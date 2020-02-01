Идол старого кладбища. Часть 2

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:20 by

Весна в тот год была ранней. Едва дождавшись, когда высохнут от зимней влаги луга, Антон оседлал своего любимого Грома, черного жеребца породы фриз. Это была его гордость. И самая большая страсть. Лошади!Антон Борисович жил в деревеньке Н. уже третий год. Оставив крупный бизнес в городе, он переехал в деревню и накопленные средства вложил в развитие хозяйства.Кроме того, он предоставил рабочие места местным жителям. Кастинг на работу был строгим. Кроме необходимых навыков важным условием была трезвость. Уволить он мог просто за запах вчерашнего перегара. А платил хорошо… Словом, остались работать у него лишь сознательные мужики, которые смогли обходиться без алкоголя.Коней Антон привозил с разных уголков страны. Его часто видели мчащемся по лугам верхом.Вот и в этот раз он погнал Грома вдоль леса. А потом свернул на лесную дорогу. Здесь он давно не был. Видно было, что этой дорогой не пользовались всю зиму. Странно. То тут, то там валялись упавшие ветви, и никто их не убирал. Хотя, что странного, эта дорога вела в соседнюю Осиновку.Антон осторожно направлял коня по дороге, всё больше углубляясь в лес. Как вдруг, Гром резко остановился! Конь явно чего-то испугался. Он наотрез отказался слушаться хозяина и встал на дыбы. Антон удержался в седле. Но в следующую секунду Гром развернулся на сто восемьдесят градусов и помчался прочь!Лишь благодаря силе и навыкам наездника Антон не вылетел с седла. Остановить он смог Грома лишь на границе своей деревни. Конь продолжал стрессовать. Поэтому Антон спешился и повёл его в конюшню за узду.Проходя возле небольшой посадки, Антон увидел местных мужиков, которые оживлённо о чём-то галдели. Конечно же он направился туда.Когда Антон подошёл, мужики затихли и расступились. На их лицах читался испуг. Они отворачивались от зрелища, которое открылось Антону. На земле лежало то, что когда-то было человеком. Сейчас же это было месиво из одежды в бурых пятнах и обглоданных костей. Голова лежала поодаль и обезображенной не была.- Это дед Семён, - сказал один из мужиков.- Антон Борисович… Это снова ОНО… То, что в начале зимы приходило! - подхватил другой.Антон и сам это понимал. Не может ни одно животное сделать такое. Он вспомнил, как впервые стали поступать от местных жалобы, что какой-то хищник проникает в сараи и ворует скот. Думали, что животное, не воры, так как обглоданные останки находили в ближайших посадках.Тогда решили ловить зверя своими силами. Ставили капканы, устраивали засады, пытались поймать «на живца». Антон тоже участвовал в этом. Но всё было тщетно. Зверь был невероятно хитёр. Он обходил все ловушки и даже в те ночи, когда на него готовилась облава, умудрялся украсть скот. Людей охватил страх. Многие стали искать мистическую подоплёку. Масло в огонь подливали следы, которые чётко отпечатывались на раннем снегу. Не похожие ни на одно животное, обитавшее в этой местности. Словно это была огромная обезьяна. Но… какие обезьяны на Урале?Тогда Антон нанял егерей. Две недели они прочёсывали лес в поисках хитрого зверя. Егеря тоже были сбиты с толку следами и сами не знали, кого искать. Поиски вывели их в заброшенную деревню, которая находилась недалеко от Н., Осиновку. То, что они там нашли, крайне озадачило всех.Егеря рассказывали с огромным удивлением, что новые дома стоят абсолютно заброшенные. Словно там случилось стихийное бедствие, и все одновременно сбежали. Но напугал их один дом… Самый роскошный. Именно вокруг этого дома было много тех самых следов, которые они искали. Во дворе дома они увидели безобразного деревянного идола, которого, судя по всему, сделали недавно.И тогда, по словам егерей, на них напал такой дикий ужас, что они бросились бежать из Осиновки, не помня себя от страха!Выслушав егерей, Антон сделал кое-какие выводы и решил испробовать более действенный метод. Использовав свои связи, он пригласил в отряд наёмников. Бывалые вояки, которые прошли многие горячие точки. Казалось, их невозможно было напугать ни бытом, ни мистикой. Они были хорошо вооружены и имели необходимые навыки ведения боя.Антон направил их в Осиновку, как в предполагаемое место нахождения зверя. Бойцы сразу выдвинулись. Вернулись они в обед следующего дня. В неполном составе и пьяные.Самый трезвый из них рассказал, что они нашли тот дом с идолом. До наступления темноты перевернули его вверх дном, но зверя не нашли. Тогда решили делать засаду и ждать темноты. Примерно к полуночи тварь появилась. По словам наёмника, это было существо, больше напоминавшее человека, чем обезьяну. Только вид у него был жуткий, словно оживший ужастик. Он передвигался на четырёх конечностях, но иногда вставал на две ноги и шагал, как человек. Выйдя на середину двора, он подошёл к идолу и… На этом месте рассказчик вытер пот со лба и перевёл дыхание… Тварь подняла голову и посмотрела на окна. Она словно видела сквозь стены притаившихся бойцов! И вдруг начала говорить человеческим голосом! Что-то типа: «Оооо! У меня госсстиии! Ну, заххходитеее… Ззззаххходиттте!»Кто-то не выдержал и выстрелил в него раньше времени. А твари хоть бы хны! Бросилась в кусты и исчезла. А потом появилась снова, уже в доме, и начала на бойцов нападать, вылавливая их по одному. Тогда погибли двое. Наконец, удалось в нее попасть. Мужики с перепугу всадили в нее почти все свои патроны, но тварь скрылась в лесу, оставляя на снегу красные следы. Гнаться за ней не стали, ведь с такими ранами не живут. Пока ехали обратно, выжившие напились, чтобы унять стресс.Тогда все решили, что с тварью покончено навсегда. И Антон думал так, до этого дня.Он смотрел на перепуганных мужиков и понимал, что нужно решать что-то, срочно. Ведь раньше тварь воровала скот, а теперь… человек.Сделав фото останков, Антон быстро дал мужикам указания:- Фёдорович, вызывай полицию! Славка, бери ещё четверых, кого хочешь. Сегодня ночуете на ферме. Вооружайтесь по полной. Остальные, айда по соседям. Предупредите, чтобы по темноте носы не высовывали из домов и пусть прячут скот. А я… Я пойду помощь искать.***Последний, к кому Антон ещё не обращался за помощью, был его бывший одноклассник, работающий в ФСБ. Антон переживал о реакции, боялся непонимания и насмешек. Но, как ни странно, одноклассник слушал крайне внимательно. Он долго рассматривал последние фото останков и, сделанные ранее, фото следов. Потом, подумав, написал кое-что на бумажке и протянул Антону.- Держи. Боюсь, что в этом деле я помочь тебе не смогу. Но я могу дать номер. Позвони. Этот человек живёт в Перми. Думаю, он поможет тебе.Антон вышел на улицу, вертя в руках бумажку. И, не раздумывая, набрал цифры.После гудков в трубке раздался спокойный голос:- Я слушаю.- Сергей? Мне дали Ваш телефон. – Антон запнулся, не зная, как подойти к делу. - Сказали, Вы можете помочь.- Возможно. Что случилось?Антон начал сбивчиво объяснять, с трудом подбирая слова и чувствуя себя идиотом. Собеседник не перебивал. Когда Антон закончил, Сергей продолжал молчать.- Алло, Вы здесь? - воскликнул Антон.- Да… Я понял Вас. Ночь продержитесь?- Постараемся.- Я не в Перми. Но завтра в обед мы приедем.- Вы?- Да, я буду с коллегой.- Хорошо, ждём.Сергей сразу положил трубку. Антон не понимал, почему, но спокойный голос незнакомца вселил в него уверенность и дал надежду.Он вернулся в Н. уже в сумерках. В деревне царил страх. Он необъяснимым образом витал в воздухе, словно морок. Собаки не лаяли, во многих домах не горел свет. Антон знал, что испуганные люди закрылись в своих домах вместе с животными и погасили свет, чтобы не привлекать внимание твари.Антон заехал на ферму и, убедившись, что всё сделано по его указаниям, помчался домой, к семье.Всю ночь он не спал, ходя по дому с оружием, прислушиваясь к шорохам и скрипам за окном, к дыханию спящих детей. Жена его тоже не спала, но сидела послушно возле детей и лишь молча смотрела на него испуганными глазами.Выдохнул Антон только когда начал сереть рассвет. Наскоро позавтракав, он помчал на ферму.Проезжая по деревне, он всматривался в дома и увидел то, чего боялся.Это был крайний дом ближней к лесу улицы. Антон знал, кто там жил - женщина лет сорока пяти, которая одна поднимала троих детей. Её ворота были сорваны с петель и валялись на дороге. Из двора к лесу тянулся след. Что-то волокли. Местами была видна запёкшаяся кровь и клочки шерсти.Антон выскочил из машины и, забыв об осторожности, побежал к дому. Дверь была заперта, в окнах не горел свет. Антон начал колотить в дверь и звать хозяйку. Наконец, из-за двери раздался испуганный голос:- Кто там?- Это Антон. Сосед. Вы целы там?Дверь открылась и в проёме показалась заплаканная женщина, а за ней испуганные детские мордашки. Она рассказала, что ночью во дворе слышали страшный шум, кто-то скрёбся в их дверь и стучал в окна. А потом страшно кричала корова. Они же забились в угол и могли лишь молиться о спасении.Пройдя в коровник, женщина подняла крик и плач. Её коровы не было, всё было в крови.- Она же кормилица наша, - всхлипывала женщина. - Тельная была… Златочка наша… Как же мы сейчас…Антон успокаивал женщину, как мог, и пообещал дать ей любую корову со своей фермы. Женщина смотрела на него недоверчиво, не зная, радоваться или плакать, как вдруг к её двору подъехал видавший виды внедорожник.Из него вышли двое. Высокий темноволосый мужчина лет сорока с правильными чертами лица и широкоплечий парень со светлыми волосами и добродушной улыбкой. На вид ему не было и тридцати. Следом за ними выскочил огромный чёрный пёс.Антон засмотрелся на пса, забыв обо всём. Это было крайне необычное животное. Длинные лапы, мощная шея, острые уши… очень большой пёс. Высотой в холке он был почти по пояс среднему человеку. Он явно был породистым, но такой породы Антон никогда не встречал.Дети взвизгнули при виде собаки и спрятались за мать. Пёс же и ухом не повёл. Взгляд его скользил мимо людей. Он рассматривал всё умными глазами, словно силился понять, что случилось.Темноволосый мужчина подошёл к Антону и протянул руку ладонью вверх:- Сергей! Это мой друг, Денис.- Антон.Только теперь, оторвав взгляд от пса, Антон заметил, что Сергей выглядит тоже крайне необычно. Во-первых, на плече у него сидел ворон. Птица крепко держалась большими лапами за его одежду и вертела головой. Ворон был слеп, его глаза затягивали бельма. На Сергее был длинный тёмный плащ, под которым виднелись очертания клинков. Вид у него был спокойный и уверенный. Денис был одет просто, в куртку и джинсы. Но на поясе его висел свёрнутый хлыст, явно из металла, с другой стороны в ножнах виднелся длинный клинок. Парень оптимистично улыбался, но, увидев окровавленные стены сарая, стал серьёзным.- Мы немного раньше смогли приехать, - нарушил паузу Сергей.- А как вы нас нашли? - спросил опешивший Антон.По лицу Сергея пробежала тень усмешки, но он, ничего не ответив, прошёл в сарай и принялся осматривать стены.- Вы не пострадали? - спросил он женщину.Та лишь замотала головой.- Ваш пёс? - спросил Антон Дениса.- Да, - ответил тот, улыбнувшись. - Это Дан.- А что за порода?- Ярчук.Антон не стал переспрашивать, хотя ничего не понял. Вдруг ворон, тихо сидевший на плече Сергея, взлетел и, сделав большой круг, вернулся обратно на плечо хозяина.- А как он… слепой ведь… - протянул Антон.- Это он размяться решил. Обычное дело, - пробормотал под нос Сергей, рассматривая борозды, оставшиеся от когтей твари.Переглянувшись, Сергей и Денис пошли к лесу, по направлению следа. Антон поспешил за ними. Соседские мужики, которые начали сходиться, тоже пошли.След завёл их вглубь посадки, где и нашли останки бедного животного. Голова, обглоданные ноги, шкура…- Судя по всему, - сказал Сергей, - часть туши он не доел и унёс с собой.- Пойдём по следу? - спросил Денис.-Да. Только… Я разведаю вначале.Антон не успел подумать, что бы значило «разведаю» в этом случае. Как вдруг Сергей, найдя место посуше, уселся прямо на землю и ловко сложил ноги как заправский йог, в «лотос», не снимая высоких берцев! Усевшись, он выпрямил спину, сложив руки в замок, закрыл глаза. Ворон соскочил с его плеча и, сев ему на коленку, нахохлился, словно собрался спать.- Что здесь происходит? - прошептал Антон Денису.- Всё нормально! - ответил тот спокойно. - Сейчас Сергей посмотрит на нашего «клиента» из астрала. И мы будем знать к чему готовиться.Антон переглянулся с притихшими мужиками и притих сам.Сергей сидел, не шевелясь, минут десять. Первым встрепенулся ворон. Он стряхнул перья и пару раз каркнул, вытянув шею. Сергей открыл глаза. Посадив птицу на плечо, он встал и, как ни в чём не бывало, подошёл к Денису.- Ну что, видел его? - спросил тот.- Да… - Сергей помолчал, потом бросил взгляд на столпившихся мужиков. - Тварь не простая. Я посмотрел его историю. Если вам интересно…Десяток пар глаз смотрели на него с крайним любопытством. Мужики слышали слово «астрал» с телевизора, но понимали его каждый по-своему.- Ещё во времена волхвов, - начал Сергей, - когда сила Руси пошатнулась, сюда стали проникать разные твари. С помощью чернокнижников на землю попал и этот демон. Он жил на очень низком уровне и здесь не мог находиться без носителя. Обычно он вселялся в человека и, трансформировав его тело, творил страшные вещи. Он так развлекался и питался. Плоть его носителя питалась жертвами, а сам демон жрал энергию боли и страха. Волхвы изловили его и вселили в идола. И спрятали этот идол в склеп за мощными печатями. Сейчас он вселился в того, кто сломал печати. Он овладел его духом и разумом. Полностью.- Он вас видел? - спросил Денис.- Да. Но он не понял, кто мы.- Вас? - не выдержал Антон.- Он путешествует в астрале с вороном, - пояснил Денис.Антон лишь потёр нервно лоб.- Он подумал, что мы духи, - продолжал Сергей. - Кстати, там много духов. Особенно возле идола. Часть полей демона осталась с идолом, он вроде как имеет связь с его миром и подпитывает его. И пока идол не будет уничтожен, одолеть одержимого будет непросто. Так вот… Духи, служащие демону, охраняют идола. Предлагаю так. Я беру на себя одержимого, а ты идёшь и разбиваешь идол.- Согласен, - просто ответил Денис.- Приступаем!- Эмм… Мужики… - вклинился Антон. - Мы готовы помочь вам! Я и мои работники… Мы вооружены и можем пойти с вами.Сергей посмотрел на Антона. Взгляд его глаз, цвета тёмного серебра, неожиданно стал мягким. Он положил руку на плечо Антона и сказал с тёплой улыбкой:- Антон, благодарю! Вы смелые ребята. Лучшее, что вы можете сделать - это охранять свои семьи. Мы постараемся справиться до ночи. Но, может, закончим к утру.Сказав это, Сергей и Денис быстро пошли в лес, по следу. Пёс побежал за ними.Мужики растерянно переглядывались. А потом каждый принялся комментировать увиденное.- Чувствую, будем косточки их собирать по лесу.- Вот так, без оружия, с какими-то мечами бутафорскими.- Собаку жалко. Задерёт ведь.- Сюда армию гнать надо, а не этих двоих… йогов.- Спокойно, мужики! - отрезал Антон. - Как бы там ни было… Поживём - увидим. А нам к ночи готовиться нужно. Мало ли что.***Сергей быстро вышел к Осиновке. След оборвался ещё в лесу, видимо тварь, взвалив останки туши на спину, стала передвигаться по деревьям. Но Сергея вёл след энергетический, который был очень явным.Небо затянули тяжёлые тучи, всё говорило о том, что будет дождь. Пустые дома с тёмными окнами добавляли жути и без того унылому виду. Тишина. Даже птицы не издавали звуков. Всё живое покинуло проклятую деревню, в которой поселилось зло.Охотники подошли к большому дому, который явно принадлежал богачу.- След ведёт сюда, - тихо сказал Сергей.- Он здесь?- Да. Выманим его, сразу на бой. Бери на себя духов. А я его перехвачу.Мужчины зашли во двор. Посреди двора, перед домом, повёрнутый лицом к ним, стоял жуткий деревянный идол. Дан вздыбил холку и глухо зарычал. Он видел духов. Духи знали, кто он.Сергей снял с плеча Кроша и посадил его на молодую яблоню. Птица послушно схватилась за ветвь. Сергей боялся доставать Грон, находясь возле Дениса. Поэтому он выхватил серебряный клинок и рубанул по идолу! Прелюдии в виде болтовни он не любил и сразу атаковал.Он нанёс идолу удар со всей своей сверхчеловеческой силы! От такого удара любое дерево разлетелось бы в щепки, но на идоле лишь откололся небольшой осколок! В тот же миг раздался жуткий вой. Краем глаза Сергей увидел, как духи-сторожа набросились на Дениса и Дана. Ярчук их видел чётко и яростно вступил в схватку. Денис тоже видел духов, но не ясно, лишь как дым. Но его серебряный хлыст, покрытый древними рунами, ловко разрывал их аморфные тела.Сергей уворачивался от ударов духов, не вступая в схватку. Он ждал. Не долго. Что-то метнулось к идолу из окна дома. Что-то большое!Сергей улавливал то, что глаз обычного человека уловить не был способен. Поэтому его сокрушительный удар кулаком попал прямо в челюсть твари. Откинув одержимого подальше от идола, он вступил в схватку.Тварь была просто омерзительной. Полностью голое тело, ноги с выгнутыми назад коленками, слишком длинные руки, узловатые и жилистые. То, что было лицом, стало мордой, грязной и клыкастой.Сильно шепелявя и рыча, тварь смогла выдать что-то наподобие слов:- А тыыыы, шшшшшто ззза ххххррррен с горрры? Я поужжжжинаю твоееей печчченью ссссегодддня!- Болтай меньше, ущербный! - рявкнул Сергей и, отбросив серебряный клинок, выхватил из ножен меч.Застонал, задрожал ненасытный Грон. Глаза Сергея начала затягивать красная пелена. Он бросился на тварь, а та, как ни странно, бросилась наутёк! Видно, знал древний демон имя этого меча.Сергей помчался за одержимым, всё больше уходя в лес.Денис, тем временем, оставив последних духов на Дана, принялся крушить идола. Было это непросто. Фантом демона, оставшийся в нём, отчаянно защищался. Денис ощущал его атаки, подобные ударам тока. Но у него в арсенале были древние руны, которым его обучил Сергей. Наложив руны захвата, он парализовал фантом. Это позволило ему начать ломать идола. Кусок за куском, медленно, но верно, не обращая внимание на атаки духов, он рушил статую.Сергей гнался за тварью, не замечая скорости и не чувствуя усталости. Грон, чуя силу демона, наделял дополнительной выносливостью своего владельца. Вдруг тварь споткнулась и завизжала. Сергей понял, что Денис добрался до цели. Он накинулся на одержимого, но тот ловко уворачивался от ударов меча. Вдруг тварь обмякла и упала на пол, обхватив голову руками! А Грон рванул руку Сергея в сторону. Астральным зрением охотник увидел демона, который, покинув своего носителя, пытался ускользнуть. Но… Грон настиг его и с дикой, первобытной жаждой начал выпивать его силу.Придя в себя, Сергей отправил Грон в ножны. С демоном было покончено. Но охотник краем глаза уловил какое-то шевеление. Повернувшись, он увидел уродливое существо, которое сидело, поджав ноги, и с ужасом рассматривало свои руки. Разум стал возвращаться в изуродованное тело. А с разумом и осознание всего ужаса.Тварь подняла на Сергея перепуганные глаза, полные мольбы и отчаяния. Сергей колебался. Но потом решительно подошёл, поднял обмякшее существо с земли. Быстро и молча охотник схватил его одной рукой за плечи, другой за челюсть и одним рывком оторвал ему голову.Сергей вернулся к дому, волоча за ногу тело твари, голову он тоже прихватил.- Денис, вы как?- Живы! - усмехнулся парень.Дан, лёжа на лавочке, не спеша зализывал раны. Вид у него был довольный.От идола остались щепки.- Надо сжечь всё это, - сказал Сергей. - Башку только оставим. Мужикам местным на память.Охотники прошли в дом, в поисках горючего и спичек. Вид в доме ужасал. Некогда роскошный интерьер был весь захламлён. Всюду валялись обглоданные кости. Дорогая посуда была побита, стены изодраны. Наконец, ничего не найдя в доме, мужчины пошли в гараж. Там так и стояли три роскошных новеньких машины. Среди инструментов они нашли спички и канистру с бензином.***Антон снова не спал всю ночь, как и остальные жители перепуганной деревни. Но, на удивление, было тихо и спокойно. Как только взошло солнце, Антон вскочил в машину и проехался по улицам. Сердце его замирало с каждым новым поворотом. Он боялся увидеть то, что видел вчера. Проехав в конец, он остановился у внедорожника Сергея, который тот так и оставил возле раскуроченных ворот.Он раздумывал, что делать дальше. Как вдруг из леса вышли две фигуры. Это были Сергей и Денис. За ними шёл Дан.- Вернулись! - прошептал Антон.На душе у него отлегло и как-то сразу посветлело!Мужчины шли в деревню быстрым шагом. Ворон так и сидел на плече хозяина. Пёс немного прихрамывал, но весело вилял хвостом. Денис выглядел уставшим.Сергей, подойдя к Антону, положил перед ним на землю большой свёрток и развернул его. Антона чуть не вывернуло. На куске тряпки лежала жуткая голова твари.- Вы смогли! - пробормотал растерянно Антон.Сергей усмехнулся и, накрыв трофей тряпкой, сказал:- Спите спокойно! И… если знаете кого-то с Осиновки, передайте им, что могут возвращаться домой.После этого мужчины сели в машину. И старенький внедорожник бодро поскакал по деревенским кочкам, оставив Антона в глубоких раздумьях возле головы твари.Автор - Ирина Шведская.

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