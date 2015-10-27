Вечерний поезд

Летяга Просмотров: 67 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 08:33 by

Платформа перед вокзалом была пуста. Только на путях стоял странный поезд — черные вагоны, в окнах ни проблеска света.— Девушка, что вы делаете здесь так поздно?Жаннет опасливо обернулась. Возле вагона стоял проводник в черной форме.— Я хотела уехать. Только билетов нет.— Куда же вы хотели попасть?— Куда угодно! — Жаннет вдруг расплакалась, — Хоть куда нибудь! Нет ли у вас в поезде места для меня?Проводник подошел к ней и успокаивающе погладил по голове. Ладонь оказалась ледяной. Вытащил из кармашка кителя платок и протянул девушке.— Не думаю, что ты хотела бы поехать на этом поезде. Твоё время еще не пришло.— Куда вы едете?Проводник покачал головой.— Туда, откуда не возвращаются.Глаза мужчины блеснули холодным зеленоватым огнём.— Иди домой. Ты помиришься с родителями, найдешь новых друзей и всё у тебя будет хорошо.— А как же...— На мой поезд ты сядешь как нибудь потом. Через много лет, когда ветер потеряет вкус мяты, а солнце перестанет согревать.Жаннет протянула платок обратно. Проводник покачал головой.— Оставь себе. А теперь извини, я должен встретить своего пассажира.От вокзала к поезду шел старик. Дряхлый, еле передвигающий ноги.— Ваши билет сэр!Проводник взял у старика картонный прямоугольник с золотыми буквами.— В нашем поезде принято не брать с собой багаж.— А что же мне с ним делать?— Оставьте прямо здесь. Вам он больше не понадобится.Старик улыбнулся. Прямо на глазах его лицо стало молодеть. Годы, дряхлость и морщины спадали с него, превращаясь в чемодан стоящий на платформе.— Куда его? — спросил юноша.— Не беспокойтесь, наш грузчик заберет его. Прошу вас!Пассажир вошел в вагон, а следом за ним проводник. Поезд тронулся. Жаннет махала ему вслед, зная, что все будет как сказал странный незнакомец.Автор: Александр Котобус Горбов.ИллюстрацияПоль Дельво, "Вечерний поезд"

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