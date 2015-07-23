Выбирайте свою смерть

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 89 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 01:16 by

Доброго времени суток, дамы и господа. Присаживайтесь поудобнее. Отныне я говорю Вам, что Вы можете прямо сейчас выбрать дату своей собственной смерти, а также выбрать ту причину смерти, которую посчитаете для себя самой приемлемой. И я не шучу. Вы ведь можете выбирать сами свою судьбу, выстраивать свою жизнь в соответствии со своими планами. Так кто Вам сказал, что аналогичным образом Вы не сможете выбрать себе кончину?Конечно, Вы можете возразить и сказать, что это неуместное сравнение, и что Ваша жизнь в большей степени зависит от Вас, чем Ваша смерть. Но так ли это на самом деле?Вы просто задумайтесь о том, что жизнь и смерть - взаимосвязаны настолько, что последняя вытекает неизбежно из первой. И по закону логики эти две вещи естественным образом имеют прямую зависимость друг от друга.Просто отбросьте все свои сомнения и доверьтесь мне. Я исполню всё в точности, как Вы пожелаете, господа и дамы.Итак, перейдём к делу.Перед Вами лежит белый лист бумаги. На нём всего лишь три графы: время, место и причина.Выбирайте когда, где и как Вы покинете этот мир.У Вас есть только одна попытка выбора.Думайте, думайте, дамы и господа. Говорят, это полезное занятие.Вы уже сделали свой выбор? Отлично! Я Вас поздравляю. Всё будет сделано. Не сомневайтесь. Постойте, постойте, не уходите так быстро.Видите ли, я чуть не забыл, совсем маленький пунктик, незначительный…Расслабьтесь, это простые формальности (я уже вижу как Вы всеми фибрами почувствовали что-то недоброе), уверяю Вас, никакого мошенничества и рекламы! Но, прежде чем исполнить Ваш выбор, нужно кое-что написать на обратной стороне бумаги.Видите ли, жизнь и смерть, как я уже сказал, взаимосвязаны. Последняя является неизбежным следствием первой. И по этой простой причине я не смогу всё организовать без второй части. Понимаете?Я поясню.Переверните лист бумаги. Вы видите перед собой ещё три пункта. Эти пункты касаются обратно й стороны медали, то есть Вашей жизни.Первая графа: смысл.Вторая графа: убеждение.Третья графа: путь.Напишите, в чём заключается смысл Вашего существования, ради чего Вы живёте и что хотите от жизни. В следующем пункте, пожалуйста, напишите о своих убеждениях – что такое хорошо и что такое плохо, Ваши морально-нравственные и прочие ценности, скажем так.Затем опишите Ваш путь, то бишь, как далеко Вы намерены заплыть на своём корабле и куда Ваши убеждения должны Вас привести по Вашему разумению.Пара пустяков.Раз уж Вы смогли выбрать свою смерть, то выбрать свою жизнь и подавно не составит труда.Думайте господа, думайте. Это бывает полезно. Тем более думать о своей жизни ещё полезнее, чем о своей смерти.Да, конечно, не спешите, я подожду.У Вас есть время.Пока ещё есть…

Ключевые слова: Жизнь смерть выбор авторская история

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