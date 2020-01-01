"Чей туфля?"

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:10

DRUID Просмотров: 21 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:10 by

Недавно я писала в комментариях, что переехала в новую квартиру, а наш старый дом снесли.Ну так вот, своего любимого домового я позвала с собой. Но переживала, что он не пошёл, так как тапочки (которые нужны для ритуала) были не простые, а китайские массажные. Нет у нас обычных тапок (также чайника и часов) - мы семейка со странностями.Каждую ночь я прислушивалась к шорохам, днём боковым зрением пыталась поймать дымчатый силуэт - в общем, сходила помаленьку с ума.И вот, уже потеряв надежду, почувствовав себя почти сиротой, я решила, что домовой нас бросил.Как-то вернувшись домой с работы вместе с детьми, они у бабули были, зайдя на кухню, я очень удивилась (офигела, одним словом). На кухне под стулом стоял шлёпок, фиолетовый женский шлёпок! 42 размера! У меня 35, а у детей ещё меньше. Как, откуда, чей он, так и осталось загадкой. Муж вне подозрения - он уже как неделю лежал в больнице за сотню километров. Квартира у нас новая, мы - первые хозяева, заезжали в пустую, ничего такого не было.Естественно, чтобы себя успокоить, я решила, что это наш домовой дал знак, что он дома. Ну и намекнул, чтобы я тапки нормальные завела.Просто маленькое происшествие в моей маленькой жизни.

Ключевые слова: Тапок домовой квартира странности авторская история

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