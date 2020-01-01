Ведьма

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Алимова Просмотров: 61 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:18 by

Говорят, когда ведьма умирает, она обязательно должна передать свою ношу, свое наказание - свою темную силу той, кого она присмотрела, подготовила. А если ее нет, то любому, кто осмелится подержаться за протянутую руку воющей и бьющейся в страшной агонии старухи. Если не найдется такой смельчак или глупец, то ведьма будет умирать тяжело, болезненно и долго - несколько дней.Ведьма вернется.. Сила не желает покидать ведьмино состарившееся, иссохшее тело просто так. Она жаждет свежей, юной крови. Говорят, для того, чтобы облегчить ведьме мучения, надо на четвертый день разобрать крышу ее дома, и тогда она сможет успокоиться навсегда. Все правда...Каждое лето я приезжала в гости к бабушке, в маленький провинциальный городок. Это светлые, теплые воспоминания детства. Старинный дом, второй этаж с изящным балконом, широкими перилами, коваными ажурными решетками. Тонкая занавеска, которая прикрывает распахнутую настежь балконную дверь, надувается от легкого летнего ветерка и не спасает от знойных лучей солнца. Рыжие половицы нагрелись, и теперь солнечные зайчики аккуратно перебираются ко мне на кровать. Уже полдень, а я только еще просыпаюсь, наблюдая сквозь прикрытые ресницы за пушинкой, которая залетела вместе с солнцем в комнату. Я жду бабушку с молоком и черникой. Это будет еще один лучший день. А вечером мы пойдем к бабушкиной подруге на липовый чай со сладкими плюшками. Они старинные подруги. Будут чаевничать, сплетничать, смеяться, играть в карты, раскладывать пасьянс. Мне нравится баба Настя, но все ее боятся, потому что она - ведьма! Так мне сказала мама Женьки.Я рассматривала альбом с фотографиями молодой бабы Насти и ничего от ведьмы в ней не находила. Жила она в комнате, в обычном двухэтажном деревянном доме, кухня общая с соседями. Цветы, вьющиеся по потолку, круглый стол, скатерть с кистями, хрусталь, цветной телевизор, что в конце семидесятых было редкостью и признаком достатка. Нет, решительно ничего не напоминало мне дом ведьмы. Баба Настя мне нравится! Уже потом, когда я стала постарше, заметила, что моя бабушка - врач, военный фельдшер, всегда водила меня в гости к подружке, когда я начинала заболевать, кашлять, капризничать. Баба Настя обнимала меня, гладила по спинке, по рукам, перебирала пальчики, что-то говорила, а потом обязательно поила меня вкусным липовым чаем, и странное дело - хворь уходила, зуб переставал болеть, настроение улучшалось. Я спросила у бабушки, неужели она тоже верит сплетням? Та нахмурилась, помолчала, а потом сказала серьезно:- Дар у нее. Лечить. Мы в одном госпитале в войну служили. Настя меня постарше, поопытнее, врачом была, а я фельдшером и видела, как у нее солдаты безнадежные выздоравливали. В бинтах кровавых, гниет, стонет, хрипит, а Настька придет, погладит, пошепчет, и выкарабкается страдалец. А сейчас к ней со всех городов едут, кто с болячками, кто с бедами, - бабушка заулыбалась. - Вон, всю комнату подарками завалили.-Так какая же она ведьма? Она людей лечит, помогает! Она хорошая!- Да, не только лечит, - тут моя бабушка нахмурилась и вздохнула, - с чем придут, никому не отказывает. Жадная стала до денег. И привораживает, и порчу наводит. Кого вылечит, кого погубит.- А как это, что она делает? - моему любопытству не было границ. Но, бабушка, как отрезала:- Не знаю, и говорить больше на эту тему не буду!С каждым годом она все меньше общалась со своей подругой, а я, по привычке, и из любопытства, спрашивала, как у нее дела, как она себя чувствует. Бабушка хмурилась, отмахивалась от меня и не желала рассказывать.В один из тех июльских вечеров, когда жаркая дневная истома чуть-чуть остывает, а в теплый вечерний воздух вплетаются тонкие запахи ночных цветов и домашних пирогов с малиной или клубникой, мы с подружками залезли в заброшенный дом, чтобы гадать и вызывать духов. Это был правильный дом. Совсем незадолго до того, как его определили под слом, в комнате на первом этаже умер одинокий дедушка Малафеев, да не просто умер, а в муках, нарочно выпив уксусную эссенцию. Темный коридор, оставленные кем-то из соседей тазы на стенах, запах сырости и ветхости старого дома, какие-то скрипы, вздохи, шаги… ощущение чьего-то присутствия. Замирая от страха, мы жгли огарки восковых свечей, вызывали дух Пушкина и, почему-то, дух баснописца Крылова, и Пиковую Даму. Ставили зеркала друг напротив друга, создавая магические коридоры, чтобы увидеть нечто таинственное, потустороннее, призывали срочно появиться суженому-ряженому, но ничего не получалось. И тут мне в голову пришла великолепная идея, я вспомнила про бабу Настю. Надо ее спросить, как правильно вызывать духов!Бабу Настю мы застали на улице возле ее дома. Она сидела под старой высоченной липой, на широкой скамеечке с выгнутой спинкой, на которой влюбленные из года в год вырезали сердца и свои инициалы перочинным ножиком. Вечер уже вошел в полную силу, а из открытых окон доносились звуки какого-то фильма, который показывали после программы «Время». Желтый фонарь освещал лавочку. Вокруг него вились невзрачные ночные бабочки и мотыльки, хлопали о фонарное стекло крылышками, сбивая с них серую пыльцу.Мы подсели к бабе Насте и завели разговор, который очень быстро перешел к интересующей нас теме. Я рассказала, как пыталась колдовать с зеркалами. Она смеялась, качала головой и говорила, что мы дурочки, и это все баловство, игра! А потом вдруг стала серьезной и, повернувшись ко мне, спросила: неужели не страшно? А я сказала:- Нет, не страшно. Мне интересно! Она долго и пристально смотрела на меня и вдруг сказала, что научит меня делать это правильно. Было приятно, что из нас пятерых она обращалась именно ко мне. Это каким-то образом возвышало меня в собственных глазах, а уж тем более в глазах подруг.Дома, засунув ноги в таз с горячей водой, я терла их земляничным мылом, смывая уличную пыль, и, раскрасневшись в этой горячей неге, пересказывала бабушке, как прошел мой день. Рассказала про наше неудачное гадание и похвасталась, что баба Настя научит меня ворожить. Бабушка слушала очень внимательно и даже перестала подливать кипяток мне в ноги. Потом она очень строго сказала, чтобы я к Настьке близко не подходила! А на завтра пообещала дать телеграмму маме, чтобы она приехала и забрала меня домой! Она говорила, что Настя уже не та, с кем она дружила раньше. Ты посмотри на нее, она же старше меня, но не стареет! Много натворила, ей мучиться при смерти не хочется, вот она и нашла кому силу проклятую передать, на кого свою ношу скинуть.Не помню, когда я уехала домой, но, скорее всего, пробыла до конца лета - одного из самых лучших лет. Больше туда я не приезжала, так как бабушка жила с нами, а у меня школа, экзамены. Она иногда ездила проверить, как там ее комната, сажала огурцы в парник, поливала их, собирала, мариновала и снова возвращалась к нам. Однажды она приехала очень расстроенная. В ту весну были сильные ураганы, почти смерчи. Стихия бушевала несколько дней и ночей. Ветер ломал ветви деревьев, обрывал провода, дождь хлестал с градом. А в это время в своей кровати умирала баба Настя. Соседи говорили, что она так страшно кричала, рычала, выла. На четвертый день ее агонии упала высоченная липа – видимо, она уже подгнила, а ураган сломал ее. Огромные тяжелые ветви упали на дом бабы Насти и разворошили, сломали крышу из шифера прямо над ее комнатой. Ветер стих, и баба Настя умерла. Моя бабушка приехала уже после того, как ее похоронили, и местные сплетницы рассказывали, что Настасья очень изменилась за эти четыре дня. Из вполне моложавой женщины превратилась в высохшую страшную мумию. Не знаю, что здесь правда, а что вымысел. Но знаю точно, что в ту же самую проклятую черную майскую ночь, у молодой пары, которая снимала комнату на первом этаже, чуть раньше срока родилась дочь.

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