Колченог
Фигурки качнулись, словно от лёгкого ветерка, а потом задвигались, закружились, всё ускоряя темп.
- Опять он рядом ходит, - прошептала Груша, невольно оглядываясь.
Ася промолчала.
За неделю, что она провела в Раздольном, ей так и не удалось свыкнуться со странностями этого места. Возле каждого дома – на деревьях, на ветках пыльных кустов, на перилах крыльца – везде, где только возможно, встречались ей самодельные фигурки, сплетённые из сухих веточек и прутьев по непонятной причудливой схеме. Поначалу она приставала к Груше с расспросами, но выслушав сбивчивые бессвязные объяснения, так ничего не поняла и перестала.
Баба Катя ясности тоже не внесла, взглянула сурово и припечатала:
- Должно так быть, вот и висят. Не нами заведено, не нами и окончится.
- Но зачем? Для чего они?
- Вроде пугалки, в касьянов год положено! Чтобы оттуда никто не пролез! – показала рукой в сторону холмов, протянувшихся цепочкой вдалеке.
А Груша добавила:
- Ты не местная, всё равно не поймёшь.
В Раздольное – большое уютное село, раскинувшееся по берегу реки - Ася попала случайно. Приехала погостить к подруге во время летних каникул. С Грушей они вместе учились в колледже и незаметно сдружились.
Село Асе понравилось. Добротные деревянные домики, крепкие заборы, ухоженные сады показывали, что народ здесь живёт трудолюбивый, серьёзный.
Однако была в Раздольном одна особенность, которую Ася заметила не сразу – не бегали по улицам ребятишки, не играли в шумные игры, не переговаривались громко. Да и взрослые, спешившие куда-то по своей надобности, не задерживались для разговора, на самодельных лавочках не собирались посудачить старики.
Дети в селе определённо имелись. У Груши в семье подрастали младшие братья погодки. В соседнем дворе жила девчушка лет шести, с любопытством поглядывающая за вознёй мальчишек через щелястый забор. Ася обнаружила её присутствие недавно и решила познакомиться.
Девчушку звали Нютой.
- Анюта? – переспросила Ася.
- Нет же, Нюта! – упрямо повторила девочка.
- Хочешь, приходи к нам. С мальчишками поиграешь, - пригласила Ася.
Но Груша сразу одёрнула:
- Что ты! Нельзя!
И разулыбавшаяся было Нюта, сникла.
- Да почему нельзя-то?
- Дети должны сидеть по домам.
- Почему? Что у вас здесь происходит, Груш? Давай, рассказывай!
И Груша наконец объяснила, что всё – из-за расположения их села. Оно находится в особом месте, рядом, за холмами, что-то вроде аномальной зоны. В годы, когда у февраля выдаётся лишний день, там открывается проход…
И тогда на другую сторону уводят детей. Раньше много детей пропадало. До тех пор, пока не догадались обереги развешивать. Они вроде ловушек для нечисти, отгоняют её, не дают пройти. Ну и детям в это время велено дома сидеть, из дворов не выходить.
- Ты серьёзно сейчас? – Ася смотрела недоверчиво.
- Ты ж сама видишь – ловушки висят, дети не гуляют, - вздохнула Груша.
- Но почему в полицию не заявить?..
- В полицию-ю-ю? – округлила глаза Груша. – Да у Мишки-участкового больше всех ловушек таких понатыкано, он многодетный отец.
- Но ведь нужно что-то делать!..
- Да разве что сделаешь против…
- Кого?
Груша заозиралась по сторонам, а после еле слышно выдохнула:
- Колченога…
Совпало это или нет, только налетел сразу ветер, закрутил, закружил ловушки. И отчего-то страшно стало на миг. Но Ася расспросы свои продолжила:
- Это кто такой?
- Не знаю. Его никто не видел.
- Если никто не видел, значит, не существует его, всё выдумки!
- Не выдумки!
- Груш! Подумай сама - откуда вы знаете, что приходит именно он. Если никогда его не видели?
Груша упрямо повторила:
- Он! Больше некому!
- Но почему он? И что за название такое странное – колченог?
- Тише! – прошипела Груша. – Не говори громко, услышит ещё! Это всем известно, что он приходит, издавна так повелось.
Когда-то бабкатину сестру почти увёл… Спасибо, заметили, что она к холмам идёт да остановили. Она словно под гипнозом была, а когда очнулась - рассказала про хромого страшного дядьку. Одна нога у него нормальная, а вторая кривая, маленькая, как у ребёнка. Взял он её молча за руку и повёл…
- Но он же невидимый!
- Маленькие дети его могут увидеть. Пашка с Мишкой вчера орали, помнишь? Они заметили, что у двора какой-то мужик замер и стоит, смотрит как они играют. Им отчего-то сразу на улицу захотелось - к нему, но ловушки как начали раскручиваться, как пошли вертеться – в глазах зарябило, и сразу страх накатил такой, что они в дом убежали.
Младшие братья Груши вчера и вправду устроили истерику! Ася думала - не поделили чего или подрались. И вот теперь выходило, что они испугались какого-то страшилы!
- Груш, может бродяга их испугал?
Груша покачала головой:
- Это вряд ли. Мы же из магазина почти сразу пришли – никого не встретили, улица пустая была.
И верно. Они как раз входили в калитку и видели, как ребятня с рёвом и криками скрылась в доме. Странно получается.
- А может, они наврали про дядьку? А сами подрались просто.
- Не наврали, Ась. За холмами точно аномальная зона есть. Её даже исследовать когда-то приезжали…
Ася смотрела на подругу и поражалась, как спокойная разумная Груша может верить в подобную чушь! Она вдохнула поглубже, стараясь ничем не выдать своего раздражения:
- Но сестру бабы Кати спасли от колченога, верно? Значит, не так он и страшен?
- Повезло. За всеми углядеть трудно, взрослые-то работают. Он раньше многих уводил. Теперь, конечно, не то. Но всё равно бывали случаи.
Ближе к вечеру, когда девчонки собрались поливать огород, налетела сухая гроза.
Внезапно потемнело вокруг. Надвинулась со стороны холмов тёмная мгла, скрыла солнце. И почти сразу резкая яркая молния стремительно прочертила небо до самой земли. А потом пошло, пошло! Молнии вспыхивали непрерывно, вспарывали небо слепящим светом. Не было ни грома, ни дождя. Только ветер трепал деревья, закручивал пыльные вихри вдоль дорог. Вместе с ними вертелись и бились о ветки развешанные повсюду ловушки.
Баба Катя смотрела в окно, беспрестанно крестилась, бормотала:
- Разгулялся-то как, окаянный. Не удаётся поживиться ему, вот и злится!
Для Аси гроза без дождя была в диковинку, она даже не предполагала, что такое возможно. Приоткрыв дверь, она смотрела на улицу и вдруг заметила за забором какое-то движение.
Соседская девчушка - маленькая Нюта - совсем одна шла по дороге, с лёгкостью преодолевая сопротивление ветра.
- Нюта! Нюта-а-а! Вернись! – прозвала Ася, но ветер унёс её крик куда-то в сторону.
Не раздумывая, скатилась Ася с крыльца, кинулась следом. Нюта шла легко, не спеша, но Асе всё никак не удавалось её догнать.
Девочка уходила в сторону холмов. Её босоножки не оставляли следов на вытоптанной, иссохшей земле. Зато рядом с ней, прямо на глазах у Аси, ясно проступали отпечатки чьих-то босых ног. Один – огромный, чёткий, будто с силой вдавленный в землю, другой – размером поменьше, послабее.
- Нюта! Нюта, подожди! – Ася звала и звала, с трудом продвигаясь вперёд. Ветер злился, набрасывался на неё, пригибал к земле. Далеко позади что-то кричала Груша, слышались незнакомые голоса.
Холмы постепенно приближались.
- Если Нюта дойдёт до них – её не спасти! – откуда-то поняла Ася.
Собрав все силы, она рванулась в диком отчаянном прыжке и наконец схватила девочку за подол платья!
Только невидимый колченог не отпускал Нюту, тянул вперёд так, что Асю сбило с ног, поволокло следом по земле. Кричать она больше могла, лишь яростнее вцепилась в ткань, моля, чтобы та не разлезлась под пальцами.
И всё же ей удалось задержать Нюту настолько, чтобы успели остальные. Подбежали люди. Закричали, заговорили. Незаметно стих ветер. Запыхавшаяся Груша села рядом на землю. С трудом отлепляя сведённые судорогой асины пальцы от платьица Нюты, только и сказала:
- Ну ты даёшь, подруга!!
- Ты видела… Видела его следы?! – просипела Ася.
Но Груша только головой покачала - ничего не осталось на растрескавшейся твёрдой земле.
Автор - Елена Ликина.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:56
Вчера, 21:56 by Сделано_в_СССРПросмотров: 40Комментарии: 0
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