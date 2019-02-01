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Творческие истории

Слесарь-экзорцист Степаныч: Обычные рабочие будни

Пятница. 12:22

Резиновая 1343.

Позвонил Иосиф Львович из семьсот тридцать седьмой - жалуется, что сожительница отозвала приглашение на вход, попросил поговорить с ней.

Приехал. Иосиф Львович, старательно пряча клыки, встретил у двери, заявив, что с сожительницей поговорили и она вновь пригласила его в квартиру. Предложил зайти внутрь, посмотреть батарею в дальней комнате, раз уж я здесь. Отказался под предлогом отсутствия нужных инструментов - предыдущего слесаря в последний раз видели именно в этом подъезде, рисковать не хотелось.

Вторник. 19:41

Сибирская 14.

Позвонила старушка, сказала, что у неё подменили внука.

Приехал. Старушка сразу повела меня на кухню, где за столом сидел худенький мальчишка лет двенадцати. Пояснила, что внука привезли ей на лето сегодня утром и она сразу заметила необычное.

Необычное заключалось в том, что внук не отказывается от добавки. На своём веку я о таком не слышал, а потому сразу принялся за дело. Вселившийся демон не сопротивлялся.

Понедельник. 11:37

Речная 22.

Позвонила старушка, тихим голосом попросила приехать и захватить с собой пару-тройку священников.

Приехал один. Дверь открыла звонившая старушка, на вид лет ста. Приехала в гости к правнукам. Жалуется, что нечистая сила совсем страха не чувствует и нагло вселяется во всё подряд, перечислив объекты, подвергшиеся вселению.

Рассказал старушке про робот-пылесос, умные колонки и интернет. Старушка, закатив глаза, пробормотала «и этот туда же» и вытолкала меня из квартиры.

Четверг. 20:03

Ипподромная 40.

Чистил слив в квартире девушки-оборотня. Самый жуткий день в моей работе.

Воскресение. 13:13

Сапогова 37.

Позвонили жильцы из двенадцатой квартиры - жалуются на предыдущего владельца.

Приехал. На площадке встретил участкового Анатольича. Полупрозрачный предыдущий владелец размахивал руками и требовал освободить жилплощадь. Участковый шепнул: «выручай». Подумал.

Сказал предыдущему владельцу, что ему было необходимо получить справку в ЖКХ, что он планирует остаться и продолжать существование в этой квартире. Так как он не озаботился получением оной, квартиру, как и положено, продали другим (живым) людям. Посоветовал обратиться в собес для получения статуса временно-живого, после чего ему нужно будет получить справку, а после этого снять с себя статус временно-живого.

Зная нашу бюрократию, у этой квартиры ещё три поколения владельцев сменится, прежде чем он выяснит, что таких справок не выдают. А это уже будет проблема следующего слесаря-экзорциста.



Автор - Роман Седов.
Источник.

Вчера, 22:13 by ЛетягаПросмотров: 38Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Слесарь-экзорцист вампир старушка оборотень квартира не такая сказка

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Комментарии

#1 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:58
+1
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Репутация: (297|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 733
Рутинная работа одним словом!
Находчивый оказался, креативный.
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
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