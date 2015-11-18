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Творческие истории

У каждого своя Вселенная или Всё в мире относительно.

- Мама, мама! Налей мне скорее водички, я очень хочу пить! - запыхаясь от беготни с друзьями, в дом ворвался младший из Фоулеров.
- Пей осторожно, не спеши, - протянула стакан мать отпрыска.
- Мам, а правда, что всё живое зародилось именно в воде и не может жить без неё?
- Да, сынок, ни один живой организм не выживет без воды. Весь живой мир появился и существует лишь благодаря ей.
- Мам, а "весь мир" это как? Он, что, очень большой и нигде не заканчивается?
- Всё в мире относительно, малыш. Всё, что нас окружает, мы называем своим миром или Вселенной. И нам он кажется безграничным, потому, что всей нашей жизни не хватит, чтобы побывать в каждом его уголке. Мы можем сколько угодно ползать, ходить, бегать, плавать или летать, но так и не достигнем границы Вселенной, так как именно относительно нас, она невероятно огромна.
- Ой, мама, ты слышишь? Что за странные звуки снаружи?
- Не волнуйся, это твой дядя Нег очередной раз испытывает своё новое изобретение. Такие, как он, конечно значительно облегчают нашу жизнь своими идеями и аппаратами, но могут однажды и уничтожить всех нас и всё живое, разрушив при этом весь мир. И тогда наступит конец всему, не останется ничего, кроме безжизненной пустоты.

И вдруг, удар страшной силы сотряс весь дом, всё вокруг закружилось, стало падать и рушиться.
- Похоже, это и есть конец! - успела промелькнуть последняя в жизни мысль маленького Фоулера.
И всё озарилось ярким слепящим светом.

* * * * *

Джон Смит со своим пятилетним сынишкой смотрел телевизор, как вдруг почувствовал очередной приступ тошноты. Слабость, гигантской волной, накрыла 40- летнего мужчину.
- Дёрнул же меня чёрт полезть в воду! Послушал Стивена!- подумал он.

На прошлых выходных, Джон ездил к своему другу детства в Торонто, и Стивен - заядлый дайвер со стажем, уговорил его нырнуть вместе в Онтарио, полюбоваться красотами подводного мира.
Озеро Онтарио поразило своим величием жителя каменных северо-американских джунглей, и Джон решил посмотреть, так ли прекрасно это озеро и внутри.
Но, Смит, в отличии от Стивена, не был профессиональным дайвером, да и простым пловцом был достаточно посредственным, и любуясь под водой игрой стайки мальков радужной форели, нечаянно зацепил рукой маску на лице.
Вода мгновенно залила рот и нос. Стивен, быстро среагировав, помог другу выбраться на берег.
- Вот это заплыв! Впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь,- выплевывая остатки воды, произнёс неудачный дайвер.
Друзья ещё немного прошлись по побережью, разглядывая небольшие корабли, скользящие по озеру, обсудили общих знакомых и поделились историями из жизни, разметавшей их по разным городам, но скучающим по общению друг с другом.
Затем, товарищи разъехались по своим домам, намереваясь снова вскоре встретиться.

После этой поездки, у Джона появились головные боли,быстрая утомляемость и периодические судороги.
- Видимо, плавая, перенапряг с непривычки мышцы. Если так будет продолжаться, придётся идти к врачу, - думал Джон.

- Пап, а правда, что Земля - круглая? Тогда, что, люди с другой стороны ходят вниз головой? А почему тогда они не падают? А наш мир большой? И, что, он совсем нигде не кончается?- прервал размышления отца, засыпав его вопросами, мальчик.
- Всё в мире относительно, сын. И есть ли конец у Вселенной, никто с точностью не может сказать. Может, где-то далеко, в космосе, у неё есть свои границы, а может такие границы существуют лишь относительно нас. Так как всей нашей жизни не хватит, чтобы исследовать её гигантские для нас просторы. Возможно даже, что мы с нашим миром, являемся частью огромного организма, в котором живём. А, может быть и, наоборот, кто-то считает наш организм своей Вселенной.

Джону с каждым словом становилось всё хуже и хуже. Его лихорадило. Тело сводило судорогами. И мужчина, чтобы не напугать сына, собрав все свои силы дошёл до ванной комнаты, где и потерял сознание.
Именно там его и обнаружила, вернувшаяся из магазина, жена.

Скорая помощь...

Реанимация...

Слишком много времени было потеряно и врачи не смогли спасти пациента.

На вскрытии, патологоанатомом, Джону Смиту был поставлен посмертный диагноз: Первичный амёбный менингоэнцефалит, вызванный бактерией Неглерия Фоулера.
Данную бактерию называют плотоядной амёбой. Она живёт в теплой пресной воде, а при попадании в носовую полость человека, проходит по обонятельному нерву в мозг, где размножаясь, живёт в нём, пока полностью не разрушит все клетки. А уничтожив - погибает и сама. Почти в ста процентах ведёт к гибели человека из-за сложности постановки диагноза. Бактерию Фоулера можно занести, купаясь в любом теплом пресном водоёме и даже нехлорированном бассейне.

Автор - я.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:33
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 16:33 by Елена ЛисПросмотров: 119Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Вселенная драйвер озеро границы боль судороги реанимация Смерть бактрия авторская история

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Комментарии

#1 написал: Spirit Forester
Сегодня, 16:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (188|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 1 613
Довольно сложные ответы дают родители своим детям, хотя может это я в дестве был тупой sleepy
Истории сами по себе интересные, но я не увидел в них конкретной мысли о том, о чём было написано в описании, разве что в ответах родителей, но это по сути не сюжет, а просто репилик несущии в себе истину, а так не интересно)
Но вот бактерии Фоулера действительно жуть!
++
Зарегистрирован: 18.11.2015
    
#2 написал: Елена Лис
Сегодня, 17:16
+2
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (113|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 110
Цитата: Spirit Forester
Довольно сложные ответы дают родители своим детям, хотя может это я в дестве был тупой sleepy
Истории сами по себе интересные, но я не увидел в них конкретной мысли о том, о чём было написано в описании, разве что в ответах родителей, но это по сути не сюжет, а просто репилик несущии в себе истину, а так не интересно)
Но вот бактерии Фоулера действительно жуть!
++

Спасибо за отзыв, но Вы, вероятно, не совсем поняли суть истории. В первой
части повествования ,главными героями и были именно бактерии Фоулера( о чем и говорила их фамилия). И их Вселенной - был организм человека. И эти бактерии разрушили свою Вселенную - убив человека, в котором жили. А этим человеком и был Джон Смит, сын которого задавал такие же вопросы, как и сын Фоулеров - бактерия.
Просто, я хотела сказать, что никто не знает границ Вселенной и для каждого - она своя
Для бактерии - это человек, для человека- Земля и космическое пространство.
И кто знает, какие именно существа живут рядом с нами, как они видят мир и насколько разумны.
А , возможно, и мы сами , так же ,как бактерии в нашем организме, разрушаем Землю, тем самым ведя её к гибели.
И, может, наша Вселенная - лишь малая
песчинка в каком-либо огромном гипер- пространстве.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#3 написал: Spirit Forester
Сегодня, 17:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (188|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 1 613
Цитата: Елена Лис
Цитата: Spirit Forester
Довольно сложные ответы дают родители своим детям, хотя может это я в дестве был тупой sleepy
Истории сами по себе интересные, но я не увидел в них конкретной мысли о том, о чём было написано в описании, разве что в ответах родителей, но это по сути не сюжет, а просто репилик несущии в себе истину, а так не интересно)
Но вот бактерии Фоулера действительно жуть!
++

Спасибо за отзыв, но Вы, вероятно, не совсем поняли суть истории. В первой истории ,главными героями и были именно бактерии Фоулера( о чем и говорила их фамилия). И их Вселенной - был организм человека. И эти бактерии разрушили свою Вселенную - убив человека, в котором жили. А этим человеком и был Джон Смит, сын которого задавал такие же вопросы, как и сын Фоулеров - бактерия.
Просто, я хотела сказать, что никто не знает границ Вселенной и для каждого - она своя
Для бактерии - это человек, для человека- Земля и космическое пространство.

Господи это гениально! Это огонь! Теперь я полностью понял Вашу задумку!
UPD: я ж писал что неможно тупой stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 18.11.2015
    
#4 написал: Елена Лис
Сегодня, 17:29
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (113|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 110
Цитата: Spirit Forester
Цитата: Елена Лис
Цитата: Spirit Forester
Довольно сложные ответы дают родители своим детям, хотя может это я в дестве был тупой sleepy
Истории сами по себе интересные, но я не увидел в них конкретной мысли о том, о чём было написано в описании, разве что в ответах родителей, но это по сути не сюжет, а просто репилик несущии в себе истину, а так не интересно)
Но вот бактерии Фоулера действительно жуть!
++

Спасибо за отзыв, но Вы, вероятно, не совсем поняли суть истории. В первой истории ,главными героями и были именно бактерии Фоулера( о чем и говорила их фамилия). И их Вселенной - был организм человека. И эти бактерии разрушили свою Вселенную - убив человека, в котором жили. А этим человеком и был Джон Смит, сын которого задавал такие же вопросы, как и сын Фоулеров - бактерия.
Просто, я хотела сказать, что никто не знает границ Вселенной и для каждого - она своя
Для бактерии - это человек, для человека- Земля и космическое пространство.

Господи это гениально! Это огонь! Теперь я полностью понял Вашу задумку!
UPD: я ж писал что неможно тупой stuck_out_tongue_winking_eye

Да, что же Вы о себе так stuck_out_tongue_winking_eye
Возможно, это и моя вина. Может, я немного перемудрила.
Зарегистрирован: 26.10.2020
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 19:08
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2572|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 541
Цитата: Елена Лис
И, может, наша Вселенная - лишь малая
песчинка в каком-либо огромном гипер- пространстве.

Серьезно scream))
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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