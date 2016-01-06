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Творческие истории

Петруша

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Первый раз Оксана услышала про Петрушку, когда занесла Мироновне корзинку лисичек. С бабой Стешей насобирали они в лесу много грибов. И та велела заглянуть к соседке, угостить.

Мироновна с благодарностью приняла корзинку. Разулыбалась из-за приоткрытой двери.

- Спасибо, Ксаночка. Я их на жарёху пущу. У меня вкусные выходят…Может, успокоится тогда Петрушка, отстанет.

Оксане не было до Мироновны никакого дела. Но она всё же переспросила:

- К вам родственник приехал?

- Вроде того. Петрушка гостит, – и оглянувшись назад, Мироновна зашептала, - пособил бы кто, избавил от ирода. Совсем умучил меня!

Оксана непонимающе уставилась на бабку:

- Гость вас обижает?!

- Что ты, детонька, - зачастила та громко. – Как можно! Живём бок о бок в ладу да радости.

Почти сразу корзинка выскользнула из бабкиных рук и шлёпнулась на пол, рыжие яркие лисички раскатились по комнате.

Оксана сунулась было помочь, но сильный толчок отбросил её назад. Она и понять ничего не успела, как дверь закрылась и еле слышно из-за неё заохала-запричитала бабка.

Оксана дёрнула ручку, но дверь не поддалась.

- Евдокия Мироновна! – Позвала Оксана. – Вам плохо? Откройте!

- Иди домой, деточка, всё хорошо, – Мироновна, наконец, выглянула в щёлочку, вымученно улыбнулась. За пару мгновений она разительно изменилась - платок сбился на бок, волосы растрепались, на щеке появилась глубокая царапина.

- Что с вами случилось? Можно войти? – продолжила расспросы Оксана. Она потянулась к бабке и в этот момент дверь резко распахнулась, ударив Оксану по носу. Перед глазами вспыхнул фейерверк искр! Почти оглохнув от боли, Оксана еле расслышала бабкины слова:

- Уходи! Уходи, пока он совсем не разозлился!..

Дома, приложив к носу лёд, Оксана пересказала случившееся бабе Стеше.

- Дверью ударила? – поразилась та. – Дела…Хотя, Мироновна уж месяц такая…Странная! К себе не пускает. На посиделки ходить перестала. Разговаривать не хочет…

- У неё сейчас кто-то гостит…Вроде Петрушка…

- Какой Петрушка? – удивилась баба Стеша. - Мироновна одна как перст, ни родни у неё, ни друзей. Сроду гостей не принимала…

- Не знаю, - пожала плечами Оксана. – Она мне про гостя сама сказала…

Утром из бабушкиного садика Оксана посматривала на дом Мироновны и заметила движение на одном из окон. Там шевелилась и качала головой неприятная кукла, вроде балаганной игрушки.

Кукла была старая, в облезлом красном сюртучке и колпаке с кисточкой. Горбатый нос да узкие злые глаза довершали неприглядную внешность.

То был Петрушка! Обязательный участник уличных кукольных представлений.

Оксана, всё смотрела на него, никак не могла отвести взгляд.

Петрушка ухмылялся в ответ размалёванным ярким ртом.

А потом поднял руку и поманил к себе!

Выглядело это так странно и зловеще, что Оксана похолодела.

И только позже сообразила, что кукла-то перчаточная! Конечно, ею управляет человек! Интересно, кто? Не Мироновна же спряталась под окном и пугает её?!

Петрушка тем временем приник к стеклу, опёрся о него ладонями. Казалось, он внимательно следит за Оксаной, с насмешливым интересом рассматривает её.

Неожиданно для себя, Оксана разозлилась и решила узнать, кто дразнится с помощью ветхой игрушки.

Она пробежала через дворик Мироновны и уверенно постучала в дверь. Оказалось не заперто. Осторожно войдя в коридорчик, Оксана тихо позвала:

- Евдокия Мироновна, вы дома? Можно к вам?

Бабка не ответила. Но в комнате дробно простучали частые, словно детские, шажочки, будто в деревянных башмаках кто-то пробежал по полу.

Всё-таки у Мироновны кто-то гостит! Похоже, ребёнок… Может, не совсем нормальный?..

Размышляя об этом, Оксана заглянула в комнату и поразилась царящему повсюду беспорядку. Перевернутые стулья, разбросанные вещи, увядшая герань, вырванная с корнем из горшков, дорожки земли на грязном липком полу…

При её появлении кто-то неуловимый метнулся вдруг от окна, шмыгнул за шкаф.

- Я тебя вижу! – невольно воскликнула Оксана.

- И я тебя, и я тебя! – заверещал невидимка противным металлическим голосом и ринулся к ней, затопотал совсем рядом!

Он скакал, носился вокруг Оксаны, хватал её за платье, щипал за ноги! А потом рванул за косу, да так, что слёзы выступили на глазах!

Дрожа от отвращения, Оксана отбросила мягкое лёгонькое тельце, кинулась к дверям. А голосок всё звенел противно да гнусаво, выводил теперь незнакомую унылую песню без слов…

В бабушкином палисаднике Оксана чуть не сбила с ног тётку Таю, та принесла гостинцы, домашнюю сметану и творог.

- Оксанка! - ахнула тётка. – Откуда летишь? За тобой что, черти гонятся?

Трясясь и запинаясь, рассказала Оксана про свои приключения: про Петрушку на окне, про невидимку, что напал на неё в доме Мироновны.

- Петрушка? – удивилась тётка Тая. - А ну пойдем, поглядим! Мироновна последнее время чудит. Я-то грешна, думала, не в себе бабка. А там видно серьёзнее всё…

Наружная дверь теперь была заперта. Они обошли дом, постучали в каждое окно – всё без толку. Оксана ждала, что покажется в одном из них отвратительная кукла. Начнёт кривляться да подпрыгивать. Но куклы не было. Только откуда-то издалека слышались глухие удары, будто где-то в доме стучали по полу или по стене.

- Сбегай-ка до меня, принеси бутылочку освященной воды, - велела тётка Оксане. – Она нам здесь понадобится.

Сама же, размашисто перекрестила дверь, и, нараспев, завела молитву.

Когда Оксана оглянулась от калитки, тётка уже скрылась в доме…

Оксана бегала быстро и вернулась через несколько минут.

В комнате шумело и грохотало!

Развернув широкий узорчатый платок, тётка Тая странно трясла им, хватала руками воздух, то ли отбивалась от кого-то, то ли пыталась поймать. А вокруг кружила и вилась домашняя утварь да вещи Мироновны: клацали ножницы, щетинились вилки, пытались добраться до тётки острые ножи.

- Кропи! - не оборачиваясь, крикнула тётка Тая и Оксана догадалась, плеснула из бутылочки по сторонам драгоценными спасительными каплями.

Тётка же, изловчившись, накинула на что-то невидимое платок, обхватила крепко руками, прижала к полу. И теперь оно барахталось под тканью, билось с силой, пытаясь вырваться.

- Кропи!

Оксана снова щедро плеснула святой водой на тёткиного пленника.

Это помогло. Под платком затихли. Опустились на пол и присмиревшие вещи.

- Ну, давай посмотрим, кто нас пугал да пакостил бабке? – предложила тётка Тая.

Осторожно откинув уголок, Оксана увидела красный колпак и уродливое лицо Петрушки. Только глаза его теперь были закрыты! Как, как такое возможно на нарисованном лице?!..

- Вот он какой, гость Петрушка, - протянула тётка. - Понятно теперь, кто здесь зло творил!

Мироновна обнаружилась в погребе. Втроём, пришлось звать на подмогу бабу Стешу, втащили они старушку наверх.

После баба Стеша отпаивала хозяйку на кухне пахучими каплями, говорила что-то успокаивающее.

Мироновна же вздыхала да всхлипывала:

- Сама себе неприятности принесла…Помнишь, цыгане проезжали через деревню? Уж больше месяца прошло. Они мне всю клубнику затоптали, я и шумнула на них, погнала… А вечером на крылечке нашла этого Петрушку… Зачем в дом взяла, не скажу. Как по указке всё вышло.

Вот он пакости творить и начал…Изводил меня да морочил по-всякому! Сготовлю что, выходит несъедобно. То попутаю соль с сахаром, то земли в еду насыплю…Соседи принесут гостинец, не могу ко рту поднести! Всё мимо да мимо…Убраться хочу, только вещи разбросаю. Огородик зарос, кошка убежала…А давеча, когда Ксана твоя зашла, Петрушка совсем осерчал, и ей досталось, и мне! В подпол вот загнал да заложил доской вход. Если бы они с Таей не зашли, так бы и окончилась там!

- Полно, полно…Всё позади. Он тебя больше не тронет…Это всего лишь кукла, – как могла, успокаивала Мироновну баба Стеша.

- Не просто кукла, а вместилище для шутихи. Подсадили тебе, Мироновна, злобного духа. Цыганский подарочек! - Тётка Тая крепко держала узел, в котором вяло копошился Петрушка. – Сжечь его нужно. Иначе шутиха опять в силу войдет да вырвется!

Пошли за дом, Оксана. Запалим костерок, там всё и закончим…Сгорит шутиха и колдовство с собой унесёт. И станет Мироновна снова спокойно жить.

Никогда не подбирай с земли чужого, будь то монета, или украшение какое, или вот как теперь – кукла. Их не просто так теряют, а с умыслом. Добра подобные находки не принесут, только хлопот добавят.

Запомни это накрепко!


Автор - Елена Ликина.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:29
Сегодня, 14:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 65Комментарии: 1
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Ключевые слова: Неприятная кукла Петрушка цыгане деревня крылечко злобный дух сжигание

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 15:28
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Захватывающий рассказ! Как же это замечательно, что Евдокии вовремя помогли! Плюсище,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
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