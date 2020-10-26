С новым годом, мама

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

lenaevseeva Просмотров: 28 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:01 by

Кто-то толкает в бок... Саша проснулась и вскочила с кровати, осмотрелась, никого нет. Посмотрела на часы, уже 10 утра. Голова раскалывалась, вчера опять перебрала спиртного. Саша прошла в детскую, еле как переступая через раскиданные игрушки. Хотя немного игрушек перешагнула она, в основном на полу валялись бутылки разного цвета и с разными этикетками. Были там и из-под пива и из-под водки, но были и красивые из-под коньяка. Ими больше всех остальных бутылок любил играть Димка. Он расставлял их и что-то бубнил под нос, пока веселая компания распивала и смеялась. Она остановилась, разглядывая их, и задумалась: «Скоро новый год, сегодня?»Какое число она не знала, каждый день как один. Сотовый телефон она давно продала, телевизор разбился. Как-то в очередную веселую гулянку кто-то не удержался на пьяных ногах. Димка тогда очень плакал, что больше не будет мультиков, но мать только накричала на него и отправила спать. Димке уже три годика, хороший мальчишка растет, добрый и общительный, видел бы его отец... С этими мыслями и головной болью Саша зашла в детскую, малыш ещё спал. Она любила сына, любила, когда трезвая. Но она ненавидела новый год. Всем сердцем и душой проклиная этот весёлый праздник. Она любила сына, но когда жгучая отрава попадала в нее, она просто забывала про свою любовь."Скоро новый год, надо купить подарок сыну и про дочку не забыть". Но на что купить? Нет. Это не ее праздник. Прошла в прихожую, на шкафчике лежала куча бумаг. "Проклятые коммунальщики, свет отключить обещают. В Новый год и без света..." Ругается хозяйка квартиры. Она подошла к небольшому зеркалу с огромной трещиной. Посмотрела на отражение. "Но красивая же, молодая, хотя какая молодая? 28 лет уже, волосы черные, взъерошенные, местами седые. Старуха, а не молодая. Под глазами мешки, дешевая тушь размазана. Тьфу на неё. Неважно".Саша пошла в кухню, на столе горы немытой посуды, окурки и бутылки. Она набрала из-под крана воды и одним глотком выпила. "Мама". Она обернулась, но ни кого не было. Белочка что ли, подумала женщина. "Мама, сегодня новый год! Пора готовится. Почему ты не поставила ёлку? Димка опять будет плакать, ему нельзя плакать. А если опять начнется одышка". Саша присела на старую табуретку и задумалась. Димке нельзя плакать, у него астма, когда сильно плачет, то начинает задыхаться. Она любит сына и все старается делать для него. Но алкоголь... Он не даёт любить, не даёт правильно мыслить. Женщина понимает, но так ей легче, легче не думать, не помнить. Опять голос. "Мама, надо помыть посуду, и приготовить Димке кашу"."Да что со мной такое?" Вскрикнула Саша. "Кто здесь?" Но в кухне никого. Женщина посмотрела в окно, шел снег, погода спокойная и тихая, люди с пакетами, веселые дети с подарками, наверно с утренника идут домой. Это другой мир, это не ее мир. В ее мире грязно и темно и все пропитано алкоголем и слезами. "Мама. Ты не должна так жить, твой мир прекрасен, в нем есть Димка".К голосу в голове Саша начала привыкать. Она подошла к раковине, перемыла посуду, убрала кухню. Голова очень болела. Саша постучала в дверь соседке, хотела спросить аспирин. Соседка, тётя Валя, всегда выручала ее, присматривала за сыном и за дочкой, когда Сашу вызывали на работу. Тётя Валя открыла. "Сашка, Сашка, но зачем ты губишь свою жизнь? О сыне подумай. Эх-х-х". С этими словами она протянула ей таблетки. Женщина опустила голову и ушла к себе в квартиру. Проснулся сын. Малыш прибежал, обнял мать за ноги. Милый, кудрявый мальчик, такой худенький, но самый родной в этом мире. Саша подняла его на руки и поцеловала, он обнял ее за шею. "Мама. Скоро новый год". Опять говорил голос в голове. Она посадила сына на табуретку и выпила аспирин. "Знаю я, знаю". Крикнула женщина. Продуктов не было, все, что было, закончилось.Вчера были гости, вечеринка. Да не вечеринка, а просто пьянка. Собутыльники приходили только со спиртным, а закуска, конечно, с хозяйки. Стук в дверь. Саша открыла, на пороге стояла соседка с тарелкой манной каши. Она знала, что вчера в этой квартире неплохо гуляли и, как было всегда, кормить малыша было нечем. Она протянула тарелку и молча ушла, хлопнув дверью своей квартиры. "Мама. А ты знаешь, что Димка любит мандарины, хотя ему нельзя. Ты купи ему бананы, бананы ему можно". Говорил голос в голове. Она поставила перед малышом кашу. Димка жадно начал есть. Мать смотрела на него и думала. Маленький и самый дорогой, все, что осталось родного в этом мире. "Мама. Там, в комоде, в спальне подарок для тебя. Папа приготовил, но не успел подарить. Открой второй шкаф".Саша прошла в спальню к комоду и открыла. Вещи мужа так и лежали сложены, она не открывала этот шкаф уже год. А зачем? У задней стенки она нашла коробочку. "Колье". Красивое колье из белого золота, камни переливались красивым сиреневым цветом. Красота да и только. Как огоньки на ёлке, как маленькие звездочки. Саша сидела у комода и плакала. "А это что?" Сказала вслух она и достала сверток. Деньги, пачка денег, перетянутая резинкой. Вот это сюрприз. Надо сегодня отметить. Такая находка. "Мама. Купи Димке ёлку и бананы". Голос в голове не исчезал. "Да, да. Ёлку". Денег было достаточно и на ёлку, и на подарок сыну. Да и долги отдать хватит.Саша побежала к Димке, схватила его на руки и начала целовать. Малыш смеялся. Она быстро одела сына, и входная дверь хлопнула. Они шли по улице. Давно они так не ходили. Сын разглядывал витрины, все светилось разными огоньками. Возле супермаркета стояла большая ёлка. Димка замер от этой красоты. Она сама стояла как завороженная от мигающих огоньков. Он не видел такой красоты, когда ему был годик, у них была ёлка, большая и красивая, но Димка был маленький и, наверно, не помнил. Второй новый его жизни был черным, страшным пропитанным болью и слезами."Мама". Опять в голове голос. "Надо все успеть". Саша с сыном набрали продуктов, конфет, фруктов и всего, всего... Она остановилась у витрины с алкоголем. Столько всего, и деньги есть. Как же не выпить? Как пройти мимо? "Мама. Нет". Опять этот голос. Димка потянул мать к игрушкам. Она оторвала взгляд от витрины, посмотрела на малыша. Он тянул ее за руку и смотрел такими милыми карими глазками. "Мама. Купи Димке самолётик, он очень хочет самолётик". Говорил голос.С огромными пакетами они вернулись домой. Димка радовался, бегал по квартире с новым самолётиком, и уничтожал бананы. Саша все успела, заплатила за электричество, заказала ёлку. Привезли быстро. Даже коробку с елочными украшениями в подарок. И огоньки, красивые белые ангелочки. Голова начала проходить, хотя она и не заметила этого. Они были счастливы! В дверь постучали. "Саня бухнем!" Держа в руке и протягивая ей бутылку дешевой водки, стоял Витек. "Пошёл вон! И больше не приходи сюда". Крикнула хозяйка квартиры и закрыла дверь перед его носом. Он ещё стучал какое-то время, но, видимо, надоело, и он ушел.Мать с сыном наряжали новогоднюю красавицу. Димка подбегал к матери и обнимал ее за шею, целовал в щеку и смеялся. Вот оно, счастье! Счастье видеть сына счастливым! Счастье уютного дома! Счастье семьи! И они были счастливы! "Мама. А Димка уже не писает в кровать. Он очень хочет в детский сад. Он хочет играть с детьми". Сказал голос в голове. И Саша поняла, поняла только сейчас, это голос ее дочки.В прошлом году 31 декабря закончилась ее счастливая жизнь. Муж и дочь погибли в аварии. Они ездили за ёлкой, за этой новогодней красавицей. И все! Больше они не вернулись. Какой-то пьяный урод не справился с управлением и отобрал у нее часть души, часть ее мира, часть ее семьи. Она начала пить, она решила, что жизнь закончена, она забыла про сына. Но её дочка, её малышка вернула ее в реальность. Вернула ее к жизни. Вернула ее к Димке. "Спасибо милая!" Саша заплакала и обняла сына. Димка маленький, но он понимал всё. Он обнял маму.Опять стук в дверь. Она взяла Димку на руки и открыла. "Здравствуйте. Вы Александра Смирнова? Вам посылка". Мужчина протянул ей листок, чтоб она расписалась. И большую коробку. Она открыла, и мурашки побежали по спине, она заплакала. Она держала в руках картину. Они в четвертом, с картины на нее смотрел улыбающийся муж и дочь. Как живые. Димка на руках у отца и она, обнимающая Машеньку. Димка ткнул пальцем в картину "Папа. Мама. Маша. Димка". Шепеляво сказал сын. Он тыкал пальчиков снова и снова, и повторял, повторял, повторял. Саша сидела на корточках в прихожей, смотрела на картину и рыдала."Мама. Надо все успеть". Опять голос. Саша очнулась от накативших воспоминаний. "Я успею, успею". Думала она и убирала квартиру. Она отвела Димку к соседке и побежала за подарками. Она купила подарки всем. Прибежала домой и сложила под ёлку. Тётя Валя жила одна, и Саша пригласила её к себе. "Новый год - семейный праздник". С улыбкой сказала Саша. Тётя Валя с радостью согласилась. И вот, дом наполнился запахом блюд. Мандарины... "Ой, нет, нельзя мандарины! - вспомнила она, - у Димки на них аллергия. Бананы..." Вслух сказала она.Димка наелся и набегался. Он давно не был таким счастливым. Малыш спал в своей кроватке и улыбался во сне. Мать поцеловала его и пошла на кухню. Соседка была счастлива как никогда, счастлива за Сашу, за Димку. Она что-то рассказывала и смеялась. Они накрыли на стол. Саша надела свое красивое платье, которое в прошлом году они выбирали вместе с мужем. Надела колье. Оно так подходило к её глазам. Посмотрела в зеркало. Косметики на лице не было, да у нее и не было ничего, кроме дешевой туши для ресниц. " Красивая", - подумала она про себя, поглаживая колье. Но как же без телевизора? Решение пришло быстро. Женщины, смеясь, притащили большой и старый телевизор от соседки. Ну и что, что старый? Ну и что, что шипит иногда. Неважно. Важно что квартира в порядке, сын спит счастливый. Саша представляла, как утром Димка будет радоваться, разворачивая подарки. Будет чисто и светло. На полу будут разбросаны игрушки, а не бутылки. Будет пахнуть фруктами и горячим супом и кашей, а не алкоголем и сигаретным дымом. Утром нового года будет все по-другому. Будет ее мир, светлый и чистый, их мир с сыном. Часы пробили 12. Тётя Валя и Саша стояли у кроватки спящего малыша и улыбались. Он сладко сопел. Саша заплакала. Нежное прикосновение к её щеке, невидимая детская ручка вытерла ей слезу. "Мама. Не плачь. С новым годом!" "С новым годом, доченька!" - вслух сказала Саша.

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