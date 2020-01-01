Колченог

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 40 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:56 by

Фигурки качнулись, словно от лёгкого ветерка, а потом задвигались, закружились, всё ускоряя темп.- Опять он рядом ходит, - прошептала Груша, невольно оглядываясь.Ася промолчала.За неделю, что она провела в Раздольном, ей так и не удалось свыкнуться со странностями этого места. Возле каждого дома – на деревьях, на ветках пыльных кустов, на перилах крыльца – везде, где только возможно, встречались ей самодельные фигурки, сплетённые из сухих веточек и прутьев по непонятной причудливой схеме. Поначалу она приставала к Груше с расспросами, но выслушав сбивчивые бессвязные объяснения, так ничего не поняла и перестала.Баба Катя ясности тоже не внесла, взглянула сурово и припечатала:- Должно так быть, вот и висят. Не нами заведено, не нами и окончится.- Но зачем? Для чего они?- Вроде пугалки, в касьянов год положено! Чтобы оттуда никто не пролез! – показала рукой в сторону холмов, протянувшихся цепочкой вдалеке.А Груша добавила:- Ты не местная, всё равно не поймёшь.В Раздольное – большое уютное село, раскинувшееся по берегу реки - Ася попала случайно. Приехала погостить к подруге во время летних каникул. С Грушей они вместе учились в колледже и незаметно сдружились.Село Асе понравилось. Добротные деревянные домики, крепкие заборы, ухоженные сады показывали, что народ здесь живёт трудолюбивый, серьёзный.Однако была в Раздольном одна особенность, которую Ася заметила не сразу – не бегали по улицам ребятишки, не играли в шумные игры, не переговаривались громко. Да и взрослые, спешившие куда-то по своей надобности, не задерживались для разговора, на самодельных лавочках не собирались посудачить старики.Дети в селе определённо имелись. У Груши в семье подрастали младшие братья погодки. В соседнем дворе жила девчушка лет шести, с любопытством поглядывающая за вознёй мальчишек через щелястый забор. Ася обнаружила её присутствие недавно и решила познакомиться.Девчушку звали Нютой.- Анюта? – переспросила Ася.- Нет же, Нюта! – упрямо повторила девочка.- Хочешь, приходи к нам. С мальчишками поиграешь, - пригласила Ася.Но Груша сразу одёрнула:- Что ты! Нельзя!И разулыбавшаяся было Нюта, сникла.- Да почему нельзя-то?- Дети должны сидеть по домам.- Почему? Что у вас здесь происходит, Груш? Давай, рассказывай!И Груша наконец объяснила, что всё – из-за расположения их села. Оно находится в особом месте, рядом, за холмами, что-то вроде аномальной зоны. В годы, когда у февраля выдаётся лишний день, там открывается проход…И тогда на другую сторону уводят детей. Раньше много детей пропадало. До тех пор, пока не догадались обереги развешивать. Они вроде ловушек для нечисти, отгоняют её, не дают пройти. Ну и детям в это время велено дома сидеть, из дворов не выходить.- Ты серьёзно сейчас? – Ася смотрела недоверчиво.- Ты ж сама видишь – ловушки висят, дети не гуляют, - вздохнула Груша.- Но почему в полицию не заявить?..- В полицию-ю-ю? – округлила глаза Груша. – Да у Мишки-участкового больше всех ловушек таких понатыкано, он многодетный отец.- Но ведь нужно что-то делать!..- Да разве что сделаешь против…- Кого?Груша заозиралась по сторонам, а после еле слышно выдохнула:- Колченога…Совпало это или нет, только налетел сразу ветер, закрутил, закружил ловушки. И отчего-то страшно стало на миг. Но Ася расспросы свои продолжила:- Это кто такой?- Не знаю. Его никто не видел.- Если никто не видел, значит, не существует его, всё выдумки!- Не выдумки!- Груш! Подумай сама - откуда вы знаете, что приходит именно он. Если никогда его не видели?Груша упрямо повторила:- Он! Больше некому!- Но почему он? И что за название такое странное – колченог?- Тише! – прошипела Груша. – Не говори громко, услышит ещё! Это всем известно, что он приходит, издавна так повелось.Когда-то бабкатину сестру почти увёл… Спасибо, заметили, что она к холмам идёт да остановили. Она словно под гипнозом была, а когда очнулась - рассказала про хромого страшного дядьку. Одна нога у него нормальная, а вторая кривая, маленькая, как у ребёнка. Взял он её молча за руку и повёл…- Но он же невидимый!- Маленькие дети его могут увидеть. Пашка с Мишкой вчера орали, помнишь? Они заметили, что у двора какой-то мужик замер и стоит, смотрит как они играют. Им отчего-то сразу на улицу захотелось - к нему, но ловушки как начали раскручиваться, как пошли вертеться – в глазах зарябило, и сразу страх накатил такой, что они в дом убежали.Младшие братья Груши вчера и вправду устроили истерику! Ася думала - не поделили чего или подрались. И вот теперь выходило, что они испугались какого-то страшилы!- Груш, может бродяга их испугал?Груша покачала головой:- Это вряд ли. Мы же из магазина почти сразу пришли – никого не встретили, улица пустая была.И верно. Они как раз входили в калитку и видели, как ребятня с рёвом и криками скрылась в доме. Странно получается.- А может, они наврали про дядьку? А сами подрались просто.- Не наврали, Ась. За холмами точно аномальная зона есть. Её даже исследовать когда-то приезжали…Ася смотрела на подругу и поражалась, как спокойная разумная Груша может верить в подобную чушь! Она вдохнула поглубже, стараясь ничем не выдать своего раздражения:- Но сестру бабы Кати спасли от колченога, верно? Значит, не так он и страшен?- Повезло. За всеми углядеть трудно, взрослые-то работают. Он раньше многих уводил. Теперь, конечно, не то. Но всё равно бывали случаи.Ближе к вечеру, когда девчонки собрались поливать огород, налетела сухая гроза.Внезапно потемнело вокруг. Надвинулась со стороны холмов тёмная мгла, скрыла солнце. И почти сразу резкая яркая молния стремительно прочертила небо до самой земли. А потом пошло, пошло! Молнии вспыхивали непрерывно, вспарывали небо слепящим светом. Не было ни грома, ни дождя. Только ветер трепал деревья, закручивал пыльные вихри вдоль дорог. Вместе с ними вертелись и бились о ветки развешанные повсюду ловушки.Баба Катя смотрела в окно, беспрестанно крестилась, бормотала:- Разгулялся-то как, окаянный. Не удаётся поживиться ему, вот и злится!Для Аси гроза без дождя была в диковинку, она даже не предполагала, что такое возможно. Приоткрыв дверь, она смотрела на улицу и вдруг заметила за забором какое-то движение.Соседская девчушка - маленькая Нюта - совсем одна шла по дороге, с лёгкостью преодолевая сопротивление ветра.- Нюта! Нюта-а-а! Вернись! – прозвала Ася, но ветер унёс её крик куда-то в сторону.Не раздумывая, скатилась Ася с крыльца, кинулась следом. Нюта шла легко, не спеша, но Асе всё никак не удавалось её догнать.Девочка уходила в сторону холмов. Её босоножки не оставляли следов на вытоптанной, иссохшей земле. Зато рядом с ней, прямо на глазах у Аси, ясно проступали отпечатки чьих-то босых ног. Один – огромный, чёткий, будто с силой вдавленный в землю, другой – размером поменьше, послабее.- Нюта! Нюта, подожди! – Ася звала и звала, с трудом продвигаясь вперёд. Ветер злился, набрасывался на неё, пригибал к земле. Далеко позади что-то кричала Груша, слышались незнакомые голоса.Холмы постепенно приближались.- Если Нюта дойдёт до них – её не спасти! – откуда-то поняла Ася.Собрав все силы, она рванулась в диком отчаянном прыжке и наконец схватила девочку за подол платья!Только невидимый колченог не отпускал Нюту, тянул вперёд так, что Асю сбило с ног, поволокло следом по земле. Кричать она больше могла, лишь яростнее вцепилась в ткань, моля, чтобы та не разлезлась под пальцами.И всё же ей удалось задержать Нюту настолько, чтобы успели остальные. Подбежали люди. Закричали, заговорили. Незаметно стих ветер. Запыхавшаяся Груша села рядом на землю. С трудом отлепляя сведённые судорогой асины пальцы от платьица Нюты, только и сказала:- Ну ты даёшь, подруга!!- Ты видела… Видела его следы?! – просипела Ася.Но Груша только головой покачала - ничего не осталось на растрескавшейся твёрдой земле.Автор - Елена Ликина.

Ключевые слова: Фигурки село аномальная зона проход обереги колченог ловушки холмы

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