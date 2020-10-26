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Творческие истории

Поход

Миша, Вова и Леша - трое подростков, которые хотели пойти в поход в лес. Леша чуть ли не наизусть знал каждое дерево в лесу. Он решил разыграть друзей. Он разобрал их рюкзаки и положил всякое барахло: пустые банки из-под колы, пистолеты нерф, коробку с красками и другую ерунду. Этими вещами он заменил палатки и компас. На дворе был 2008, поэтому о GPS навигаторе в смартфоне речи и не было.

Когда парни пришли, они не обнаружили ни палаток, ни компаса в рюкзаках. Первая часть розыгрыша прошла успешно.

Леха сказал, что знает дорогу, попятился назад и упал в овраг. Это была вторая часть его розыгрыша. Парни молча смотрели друг на друга, было темно, они не могли разглядеть лиц друг друга. Леша рассчитывал на более мягкое падение и не собирался как-то подставлять руки или еще как-то смягчать падение. Он решил сделать все максимально натурально, но в итоге на минуту потерял сознание. В конечном счете, один из трех парней опустился вниз и помог Лехе подняться. Леша указал направление Мише и Вове, и они пошли домой.

В разговоре о шутке Лехи упомянулся парень, который поднял Лешу. Миша, Леша и Володя нервно переглянулись: да, изначально их было только трое.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:20
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:20 by И. Ток.Просмотров: 109Комментарии: 1
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Ключевые слова: Лес поход розыгрыш авторская история

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Комментарии

#1 написал: Елена Лис
Сегодня, 11:59
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (79|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 89
Какой-то странный розыгрыш, остаться в лесу без компаса и палатки :(
И не совсем поняла, что в итоге произошло, что вызвало удивление у парней. То, что их трое? Так, вроде их и изначально было столько.
Или смысл в том, что Лёше- шутнику помогли не друзья, а кто-то неведомый, четвертый?
Зарегистрирован: 26.10.2020
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