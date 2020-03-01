Нулевой пациент. Часть IV (Финал)

Spirit Forester Просмотров: 175 Комментарии: 0 +6 Вчера, 22:34 by

Давно я сюда не писал, не было настроения записать свои мысли. В те дни, что я пропустил, многое произошло. Врач с французским именем ушел, я рад.Он был полной противоположностью доктора Бена. Я с трудом мог поверить, что он настоящий врач, потому что на нем всегда была самая грязная одежда, я видел это, когда он снимал свой горячий костюм за стеклом. И он никогда не был со мной мил - не отвечал, если я задавал ему вопросы, не смотрел мне в глаза дольше секунды.Однажды он хлопнул меня по уху, его перчатка была такая тяжелая, что мое ухо стало красным и болело целый день. Он не сказал, что сожалеет, но и я не плакал. Думаю, он это сделал специально.Ах да, один раз он взял у меня столько крови, что я даже не мог встать. Я боялся, что он меня прооперирует. Г-жа Манигат не приходила почти неделю, и когда она наконец пришла, я рассказал ей о том, что врач взял слишком много крови. Она очень рассердилась. Потом я узнал причину, по которой она не приходила все эти дни - он ей не позволял! Она сказала, что он пытался помешать ей приехать.Новый доктор и г-жа Манигат не ладят, хотя оба говорят по-французски. Я видел, как они кричали за стеклом друг на друга, махая руками взад и вперед.Я боялся, что он навсегда запретит мисс Манигат приходить ко мне. Но вчера она сказала, что он уезжает! Это обрадовало меня, потому что я боялся, что он займет место доктора Бена. Но мисс Манигат сказала мне, что никто не займет место доктора Бена, и объяснила почему французский врач приехал сюда - изучить меня лично, потому что он был одним из тех врачей, которым доктор Бен отправлял мою кровь с тех пор, как я впервые сюда попал.Но когда он приехал, ему уже было очень плохо, а потом ему стало хуже, поэтому ему пришлось уйти. Г-жа Манигат сказала, что видеть меня было его последним желанием, но я не верю, потому что он не вел себя так, будто он хотел быть со мной. Я спросил ее, вернулся ли он во Францию к своей семье, на что г-жа Манигат ответила, что у него, вероятно, нет семьи, и даже если она и есть, то очень сложно сейчас вернуться во Францию.Госпожа Манигат выглядела уставшей от всех этих разговоров. Она сказала, что решила переехать во внутрь, как доктор Бен, чтобы убедиться, что остальные хорошо обо мне заботятся. Она сказала, что скучает по своему саду. По ее словам, все снаружи разваливается. Она сказала, что я хорошо поддерживаю свою комнату в чистоте - и я делаю это, потому что у меня в шкафу есть швабра, ведро и лизол.Также она сказала сказала мне, что коридоры грязные. И это правда, потому что иногда я вижу, как по стене за пределами моей комнаты, за стеклом, с потолка капает вода, и на полу образуются лужи. Можно было бы сказать, что вода чистая, если бы не эти разноцветные пятна, плавающие наверху, так, как когда-то я видел на заправке. Г-жа Манигат сказала, что пахнет она не лучше, чем выглядит.- Это и впрямь нелепо. Если они собираются держать тебя здесь, то должны, черт побери, лучше о тебе заботиться! - сказала миссис Манигат. Она, должно быть, была действительно зла, потому что до этого никогда не ругалась.Я рассказал ей о том времени, когда Лу пришел и нажал на мой домофон очень поздно ночью, когда я спал, а рядом никого не было. Он говорил очень громко и запинисто, как люди в видео, когда они пьяны. Лу пристально смотрел на меня через стекло, стуча по нему. Я никогда не видел его таким злым. Я думал, что он попытается войти в мою комнату, но потом вспомнил, что он не может, потому что у него не было горячего костюма.Но я никогда не забуду, как он сказал: «Они должны усыпить тебя, как грязную бродячую собаку».Я стараюсь не думать об этой ночи, потому что мне снились кошмары. Это случилось, когда я только попал сюда. Иногда я думал, что, может быть, мне это просто приснилось, потому что в следующий раз, когда Лу пришел, он вел себя как обычно. Он даже немного мне улыбнулся. До того, как он перестал приходить сюда, Лу был добр ко мне каждый день.Г-жа Манигат не особо удивилась услышаному.- Да, Джей, - сказала она мне, - в течение долгого времени были люди, которые не хотели, чтобы мы заботились о тебе.Я никогда раньше этого не слышал!Помню, давным-давно, когда я был совсем маленьким и у меня была пневмония, мама боялась оставить меня одного в больнице. «Вдруг они не знают как позаботиться о Джее», - сказала она моему отцу, хотя и не знала, что я ее слышал. Все же мне пришлось остаться одному в ту ночь, и из-за того, что сказала мама, я не мог заснуть. Я боялся, что все в больнице забудут обо мне, что со мной случится что-то плохое.Кажется, что свет сейчас гаснет через день. Людям действительно не хватает Лу, потому что грязная серая вода за пределами моей комнаты уже растеклась по всему полу, и некому ее убирать.6-4-6-7-2-9-4-36-4-6-7-2-9-4-36-4-6-7-2-9-4-3Я все еще помню эти цифры! Я повторял их снова и снова в голове, чтобы не забыть, а также писал их в точном, правильном порядке, чтобы быть уверенным. Я хочу называть их, даже не глядя на листок.Ой, я должен начать с самого начала. Вчера мне никто не принес обед, даже госпожа Манигат. Сегодня утром она пришла с огромной миской овсянки, сказав, что ей очень жаль. Она сказала, что ей пришлось долго и упорно искать еду. Овсянка была даже не горячей, но я ничего не сказал, а только ел, пока она смотрела.Она была со мной недолго, потому что больше не преподает мне уроки. После ухода французского доктора мы говорили о Прокламации и Мартине Лютере Кинге, но сегодня она не вела этих бесед. Она просто продолжала вздыхать и сказала, что вчера была в постели весь день, потому что очень устала, и ей было жаль, что она забыла меня покормить. Она сказала, что я могу не рассчитывать на то, что другие медсестры принесут мне еду, потому что она не знает где они. Мне было тяжело сегодня слышать ее речь через горячий костюм.Ее маска была изогнута, поэтому микрофон был не перед ее ртом, где он должен был быть.Она увидела мою тетрадь и спросила, может ли она ее посмотреть. Я сказал - конечно. Она просмотрела страницы с самого начала. Мисс Манигат сказала, что ей понравилась роль, в которой я сказал, что она моя лучшая подруга. Ее маска на лице затуманилась, поэтому я не видел ее глаз и не мог сказать, улыбалась ли она.Я более чем уверен, что сегодня она надела свой костюм неправильно.Когда она отложила мою тетрадь, она сказала обратить на нее пристальное внимание и повторить числа, которые она мне скажет, а именно 6-4-6-7-2-9-4-3. Я спросил ее, что это такое. Она сказала, что это код безопасности моей двери. Она сказала, что дала мне этот код, потому что мой зуммер на двери не работал, и мне, возможно, придется покинуть свою комнату, если она вдруг проспит и никто другой не принесет мне еду.Она сказала, что я могу использовать тот же код на лифте, а кухня находится на третьем этаже. Она сказала, что там никого не будет, но я могу осмотреть полки и шкафчики, чтобы посмотреть, есть ли там еда. Если на кухне еды не окажется, она посоветовала мне спуститься по лестнице на второй этаж и найти красный знак «ВЫХОД», чтобы выйти наружу.На первый этаж мисс Манигат своетовала мне не спускаться.Тогда мне стало страшно, но она снова положила руку мне на голову, как обычно это делает. Она сказала, что уверена, что на улице много еды.- Но можно ли мне? - я спросил ее. - Что если люди заболеют?- Ты так беспокоишься, маленький человечек, - сказала она, - только теперь это не важно, мой маленький, единственный в своем роде.Но видите ли, я уверен, что мисс Манигат действительно не хочет, чтобы я выходил на улицу. Я думал об этом снова и снова. Мисс Манигат, должно быть, очень устала говорить мне о том. Может, у нее жар, и поэтому она сказала мне, как выйти из комнаты. Мой брат говорил глупости, когда у него была температура, и мой отец тоже. Мой отец все время называл меня Оскаром, а я не знал, кто такой Оскар. Потом отец сказал нам, что у него был брат, который умер, когда он был маленьким, и, возможно, его звали Оскар.Моя мама вообще ничего не сказала, когда заболела. Она просто умерла очень быстро.Хотел бы я найти мисс Манигат и дать ей чего-нибудь попить. Когда у вас жар, вас очень мучает жажда, это я точно знаю. Но я не могу пойти к ней, потому что не знаю, где она. Кроме того, я не знаю, где доктор Бен хранит горячие костюмы. Что, если я пойду к ней, а она не надела свой?Может быть, овсянка была единственной вещью, оставшейся на кухне, и теперь я съел ее всю. Надеюсь, нет! Но я думаю, что, может быть, это потому, что я знаю, что мисс Манигат принесла бы мне больше еды, если бы она могла ее найти. Она всегда спрашивает меня, достаточно ли я поел.Я уже снова голоден.6-4-6-7-2-9-4-36-4-6-7-2-9-4-3Я пишу в темноте. Света нет. Я попытался открыть замок, но цифры не работают, потому что свет выключили.Я не знаю, где мисс Манигат. Я стараюсь не плакать. Что, если свет больше не загорится? Я останусь тут навсегда?Я так много чего хочу сказать, но от голода у меня болит голова. Когда снова загорелся свет, я вышел в холл, как сказала мне г-жа Манигат, и использовал номера, чтобы запустить лифт, а затем пошел на кухню.Я хотел быстро пройтись и найти немного арахисового масла, печенья или даже банку с фасолью, которую я мог бы открыть открывашкой, которую мисс М. оставила мне на День Благодарения.На кухне нет еды! На полу только пустые банки и обертки, и даже тараканы, но я посмотрел на каждую полку и в каждый шкаф и не нашел ничего, что бы можно было съесть!Солнце светило очень ярко. Мне кажется, я почти забыл, как выглядит солнце. Подойдя к окну, я увидел снаружи большую пустую парковку. Что-то очень ярко сверкало внизу на асфальте, сначала я подумал, что по всей земле разбросаны бриллианты, но это просто много битого стекла. Я видел только одну машину и думал, что это была машина мисс М. Но она никогда бы не бросила свою машину в таком виде. А еще у этого авто две спущенные шины.В любом случае, я не думаю, что сегодня здесь есть кто-нибудь. Итак, я придумал план. Сейчас я должен идти.Мисс М, это для вас или еще кого-то, кто меня ищет. Я знаю, что кто-нибудь найдет эту тетрадь, если я оставлю ее на своей кровати. Извините, что мне пришлось уйти в такой спешке. Я не хотел выходить на улицу, но разве лучше умереть от голода? А я действительно очень голоден. Я просто найду немного еды, возьму с собой и сразу вернусь. Я оставляю дверь открытой, чтобы меня не заперли. Если кто-то увидит меня и у меня возникнут проблемы, я просто скажу, что мне нечего было есть.Кто бы это ни читал, не волнуйтесь. Я скажу всем, кого увижу, чтобы не подходили ко мне слишком близко. Я знаю, что доктор Бен очень волновался, что я могу кого-нибудь заразить.Мисс М, может быть, я найду ваш сад с маниокой и аки, которые вы мне показывали, и я смогу отличить хорошие части от плохих.© 2000 by Tananarive Due

Ключевые слова: творческая история костюм доктор еда нет света пациент

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