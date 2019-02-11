Мой чёрный человек

Летяга Просмотров: 100 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 09:06 by

Тихо и сумрачно в доме. За окнами дождь. Я опять слышу, как открывается дверь и в коридор заходит он. Какой-то размытый, будто тёмная акварель, силуэт, чуть покачиваясь, приходит ко мне каждый вечер. Постепенно я привыкаю к этим визитам.Я уже не очень сильно боюсь - иногда даже подхожу к нему близко. Но он смотрит сквозь меня. Поначалу я трусил, жуть как боялся его. Первый раз я просто залез в кладовку и сидел там до утра, шептал молитвы, какие помню. А он все ходил рядом, что то кричал, но так глухо, будто он здесь открывает рот, а голос его доносится из под земли. Днем я рисовал крестики на дверях и окнах. Вечером приходил он и крестики просто исчезали.Я звал кучу друзей и мы веселились, а он вошёл и, не смотря на нас, начал кидать вещи, ломать стулья и зеркало разбил. Теперь я привык почти к нему. Когда он появляется, я сажусь рядом и долго смотрю на его лицо. Пытаюсь понять кто он, почему приходит сюда. Мне казалось, что так он ведёт себя спокойнее. Но на днях он привёл с собой ещё одного. Второй гораздо страшнее, на нем был чёрный балахон. Этот второй ходил по комнате, шептал что-то, размахивая какой-то жестяной банкой с дымом. Говорил всё: "Изыди! Покинь сиё жилище!" А куда мне идти отсюда? Я здесь лет двести уже живу...Автор - Seekrivov.

Ключевые слова: Силуэт вечер крестики изгнание

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