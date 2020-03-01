Проклятие заброшенной деревни.

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:28

Kiria Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:27 by

Эта история случилась на стыке шестидесятых — семидесятых годов прошлого века. Как-то ночью двое путешественников верхом направлялись по этой дороге. Разумеется, про здешнее правило они и слыхом не слыхивали. Один из них был молодой, удалый, и конь его был под стать ему: сильный, быстрый и норовистый. Он скакал впереди, весело напевая песню. За ним неспешным ходом следовал старик. Его верный конь, с которым он прожил почти всю свою жизнь, устало ступал копытами по дорожной грязи. Оставалось им пройти всего ничего. Вечерело, а к месту назначения они собирались подойти утром. Вскоре молодой обратился к своему спутнику.- Эй, дед! Я помчусь вперед и проведаю дорогу. Если что, встретимся уже на месте.- Ну, езжай. Своим ходом доберусь как-нибудь, а то спина побаливает за тобой поспевать.Юноша с охотой кивнул и сразу же поскакал вперед. Старик шел себе некоторое время, пока тот не примчался обратно. Вид его был довольный и обрадованный. Видать, добрые вести принес.- Там впереди деревня есть. Живет там одна добрая женщина. Сказала, приютит нас на ночь, угостит ужином.- Хорошо-то как! - тоже обрадовался старый. - Наконец-то по-людски переночуем: под крышей да в тепле.- Ну, я поскакал. - Молодой объяснил тому где найти тот дом и погнал коня, спеша очутиться у теплого очага.Ночь была в самом разгаре, когда старик вошел в деревню. Нехорошая она была. Дома покосились, пустые окна смотрели недобрым взглядом. Вдалеке, среди этой разрухи, горел свет и поднимался дым. «Что же потеряла здесь женщина та?» - сомневался про себя старик. Он въехал во дворик, спешился. Взял по уздцы коня и принялся привязывать его к сэргэ (якутский столб, к которому привязывали коней. Также, помимо своего практического значения, имеет сакральный смысл о связи с тремя мирами: верхнего, среднего и нижнего). Тут конь забрыкался, посмотрел на хозяина человечьим взглядом и говорит ему: «В плохое место ты пришел, старый, но что поделать. Ничего не говори. Притворись, что не слышишь. Чую, в этом доме нехорошая сила притаилась. Хозяин в доме не человек, а дух озлобленный. Сделай как я велю, коли жить хочешь. Ты меня не привязывай. И того молодого тоже отвяжи. Как только ты в дом войдешь - хозяйка примется тебя угощать разными кушаньями. Вежливо откажись и ешь что у тебя с собой. А потом, когда она на ночь вас улаживать будет, ты ее не слушай. Ложись перед дверью. Не засыпай, глаза не закрывай и прислушивайся. Может, и доживете до утра. А коли что не так пойдет, сразу беги и седлай коня молодого. Быстрее и сильнее он меня. А я следом поскачу. Другу своему мои слова не говори. На смех поднимет, да и обречен уже он».Старик был старый и суеверный, и потому не удивился. Не стал он привязывать коней и с тяжелым сердцем направился по заросшей тропе к дому. От страха перед неизведанным по спине своими пробежалась судорога, выступил холодный пот. Ведь чуял же! Не может женщина жить одна в заброшенной деревне! И вот, с дрожащими коленками старик ступил в дом. Вопреки всему в доме гостеприимно потрескивала печка, стоял вкусный запах отварного мяса. Молодой сидел за столом и уплетал за обе щеки. Возле него суетилась хозяйка. Не молодая, но и не старая, полноватая, хозяйственная. Внушает доверие. Старик поприветствовал хозяйку дома и сел за стол рядом с молодым. Расставляя перед стариком ужин, она то и дело расспрашивала, что творится в мире, какие есть у них вести. Как самая обычная женщина в глуши. Да не стал бы старый конь обманывать старика, и потому держался он настороже, но при этом старался не выдать себя. Большие, сочные и жирные куски отварного мяса, сметана, творог, варенье – все это было за столом. Как же она умудрялась держать хозяйстве в такой заброшенном месте? Старик окончательно уверился в словах своего старого друга. Не притронулся старик к околдованной еде, достал он овес свой, сваренный чуть ранее и тихо сидел в уголке. Молодой недоуменно смотрел на старика и укорил его, что не проявляет уважения к хозяйке, отказавшись от еды.- Ты чего овес свой достал? Прояви уважение к доброй хозяйке, отведай чего-нибудь.- Был бы рад, да вот желудок мой уже не тот, что в молодости. – Отговорился он со всей учтивостью. - Не смогу я попробовать этого мяса. Завтра ведь вставать рано и ехать долго. Не пойми превратно, добрая хозяйка.- Ты, похоже, совсем из ума вышел, раз такую милость отвергаешь! Ну да ладно, мне больше достанется.Стол вскоре опустел, стихли разговоры. Женщина всех пригласила устроиться поближе к огню. Они улеглись спать. Молодой лег в тепле у огня, и уснул сразу же, как глаза закрыл. Старик же лег у двери. Все лежал он, прислушиваясь и дрожа. Огонь в печи гас на удивление быстро. С пола поднимался холод и постепенно доходил до костей, но старик оставался на месте. Краем глаза он заметил как по стене быстро тень пробегает. Старику стало страшно не на шутку. Тут он услышал тихие звуки будто пьет и чавкает кто-то. Звуки доносились из-за дальнего темного угла. Старик тихо приподнялся, взял свою котомку и огляделся.И сразу же стало ясно, что делать этого ему не следовало.В темноте различался силуэт хозяйки. Она копошилась в темноте на четвереньках. Ужас охватил его, когда луна немного осветил тот угол. Она уволокла туда молодого и с остервенением пожирала его. Весь трясущийся, старик осторожно приоткрыл дверь, стараясь уйти так, чтобы его не заметили. Выходя, он о край своей одежды задел какую-то палку у порога, которая с диким треском повалилась на пол. Хозяйка бросила свой нечеловеческий, исполненный голода взгляд. Старик закричал от паники и бросился наружу. Старик бежал от проклятого дома так, будто прожитые годы отступили он него. Позади за ним слышались крики хозяйки, исполненные злобы и обиды. Добежав, старик чуть по привычке не запрыгнул на своего коня, да вспомнил что сказал ему тот, и через секунду он уже скакал во всю прыть на молодом. Следом за ним старый. Молодой конь почуял страх старика и несся во всю прыть.«Догоню тебя! Никуда ты от меня не денешься!» - орала хозяйка сзади.Говорил старику конь, чтобы не оглядывался старик. Но ничего он не мог с собой поделать. Дед оглянулся, и поселился страх навсегда в сердце. Эта женщина бежала как собака со скоростью медведя. Глаза ее горели в ночи красным огнем, рот огромный, с острыми торчащими клыками. Длинный язык болтался следом. Все ее лицо, руки — были в крови. Она издавала мерзкие отхаркивающие звуки, когда бежала. Расстояние между ними стремительно сокращалась.«Беги, хозяин! Мне и так немного осталось» - только верность старого коня была сильнее страха. Старый резко остановился, встав на дыбы и развернулся к проклятой хозяйке. Больше старик никогда не видел своего старого верного коня, да не забывал помянуть о нем добрым словом.«Тебя найду! Из-под земли достану! От меня не убежишь! Друга твоего съела, коня твоего съем и скоро к тебе я приду!» - кричала обезумевшая от бессильной ярости женщина вслед в старику. Эти слова он не раз будто бы слышал ночью где-то вдалеке.Старик так и не осмелился пройти по этой дороге даже при свете дня и потому вернулся домой. Потом он узнал, что женщина эта появляется ночью, заманивает и похищает путников. Может быть, это она пожрала всех жителей той деревни, а может, появилась после. Тем не менее, деревня эта стоит и по сей день, и никто не осмеливается идти по ней когда заходит солнце.P.S. Эту деревню, как мне говорили, можно увидеть по снимкам с орбиты, но ее названия автор не помнит: давно рассказывали эту историю. Кстати, а машина не конь, не предупредит в случае чего.Автор - Cheid.

Ключевые слова: Путники конь деревня женщина ужин существо смерть

Другие, подобные истории: