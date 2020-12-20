Третья комната

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:55

Причина: Изменен раздел.

V.V.Pukin Просмотров: 38 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:55 by

Помогал как-то с переездом своему знакомому. Он получил новое жильё и попросил помочь с перемещением имущества, нажитого непосильным трудом. Старое его обиталище представляло собой однушку в двухэтажном бараке на окраине Тагила. Архитектурное решение данного строения было то ещё. У квартир первых этажей пол балконов располагался на уровне земли. Так что домой заходи прямо с улицы через балконную дверь. Ибо кое-где и перила отсутствовали.Когда с погрузкой-выгрузкой покончили и сели, как полагается, за накрытый хозяином стол, он рассказал историю, связанную со старым домом, из которого только что съехал.Дело было в шестидесятых годах. В трёхкомнатную квартиру этого дома барачного типа переехала молодая семья. Родители с двумя сынишками четырёх и семи лет. До них в той квартире проживал одинокий дедушка. Старый вдовец. Бабушку свою схоронил уже давненько, а новую не искал. Бобылял один в трёхпалатных хоромах. На первом, правда, этаже. Окошки в метре от земли. Но по тем временам – шикарные апартаменты.Когда новосёлы заехали, то добрые вещи, оставшиеся от деда, как то: мебель, одежду, инструмент и прочее перетащили в дальнюю комнату. Своё барахло, какое пользовали редко, а выбросить жаль, туда же сгрузили. Отвели, в общем, третью комнату под кладовку. Тем более что окон в ней нет. И размером меньше двух других. К тому же, почти половину площади комнатёнки занимал старинный дедовский шифоньер у стены.Справили новоселье и вроде бы жить-поживать, да добра наживать и дальше кладовку им набивать. Но будто чёрная кошка пробежала между мужем и женой. Не прошло года со дня переезда, как супруги развелись. Папашка перебрался на постой к своим родителям, а мать осталась с пацанятами в новой квартире.Тяжело приходилось работающей бабе одной с двумя малолетними детьми по хозяйству управляться. На завод добираться далеко. И часто в ночную смену выпадало. Но старшенький у неё был молодец. Здорово помогал мамке. И сам учиться на отлично успевал, и полы-посуду помыть, и младшему братишке сопли утереть.Но однажды случилась беда. Пришедши с работы, женщина удивилась, что дверь в квартиру не заперта. Когда же вошла внутрь, лишилась чувств. Старший сын, её помощник, лежал у порога мёртвым.Как оказалось позже, кем-то задушенный.На кухне, забившись в дальний угол, всхлипывал младшенький…В те годы убийство, да ещё ребёнка, было чрезвычайным происшествием областного масштаба. Подняли на уши все милицейские ряды. Но безуспешно. Никаких зацепок на месте преступления. Ни следов, ни свидетелей. Единственный, кто мог бы пролить свет на произошедшее – младший чётырёхлетний сынишка. Но малыш словно онемел. Он и прежде-то отставал с речевым развитием, а тут вовсе говорить перестал. Только начинали расспрашивать про брата – сразу в рёв. Так ничего не добились от него. Ни милиционеры, ни родная матушка.Но горе-горем, а жизнь продолжалась. От работы женщину никто не освобождал. Да вот только единственный сынок ни в какую не хотел оставаться без мамки дома. Едва она брала в руки ключи от двери, малец падал ничком на пол и с рёвом начинал биться в истерике. Даже в магазин за хлебом мать не отпускал.А ещё стал вздрагивать при каждом резком звуке и тут же начинал плакать. Но больше всего женщину беспокоило то, что ребёнок перестал играть и вообще самостоятельно передвигаться по комнатам. Только вцепившись в материнскую руку. Особенно мальчишку трясло, когда приходилось миновать по коридору дверь в третью комнату-кладовку. В эти секунды малыш дрожал, как мышонок, изо всех сил прижимаясь к маме.Конечно, мать не раз заглядывала в эту комнатушку. Но никого и ничего подозрительного там не находила. Небольшое помещение без окон было забито мебелью и вещами под завязку. Пробраться туда и остаться незамеченной какой-нибудь «буке» не представлялось возможным.Шли дни, а младший сынишка продолжал пугаться и вздрагивать. Пришлось на время переехать к бабушке. Там хоть тесно, но зато малец чувствовал себя гораздо спокойнее.Непутёвую квартиру женщина лишь время от времени проверяла наездами. И тут опять начались странности. То заметит, что крупа с мукой убывает. То на печке капли жира, которых вроде раньше не замечала. То соседка вдруг огорошит, заявив, что видела тусклый свет вечером из их окон. А находиться-то там некому было…Но слишком из-за таких мелочей мать голову не ломала. И без того забот хватало в жизни. Слава Богу, сынок потихоньку-полегоньку вновь разговаривать начал. Да и пора ведь, шестой годок парню пошёл. Опять стал шустрый и шумный, как прежде. Бабушке одно беспокойство на старости лет. Ни вздремнуть после обеда, ни телевизер вечером спокойно посмотреть.- Ты бы уж, доча, возвращалась в дом-то свой… Такие хоромы порожние простаивают, а мы второй год в одной комнатушке втроём ютимся…И молодая мать с сыном вернулись обратно, в свою трёхкомнатную квартиру. К её радости, мальчишка уже не трясся от страха, как раньше. Правда, мимо прикрытой двери в третью комнату всё ещё старался прошмыгнуть побыстрее.Со временем, когда у сынишки стало получаться связывать слова в понятную речь, мама возобновила попытки прояснить картину того трагического дня.И однажды малец вполне внятно рассказал, как погиб его старший братик. И хоть рассказ больше смахивал на детскую выдумку, у женщины побежали мурашки по спине…В тот вечер мать припозднилась на работе. Ребята играли в большой комнате, как вдруг услышали громкий треск из-за закрытой двери кладовки. Хоть и боязно, осторожно приоткрыв дверь, заглянули внутрь. В заваленной вещами комнате темно. Дотянуться до выключателя на внутренней стене побоялись. Но и так, в полумраке с ужасом увидели, как здоровенный шкаф в глубине комнаты ходит ходуном!Младший с перепугу сразу убежал на кухню и забился под стол. А старший брат, чувствуя ответственность, остался. И даже шагнул через порог комнаты…Из-под стола в кухне малыш слышал стуки и возню в кладовке. Тихо плакал от страха, но вылезти не решался.Наконец всё стихло, а потом в проёме двери из кухни, ведущем в коридор, показался «страшный мальчик» (так его назвал малыш, когда рассказывал это маме). Он оглядел кухню, но спрятавшегося под столом ребёнка не заметил за табуретом. Немного постояв, двинулся ко входной двери, таща за ногу бесчувственное тело старшего брата. Там со стуком бросил его у порога, а сам прошёл мимо кухни обратно в комнаты…Больше его мальчонка не видел, только продолжал слышать шорохи и треск из кладовки. А когда пришла мама, они прекратились.После такого жуткого рассказа женщина ещё раз проверила третью комнату. Перевернула кучу вещей, добравшись до шкафа, но открыть дверцы так и не смогла. Громоздкий шкаф оказался плотно заставлен не менее громоздкой мебелью, которую, к тому же, некуда было сдвигать, освобождая проход. Промучившись полдня и совершенно выбившись из сил, мать, в конце концов, бросила бесполезное занятие.Рассказ отстающего в развитии ребёнка сочли больной фантазией. И о трагическом происшествии старались ему больше не напоминать…Прошло года три. Сынок подрос, пошёл в школу. Пока мать продолжала трудиться на заводе, за мальчуганом присматривала бабушка. Однажды она заикнулась, что весь день чувствует какой-то неприятный запах в квартире. Чувствовал его и мальчишка. Но женщина ничего не замечала, сколько не принюхивалась. Спать легли, прикрыв окна. Потому что, хоть и весна, ночи холодные.А утром тухлое амбре уже ощутили все. Вскоре поняли, что источник находится в третьей комнате. На разбор завалов позвали двух соседских мужичков. За магарыч желающие нашлись быстро. За пару часов раскидали всё барахло, половина которого безжалостно отправилась на свалку.Наконец добрались и до шкафа. Когда оттащили комод, припёртый с краю, у антикварного шифоньера вывалилась боковая стенка. Из чрева необъятного рундука сногсшибательно пахнуло смрадом. Мужики заглянули внутрь и тут же отпрянули назад, испуганно матерясь…На старых пальто и пиджаках, смятых в виде подстилки, скрючился маленький зловонный труп. Если бы не сморщенное старческое лицо, можно было бы принять его за детский.В задней фанерной стенке шкафа зияла огромная дыра, через которую пробивался слабый свет из… окна. Да, за массивным шкафом скрывалось небольшое окно комнаты. О котором всё это время даже не подозревали.Вызванные милицейские осмотрели комнату и дом снаружи. Оказалось, что со двора к стене дома примыкали деревянные сараи, возведённые давным-давно жильцами. Там раньше держали скотину и хозяйственный инвентарь. Потом же мало-помалу сараи забрасывали, и они приходили в негодность. Через эти полуразваленные самостийные постройки, а потом сквозь окно в чужую квартиру и пробирался карлик, чей труп теперь калачиком лежал на старых дедовых пальто.Кем был этот маленький человечек и зачем пробрался в их дом, где обитал втайне несколько лет - для хозяев квартиры так и осталось неведомым. Позже милицейские предположили - именно он задушил старшего пацана. Чтобы тот не выдал его обиталища и не лишил такого уютного крова. Наверное, карлик был обычным бездомным неопределённого возраста. Ни кола, ни двора, ни жалости…А умер, по всей видимости, от болезни. В полной неизвестности. Не в силах подняться со своего смертного одра в чужом старинном шкафу…20.12.2020

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