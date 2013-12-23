Поезд

Estellan Просмотров: 63 Комментарии: 6 +5 Сегодня, 20:07 by

Можно было бы начать этот рассказ с длинной предыстории, различных совпадений, решений и обстоятельств, в результате которых я и оказался в такой плачевной ситуации. Но, я уверен, ни одно из этих событий не будет интересно читателю. В любом случае, в конце концов, я оказался здесь.Здесь, это на старой и изрядно потрепанной временем железнодорожной платформе, где сквозь асфальт покрытия то тут, то там пучками пробивалась трава. Вокзал здесь был, но он был закрыт, не смотря на то, что на данной станции поезда все еще останавливались. Правда, что-то мне подсказывало, что ночью транспортом эта дорога не балует.Вывешенное на запыленном окошке расписание лишь подтвердило мои подозрения. Последний вечерний поезд уже ушел, а утренний будет лишь в восемь утра. Сейчас время двигалось к полуночи, и казалось, что заночевать мне предстоит здесь же. В компании заброшенного здания и дворняги, которая опасливо кружила поблизости, вынюхивая съестное. Компания так себе.Полумертвое поселение так же не изобиловало гостиницами, как и попутками. Мне срочно нужно было попасть в соседний город. Однако пробираться через лес до ближайшего шоссе пришлось бы столько же, сколько и ждать утреннего поезда. Как ни крути, я здесь застрял. Радовало только то, что ночь теплая, летняя. Будь зима, пришлось бы совсем несладко.Примостившись на обломках одной из лавочек, я там же пристроил сумку и принялся размышлять над своей незавидной долей. Дела, требующие внимания в соседнем городе, были срочными. Достаточно срочными, чтобы выдернуть меня в дорогу к вечеру. Но… но, я застрял. Не успел на поезд и застрял. И что теперь делать?Словно в ответ на мои размышления, ночную темноту прорезал луч прожектора, вынырнувший из-за поворота. Это еще что такое? Следом за лучом появились звуки. Не могло быть сомнений, это был поезд. Ночной поезд? В этой, забытой всеми богами тьмутаракани? Если это в самом деле поезд, и он останавливается на этой станции, то я попробую на него попасть. Если потребуется, упаду в ноги проводнику, буду биться башкой о колеса, облобызаю машиниста, локомотив и все вагоны, если потребуется. Однако надеюсь, что все обойдется денежной компенсацией.По мере приближения к станции, поезд замедлял ход, и вот, наконец, мне удалось рассмотреть его в неверном свете фонаря, боязливо жмущегося к краю платформы и освещающего по большей части только асфальт под собой.Поезд был великолепен, начищен и… явно не местный. В поездах, признаться, я разбираюсь не лучше, чем в ракетах, но что-то мне подсказывало, что паровозы уже какое-то время как вышли из моды, уступив место электричкам и прочим дизелям. Этот же выпускал в небо клубы дыма и жарко пыхтел нутром. Настоящий паровоз. Офигеть! Может, какой из отреставрированных гоняют? Я такие до сих пор видел лишь в музеях.Правда, размышлять времени не было. Едва поезд остановился, дверь одного из вагонов, по счастливой случайности совсем недалеко от меня, открылась, и в ее проеме нарисовалась фигура.Поняв, что если сейчас что-то не сделаю, поезд уедет себе дальше, а я останусь куковать на платформе, я подорвался, схватил свое барахло и бросился прямо к открытой двери.- Здравствуйте. Извините. Я тут… это…Окончательно растерявшись, рассматривая возвышающуюся в проеме фигуру, я пытался понять, с чего начать продуктивный диалог? С диалогом были проблемы, так как, во-первых, свое первое впечатление я уже произвел, а во-вторых, проводник молчал, сложив руки за спиной. Лица его я рассмотреть не мог, так как источника света с того края платформы было явно недостаточно, а единственная лампочка в тамбуре была за спиной проводника. С чего я решил, что это проводник? А кто еще это мог бы быть? Форма, конечно, отличалась от привычной. Ну… а какая могла быть форма у человека на таком поезде?- Я заплачу, - наконец выдохнул я и потянулся к сумке.Проводник качнул головой и отступил, чуть повернувшись. Изобразил приглашающий жест.Немногословно. Но в моей ситуации расшаркиваться особо и нет настроения. Меня берут на поезд? Ну и отлично.Одним прыжком забравшись в вагон, я снова предпринял попытку порыться в сумке в поисках денег, чтобы расплатиться за проезд, но дожидаться служащий меня не стал. Протянув руку, он открыл дверь вагона и прошел внутрь. Да что же ты будешь делать?Вагон был странным. Чем-то похожим на вагон электрички. С той разницей, что лавок было меньше, а сами они были деревянными. Тому, что в вагоне никого не было, я удивляться не стал. В конце концов, середина ночи, кому тут кататься? И куда?Снова указав мне жестом на одну из лавок, проводник дождался, пока я займу свое место, после чего так же молча удалился, опять не дождавшись денег. Да блин. Ладно. Расплачусь на выходе.Вагон дернулся и плавно устремился в ночь. Со всем возможным комфортом расположившись на лавке, я уставился в окно. Повезло. Не хотелось бы провести ночь на лавке в компании бродячей собаки. А вдруг у нее друзья есть, и они, в конце концов, решили бы, что за неимением харчей, я тоже вполне себе гожусь на ужин? Не хотелось бы окончить свои дни в собачьих желудках.Поезд мягко покачивался на рельсах, и, внезапно поняв, насколько же устал, я вдруг ощутил, что начинаю засыпать. А вообще, ничего так. Комфортно даже. Перестука колес почти не слышно. Умели же раньше строить.Что-то вздрогнуло, и я почувствовал, что проснулся. А когда успел заснуть? Что-то вздрогнуло еще раз, поезд явно замедлял ход. Но потревожило меня на это. Рядом стоял проводник, он еще раз потряс меня за плечо.- А? Что? Я не сплю…- А? Что? Я не сплю…Мужчина кивнул, оставил в покое мое плечо и указал на выход.- Приехали? Уже?Он снова кивнул и повторил жест.- Да, хорошо, - вскочив со своего места, я подхватил сумку и направился к выходу. Деревья за окнами мелькали все медленней. Останавливаемся. Интересно, сколько времени? Благо, мобильный в кармане. Выудив его по пути к тамбуру, я узнал, что верная трубка мирно почила от голода по пути. Ну да, если технику не заряжать, то так и будет. Ладно. Надеюсь, что подзарядить его удастся.До тамбура мы добрались как раз к тому моменту, как поезд окончательно остановился. Проводник открыл двери и снова жестом намекнул, что пора бы и честь знать. Сделав шаг к выходу, я остановился.- Совсем забыл… сколько я…Договорить я не успел, так как мягкий, но увесистый толчок в спину вынес меня на платформу, где я смог остановиться только через пару шагов.- Эй! – бросил, развернувшись, как оказалось, в плотно закрытую дверь вагона. Возмущаться было уже некому. – Странный дядька.Паровоз запыхтел натужней, выбросил в небо очередную порцию дыма и медленно, но постепенно набирая скорость, двинулся от платформы в сторону чернеющего, в предрассветных летних сумерках, тоннелю.- Странный… - внезапно задумавшись над тем, что я так и не увидел лица проводника, сначала он стоял спиной к свету, а потом как-то так получалось, что оно скрывалось в тени козырька, вздрогнул, услышав сипящий, сдавленный звук.Развернувшись, я наткнулся на деда, стоящего на платформе с широко открытым ртом. К нижней его губе приклеилась цыгарка.- Эй, дед, - я помахал перед его лицом ладонью, и лишь тогда он отмер, чтобы тут же ткнуть меня палкой, заменяющей ему клюку. – Хватит!- Живой, что ли? – осведомился старик, но от следующего его удара мне удалось увернуться.- Чего? А каким мне еще быть? Я не узнаю местность. Где я? Мне нужно было в Верхний.- Да это… Верхний и есть.- Что-то он на себя не похож.- А с чего он должен быть похож?- Ну, я думал, тут вокзал есть, дома, цивилизация.- Ну так они и есть. В самом городе. Вокзал там – во! Только недавно отремонтировали.- Как-то не похоже на вокзал.- А мертвяцкий поезд на вокзал ни в жисть не приезжал.- Какой?- А ты смотри! – дед, с удивительной для старика силой, развернул меня за плечо в ту сторону, куда ушел поезд. Я успел увидеть, как в темноте тоннеля растворяется последний вагон, буквально – растворяясь, сначала он стал полупрозрачным, потом утратил цвета, превращаясь в подобие то ли сигаретного дыма, то ли тумана, в конце концов, истаивая сизой дымкой, тянущейся куда-то внутрь.- Повезло тебе, парень, - сейчас мое отличие от старика, встретившего меня, заключалось лишь в отсутствии цыгарки. А так, выражение лица, я могу поклясться, было ровно таким же. – Редко мертвяцкий поезд берет попутчиков. А еще реже их отпускает. Повезло тебе. Значит, очень тебе нужно было. Вот он и решил помочь.- А что это за поезд такой? Откуда?- Да… давно дело было. Видишь тоннель? Там он и разбился. Тоннель обвалился, а поезд остановиться не успел. Все сгорели, все сгорело. Тогда уже другая линия строилась. Эту решили не ремонтировать. Рельсы сняли, тоннель заложили камнем. Вот и весь сказ. Но он появляется. Редко, но появляется. Только тогда, когда очень нужно. Но к рассвету всегда возвращается на свое место. Если отведет тебя проводник в пустой вагон, то повезло, считай, что доберешься туда, куда нужно. Да хоть через океан за ночь довезет. А если ты попал туда, где есть люди, колесить тебе с ними до скончания веков. Да ты не переживай, парень, ишь как с лица сбледнул. Один раз он встречается в жизни. Больше ты его не увидишь.

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