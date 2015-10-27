Вечерний поезд
Платформа перед вокзалом была пуста. Только на путях стоял странный поезд — черные вагоны, в окнах ни проблеска света.
— Девушка, что вы делаете здесь так поздно?
Жаннет опасливо обернулась. Возле вагона стоял проводник в черной форме.
— Я хотела уехать. Только билетов нет.
— Куда же вы хотели попасть?
— Куда угодно! — Жаннет вдруг расплакалась, — Хоть куда нибудь! Нет ли у вас в поезде места для меня?
Проводник подошел к ней и успокаивающе погладил по голове. Ладонь оказалась ледяной. Вытащил из кармашка кителя платок и протянул девушке.
— Не думаю, что ты хотела бы поехать на этом поезде. Твоё время еще не пришло.
— Куда вы едете?
Проводник покачал головой.
— Туда, откуда не возвращаются.
Глаза мужчины блеснули холодным зеленоватым огнём.
— Иди домой. Ты помиришься с родителями, найдешь новых друзей и всё у тебя будет хорошо.
— А как же...
— На мой поезд ты сядешь как нибудь потом. Через много лет, когда ветер потеряет вкус мяты, а солнце перестанет согревать.
Жаннет протянула платок обратно. Проводник покачал головой.
— Оставь себе. А теперь извини, я должен встретить своего пассажира.
От вокзала к поезду шел старик. Дряхлый, еле передвигающий ноги.
— Ваши билет сэр!
Проводник взял у старика картонный прямоугольник с золотыми буквами.
— В нашем поезде принято не брать с собой багаж.
— А что же мне с ним делать?
— Оставьте прямо здесь. Вам он больше не понадобится.
Старик улыбнулся. Прямо на глазах его лицо стало молодеть. Годы, дряхлость и морщины спадали с него, превращаясь в чемодан стоящий на платформе.
— Куда его? — спросил юноша.
— Не беспокойтесь, наш грузчик заберет его. Прошу вас!
Пассажир вошел в вагон, а следом за ним проводник. Поезд тронулся. Жаннет махала ему вслед, зная, что все будет как сказал странный незнакомец.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Поль Дельво, "Вечерний поезд"
Сегодня, 08:33 by ЛетягаПросмотров: 67Комментарии: 3
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