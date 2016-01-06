Петруша

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 65 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:29 by

Первый раз Оксана услышала про Петрушку, когда занесла Мироновне корзинку лисичек. С бабой Стешей насобирали они в лесу много грибов. И та велела заглянуть к соседке, угостить.Мироновна с благодарностью приняла корзинку. Разулыбалась из-за приоткрытой двери.- Спасибо, Ксаночка. Я их на жарёху пущу. У меня вкусные выходят…Может, успокоится тогда Петрушка, отстанет.Оксане не было до Мироновны никакого дела. Но она всё же переспросила:- К вам родственник приехал?- Вроде того. Петрушка гостит, – и оглянувшись назад, Мироновна зашептала, - пособил бы кто, избавил от ирода. Совсем умучил меня!Оксана непонимающе уставилась на бабку:- Гость вас обижает?!- Что ты, детонька, - зачастила та громко. – Как можно! Живём бок о бок в ладу да радости.Почти сразу корзинка выскользнула из бабкиных рук и шлёпнулась на пол, рыжие яркие лисички раскатились по комнате.Оксана сунулась было помочь, но сильный толчок отбросил её назад. Она и понять ничего не успела, как дверь закрылась и еле слышно из-за неё заохала-запричитала бабка.Оксана дёрнула ручку, но дверь не поддалась.- Евдокия Мироновна! – Позвала Оксана. – Вам плохо? Откройте!- Иди домой, деточка, всё хорошо, – Мироновна, наконец, выглянула в щёлочку, вымученно улыбнулась. За пару мгновений она разительно изменилась - платок сбился на бок, волосы растрепались, на щеке появилась глубокая царапина.- Что с вами случилось? Можно войти? – продолжила расспросы Оксана. Она потянулась к бабке и в этот момент дверь резко распахнулась, ударив Оксану по носу. Перед глазами вспыхнул фейерверк искр! Почти оглохнув от боли, Оксана еле расслышала бабкины слова:- Уходи! Уходи, пока он совсем не разозлился!..Дома, приложив к носу лёд, Оксана пересказала случившееся бабе Стеше.- Дверью ударила? – поразилась та. – Дела…Хотя, Мироновна уж месяц такая…Странная! К себе не пускает. На посиделки ходить перестала. Разговаривать не хочет…- У неё сейчас кто-то гостит…Вроде Петрушка…- Какой Петрушка? – удивилась баба Стеша. - Мироновна одна как перст, ни родни у неё, ни друзей. Сроду гостей не принимала…- Не знаю, - пожала плечами Оксана. – Она мне про гостя сама сказала…Утром из бабушкиного садика Оксана посматривала на дом Мироновны и заметила движение на одном из окон. Там шевелилась и качала головой неприятная кукла, вроде балаганной игрушки.Кукла была старая, в облезлом красном сюртучке и колпаке с кисточкой. Горбатый нос да узкие злые глаза довершали неприглядную внешность.То был Петрушка! Обязательный участник уличных кукольных представлений.Оксана, всё смотрела на него, никак не могла отвести взгляд.Петрушка ухмылялся в ответ размалёванным ярким ртом.А потом поднял руку и поманил к себе!Выглядело это так странно и зловеще, что Оксана похолодела.И только позже сообразила, что кукла-то перчаточная! Конечно, ею управляет человек! Интересно, кто? Не Мироновна же спряталась под окном и пугает её?!Петрушка тем временем приник к стеклу, опёрся о него ладонями. Казалось, он внимательно следит за Оксаной, с насмешливым интересом рассматривает её.Неожиданно для себя, Оксана разозлилась и решила узнать, кто дразнится с помощью ветхой игрушки.Она пробежала через дворик Мироновны и уверенно постучала в дверь. Оказалось не заперто. Осторожно войдя в коридорчик, Оксана тихо позвала:- Евдокия Мироновна, вы дома? Можно к вам?Бабка не ответила. Но в комнате дробно простучали частые, словно детские, шажочки, будто в деревянных башмаках кто-то пробежал по полу.Всё-таки у Мироновны кто-то гостит! Похоже, ребёнок… Может, не совсем нормальный?..Размышляя об этом, Оксана заглянула в комнату и поразилась царящему повсюду беспорядку. Перевернутые стулья, разбросанные вещи, увядшая герань, вырванная с корнем из горшков, дорожки земли на грязном липком полу…При её появлении кто-то неуловимый метнулся вдруг от окна, шмыгнул за шкаф.- Я тебя вижу! – невольно воскликнула Оксана.- И я тебя, и я тебя! – заверещал невидимка противным металлическим голосом и ринулся к ней, затопотал совсем рядом!Он скакал, носился вокруг Оксаны, хватал её за платье, щипал за ноги! А потом рванул за косу, да так, что слёзы выступили на глазах!Дрожа от отвращения, Оксана отбросила мягкое лёгонькое тельце, кинулась к дверям. А голосок всё звенел противно да гнусаво, выводил теперь незнакомую унылую песню без слов…В бабушкином палисаднике Оксана чуть не сбила с ног тётку Таю, та принесла гостинцы, домашнюю сметану и творог.- Оксанка! - ахнула тётка. – Откуда летишь? За тобой что, черти гонятся?Трясясь и запинаясь, рассказала Оксана про свои приключения: про Петрушку на окне, про невидимку, что напал на неё в доме Мироновны.- Петрушка? – удивилась тётка Тая. - А ну пойдем, поглядим! Мироновна последнее время чудит. Я-то грешна, думала, не в себе бабка. А там видно серьёзнее всё…Наружная дверь теперь была заперта. Они обошли дом, постучали в каждое окно – всё без толку. Оксана ждала, что покажется в одном из них отвратительная кукла. Начнёт кривляться да подпрыгивать. Но куклы не было. Только откуда-то издалека слышались глухие удары, будто где-то в доме стучали по полу или по стене.- Сбегай-ка до меня, принеси бутылочку освященной воды, - велела тётка Оксане. – Она нам здесь понадобится.Сама же, размашисто перекрестила дверь, и, нараспев, завела молитву.Когда Оксана оглянулась от калитки, тётка уже скрылась в доме…Оксана бегала быстро и вернулась через несколько минут.В комнате шумело и грохотало!Развернув широкий узорчатый платок, тётка Тая странно трясла им, хватала руками воздух, то ли отбивалась от кого-то, то ли пыталась поймать. А вокруг кружила и вилась домашняя утварь да вещи Мироновны: клацали ножницы, щетинились вилки, пытались добраться до тётки острые ножи.- Кропи! - не оборачиваясь, крикнула тётка Тая и Оксана догадалась, плеснула из бутылочки по сторонам драгоценными спасительными каплями.Тётка же, изловчившись, накинула на что-то невидимое платок, обхватила крепко руками, прижала к полу. И теперь оно барахталось под тканью, билось с силой, пытаясь вырваться.- Кропи!Оксана снова щедро плеснула святой водой на тёткиного пленника.Это помогло. Под платком затихли. Опустились на пол и присмиревшие вещи.- Ну, давай посмотрим, кто нас пугал да пакостил бабке? – предложила тётка Тая.Осторожно откинув уголок, Оксана увидела красный колпак и уродливое лицо Петрушки. Только глаза его теперь были закрыты! Как, как такое возможно на нарисованном лице?!..- Вот он какой, гость Петрушка, - протянула тётка. - Понятно теперь, кто здесь зло творил!Мироновна обнаружилась в погребе. Втроём, пришлось звать на подмогу бабу Стешу, втащили они старушку наверх.После баба Стеша отпаивала хозяйку на кухне пахучими каплями, говорила что-то успокаивающее.Мироновна же вздыхала да всхлипывала:- Сама себе неприятности принесла…Помнишь, цыгане проезжали через деревню? Уж больше месяца прошло. Они мне всю клубнику затоптали, я и шумнула на них, погнала… А вечером на крылечке нашла этого Петрушку… Зачем в дом взяла, не скажу. Как по указке всё вышло.Вот он пакости творить и начал…Изводил меня да морочил по-всякому! Сготовлю что, выходит несъедобно. То попутаю соль с сахаром, то земли в еду насыплю…Соседи принесут гостинец, не могу ко рту поднести! Всё мимо да мимо…Убраться хочу, только вещи разбросаю. Огородик зарос, кошка убежала…А давеча, когда Ксана твоя зашла, Петрушка совсем осерчал, и ей досталось, и мне! В подпол вот загнал да заложил доской вход. Если бы они с Таей не зашли, так бы и окончилась там!- Полно, полно…Всё позади. Он тебя больше не тронет…Это всего лишь кукла, – как могла, успокаивала Мироновну баба Стеша.- Не просто кукла, а вместилище для шутихи. Подсадили тебе, Мироновна, злобного духа. Цыганский подарочек! - Тётка Тая крепко держала узел, в котором вяло копошился Петрушка. – Сжечь его нужно. Иначе шутиха опять в силу войдет да вырвется!Пошли за дом, Оксана. Запалим костерок, там всё и закончим…Сгорит шутиха и колдовство с собой унесёт. И станет Мироновна снова спокойно жить.Никогда не подбирай с земли чужого, будь то монета, или украшение какое, или вот как теперь – кукла. Их не просто так теряют, а с умыслом. Добра подобные находки не принесут, только хлопот добавят.Запомни это накрепко!Автор - Елена Ликина.

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