Слепой кот

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:31

Сделано_в_СССР Просмотров: 130 Комментарии: 7 +7 Вчера, 14:31 by

Даша ходила по приюту и рассматривала животных. Родители разрешили ей сделать выбор самостоятельно и взять себе любого понравившегося кота. Когда она ехала в приют, то думала, что возьмёт самого симпатичного и самого маленького котёнка. Но теперь…Из клеток на неё смотрели десятки глаз. Все животные были симпатичными по-своему, и все одинокие, у каждого была своя, часто непростая судьба.Внимание Даши привлёк рыжий кот. Вначале она не поняла, но потом рассмотрела, что у бедного животного не было глаз. Она остановилась возле его клетки. Кот повернул к ней мордочку, словно пытался рассмотреть, и начал тихо мурчать, хотя к нему никто не прикасался.- Это Рокки! Ему девять лет, и он слепой от рождения, - сказала работница приюта, идущая следом за девушкой. - Его хозяйка, старенькая бабушка, умерла. А дети не стали заморачиваться и отдали его нам. Он уже год здесь. И боюсь, что шансов обрести семью у него меньше всех.Даша снова обвела взглядом клетушки с животными. Но взгляд её притянулся к слепому коту, который всё так же сидел с повёрнутой к ней мордочкой.Её сердце сжалось. Она открыла клетку и протянула руку к животному. Кот обнюхал её пальцы, а потом дружелюбно погладил их щекой. Тогда Даша просто достала его из клетки и прижала к себе.Дома родители, увидев выбор дочери, пришли в недоумение:- Ты что, специально нашла самого уродливого и старого кота? - недоумевала мама. - Неужели там не было котят? Нужно было ехать с тобой и помогать с выбором?- Я искала не предмет интерьера для тебя, а друга для себя, - огрызнулась Даша, унося кота в свою комнату.Кот оказался очень смышлёным, и ничем не отличался от котов зрячих. Он также свободно перемещался по дому, играл с шуршащими игрушками, ходил в лоток и спал в уютных местах. И единственное, что напоминало о его недостатке, это пустые глазницы. Но вскоре домашние привыкли к нему и даже привязались.С самого начала, Даша чувствовала сильную связь со своим котом. Он всегда знал, что у неё болит, и мостился именно на то место. Он всегда знал, когда она придёт домой, и за десять минут бежал под дверь её ждать. Даша точно знала, что Рокки понимает все её слова. Хотя, сама с этого и посмеивалась, считая, что просто стала одержимой кошатницей.Впервые это случилось, когда Даше было шестнадцать лет. Одна из тёток предложила ей съездить со своей семьёй на машине в соседний город и навестить родственников. Предложение было заманчивым. Даша любила путешествовать и родственников давно не видела. Поэтому сразу согласилась.Вечером, накануне поездки, Даше приснился странный и очень реалистичный сон. Будто она лежит в своей кровати, а Рокки сел ей на живот. Так было много раз. Но необычным было то, что вместо пустых глазниц, у него были огромные зелёные глаза! Он сидел на животе и с тревогой смотрел вперёд. Даша приподнялась на локте и, придерживая кота, повернулась по направлению его взгляда. Вместо стены спальни она, словно на экране, увидела дорогу, где неслась машина её родственников, на которой она должна была ехать утром. Она чётко увидела всех пассажиров и себя на сидении возле водителя. Вдруг из-за поворота вылетел грузовик! Он нёсся по встречке, лобового столкновения было не избежать! Даша с ужасом увидела аварию, а потом увидела себя, погибшую, среди осколков и мятого металла. «Останься дома!» - услышала она у себя в голове и, с криком, проснулась.Сон произвёл на девушку такое мощное впечатление, что она не смогла уснуть до рассвета. А утром напрочь отказалась ехать.Даша пыталась отговорить от поездки и родственников, но её никто не послушал. Уже к концу дня Даша узнала о том, что они попали в аварию, все получили значительные травмы, а знакомый, который сидел на месте возле водителя, погиб.Даша никому не говорила о странном сне. Но, спустя год, к ним в гости приехал дядька с семьёй, младший брат отца. Его жена занималась эзотерикой. Она понравилась Даше и вызвала доверие. Ей девушка и решилась рассказать свой сон.Выслушав её, женщина долго молчала, задумчиво поглаживая Рокки.- Знаешь, слепые животные часто видят больше, чем зрячие, - сказала она. - Они могут видеть тонкий мир и даже варианты будущего. Твой кот не прост! Это мистическое существо. Цени его!И Даша ценила. Конечно, она его и так любила и баловала. Но после этого случая стала воспринимать ещё серьёзней. По отношению к своему коту, она тестировала людей. Если ухажёр при виде Рокки говорил что-то типа: «Какой некрасивый кот!» Или проявлял к нему как-то неприязнь, то Даша сразу давала ему «от ворот поворот». И наоборот. Этот тест всегда работал безошибочно.Второй раз это произошло, когда Даше было двадцать три года. Она поехала с друзьями в поход, покорять горные вершины. В третью ночь похода она спала в своей палатке глубоким сном. Как вдруг ощутила рядом привычное тепло. Это был Рокки! Он гладил её щекой по лицу и явно будил. Даша поняла, что это сон. Она посмотрела на кота и снова увидела его с огромными зелёными глазами. Он встревожено смотрел то вверх, то на девушку. Вдруг он вскочил ей на живот и выпустил когти! Одновременно с этим, в голове раздался крик: «Проснись! Беги!!!»С криком, девушка проснулась. Она испытывала сильнейший страх, и это побудило её выскочить из палатки. На улице она увидела, что у ночного костра сидит несколько её друзей. Даша направилась было к ним, как вдруг грохот за спиной заставил её вздрогнуть и отскочить. Огромный камень невесть как скатился со скалы, под которой разместила палатку Даша, и упал туда, где она спала пару минут назад!***Рокки прожил у Даши ещё двенадцать лет. За это время она вышла замуж и родила сына. Кот всегда был её верным спутником. Но, настало время, когда он ослабел. Он тихо лежал на своей подушке, отказавшись от еды и воды. Ветеринар сказал, что явных патологий нет и, скорее всего, просто заканчивается срок жизни кота.В тот день Даша ощутила, что это конец. Она легла возле своего кота, поглаживая его. Она чувствовала, что он не хочет оставаться один. На какое то время девушка заснула. И снова ей приснился Рокки. Он сидел напротив неё и смотрел сияющими зелёными глазами. Вдруг она услышала в голове спокойный голос: «Пора! Мне было хорошо с тобой! Не печалься, я скоро приду. Я проживу с тобой ещё одну жизнь, а потом пойду дальше. Жди меня!» Сказав это, кот встал и пошёл. Даша проследила, как он плавно удалился от неё в луче света. И проснулась. Прикоснувшись к Рокки, она поняла, что он уже не дышит.Два месяца Даша страдала из-за утраты любимого питомца, отказываясь брать новых котят.Однажды, она вышла из дома, и взгляд её упал на маленький чёрный комочек. Бездомный котёнок чёрного окраса сидел под дверями её подъезда. Увидев Дашу, он приветливо мяукнул и побежал к ней. Девушка растерялась вначале, но потом увидела глаза котёнка. Огромные зелёные глаза. Такие, как она видела во сне.- Привет, Рокки! - прошептала она, пряча мурчащий комок за пазуху.Автор - Ирина Шведская.

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