Петруша
Первый раз Оксана услышала про Петрушку, когда занесла Мироновне корзинку лисичек. С бабой Стешей насобирали они в лесу много грибов. И та велела заглянуть к соседке, угостить.
Мироновна с благодарностью приняла корзинку. Разулыбалась из-за приоткрытой двери.
- Спасибо, Ксаночка. Я их на жарёху пущу. У меня вкусные выходят…Может, успокоится тогда Петрушка, отстанет.
Оксане не было до Мироновны никакого дела. Но она всё же переспросила:
- К вам родственник приехал?
- Вроде того. Петрушка гостит, – и оглянувшись назад, Мироновна зашептала, - пособил бы кто, избавил от ирода. Совсем умучил меня!
Оксана непонимающе уставилась на бабку:
- Гость вас обижает?!
- Что ты, детонька, - зачастила та громко. – Как можно! Живём бок о бок в ладу да радости.
Почти сразу корзинка выскользнула из бабкиных рук и шлёпнулась на пол, рыжие яркие лисички раскатились по комнате.
Оксана сунулась было помочь, но сильный толчок отбросил её назад. Она и понять ничего не успела, как дверь закрылась и еле слышно из-за неё заохала-запричитала бабка.
Оксана дёрнула ручку, но дверь не поддалась.
- Евдокия Мироновна! – Позвала Оксана. – Вам плохо? Откройте!
- Иди домой, деточка, всё хорошо, – Мироновна, наконец, выглянула в щёлочку, вымученно улыбнулась. За пару мгновений она разительно изменилась - платок сбился на бок, волосы растрепались, на щеке появилась глубокая царапина.
- Что с вами случилось? Можно войти? – продолжила расспросы Оксана. Она потянулась к бабке и в этот момент дверь резко распахнулась, ударив Оксану по носу. Перед глазами вспыхнул фейерверк искр! Почти оглохнув от боли, Оксана еле расслышала бабкины слова:
- Уходи! Уходи, пока он совсем не разозлился!..
Дома, приложив к носу лёд, Оксана пересказала случившееся бабе Стеше.
- Дверью ударила? – поразилась та. – Дела…Хотя, Мироновна уж месяц такая…Странная! К себе не пускает. На посиделки ходить перестала. Разговаривать не хочет…
- У неё сейчас кто-то гостит…Вроде Петрушка…
- Какой Петрушка? – удивилась баба Стеша. - Мироновна одна как перст, ни родни у неё, ни друзей. Сроду гостей не принимала…
- Не знаю, - пожала плечами Оксана. – Она мне про гостя сама сказала…
Утром из бабушкиного садика Оксана посматривала на дом Мироновны и заметила движение на одном из окон. Там шевелилась и качала головой неприятная кукла, вроде балаганной игрушки.
Кукла была старая, в облезлом красном сюртучке и колпаке с кисточкой. Горбатый нос да узкие злые глаза довершали неприглядную внешность.
То был Петрушка! Обязательный участник уличных кукольных представлений.
Оксана, всё смотрела на него, никак не могла отвести взгляд.
Петрушка ухмылялся в ответ размалёванным ярким ртом.
А потом поднял руку и поманил к себе!
Выглядело это так странно и зловеще, что Оксана похолодела.
И только позже сообразила, что кукла-то перчаточная! Конечно, ею управляет человек! Интересно, кто? Не Мироновна же спряталась под окном и пугает её?!
Петрушка тем временем приник к стеклу, опёрся о него ладонями. Казалось, он внимательно следит за Оксаной, с насмешливым интересом рассматривает её.
Неожиданно для себя, Оксана разозлилась и решила узнать, кто дразнится с помощью ветхой игрушки.
Она пробежала через дворик Мироновны и уверенно постучала в дверь. Оказалось не заперто. Осторожно войдя в коридорчик, Оксана тихо позвала:
- Евдокия Мироновна, вы дома? Можно к вам?
Бабка не ответила. Но в комнате дробно простучали частые, словно детские, шажочки, будто в деревянных башмаках кто-то пробежал по полу.
Всё-таки у Мироновны кто-то гостит! Похоже, ребёнок… Может, не совсем нормальный?..
Размышляя об этом, Оксана заглянула в комнату и поразилась царящему повсюду беспорядку. Перевернутые стулья, разбросанные вещи, увядшая герань, вырванная с корнем из горшков, дорожки земли на грязном липком полу…
При её появлении кто-то неуловимый метнулся вдруг от окна, шмыгнул за шкаф.
- Я тебя вижу! – невольно воскликнула Оксана.
- И я тебя, и я тебя! – заверещал невидимка противным металлическим голосом и ринулся к ней, затопотал совсем рядом!
Он скакал, носился вокруг Оксаны, хватал её за платье, щипал за ноги! А потом рванул за косу, да так, что слёзы выступили на глазах!
Дрожа от отвращения, Оксана отбросила мягкое лёгонькое тельце, кинулась к дверям. А голосок всё звенел противно да гнусаво, выводил теперь незнакомую унылую песню без слов…
В бабушкином палисаднике Оксана чуть не сбила с ног тётку Таю, та принесла гостинцы, домашнюю сметану и творог.
- Оксанка! - ахнула тётка. – Откуда летишь? За тобой что, черти гонятся?
Трясясь и запинаясь, рассказала Оксана про свои приключения: про Петрушку на окне, про невидимку, что напал на неё в доме Мироновны.
- Петрушка? – удивилась тётка Тая. - А ну пойдем, поглядим! Мироновна последнее время чудит. Я-то грешна, думала, не в себе бабка. А там видно серьёзнее всё…
Наружная дверь теперь была заперта. Они обошли дом, постучали в каждое окно – всё без толку. Оксана ждала, что покажется в одном из них отвратительная кукла. Начнёт кривляться да подпрыгивать. Но куклы не было. Только откуда-то издалека слышались глухие удары, будто где-то в доме стучали по полу или по стене.
- Сбегай-ка до меня, принеси бутылочку освященной воды, - велела тётка Оксане. – Она нам здесь понадобится.
Сама же, размашисто перекрестила дверь, и, нараспев, завела молитву.
Когда Оксана оглянулась от калитки, тётка уже скрылась в доме…
Оксана бегала быстро и вернулась через несколько минут.
В комнате шумело и грохотало!
Развернув широкий узорчатый платок, тётка Тая странно трясла им, хватала руками воздух, то ли отбивалась от кого-то, то ли пыталась поймать. А вокруг кружила и вилась домашняя утварь да вещи Мироновны: клацали ножницы, щетинились вилки, пытались добраться до тётки острые ножи.
- Кропи! - не оборачиваясь, крикнула тётка Тая и Оксана догадалась, плеснула из бутылочки по сторонам драгоценными спасительными каплями.
Тётка же, изловчившись, накинула на что-то невидимое платок, обхватила крепко руками, прижала к полу. И теперь оно барахталось под тканью, билось с силой, пытаясь вырваться.
- Кропи!
Оксана снова щедро плеснула святой водой на тёткиного пленника.
Это помогло. Под платком затихли. Опустились на пол и присмиревшие вещи.
- Ну, давай посмотрим, кто нас пугал да пакостил бабке? – предложила тётка Тая.
Осторожно откинув уголок, Оксана увидела красный колпак и уродливое лицо Петрушки. Только глаза его теперь были закрыты! Как, как такое возможно на нарисованном лице?!..
- Вот он какой, гость Петрушка, - протянула тётка. - Понятно теперь, кто здесь зло творил!
Мироновна обнаружилась в погребе. Втроём, пришлось звать на подмогу бабу Стешу, втащили они старушку наверх.
После баба Стеша отпаивала хозяйку на кухне пахучими каплями, говорила что-то успокаивающее.
Мироновна же вздыхала да всхлипывала:
- Сама себе неприятности принесла…Помнишь, цыгане проезжали через деревню? Уж больше месяца прошло. Они мне всю клубнику затоптали, я и шумнула на них, погнала… А вечером на крылечке нашла этого Петрушку… Зачем в дом взяла, не скажу. Как по указке всё вышло.
Вот он пакости творить и начал…Изводил меня да морочил по-всякому! Сготовлю что, выходит несъедобно. То попутаю соль с сахаром, то земли в еду насыплю…Соседи принесут гостинец, не могу ко рту поднести! Всё мимо да мимо…Убраться хочу, только вещи разбросаю. Огородик зарос, кошка убежала…А давеча, когда Ксана твоя зашла, Петрушка совсем осерчал, и ей досталось, и мне! В подпол вот загнал да заложил доской вход. Если бы они с Таей не зашли, так бы и окончилась там!
- Полно, полно…Всё позади. Он тебя больше не тронет…Это всего лишь кукла, – как могла, успокаивала Мироновну баба Стеша.
- Не просто кукла, а вместилище для шутихи. Подсадили тебе, Мироновна, злобного духа. Цыганский подарочек! - Тётка Тая крепко держала узел, в котором вяло копошился Петрушка. – Сжечь его нужно. Иначе шутиха опять в силу войдет да вырвется!
Пошли за дом, Оксана. Запалим костерок, там всё и закончим…Сгорит шутиха и колдовство с собой унесёт. И станет Мироновна снова спокойно жить.
Никогда не подбирай с земли чужого, будь то монета, или украшение какое, или вот как теперь – кукла. Их не просто так теряют, а с умыслом. Добра подобные находки не принесут, только хлопот добавят.
Запомни это накрепко!
Автор - Елена Ликина.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:29
Сегодня, 14:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 65Комментарии: 1
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