Мой чудесный фамильяр

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:54

likakaka845784 Просмотров: 58 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:54 by

Есть у меня хобби такое — в лес с палаткой ходить. Обычно с ночёвками. Раньше ходили в такие походы вместе с братом, но после его переезда мне приходится путешествовать в одиночку. Лес люблю не только за красивые виды. Собирать вкусные ягоды, травы и грибы тоже является моим неизменным увлечением.В августе я отправилась по грибы, ведь это как-никак самый грибной месяц. Лес уже знаю как свои пять пальцев, поэтому шла без всяких задних мыслей. Свежий лесной воздух приятно ласкал мои щеки. Лицо обволакивало приятным хвойным ароматом. Так волшебно вдыхать полной грудью запах леса, ощущать себя частью лесного мира. Рыжики, сыроежки и маслята попадались даже чаще, чем в прошлом году. Меня завораживала окружающая красота, шуршание травы и листьев под ногами, голубое небо, пробивающееся сквозь макушки елей. Невольно засмотревшись на красоту леса, я и не заметила, как заблудилась. Стемнело. Ели казались кривыми и скрученными. Покрытые мхом, они стояли повсюду, словно оловянные солдатики. Каждое дерево казалось чернее предыдущего, а все тропинки были идентичными. Лучей солнца становилось меньше и меньше. Со мной остался только затхлый воздух сырой земли. Силы давно меня покинули из-за постоянной ходьбы. Ещё и питьевая вода закончилась. Я облокотилась об дерево в полном потрясении. Как так? Я же знала лес идеально, с самого детства по нему бегаю. А сейчас он казался мне чужим. В полной апатии стояла и жалела себя несчастную, пока не почувствовала нечто трущееся об мои ноги. Мягкое такое, приятное. Смотрю вниз — да это же Фэлайла! Фэлайла — соседская кошка с невероятно красивыми изумрудными глазами. Её хозяева — пьющие супруги, за собой с трудом следящие, не то что за кошкой. Именно поэтому я часто пускала кошечку к себе, кормила её и гладила. Так и вышло, что кошечка стала моей, хотя и своих безалаберных хозяев она не бросала.Неужели кошка все это время ходила за мной? И как я этого не заметила? Только я хотела погладить кошечку, а она отбегает. Не убегает, а именно отбегает. Я за ней, а она от меня. Я за ней. Она от меня. Я уже злиться начала, что кошка такая вредная. И не подходит, и не уходит. Да что ей надо? Так как-то мы и шли-тире-бежали, пока я не обнаружила себя на большой тропинке, ведущей в город.Когда вышла из леса, Фэлайлы и след простыл. Но я так устала и измоталась, что не было сил думать о кошке. Раз она так идеально ориентируется в лесу, точно найдёт дорогу обратно. Я была не права. Фэлайла не пришла домой. Кошка умерла за два дня до моего похода в лес. Соседка сообщила. Она легла спать и больше не проснулась. Двенадцать лет ей было. Я не знала о её смерти. Сразу скажу, что грибы только собирала и алкоголь не употребляла. Фэлайла - мой любимый фамильяр, даже после смерти уберегла меня от опасности.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Лес кошка грибы природа фамильяр

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