты.Но помирать бабушка никак не собиралась. Хоть и выглядела дышащей на ладан. К тому же, у старой женщины прогрессировала деменция. Она могла и на унитаз сесть, труселей не снимая. Или поставить чайник на плиту да спать лечь. Особенно боялся Марат, что затопит безумная старушка соседей снизу. А это пять этажей небедных жильцов. Тогда десять лет мучений коту под хвост. Вся выгода от сделки пойдёт на ремонт чужих апартаментов.Поэтому, чтобы не оставлять бабку без присмотра, решил переехать к ней на постой. Своё жильё продал. Честно говоря, и продавать-то особо было нечего – малосемейка однокомнатная.Перевёз свои нехитрые холостяцкие пожитки в большую бабулькину квартиру, заняв одну из двух комнат.Надеялся, что привычный образ жизни его никак не нарушится. Но, как выяснилось позже, на этот счёт он глубоко заблуждался. Бабуля оказалась на редкость активной и любознательной.Если Марат приводил в гости кого-то из знакомых (женского пола), уединиться в романтической обстановке не представлялось никакой возможности. Настырная старушенция ходила за парочкой по пятам. А если те закрывались в комнате, то начинала колотиться в дверь. И прекращала тарабанить лишь тогда, когда ей отпирали.На законный вопрос: «Чего тебе надобно, старче?!» молчала и только внимательно осматривала обескураженных «голубков».Или того хуже, приходила к кровати Марата и, словно зловещий истукан, вставала в лунном свете у изголовья. Одну, особо впечатлительную, гостью таким вот образом чуть до инфаркта не довела. Когда та, на свою беду, посреди глубокой ночи открыла глаза…Из-за деменции общаться с бабушкой нормально не представлялось возможным. Слов она как будто не понимала. А если говорила что-то сама, то невпопад и следуя своим, далёким от окружающего мира, мыслям.Спустя месяц таким макаром этот божий одуванчик распугал всех Маратовых подружек. Да и сам Марат перестал спать спокойно. Как тут заснёшь, когда по дому почти настоящее привидение бродит? И что там, у этого «привидения» на уме? А если вдруг с ножиком столовым заявится да пырнёт благодетеля за все его заботы и старания?..Вскоре терпение у мужика лопнуло. Решил Марат поторопить бабушкин уход в мир иной.В один из летних вечеров усадил её в старую инвалидную коляску и вывез «погулять». Сама бабуля не выходила «в свет» уже несколько лет. Лифта в доме не было, и, если вниз спуститься она бы смогла худо-бедно, то обратный подъём на шестой этаж был равносилен восхождению на Эверест.Но в этот раз счастливое возвращение домой и не предполагалось.Марат катил коляску с бабкой по переулкам, стараясь объезжать людные места. Место конечной остановки он присмотрел заранее. В старом полузаброшенном парке. Самый глухой его конец, сплошь заросший бурьяном и непроходимыми кустами. Там, в мрачной тени переплетённых густых ветвей, ещё сохранился остов старой совдеповской скамьи. На неё «заботливый» опекун и усадил бабулю. Сам же торопливо покатил коляску прочь по засыпанной толстым слоев опавших листьев тропке. На одном из пустынных поворотов парка столкнул ставшую бесполезной инвалидную коляску в канаву…Вернувшись в квартиру, залпом опрокинул стакан водки, чтобы успокоить бьющую всё тело дрожь. Всё же не каждый день отправляешь живого человека на верную гибель. Страшновато с непривычки…А план верный. Должен сработать. Без еды, воды и лекарств старушенция долго не протянет. Выбраться же самостоятельно из зарослей-лабиринтов парка у неё вряд ли получится. Это не по родной квартире, знакомой до последнего гвоздика, расхаживать. А когда бабкин трупик обнаружат, можно сослаться на то, что бабуля со своей деменцией сама из дома ушмыгнула. И, понятно, не нашла обратную дорогу. Такое случается сплошь и рядом…С этими мыслями Марат, нескоро, но всё же заснул.Сколько проспал – неизвестно. Очнулся, когда было ещё темно. Сам не понял, что разбудило. Открыл глаза, чтобы глянуть на часы и…Прыжок из парилки в прорубь в тридцатиградусный мороз не дал бы сотой доли ощущения, которое пронзило бедного мужика в тот момент.У кровати стояла бабка. Неподвижно и безмолвно, словно старинный памятник. Только в темноте поблескивали, отражая струившийся из окна лунный свет, глаза.Как ужаленный, Марат подскочил над кроватью и пулей вылетел из комнаты. Закрывшись на кухне и одним залпом заглушив остатки водки, долго не мог унять колотившую всё тело дрожь.Каким невероятным образом чёртова старуха смогла так быстро отыскать дорогу назад?!.. Да ещё подняться на шестой этаж и проникнуть в запертую квартиру?.. Или незапертую?.. Дьявол! Я, наверное, из-за треволнений забыл закрыться на замок… Вот она и проникла, словно призрак, в мою квартиру… Вернее, пока что, чёрт её дери, в свою квартиру…Спустя несколько дней после этого происшествия Марат немного успокоился. Жизнь вошла в прежнее, хоть и не совсем безмятежное, русло. Бабушка периодически бродила ночами по квартире, иногда зависая над изголовьем его кровати.Чёрные мысли избавиться от кошмарной старухи мужчина не оставил.Через месяц вновь предпринял попытку. Рано утром, спустившись на улицу «погулять», усадил бабулю в свою машинёшку и отвёз на другой край города. На этот раз, не стал заводить её в глухие дебри, а оставил у автотрассы, в районе оживлённой транспортной развилки. Пусть старая ведьма попробует выбраться из хитросплетений автомобильных развязок, по которым несутся с бешеной скоростью наши «шумахеры». Авось, с одним из них и познакомится поближе…Бросив беспомощную пожилую женщину неподалёку от обочины, запрыгнул в свою таратайку и порулил на работу.А ближе к концу рабочего дня на сотовый позвонила соседка по подъезду и сообщила, что «ваша бабушка» уже час стучится в закрытую квартиру…***До самой осени Марат предпринимал попытки избавиться от мешающей жить старухи. Ведь самому уже шесть десятков. Хоть на закате лет пожить бы по-человечески. Ему-то надо всего - продать огромную квартиру, купить себе скромное жильё, а разницу положить в банк и почивать на лаврах, то бишь, процентах…Но нет! На пути к незамысловатому счастью встала эта старая кошёлка, которая и не думает помирать!Что он только не пробовал. Даже подмешивал ей в питьё лошадиную порцию лекарств от давления. В надежде, что бабкин моторчик от передоза заглохнет. Но той хоть бы хны. Словно заговорённая старуха… А по ночам всё шарашится по квартире, наводя жути и не давая спать.Может, она, и впрямь, ведьма?..Наконец, забраковав все прочие способы избавиться от старой карги, вернулся к первоначальному плану. Но в более надёжной вариации.Не мудрствуя лукаво, отвёз на машине подальше в лес. Там жахнул ничего не подозревающую бабушку-деменцию по голове заранее припасённой самодельной дубиной. Тело закопал, сверху в целях маскировки присыпав листьями и прочим лесным мусором. Тут её точно никто не найдёт. А с документами на квартиру что-нибудь придумаем…Хоть всё прошло по задуманному и гладко, первую ночь мужик почти не спал. Невероятная мысль, что старая хрычовка вновь возникнет в темноте у изголовья кровати, никак не отпускала.Но ни этой ночью, ни в последующие ничего не происходило. Да и как могло, когда он собственноручно тяжёлой дубиной со всей дури саданул без того «одной ногой в могиле» бабуленцию по её горемычной головушке?Прошла неделя. Всё было тихо. Про бабушку никто не вспоминал. Из соседей её знала всего одна пожилая женщина. Тоже, как чёртова бабка, старожил этого дома. Жившая здесь со времён его постройки. Остальные собственники все новые, гораздо моложе возрастом. Им вообще дела нет до какой-то там дремучей старухи.Марат совершенно успокоился. Даже, впервые за почти полгода, пригласил на романтический ужин новую знакомую. Бальзаковского возраста, из соцсетей. Остаться на ночь, правда, не удалось уговорить. Но какие наши годы! Теперь квартира каждый вечер, а также день, утро и ночь, в его полном распоряжении!..В приподнятом настроении Марат проводил новую знакомую, заручившись новой, ещё более приятной, встречей. Вернулся обратно домой и почти сразу забрался под одеяло, в блаженстве потягиваясь. Сладкий сон его уже неделю никто не нарушал, скрипя по ночам половицами и возвышаясь мрачным изваянием в головах кровати. Нет больше бабки! Ведьма старая, ты где?.. Ау-у!..***28.01.2021Продолжение следует.

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