У каждого своя Вселенная или Всё в мире относительно.

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:33

Причина: Стилистика автора сохранена.

Елена Лис Просмотров: 119 Комментарии: 5 +3 Сегодня, 16:33 by

- Мама, мама! Налей мне скорее водички, я очень хочу пить! - запыхаясь от беготни с друзьями, в дом ворвался младший из Фоулеров.- Пей осторожно, не спеши, - протянула стакан мать отпрыска.- Мам, а правда, что всё живое зародилось именно в воде и не может жить без неё?- Да, сынок, ни один живой организм не выживет без воды. Весь живой мир появился и существует лишь благодаря ей.- Мам, а "весь мир" это как? Он, что, очень большой и нигде не заканчивается?- Всё в мире относительно, малыш. Всё, что нас окружает, мы называем своим миром или Вселенной. И нам он кажется безграничным, потому, что всей нашей жизни не хватит, чтобы побывать в каждом его уголке. Мы можем сколько угодно ползать, ходить, бегать, плавать или летать, но так и не достигнем границы Вселенной, так как именно относительно нас, она невероятно огромна.- Ой, мама, ты слышишь? Что за странные звуки снаружи?- Не волнуйся, это твой дядя Нег очередной раз испытывает своё новое изобретение. Такие, как он, конечно значительно облегчают нашу жизнь своими идеями и аппаратами, но могут однажды и уничтожить всех нас и всё живое, разрушив при этом весь мир. И тогда наступит конец всему, не останется ничего, кроме безжизненной пустоты.И вдруг, удар страшной силы сотряс весь дом, всё вокруг закружилось, стало падать и рушиться.- Похоже, это и есть конец! - успела промелькнуть последняя в жизни мысль маленького Фоулера.И всё озарилось ярким слепящим светом.* * * * *Джон Смит со своим пятилетним сынишкой смотрел телевизор, как вдруг почувствовал очередной приступ тошноты. Слабость, гигантской волной, накрыла 40- летнего мужчину.- Дёрнул же меня чёрт полезть в воду! Послушал Стивена!- подумал он.На прошлых выходных, Джон ездил к своему другу детства в Торонто, и Стивен - заядлый дайвер со стажем, уговорил его нырнуть вместе в Онтарио, полюбоваться красотами подводного мира.Озеро Онтарио поразило своим величием жителя каменных северо-американских джунглей, и Джон решил посмотреть, так ли прекрасно это озеро и внутри.Но, Смит, в отличии от Стивена, не был профессиональным дайвером, да и простым пловцом был достаточно посредственным, и любуясь под водой игрой стайки мальков радужной форели, нечаянно зацепил рукой маску на лице.Вода мгновенно залила рот и нос. Стивен, быстро среагировав, помог другу выбраться на берег.- Вот это заплыв! Впечатлений хватит на всю оставшуюся жизнь,- выплевывая остатки воды, произнёс неудачный дайвер.Друзья ещё немного прошлись по побережью, разглядывая небольшие корабли, скользящие по озеру, обсудили общих знакомых и поделились историями из жизни, разметавшей их по разным городам, но скучающим по общению друг с другом.Затем, товарищи разъехались по своим домам, намереваясь снова вскоре встретиться.После этой поездки, у Джона появились головные боли,быстрая утомляемость и периодические судороги.- Видимо, плавая, перенапряг с непривычки мышцы. Если так будет продолжаться, придётся идти к врачу, - думал Джон.- Пап, а правда, что Земля - круглая? Тогда, что, люди с другой стороны ходят вниз головой? А почему тогда они не падают? А наш мир большой? И, что, он совсем нигде не кончается?- прервал размышления отца, засыпав его вопросами, мальчик.- Всё в мире относительно, сын. И есть ли конец у Вселенной, никто с точностью не может сказать. Может, где-то далеко, в космосе, у неё есть свои границы, а может такие границы существуют лишь относительно нас. Так как всей нашей жизни не хватит, чтобы исследовать её гигантские для нас просторы. Возможно даже, что мы с нашим миром, являемся частью огромного организма, в котором живём. А, может быть и, наоборот, кто-то считает наш организм своей Вселенной.Джону с каждым словом становилось всё хуже и хуже. Его лихорадило. Тело сводило судорогами. И мужчина, чтобы не напугать сына, собрав все свои силы дошёл до ванной комнаты, где и потерял сознание.Именно там его и обнаружила, вернувшаяся из магазина, жена.Скорая помощь...Реанимация...Слишком много времени было потеряно и врачи не смогли спасти пациента.На вскрытии, патологоанатомом, Джону Смиту был поставлен посмертный диагноз: Первичный амёбный менингоэнцефалит, вызванный бактерией Неглерия Фоулера.Данную бактерию называют плотоядной амёбой. Она живёт в теплой пресной воде, а при попадании в носовую полость человека, проходит по обонятельному нерву в мозг, где размножаясь, живёт в нём, пока полностью не разрушит все клетки. А уничтожив - погибает и сама. Почти в ста процентах ведёт к гибели человека из-за сложности постановки диагноза. Бактерию Фоулера можно занести, купаясь в любом теплом пресном водоёме и даже нехлорированном бассейне.Автор - я.

Ключевые слова: Вселенная драйвер озеро границы боль судороги реанимация Смерть бактрия авторская история

Другие, подобные истории: