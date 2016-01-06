Театр марионеток

"Весь мир – театр, а люди в нем актеры".



Вильям Шекспир.

Elfin Просмотров: 137 Комментарии: 2 +4 Вчера, 12:31 by

Промозглое утро сентября. В этом году осень пришла значительно раньше, не оставив ни одного жалкого шанса жарким дням. Деревья уже почти скинули листву, обнажив серые ветки. Небо заволокло свинцовыми плотными тучами, поливавшими мерзким мелким дождиком, подхватываемым порывами ледяного ветра, маленький городок Н.В это время года гражданин С. становился еще более депрессивным. Его работа не требовала строгого режима, так как он был писателем, поэтому у него все больше оставалось времени на себя. А в эти моменты гражданин С. (надо сказать, уже не такой молодой) все чаще задумывался о смысле жизни, о будущем, вспоминал, чего ему уже удалось добиться, а чего бы он еще хотел. И в этих мыслях замечал, что жизнь его на самом деле довольно жалкая: к своим 56 годам у него не было жены, или хотя бы спутницы жизни, не было детей, в собственности имелась однокомнатная квартирка на первом этаже хрущевки, а денег хватало только на то, чтобы едва сводить концы с концами, так как довольно часто у него случался, что называется "творческий кризис". За последние три месяца гражданин С. не написал ни строчки продолжения своего некогда знаменитого и весьма успешного романа. А в этом случае, всем давно известно, нет товара - нет оплаты.Гражданин С. посмотрел печально в окно с пожелтевшими занавесками, за которым моросил дождик, и глубоко вздохнул. Чтобы хоть немного отвлечься от невеселых мыслей, он взял со стола еженедельник и открыл на первой попавшейся странице. Тут же к его ногам из газеты выпала маленькая блестящая брошюрка, одна из тех, что в качестве рекламы суют беспрестанно между страниц. Гражданин С., кряхтя, наклонился за ярким (неестественно ярким на фоне серых тонов квартиры) сине-зеленым листом и прочитал заголовок, желтыми буквами красовавшийся на полстраницы: "Театр марионеток", а ниже средним курсивом: "Не пропустите показ спектакля марионеток, такого вы еще не видели". Далее следовала информация о месте и времени проведения сего мероприятия, а также о цене. Гражданин С. удивился, прочитав, что здание это располагалось на углу его дома, а вход был свободным, точнее, по предъявлению данного листа.Повертев флаер в руках какое-то время, мужчина принял решение отправиться сегодня в загадочный театр, тем более, что, похоже, сама судьба желала этого.Выйдя на улицу из пропахнувшего мочой и затхлостью подъезда, гражданин С. вдохнул поглубже свежий осенний воздух и раскрыл свой зонт-трость. Пройдя несколько метров, он действительно обнаружил рядом желтое здание театра, на котором красовалась вывеска, рассказывающая об уже знакомом ему представлении марионеток. "Странно, - подумал мужчина, - сколько раз тут ходил, но этого дома не замечал". Тем не менее, медленным шагом он направился в сторону театра.В вестибюле театра толпился народ, держа в руках сине-зеленые бумажки (опять показавшиеся гражданину С. слишком уж яркими), а кто-то сдавал пальто и куртки в гардероб. Из столовой, находившейся справа от гардероба, доносился гул голосов и звон посуды: несколько гостей посчитали необходимым пообедать перед спектаклем, а кто-то – выпить коньяка.Гражданин С. взглянул на свои видавшие виды часы, стыдливо прикрывая их пухлой рукой, и обнаружил, что шоу должно было начаться с минуты на минуту. И тут, словно кто-то читал его мысли, раздался звонок. Толпа зашумела, люди ринулись в открывшиеся в зал двери, чуть не сбив с ног мужчину, растерянно озиравшегося по сторонам. Оно и понятно – места в брошюрах не были указаны, и все норовили отхватить себе место поудобнее. Гражданин С., опомнившись, помчался вслед за толпой, несясь к местам в партере. Чуть не сбив с ног какую-то бабку, приземлился на третьем ряду, почти посередине от сцены. Довольный собой, он услышал второй звонок.Постепенно гомон рассаживающихся стал стихать, и раздался третий, последний, звонок. Свет в зале затих, прожекторы устремили свои лучи на сцену, гражданин С. затаил дыхание. Спустя какое-то непродолжительное время, на сцене появились фигуры мужчины и женщины, подвешенные на нитях, – марионетки. Они стали танцевать под музыку оркестра, тут же наполнившую просторный зал. Гражданин С. замер от восхищения – таких искусно сделанных кукол он еще не видел, а разглядел он их хорошо, так как находился совсем близко. Куклы открывали и закрывали глаза, словно живые, на их руках и ногах не было заметно никаких шарниров в местах суставов, также было странно наблюдать марионеток в полный рост – кто ими управлял? Наверное, какой-то механизм...Пока мужчина думал об этом, он осознал, как в зале стало тихо, неестественно тихо, даже музыка замолчала, а марионетки замерли. Гражданин С. огляделся по сторонам: все зрители сидели неподвижно, с одинаковыми широкими улыбками на лицах и смотрели прямо на сцену. Тишина стала звенящей, а воздух словно застыл. Гражданин С., изрядно испугавшись, уловил какое-то движение впереди и тоже взглянул на сцену. Там, на фоне кроваво-красных потеков по стенам, он увидел, что марионетки, до этого безвольно повисшие на тросах, начали дергаться, и только сейчас мужчина понял, что это вовсе не куклы, как ему показалось сначала – перед ним выплясывали настоящие люди, только теперь он были, вероятнее всего, мертвы. Их руки в запястьях и ноги выше колена были насквозь пробиты металлическими тросами, заставляя исполнять этот танец смерти.Гражданин С., не помня себя от ужаса, вдруг нахлынувшего на него, тут же почувствовал как волосы на голове зашевелились. Если это люди, то кто же ими управляет? Как только он об этом подумал, из-под колосников показалась серо-пепельная морда внушительных размеров существа. Она скалилась, улыбаясь, а когтистые полутораметровые лапы продолжали управлять крестовинами, на которых дергались "куклы".Опомнившись от всего этого кошмара, гражданин С. бросился со своего места в сторону выхода, не собираясь разбираться, что тут происходит. По пути между рядами он споткнулся о ногу одного из сидящих и с силой упал на пол. Этого времени чудовищу хватило, чтобы протянуть к нему свою огромную лапу и схватить мужчину. Поднявшись на несколько метров от земли, гражданин С. почувствовал, как звон раздирает его уши, а следом увидел: полный аншлаг, зрители неистово хлопали в ладоши, оглушая его, улыбки с их лиц ушли, теперь вместо их голов были облезлые красные черепа. А в следующую секунду гражданин С. осознал, что он подвешен за стальные тросы и исполняет замысловатый танец на потеху публике.Сумерки сгущались над городом Н. Жители готовились ко сну, чтобы встретить завтра новый день.28.01.2021.

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