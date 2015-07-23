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Творческие истории

Выбирайте свою смерть

Доброго времени суток, дамы и господа. Присаживайтесь поудобнее. Отныне я говорю Вам, что Вы можете прямо сейчас выбрать дату своей собственной смерти, а также выбрать ту причину смерти, которую посчитаете для себя самой приемлемой. И я не шучу. Вы ведь можете выбирать сами свою судьбу, выстраивать свою жизнь в соответствии со своими планами. Так кто Вам сказал, что аналогичным образом Вы не сможете выбрать себе кончину?
Конечно, Вы можете возразить и сказать, что это неуместное сравнение, и что Ваша жизнь в большей степени зависит от Вас, чем Ваша смерть. Но так ли это на самом деле?
Вы просто задумайтесь о том, что жизнь и смерть - взаимосвязаны настолько, что последняя вытекает неизбежно из первой. И по закону логики эти две вещи естественным образом имеют прямую зависимость друг от друга.
Просто отбросьте все свои сомнения и доверьтесь мне. Я исполню всё в точности, как Вы пожелаете, господа и дамы.
Итак, перейдём к делу.
Перед Вами лежит белый лист бумаги. На нём всего лишь три графы: время, место и причина.
Выбирайте когда, где и как Вы покинете этот мир.
У Вас есть только одна попытка выбора.
Думайте, думайте, дамы и господа. Говорят, это полезное занятие.

Вы уже сделали свой выбор? Отлично! Я Вас поздравляю. Всё будет сделано. Не сомневайтесь. Постойте, постойте, не уходите так быстро.
Видите ли, я чуть не забыл, совсем маленький пунктик, незначительный…
Расслабьтесь, это простые формальности (я уже вижу как Вы всеми фибрами почувствовали что-то недоброе), уверяю Вас, никакого мошенничества и рекламы! Но, прежде чем исполнить Ваш выбор, нужно кое-что написать на обратной стороне бумаги.
Видите ли, жизнь и смерть, как я уже сказал, взаимосвязаны. Последняя является неизбежным следствием первой. И по этой простой причине я не смогу всё организовать без второй части. Понимаете?
Я поясню.

Переверните лист бумаги. Вы видите перед собой ещё три пункта. Эти пункты касаются обратно й стороны медали, то есть Вашей жизни.
Первая графа: смысл.
Вторая графа: убеждение.
Третья графа: путь.
Напишите, в чём заключается смысл Вашего существования, ради чего Вы живёте и что хотите от жизни. В следующем пункте, пожалуйста, напишите о своих убеждениях – что такое хорошо и что такое плохо, Ваши морально-нравственные и прочие ценности, скажем так.
Затем опишите Ваш путь, то бишь, как далеко Вы намерены заплыть на своём корабле и куда Ваши убеждения должны Вас привести по Вашему разумению.
Пара пустяков.
Раз уж Вы смогли выбрать свою смерть, то выбрать свою жизнь и подавно не составит труда.
Думайте господа, думайте. Это бывает полезно. Тем более думать о своей жизни ещё полезнее, чем о своей смерти.
Да, конечно, не спешите, я подожду.
У Вас есть время.
Пока ещё есть…


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:16
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 01:16 by johnny-max-cageПросмотров: 89Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Жизнь смерть выбор авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 01:19
+2
Группа: Главные Редакторы
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Публикаций: 223
Комментариев: 2 654
Идея прямо отличная.
А вот сюжет, как по мне, можно было бы и подкрутить. Тут непаханое поле для музы. Дерзайте, автор.))
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#2 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 06:22
+1
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Репутация: (224|0)
Публикаций: 347
Комментариев: 3 115
Цитата: Estellan
Идея прямо отличная.
А вот сюжет, как по мне, можно было бы и подкрутить. Тут непаханое поле для музы. Дерзайте, автор.))

Идея в том, что ЛГ обманул людей, он не собирался исполнять их выбор смерти, а в итоге свел все к тому, чтобы они просто задумались о жизни.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
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