НежитьВцепившись руками в собственную грудную клетку, Антон лежал на холодном полу под старой ржавой металлической койкой. Его обезумевшее от страха сознание отчаянно пыталось заглушить грохот сердцебиения своего побледневшего тела. Казалось, что стук раздается на весь дом. Казалось, будто ОНО вот-вот услышит и тогда точно конец. Медленно он повернул голову налево. Игорь, свернувшись калачиком, через щель смотрел на Антона. По полу скользнула тень. Где-то за стеной раздались шаркающие по траве звуки. Легкое царапанье по дереву. Будто оно играло.
Так продолжалось последнюю пару часов. На мгновение Антон даже подумал, что, может, вот так, затаившись в кромешной тьме и не имея возможности препятствовать безумию, что проникало в сознание, им все же удастся пережить эту ночь. Может, если…
- О нет! - раздался уже не шепотом голос Игоря. Антон ожидающе уставился в его сторону. Снизу, под деревянным полом, что-то скрипнуло. Раздалось какое-то шебуршание. Через небольшую паузу, с выдохом, Игорь добавил. - Оно уже здесь... оно найдет нас.
Четырьмя часами ранее (22:40)
Тусклый лунный свет вырисовывал блеклые очертания травы, кустов, деревьев и старой деревянной постройки, огражденной трухлявым, наполовину разрушенным забором. Свет фар ударил в заросший мхом колодец, тень которого поползла по деревянной стене. С громким ревом двигателя появилась буханка УАЗ 3741 и, остановившись, затихла.
- Оставь фары! Черт ногу сломит здесь, может, надо было все же под утро ехать? - достав большую кожаную сумку с задних сидений, Антон вывалился из машины и мелкими шажками, чтобы не споткнуться, двинулся вперед. – И давай без твоих дебильных выходок? У меня и так от этого места мурашки по коже!
- Да говорю же, не успели бы все подготовить. Там в это время на шоссе пробки такие! - Игорь закурил сигарету. - Ниче, сейчас разберемся. Нашел???
Дождавшись положительного ответа, потушил фары и, спрыгнув на траву, последовал за другом, который уже находился у входной двери.
- Минуточку, а это еще что? - удивленно Игорь посмотрел на дверь.
- Что?
- Странно. Дверь заколочена? Хм... должно быть родители заезжали, больше некому, - Парень потянул прибитую доску на себя, и та, вместе с отломившейся частью дверной рамы, с хрустом отвалилась. Ребята попятились назад.
- Да, избушка конечно старовата... А если дождь? Потолок не дырявый? - Антон, освещая фонарем сотового телефона, окинул взглядом деревянную стену.
- Не очкуй! Я прошлым летом сам лично все залатал! Дом еще сто лет простоит!
- И зачем тебе все это надо... ладно раньше тут деревня была, люди, жизнь! А сейчас что? Твой дом, кажется, единственный...
- Эх Антон! Так в этом же и вся фишка! Ты прикинь... ни электричества, ни людей на многие километры! Даже сотовой связи нет! Идеальное место для единения с природой!
Игорь провернул ключ, и старый навесной замок с хрустом открылся.
- Что за запах? Пахнет как-то странно... как будто что-то сгорело что ли...
- Не говори глупостей, тут и проводки-то нет! Просто запах старого дома... ты лучше смотри не врежься ни во что! - Игорь шагнул вовнутрь. - Блин, и окно снаружи тоже заколотили... какого черта!
Если на улице, привыкшими к темноте глазами можно было разглядеть хоть что-то, то здесь, в четырех деревянных стенах, мрак заполонил собой все без остатка.
Чирканье спички. Теплый неровный свет озарил помещение. Деревянные стены, местами завешанные старыми покрывалами. Всего одно окно, забитое снаружи досками. Металлическая, покрытая местами ржавчиной, одноместная койка. Непомерно большой сундук, стоявший напротив. Деревянный столик у небольшого окна. Впечатление создавалось такое, будто попадаешь в прошлое.
- А там что? - Антон протянул руку и отодвинул свисающую с потолка тряпку, что прикрывала уходящую в темноту деревянную лестницу.
- Погреб, там раньше картошку хранили.
- Итак... с чего начнем? - Антон поставил сумку на кровать и сам уселся рядом.
- Для начала весь алкоголь поставь вон на тот столик, - сам Игорь достал из своей сумки белую ткань и развернул ее.
- "С ЖЕНИТЬБОЙ, БРАТУХА", - прищурившись, можно было прочесть то ли вышитые, то ли нарисованные на ней слова.
- Это мы повесим вот сюда, над окном. Вообще надо будет и пыль протереть... но это на рассвете, сейчас не увидим ничего. Генератор Леха только утром привезет, так что пока мы с тобой почти без света. Жди здесь, надо доски с окна снять, я сейчас.
- Отлично, - Антон откинулся на спину. Его лицо осветил дисплей сотового телефона. - И связи нет.
- Поверь мне, это будет потрясная вечеринка! И, самое главное, никто не сможет нам помешать! Вообще никто! - голос звучал с улицы.
- Тогда надо все подготовить и немного поспать до утра. Заведи на всякий случай будильник, - Антон открыл пиво.
Донесся скрежет отдирающихся досок. В окне стало видно ночное небо. Вернувшись, Игорь завалился рядом, тоже открыл пиво и, брякнув металлической банкой об банку друга, сделал пару глотков.
(Время 23:50)
Распахнутая металлическая дверь, ведущая вниз, на задней стороне строения, из-за пошатывания на ветру, издавала неприятный металлический скрип. Игорь подогнал машину задней частью, и теперь ребята затаскивали сумки.
- Сначала дед вырыл сам погреб, – запыхавшись, рассказывал Игорь. - А доступ к нему со стороны улицы мы с отцом рыли уже сами. Тут зимой, когда приезжаешь, снегом так заметает, что в дачу и не пробраться!
- Да, Игорян, очень познавательно, спасибо. Ты лучше скажи, где мы воду брать будем? А то колодец твой, я смотрю, высох, небось, лет двести назад?
- Ну ты зануда. Тут не далеко был родник, там наберем.
Раздался негромкий хруст, и вскрик Антона. Далее послышался глухой удар.
- Дружище, ты в порядке? Антон? Антон? - Игорь, щурившись, пытался увидеть что случилось.
- В порядке! Лестница трухлявая, ступенька провалилась! Я чуть ногу не сломал!
- Надо быть аккуратнее! - наконец нащупав друга, Игорь помог ему подняться. - Посиди отдохни, я сам дотаскаю.
Антон, усевшись на какой-то мешок, держал обеими руками ногу, массируя ее. Прямо над его головой деревянный потолок, сквозь щели которого доносился свет свечи, стоящей в даче.
Скрипнула деревянная лестница, заставив Антона оторвать взгляд от потолка. Игорь аккуратно поднимался наверх за остальными вещами.
(Время 01:00)
- Держи крепче, - на высоте двух метров Антон вколачивал гвоздь в том месте, где края крыши образовывали острый угол.
Игорь, стоя внизу, на земле, держал стремянку. Тень дома накрывала с головой, из-за чего работать приходилось на ощупь.
- Лучше вбивай! - раздался голос снизу. Антон опустил глаза, но не увидел даже собственных ног.
- Сам бы лез сюда и забивал! Ни черта не видно! - раздалось еще пару ударов. Гвоздь уверенно торчал, выпирая всего на пару сантиметров.
Антон протянул вниз молоток:
- Готово, подавай!
Послышалась возня, и парень смог нащупать пластиковый уличный фонарь, который далее и был установлен на вбитый гвоздь.
- Отлично, держится, висит! Держи крепче, я спускаюсь, - мертвой хваткой вцепившись в стремянку, нащупывая ногами ступени, он начал двигаться вниз, пока не почувствовал неровную земляную поверхность. - Все! Складывай лестницу, пошли в дом... Игорь?
Где-то в кустах звучал трель сверчка. Ветер колыхал стоявшие неподалеку деревья. Луна обнажалась из-под быстро плывущих облаков.
Игоря рядом не было.
- Игорь? Игорь? - Антон, завозившись, достал из кармана сотовый телефон и, нажав клавишу, стал водить им из стороны в сторону. Стремянка, дача, кусты, колодец. Рядом никого не было. - Игорь, мать твою, не смешно! Игорь!
Антон понимал, что это, скорее всего, самый обыкновенный розыгрыш его дружка, но обстановка была и без того мрачной, а так называемое ночное "единение с природой" настолько пугало, что кроме нарастающего нервоза он не испытывал ничего.
- Игорь, ****, ты задолбал! Выходи, я лестницу не потащу, здесь оставлю. Все, я ухожу в дом пить пиво, пока твои дебильные шуточки не прекратятся. Все ухо... - Антон не успел договорить. Свет его телефона упал на окно. В нем, на фоне черноты, торчало, подсвечиваемое снизу свечой и изображавшее какую-то жуткую гримасу, лицо Игоря. Антон, попятившись назад и чуть не упав, вскрикнул от удивления и испуга.
-Я сама сме-е-е-ерть! Я сама сме-е-е-е-е-ерть!!! - отвратительным голосом из-за стекла захрипел Игорь. Лицо, до этого вызывавшее жуть, немного изменилось, и теперь было похоже на умственно отсталого человека - Я сме-е-е-ерть!!!!
- Дебил ты, а не смерть! – выдохнув, Антон направил телефон в сторону и, освещая себе дорогу, направился в обход дачи, из которой доносился уже довольный хохот.
Скрипнув ржавыми петлями, он, свернув с пути, зашел в криво стоящую конструкцию с вырезанным сердечком по центру двери. Никакого унитаза не было, лишь только дырка в дереве и криво лежащий стульчак.
- Номер люкс, - сам для себя вслух озвучил шутку. Звуки окружающей природы не переставали звучать. Где-то вдалеке зазвучал металлический стук, природу которого Антон не знал. Да и ему было все равно, он хотел поскорее закончить свои дела и очутиться в доме.
На его затылок лучами лунного света падало образуемое отверстием в двери сердце. Оно на мгновение пропало и появлялось вновь. Где-то в глубине темноты заухала сова.
Вновь включив подсветку телефона, он направился к даче. Пару раз споткнувшись обо что-то, чуть не упал. Подходя ближе, нарастала громкость частых ударов, звук которых принял глухое звучание, и на которые до этого Антон не обращал особого внимания. Еще пару шагов. Стало понятно, что звуки доносятся из дома. Посветив, он заметил, что стремянка все еще стоит на своем месте.
- Ну, понятно, как обычно, - убрав телефон, взял лестницу, сложил ее и направился в дом.
Мрак вновь, как и до этого, царил внутри, но привыкшие к темноте глаза смоги разглядеть очертания помещения внутри. Антон, щурившись изо всех сил, пытался увидеть светящееся тускло-синим из-за неба окно, которое удобно использовать как ориентир, но не смог его найти. Удары, звучащие в нескольких метрах, оборвались.
- Игорь, Ты чего здесь долбишь? Где свет? Что, свечи закончились? – Антон, поставив лестницу к стене, закрыв за собой дверь, сделал несколько шагов вглубь, где стояла кровать. В ответ звучала только тишина. - Игорь, ну не смешно уже! Ты задолбал!
Парень вновь зажег телефон и направил свет в сторону кровати. К его удивлению, на ней неподвижно сидел Игорь, опустив голову вниз. В своих руках держал молоток. Антон замер на секунду, затем подошел и сел рядом.
- Чего уселся? Пойдем, у нас еще не доделано там... нужно стол вытащить из машины, поставить. И где свет?
Ответа, как и прежде, не последовало.
- Игорь? - Антон поднес мобильник к Игорю совсем близко. Лицо приятеля не выдавало совершенно никаких эмоций. Стеклянный взгляд куда-то перед собой. И губы, которые еле заметно что-то вышептывали. Антон, готовый к внезапному и резкому "БУ!!!" со стороны Игоря, вслушиваясь, наклонился.
- Оно было здесь. Прямо здесь, Антон. Все это время, оно было здесь. Оно наблюдало за мной...
Создалось впечатление, что Игорь бредит. Антон, совершенно уверенный в очередной задумке друга, вслушивался изо всех сил, пытаясь уловить смысл.
- Но из-за темноты мы не увидели его. Ты... я... я вернулся в дачу, чтобы разыграть тебя. Я просто хотел разыграть... А когда ты ушел... я повернул голову и увидел это... Боже, Антон, оно было прямо здесь! Ты понимаешь, прямо здесь!!!- перейдя на крик, Игорь, наконец, оторвал взгляд от темноты и, вцепившись руками за одежду Антона, посмотрел на него. Посмотрел так, что от и без того наигранной улыбки на лице Антона не осталось не следа. По щеке Игоря скользнула слеза.
- О... о чем ты говоришь? Что случилось? - Антон попытался убрать от себя руки приятеля, но у него ничего не вышло.
- Я заколотил окно... теперь оно не сможет проникнуть вовнутрь! - Игорь медленно перевел взгляд в сторону.
- Что не сможет проникнуть? - Антон сделал то же самое и увидел, что окно и впрямь забито столешницей, на которой до этого ребята складировали алкоголь. - Игорь, что там....
Но не успел он договорить. Подсветка его сотового телефона из-за длительного бездействия потухла. И вместе с этим, когда знаешь куда смотреть, глазам стал доступен тот синеватый фон в щели забитого окна, что виден только во мраке. Синеватый фон. И черный силуэт лица, находящийся прямо за стеклом. Антону потребовалось пару секунд, прежде чем он осознал, что видят его глаза. Весь испытываемый ранее испуг, включая шутку Игоря, показался просто детской шалостью на фоне нахлынувшего ужаса.
Игорь не шевельнулся, а лишь еще шире открыл свой не сходящий с окна взгляд. Но Антон... вскрикнуть помешал лишь застрявший в глотке ком. Он непроизвольно попятился назад и, съехав, очутился в позе сидя на полу. Трясущаяся рука нажала случайные клавиши на телефоне, и тот снова озарил помещение светом, вместе с которым пропала картина за окном.
Пауза.
Антон спрятал сотовый в карман. В окне никого не было. Отсюда, с пола, сквозь щель обзор захватывал часть луны.
- Игорь. Умоляю, скажи, что это всего лишь твоя очередная шутка! Игорь... какого черта, кто это был? Игорь? - Антон с трудом смог перевести взгляд от окна на друга.
- Я не знаю, - прошептал Игорь.
- Черт тебя возьми, как это ты не знаешь!? - ужас стал перерастать в панику.
- Я не знаю, Антон. Но что бы это ни было, оно было прямо здесь. Прямо в этом доме. Просто встало и ушло, за несколько минут до того, как ты вернулся. Прямо здесь...
- Что ты такое говоришь? Оно? Ты говорил, что на километры от сюда ни души! Ты говорил, что деревня опустела и твой дом единственный! Ты уверен в этом?!
- Я не знаю. Антон... да это и не важно... прежде чем свеча потухла, я успел разглядеть его. Я успел увидеть это... это...
- Что?
- Нет. Я, наверное, сошел с ума. Это невозможно.
- Кто это был, мать твою?!?! - Антон начал подниматься с пола.
- Нет… нет... мне просто показалось. Тут так темно... свет очень тусклый...
Звонким шлепком на щеке Игоря раздалась пощечина.
- Кто это был!!!
- Это... - Игорь уставился на Антона. Даже в полумраке можно было разглядеть неподдельный ужас в его взгляде. - Это был не человек. Это было... какой-то монстр... это был... какая-то нежить!
- Ты прав. Ты действительно сошел с ума! Ты думаешь это смешно сейчас??? Дебил, здесь кто-то есть! А что если этот "кто-то" ради еды готов зарезать и тебя и меня?! Что, если твою машину сейчас угонят! Какие на*** монстры! Что, если он сейчас подожжет дом!!!
- Ради еды? Антон. Я видел его взгляд, - голос Игоря стал необычно спокойным. Он откинулся назад, на кровать, от чего попал в тень стены. - Ты не понимаешь. Я видел его зубы... ты и я. Мы с тобой и есть... его еда.
На несколько секунд диалог оборвался. Игорь тяжело выдохнул. Антон, напротив, не издавал ни звука, казалось, даже не дышал. Он снова собрался возразить. Со стороны двери раздалось громкое клацанье. Дверь затряслась. Кто-то... что-то... ломилось внутрь.
Игоря по-прежнему не было видно в тени.
- Хорошо, что ты догадался закрыть за собой дверь.
(Время 3:45)
Вцепившись руками в собственную грудную клетку, Антон лежал под кроватью. Казалось, что грохот сердцебиения вот-вот выдаст его присутствие. Из-за сумасшедшего непередаваемого ужаса он даже не помнил, как оказался здесь. И для чего он сюда залез вообще. В полутора метрах от него, в огромном деревянном сундуке, свернувшись калачиком, находился Игорь. Антон видел его взгляд через щель в стыках досок сундука.
Оно уже несколько часов бродило вокруг дачи. Клацало чем-то по стенам. Иногда пыталось открыть дверь, дергая ее с обратной стороны. Иногда заглядывало в щель окна, крутя головой и, видимо, пытаясь найти ребят. Не находя их, оно каждый раз издавало ужасный вой, не похожий ни на какое животное, ни на человека. Антон видел его лишь краем и не смог разглядеть тварь. Но он слышал дыхание. Слышал даже мокрый склизкий чавкающий звук, который его воображение само дорисовывало картиной смыкающихся острых зубов. Его состояние было не сколько - ужас, сколько отрицанием происходящего. Все это было словно страшный сон.
На мгновение показалось, что вот так, прячась неизвестно от кого или от чего, надеясь непонятно на что... им все же удастся пережить эту ночь. Нервно потрясывающаяся на пыльном полу рука нащупала какую-то смятую бумажку. Антон сжал ее в кулаке. Каждая секунда длилась словно вечность.
Грохот сердцебиения сопровождала тишина. Только тишина. Тишина и... какие-то непонятные звуки... за стеной? Что это?! Существо что-то делает там, на улице... оно что-то...
- О нет! - раздался уже не шепотом голос Игоря. Антон ожидающе уставился в его сторону. В сторону чертового сундука. - Оно уже здесь... Антон... мы сделали ошибку. Мы забыли закрыть дверь в погреб... со стороны улицы. Оно уже под нами...
Бешеными глазами Антон уставился на свисающую с потолка ткань, которую было видно с его позиции, и которая разделяла их и лестницу вниз. Из-за ткани раздался деревянный скрип.
Антон изо всех сил зажмурил свои глаза, стараясь заглушить грохот ужаса в голове. Послышались шаги. Шаги внутри дачи. В двух-трех метрах от них. Помещение заполнил запах жженой серы. Тот самый, на который Антон обратил внимание, когда впервые вошел в дом. Шаг. Еще один. Уже совсем близко.
По лицу Антон медленно проползла капля пота. Он уже не понимал, слышно ли его глубокое нервное дыхание или нет. Шаги прекратились. Раздался деревянный скрежет. На пол рухнула столешница, освободив окно и впустив в помещение немного света с улицы. Антон открыл глаза.
Пыльный пол. Напротив кровати сундук. И две босые ноги, находящиеся между ними. По длинным кривым ногтям было понятно, что тварь стоит лицом к кровати. Кожа темно-серого цвета, казалось, местами отслаивалась. Антон замер. Раздался шмыгающий звук. Тварь просто стояла... и принюхивалась.
С негромким скрипом одна нога согнулась, и в поле зрения попала неестественно худощавое колено. Снизу за край кровати взялась рука с длинными тонкими пальцами и грубыми ногтями, напоминающими когти животного. Игорь был прав... это не человек... это монстр... тварь. И тварь вот-вот заглянет под кровать. Антон на мгновенье принял неизбежность и приготовился посмотреть в глаза ужасу... самой смерти.
Все мысли оборвались в одно мгновенье. Из сундука, где прятался Игорь, раздалось знакомое монофоническое пиликание. Будильник... который Игорь, по просьбе Антона, поставил, чтобы ребята могли немного поспать до приезда остальных. Следом из сундука стало доноситься барахтанье... видимо, Игорь пытался выключить звук... но было поздно. Прямо на глазах Антона тварь, рывком поднявшаяся с колена и извернувшись, метнулась к сундуку.
Сумасшедший крик Игоря, наверное, разлетелся на километры во все стороны от дома. Антон не видел, что именно тварь делала с ним... но срывающийся рев вдруг стал каким-то булькающим, словно Игорь кричал, погрузив рот в воду. По полу от сундука стала растекаться черная кровавая лужа. Криков больше не было, только отвратительное бульканье. Антон чуть высунулся из-под кровати и поднял глаза к верху. Лысая голова с редкими торчащими былыми волосами. Кожа серая, с черными пятнами. Торчащие из-под кожи ребра. Голова, погрузившись в сундук, быстро-быстро сотрясалась... как у собаки, жадно жрущей кусок мяса. Чуть высовывалась трясущаяся, видимо рефлекторно, рука Игоря с капающей с пальцев на пол кровью.
Большего Антон видеть не хотел. На мгновение ужас дал волю сознанию... и Антон быстро, как мог, выскочил из-под кровати и рванул в сторону открытой двери, через секунду уже оказавшись на улице. Быть может под влиянием ужаса, он не заметил, как стало светать. Споткнувшись обо что-то, свалившись и тут же поднявшись, он продолжил бежать. Бежать без оглядки. Бежать так быстро, насколько это было возможно. Куда глядят глаза. Сквозь кусты и деревья. Главное - подальше от этого места. Главное не останавливаться. Антон то ли слышал преследующие его шаги, то ли его воспаленное сознание играло с ним. Оборачиваться желания не было. Только бежать.
(Время 6:00)
Голос ведущего радиопередачи звучал бодро и энергично. Антон, сидевший калачиком в кожаном кресле, смотрел прямо перед собой на бегущую прерывистую линию разметки дороги. Перед его глазами стоял весь тот ужас, который он пережил этой ночью.
- Так, может быть, расскажешь, что случилось? До ближайшей больницы дорога не близкая... эй, друг? Может, хоть скажешь, как тебя зовут? - бородатый мужчина, сидевший за рулем рядом, с опаской посматривал на Антона. - Как ты вообще здесь оказался? Пешком? Ты в курсе, как тебе повезло, что встретил меня?
Антон на мгновение набрал воздуха и собрался что-то сказать... но, видимо, передумал. Закрыл глаза и прислонился виском к прохладному стеклу. Вдруг, встрепенувшись, бросил взгляд на свою правую руку. Она все еще сжимала тот листок, что он нащупал под кроватью. Это был обычный тетрадный лист, покрывшийся желтизной и пятнами. Антон развернул его, уставившись на текст, что был коряво написан синей ручкой.
"Если вы читаете это, то значит, меня уже нет в живых. Но это не самое страшное... скорее всего вас скоро тоже не станет. Мы решили запереть тварь здесь... в этом одиноко стоящем доме... надеюсь, оно не сможет выбраться. Мне придется быть приманкой, чтобы остальные могли запереть дом и уйти. Это единственный выход. Оно уже идет, я слышу его шаги. Прощайте".
- Что там у тебя? – водитель обратился к Антону. Но ответа, как и прежде, не последовало.
Антон молчал всю дорогу. Через какое-то время его телефон, лежащий в кармане, запиликал звуком входящего сообщения. Они въехали в зону действия мобильной связи. Антон достал телефон и выбрал в справочнике «Леха». Поднес трубку к уху. В ответ услышал: «Аппарат абонента выключен или находится…».
Леха, везущий к даче генератор и всю компанию, уже на подъезде. Уже там, где связи нет. И нет возможности предупредить, сказать, чтобы разворачивались и уезжали как можно дальше, прочь от этого проклятого места.
Автор: Дмитрий Титов.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:27
Сегодня, 09:27 by dimacraft04Просмотров: 18Комментарии: 0
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