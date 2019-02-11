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Творческие истории

Мой чёрный человек

Тихо и сумрачно в доме. За окнами дождь. Я опять слышу, как открывается дверь и в коридор заходит он. Какой-то размытый, будто тёмная акварель, силуэт, чуть покачиваясь, приходит ко мне каждый вечер. Постепенно я привыкаю к этим визитам.

Я уже не очень сильно боюсь - иногда даже подхожу к нему близко. Но он смотрит сквозь меня. Поначалу я трусил, жуть как боялся его. Первый раз я просто залез в кладовку и сидел там до утра, шептал молитвы, какие помню. А он все ходил рядом, что то кричал, но так глухо, будто он здесь открывает рот, а голос его доносится из под земли. Днем я рисовал крестики на дверях и окнах. Вечером приходил он и крестики просто исчезали.

Я звал кучу друзей и мы веселились, а он вошёл и, не смотря на нас, начал кидать вещи, ломать стулья и зеркало разбил. Теперь я привык почти к нему. Когда он появляется, я сажусь рядом и долго смотрю на его лицо. Пытаюсь понять кто он, почему приходит сюда. Мне казалось, что так он ведёт себя спокойнее. Но на днях он привёл с собой ещё одного. Второй гораздо страшнее, на нем был чёрный балахон. Этот второй ходил по комнате, шептал что-то, размахивая какой-то жестяной банкой с дымом. Говорил всё: "Изыди! Покинь сиё жилище!" А куда мне идти отсюда? Я здесь лет двести уже живу...



Автор - Seekrivov.
Источник.

Сегодня, 09:06 by ЛетягаПросмотров: 100Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Силуэт вечер крестики изгнание

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Комментарии

#1 написал: Йожык
Сегодня, 11:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 49
Отличная история, концовка супер! Вначале думала, что так приходит шизофрения, а оказалось это душа неупокоенная.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 15:20
+1
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Репутация: (2529|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 466
Звал кучу друзей и веселились - прелесть какая)) +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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