Сенька - часть 4

Lanass Просмотров: 64 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:35 by

Рыжая бестия носилась по дому, сметая всё на своём пути, будто гонялась за кем-то, невидимым человеческому глазу. Заморачиваться с именем не стали, назвали кота просто — Васькой.Васька был хорошим котом: несмотря на взбалмошный характер, ласкуша был ещё тот. Ребята его очень любили.У Васьки было излюбленное место — чердак. Впрочем, Сенька тоже любил там находиться. Миша предпочитал находиться в своей комнате.Мальчишки подросли. С Мишки, как ни странно, сняли все показатели по болезни и, соответственно, отпала необходимость в домашнем обучении. И уже с этого года Михаилу нужно будет ездить в ближайшую сельскую школу в третий класс. Сеньку же в этом году ждал первый звонок.Лена мальчиков обожала. К её счастью, случаи, когда Сеня проявлял свои способности, сошли на нет. По крайней мере, так считала Лена. Больше никаких призраков и проклятых кукол в их жизни не появлялось, чему Лена несказанно радовалась.На днях позвонил бывший муж и предложил на выходные куда-нибудь смотаться всем вместе. И Лена, и Миша это предложение приняли с восторгом, Семён же не проявил особого энтузиазма.— Ну, дорогой, — увещевала Лена сына, не желающего ехать с ними, — ну как я тебя оставлю? Получается, мы своей семьёй уезжаем, а тебя бросаем одного.— Мам Лен, ну пожалуйста, я лучше у тёти Ани побуду, с Андреем на рыбалку схожу, да и вообще, мне дома лучше.Лена смотрела на сына. Она не знала, все ли бывшие детдомовские дети такие или это конкретно Семён был такой. Мальчик не стремился к обществу. Нет, он вовсе его не чурался и порой с деревенской ребятнёй носился так, что домой не загонишь, но если была возможность увильнуть от толпы, Сенька делал это с превеликим удовольствием!— Мам, ну что ты, правда, — встрял в разговор Миша, — ну не хочет Сенька, так оставь его дома. Мы и уезжаем-то на три дня. Тем более, что он и Андрея уже уговорил. Они в эту субботу должны идти на рыбалку.— Ну, не знаю, в свете последних событий, — произнесла Лена и погрустнела.А события имели место быть! И очень неприятные. Уже несколько дней деревня стояла на ушах. Полиция приезжала часто. Спасатели прочёсывали лес.У семьи Ивановых пропал сын. Мальчонке было четыре года. Игрался на заднем дворе, мать в окно кухни периодически поглядывала за маленьким Игорьком. Отвернулась на секунду, чтобы бросить в раковину грязную посуду со стола, а, когда опять обернулась к окну, Игорька уже не увидела. Вытерла руки и вышла на двор. Двор был пуст.—Игорюша! — позвала мать, сын не отозвался.Обойдя все закутки, где бы мог спрятаться ребёнок, и не найдя его, женщина забила тревогу.Сначала бегали по деревне вдвоём с мужем, заглядывая в колодцы и во все лазы, в которые смог бы пролезть маленький ребёнок. Спустя три часа уже соседи осматривали свои владения с пристрастием. Вдруг малыш ненароком в чей сарай забрался и выйти не может? К вечеру в деревне была полиция с собаками.Сильный, матёрый овчар взял след сразу от калитки на заднем дворе. Хрипя и натягивая поводок, он тянул своего человека к лесу. Подбежав к самой кромке зарослей, пёс остановился. Он крутился на месте, словно заведённый; было видно: пёс потерял след. В довершение ко всему, вбежав в лес, он резко ощерил оскал и, подняв шерсть на загривке дыбом, резко рванул прочь оттуда.— Первый раз такое вижу, — задумчиво произнёс молодой полицейский, с удивлением смотря на своего пса.Впереди была бессонная ночь. Мужчины с деревни и приехавшие спасатели намеревались прочёсывать ночной лес с фонарями…—Я пойду и спрошу у Ани, согласится ли она приютить тебя на пару дней, — сказала Лена и вышла из дома.Спустя полчаса, вернувшись, женщина вошла в комнату мальчиков и грустно вздохнула.— Что случилось, мам Лен? — поинтересовался Семён.— Пока разговаривала с Аней, к нам подошёл полицейский. Спрашивал, не видели ли мы в деревне кого-то подозрительного. Игорька так и не нашли, вот они и опрашивают всех жителей.Семён нахмурился. Маленького Игорька они знали. Он хоть и не по возрасту был, чтоб играть со старшими, но его мама часто приходила с ним на детскую площадку, где собиралась вся деревенская ребятня.— Ах да, Сенечка, — продолжила мать, — тётя Аня с удовольствием приютит тебя на пару дней. Если, конечно, ты ещё не передумал и не решил поехать с нами.— Нет, мам, я останусь дома. Спасибо, что не заставляешь меня ехать.Лена подошла к сыну и, чмокнув его в соломенную макушку, вышла из комнаты.Утро субботы началось с беготни. Лена и Миша, собрав наконец-то все нужные вещи, погрузили их в машину к Сергею. Спустя пять минут, глядя в окно глазами, полными слёз, и размахивая рукой, Лена отъезжала от дома.— Заходи, дорогой, гостем будешь! — шутливо и с акцентом произнесла Анна и, приобняв Сеньку за плечи, ввела в свой дом.К вечеру Андрей, сын Анны, предложил матери самому пойти к Сеньке домой и вдвоём с ним переночевать там пару дней.—Отдохну хоть от вас, — нарочито безразлично произнёс сын. — Тем более я сегодня обещал мальцу отвести его к вечернему клёву.Радости Семёна не было предела от такого предложения. Увидев вспыхнувшие ликованием глаза мальчика, Анна разрешила. Единственным условием было периодическое присутствие за семейной трапезой.Андрей и Семён вошли в дом.— Свобода? — с улыбкой подмигивая, обратился он к мальчику.— Свобода! — радостно завопил Сенька и унёсся к себе в комнату.Вечером, собрав все снасти и придя на реку, ребята примостились на бережке. Спокойно у речки, кузнечики стрекочут, пчёлы жужжат.— А у нас домовой на чердаке живёт, — вдруг выпалил Сенька, — настоящий.— Ну, я думаю, домовой есть в каждом доме, — решил поддержать разговор Андрей.— Правда? — одновременно и обрадовался, и удивился Сеня. — А ты его видел? Как выглядит ваш?— Да нет, — рассмеялся Андрей, — это я образно! Просто так говорят, что почти в каждом доме живёт домовой.— А-а-а, — вроде как погрустнел Семён. — Я думал, что ты тоже видел. Нашего-то не только я вижу.— Да ну! — удивился Андрей. — А кто же ещё? Мама или Мишка?— Не-е, — улыбнулся мальчик, — наш кот, Васька. Он всегда с ним на чердаке играет.— А как он выглядит? — решил включиться в игру Андрей.— Он маленький, чуть выше колена, — стал рассказывать Сеня, — одет в смешную мягкую курточку и маленькие лапоточки. Я такие в мультике видел, про Кузьку который, — рассмеялся мальчик. — А ещё он просит, чтоб я его дедушкой называл.— Сень, — серьёзно спросил юноша, — ты сейчас ведь ни капельки не шутишь?Андрей был в курсе способностей Семёна, но только по рассказам матери. Сам с ними не сталкивался и, мягко говоря, не очень-то верил.— Не шучу, — серьёзно ответил Семён. — Ты мне не веришь?— Понимаешь, Сень, конечно же, я тебе верю, но я же взрослый человек, поэтому должен к любой информации относиться серьёзно.— Ясно, — ответил Сенька. — Значит, не веришь.Разубеждать мальчика в обратном Андрей не стал. Ну, в конце концов, фантазия имеет место быть, но потакать ей он тоже не собирался.Впрочем, Семён не обиделся, и остаток вечера, проведённый за ловлей рыбы, прошёл в дружеской обстановке. Каждый раз, вытаскивая из воды маленького окушка, Сенька заливисто смеялся, а потом очень серьёзно наблюдал, как Андрей помогает ему снять рыбу с крючка так, чтобы у рыбки была возможность уплыть обратно. Сенька отпускал всю пойманную рыбу; он был очень добрым малым и всякую живую душу, пусть и бестолковой рыбы, всегда пытался сохранить.Вернувшись домой уже затемно, ребята попили чаю и разошлись по комнатам. Сенька ушёл к себе, а Андрей остался спать в гостиной у телевизора.Ночью он проснулся от звука голоса. Где-то разговаривал Сенька. На часах показывало три часа ночи. Молодой человек осторожно встал с дивана и вышел в коридор. Разговор доносился с чердака. Поднявшись по ступенькам, он высунул голову в лаз. Там, в ночных сумерках, перед окном стоял Сенька и смотрел на лес.— Эй, — тихо позвал Андрей, — ты чего здесь один?— Я не один, — повернувшись и ничуть не испугавшись неожиданного появления молодого человека, ответил Сеня. — Я с дедушкой.Андрей поднялся на чердак. Подойдя к Сеньке, он положил ему руку на плечо.— Чего ты там увидел? — спросил он.— Дедушка говорит, что маленький Игорёк там, — ответил мальчик и указал пальцем в лес.Андрей уставился на чернеющую полосу деревьев, и по спине почему-то пробежали мурашки.— Опять ты со своим дедушкой, — вздохнув, сказал Андрей.— Почему ты мне не веришь? — спросил Сеня.— Может, потому что взрослый, — ответил Андрей.— Мама Лена тоже взрослая, но она мне верит.Андрей присел перед Семёном на корточки и посмотрел прямо в лицо.— Ну, так что ещё тебе рассказал дедушка? — спросил он, сам не зная почему.— Дедушка сказал, что хозяин леса забрал Игорька.— А зачем? — не понял Андрей.— Сказал, что из леса что-то забрали, а он взамен забрал Игорька.По спине парня снова забегали мурашки.— Да ну тебя, Сенька! — в сердцах воскликнул Андрей. — Насмотрелся ужастиков в интернете, вот и придумываешь. А ну-ка быстро спать!Семён пошёл к лесенке, а Андрей так и остался стоять у окна, задумчиво глядя на чернеющую полосу леса.Проснувшись утром и умывшись, они отправились в дом к Анне, чтобы позавтракать.— Какие новости? — бодро спросил Андрей, обращаясь к матери.— Хороших нет, — грустно ответила та. — Игорька так и не нашли. Сегодня уже третий день, спасатели сказали, что шансов всё меньше. Мать Игорька ходит, как привидение. Вчера опять с собаками приезжали, и опять ничего. Псы словно боятся леса, рвутся оттуда, скулят. Господи, как страшно, — подытожила Анна и замолчала.Андрей посмотрел на Сеньку. Тот понуро копался ложкой в каше.«Может, мальчишка прав, — подумал он. — Ну ведь узнал же Сенька откуда-то про куклу Софьи. Хотя весь лес прочесали спасатели и, если бы малыш там был, его бы нашли».Мысли потоком лились в голове Андрея, но поднимать эту тему при матери он не стал.Весь день Сенька носился с ребятами по деревне. Андрей же, надев сапоги, побрёл к лесу. У самой кромки он остановился.«Чего я там хочу увидеть? — думал он. — Если профессионалы не нашли малыша, что могу я?»Но всё же непонятное чувство заставило парня войти в лес. Пока он бродил меж деревьев, его не покидало ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Присев на поваленное дерево, Андрей закурил, вертя в руках зажигалку, он вглядывался в густоту леса.Докурив, сунул зажигалку в карман и, побродив ещё немного, пошёл домой.Подходя к деревне, Андрей встретил соседа, который направлялся к реке.— О, Андрюха, — радостно воскликнул тот, — собрался порыбачить, всё взял, а спички дома забыл, прикурить нечем, а возвращаться не хочется. У тебя не найдётся огонька?— Конечно, дядь Володь, — ответил парень и полез в карман за зажигалкой. Но там её не оказалось.— Вот чёрт, видимо, в лесу обронил. Прости, дядь Володь, вот я растяпа.— Ну и ладно, — махнул рукой сосед, — придётся вернуться.К вечеру, нагулявшись и поужинав у тёти Ани, ребята пошли в дом Сеньки. Усевшись перед телевизором, они беседовали ни о чём, как вдруг на чердаке что-то грохнуло. Сенька не повёл и ухом, Андрей напрягся, но виду не показал. Спустя полчаса Семён отправился к себе в комнату играть в конструктор.Дождавшись, когда дверь за мальчиком закроется, молодой человек направился к лестнице на чердак. Поднявшись, Андрей подошёл к окну. Он смотрел на лес, ещё пока одетый в пурпур закатных лучей солнца. Слова Сеньки не давали ему покоя.«Самым страшным будет, если мальчик окажется прав, — думал он. — Но что я могу? Если пойти в полицию и передать слова Сеньки, меня поднимут на смех, скажут, что пересмотрел триллеров».Из раздумий его вывел шум. Резко обернувшись, молодой человек увидел мелькнувшую тень. Волосы на голове зашевелились.В углу что-то блеснуло. Подойдя, Андрей наклонился. Под ногами лежала его зажигалка, которую он потерял в лесу. Положив её в карман, молодой человек спустился с чердака и вошёл в комнату Семёна.— Сень, — начал он, — ну вот раз уж твой домовой сказал, что Игорёк в лесу, почему его собаки найти не могут?!— Дедушка говорил, что хозяин леса их путает. Он их пугает и в лес не пускает.«Определённый резон в словах мальчика есть, — думал Андрей. — Ну, а как ещё объяснить, что собаки в лесу ведут себя странно?»— Хорошо. Если он говорит, что из леса что-то забрали, как понять, что именно? — продолжал спрашивать парень.— Этого дедушка не сказал, — пожал плечами Сенька. — Он вообще говорил, что хозяин леса домовых не любит и они могут только на краешек заглянуть.«На краешке он мою зажигалку и нашёл», — подумал Андрей, но вслух говорить не стал.Поговорив ещё чуть-чуть, решили ложиться спать.Утро пошло по старому плану и, позавтракав, Сенька убежал гулять на улицу к ребятам, Андрей же пошёл помогать матери с огородом.Подошло время обеда. Собравшись за столом, болтали о деревенских новостях, и Анна вдруг обмолвилась:— Андрей, ты слышал, что Николай Иванович несколько дней назад лисёнка в лесу поймал и домой привёз?— Нет, — ответил сын. — А зачем он ему?Анна замолчала и опустила глаза. Этот жест не укрылся от внимания Сеньки.— Мам, я не пойму, зачем ему лисёнок? — спросил Андрей.— Сынок, давай потом с тобой об этом поговорим, — спохватилась Анна, глядя на Семёна.— Он плохой человек, — вдруг встрял в разговор Сенька. — Злой. И лисёнка он хочет собакам отдать, — на глазах мальчика заблестели слёзы.— В смысле собакам? — не понял Андрей. — На притравку, что ли?При этих словах Сенька вскочил из-за стола и выбежал из кухни.— Ведь говорила мне Ленка, что Семён может мысли читать, — охнула Анна. — А всё ты, Андрюшка! Зачем, почему… Сказала же, потом поговорим!— А я-то чего? — возмутился Андрей. — Сама разговор про зверька начала, а я виноват.— Начала с дуру, — махнула рукой Анна. — Забыла, как Сенька к животным относится. И ведь правду учуял. Николай Иванович действительно на притравку лисёнка хочет отдать. И не жалко же! Какие же есть люди жестокие, — произнесла Анна и начала собирать посуду со стола.Мать ещё что-то говорила о нехороших поступках, о злых людях, только Андрей её уже не слушал. В голове сложился пазл.«Из леса взяли, а он взамен забрал Игорька, — вспомнились парню слова Сеньки. — Вот оно, то, что из леса забрали, — билась в голове мысль. — Но что теперь с этим делать?»Андрей, поблагодарив мать за обед, вышел из кухни и пошёл искать Семёна. Долго искать не пришлось. Сенька сидел в своём излюбленном месте, на чердаке.Подойдя к мальчику ближе, Андрей присел перед ним на кукурочки. Лицо Сеньки было заплаканным.— Ну! — начал Андрей. — Не реви! Давай лучше придумаем, как зверушку спасти. Знаешь, о чём я подумал…— Знаю, — прервал его Сенька. — Это из-за лисёнка Игорёк в лесу оказался.«Да уж, способности у парня однозначно есть», — подумал Андрей, видя, что Семён мыслит в туже сторону, что и он сам.— Ну так что делать-то? Твой домовой тебе не подсказал? — спросил Андрей.— Нет, — ответил Семён. — Теперь мы сами справимся! — серьёзно произнёс он.Ближе к ночи всё было готово. Ящик, одеяло и фонарь лежали у крыльца.Позади домов, в ночной тишине, крался Андрей к дому охотника Николая Ивановича. Мужик был крутого нрава, и встречаться с ним Андрею не хотелось, а уж объяснить, зачем ему понадобился лисёнок и почему он должен его отнести обратно в лес, тем более не представлялось возможным. Во-первых, мужик его просто поднимет на смех. А во-вторых, ещё и по голове настучит за то, что на чужую территорию залез. В общем, вариантов не было: или молчком, как воришка, или вообще никак.Первый вариант и выбрали. Сенька должен был ждать Андрея на крыльце у дома, сам же Андрей полз по траве к дому охотника, дабы остаться незамеченным.Вот уже и заветный забор показался. Прижавшись к нему спиной, парень затих и прислушался. Дом спал, его обитатели тоже.Одним прыжком преодолев забор, Андрей пополз к сараю. Почему-то он думал, что именно там охотник должен закрыть лисёнка. Осознание ужаса и глупости своего поступка парень осознал буквально через минуту, когда откуда-то сбоку раздалось недружелюбное рычание.Андрей медленно повернул голову на звук и, зажмурив глаза, понял, что сейчас случится непоправимое. Буквально в метре от него стоял Алтай, верный пёс охотника.«Дурак, дурак! — проносилось в голове Андрея. — Ну как я мог забыть о собаке?»Алтай низко наклонил голову и, продолжая рычать, сделал шаг в сторону Андрея. Сердце буквально ушло в пятки.«В лучшем случае он залает и выскочит Николай Иванович, в худшем завтра утром тут найдут мой труп», — соображал Андрей.Паника потихоньку прокрадывалась в каждую клеточку организма, как вдруг он заметил, что от забора отделилась маленькая тень и пошла в их сторону. Ужас сковал мозг.«Сенька. Это Сенька, — судорожно соображал Андрей. — Сейчас собака бросится на ребёнка».Молодой человек резко встал, готовый принять на себя агрессию собаки. Он уже хотел заорать в надежде, что хозяин пса выскочит и успеет подозвать его до того, как он накинется на Сеньку, но крик застыл в горле.Алтай игриво взвизгнул и, виляя хвостом, побежал к ребёнку. Раздались тихий смех и Сенькино бормотание.Андрей пошёл в сторону мальчика. Собака валялась на спине, подставив пузо ребёнку, а тот лохматил его жёсткую, прямую шерсть и радостно бормотал:— Алташка, какой ты хороший, ласковый.От случившегося Андрей пребывал в шоке. Такая разительная перемена в собаке была уму не постижима.— Ты почему меня ослушался? — зашептал Андрей, обращаясь к Семёну. — Ты должен был меня ждать у крыльца! — грозным шёпотом шипел он.Ответить Сенька не успел. На заднем дворе дома зажёгся свет, в окне показалось лицо Николая Ивановича. Через секунду дверь распахнулась и мужчина вышел на улицу.— Так! Я не понял, — пробасил он, — вы чего здесь делаете?Андрей и Сенька молчали.— Алтай! — рявкнул хозяин, видя, что собака, вместо того чтобы подать голос о чужих на участке, ползает перед ними на брюхе. — Вы тут вообще все охренели?! — орал разгневанный охотник. — Да я вас…Дальнейшее Андрей понимал плохо. Всё вокруг словно замерло, в уши будто вставили ватные тампоны. Движения стали долгими и тягучими, крик мужчины превратился в ленивую разноголосую массу.Мимо него неторопливо, словно плывя по воздуху, прошёл Семён. Мальчик направлялся к Николаю Ивановичу. Подойдя, он взял его за руку. Гримаса гнева на лице мужчины так же чертовски медленно переходила в маску недоумения. Отчего-то Андрей вспомнил фильм «Матрица», где, уклоняясь от пуль, герой фильма видел мир вокруг в таком же замедленном действии.Меж тем Сенька взял мужчину за обе руки и молча уставился ему в глаза. Николай Иванович, не отрывая взгляда, тоже смотрел на мальчика.Спустя пару минут мир вокруг начал приходить в действие, и Андрей уже более осмысленно и гораздо быстрее стал воспринимать действительность. Он услышал, как Семён, не переставая смотреть на охотника, о чём-то с ним говорил. Николай Иванович вполне спокойно ему отвечал, и тогда мальчик выпустил руки мужчины из своих рук. И снова вокруг затрещали цикады, сверчки голосили из травы и где-то в конце деревни наперебой лаяли собаки.Николай Иванович растерянно вертел головой из стороны в сторону, будто только что проснулся, и никак не мог сообразить, где он находится.— Спасибо вам огромное, — произнёс Сенька так громко, что и Андрей, и охотник дёрнулись от неожиданности.—Андрей, нужно забрать лисёнка из сарая, — продолжил он, обращаясь к парню. — Дядя Коля разрешил.Молодой человек повернул голову к Николаю Ивановичу и стоял в нерешительности.— Мы, правда, можем забрать животное? — словно не доверяя словам ребёнка, переспросил юноша.Мужчина продолжал стоять и вращать глазами. Было видно, что он находится в прострации и не совсем понимает, что вокруг вообще происходит.— Да берите вы, что хотите, — вдруг словно взорвался он, — и идите к чёрту отсюда!Второго случая Андрей ждать не стал. Он решительно направился к сараю и распахнул дверь. Там, в куче какого-то хлама в виде сломанных корзин и тряпья, скрутившись в комок, лежал кутёнок. Увидев человека, лисёнок затрясся всем телом и попытался уползти куда-то под ветошь. Андрей схватил животное и выскочил из сарая. Спустя минуту они с Сенькой уже бежали к своему дому.Сидя на крыльце и старательно упихивая лисёнка в коробку, Андрей бросил взгляд на часы. Время показывало час ночи. Этим утром должны были вернуться с отдыха Елена и Мишка. Откладывать на завтра было нельзя.— Ну? — выжидающе спросил парень, глядя на Сеньку. — Точно решил со мной идти? Смотри, там темно и страшно.Хотя где-то в глубине души Андрей уже понимал, что, не пойди Сенька с ним, ему самому будет не по себе. Всё произошедшее некоторое время назад словно открыло Андрею глаза на этого мальчика. Теперь он нисколько не сомневался в его силе и был потрясён этим случаем.—Я не боюсь, — тихо ответил Сенька. — Нужно торопиться, дедушка предупреждал, что надо спешить.Спустя пять минут по ночному полю блуждали две яркие полоски от фонарей. Андрей и Семён направлялись к лесу.Лес встретил ребят неестественной тишиной. Воздух был прохладным и сырым. Андрей понял, почему домовой предупреждал Семёна, что надо спешить. Лето близилось к концу, и ночи становились всё прохладнее. Игорёк попросту мог умереть от переохлаждения.— Куда идти, как ты думаешь? — спросил юноша, оборачиваясь к Сеньке.Мальчик пожал плечами и крепче ухватил Андрея за руку; было видно, что мальчишке страшно.«Господи! — в мыслях воскликнул Андрей. — Зачем взял его с собой? Совсем же ребёнок! Конечно, ему страшно!»Покачав головой, словно осуждая себя за опрометчивый шаг, Андрей крепко стиснул руку мальчика.Шагая вперёд, он блуждал лучом фонаря по окружающим их деревьям и кустам.«Темень непроглядная», — думал парень, шагая куда глаза глядят.И вдруг он почувствовал, что Сенька его тормозит. Обернулся и встретился с расширенными от страха глазами мальчика.— Ты чего? — спросил Андрей.Сенька поднял руку, указывая пальцем куда-то в сторону. Там, в темноте, светились два красных глаза. Андрей направил луч фонаря на них. Разглядеть ничего не удалось, на свету точки заблестели, как блестят кошачьи глаза в темноте. Какой-то внутренний голос подсказывал ему, что они нашли то, что искали.Парень отцепил от себя руку Сеньки и, сделав пару шагов вперёд, присел на одно колено. Андрей поставил на мох коробку и вытащил из неё лисёнка. Зверёк запищал и прижался к земле. Спереди раздалось недружелюбное рычание.— Он в порядке, просто напуган, — зачем-то сказал в темноту Андрей.Раздалось странное курлыканье, и лисёнок, подняв голову, заводил ушками, словно искал источник звука. Курлыканье стало громче, и зверёк, осторожно поднявшись на лапки, побежал в сторону звука. Через пару секунд его след исчез в темноте леса. Две красные точки, мигнув ещё пару раз, словно растворились в воздухе.Андрей неуверенными шагами пошёл туда, где они светились, Сенька пошёл за ним. Пройдя несколько метров, парень остановился. Он крутился вокруг себя, освещая темноту леса.«Куда идти? Где искать?» — билось в голове, и вдруг снова раздалось курлыканье.Сенька и Андрей пошли по еле заметной тропке в сторону звука.—Андрей, смотри, — произнёс Семён.Молодой человек посмотрел туда, куда Сенька указывал фонариком. Луч света выхватил из густой темноты толстое дерево, в стволе которого было огромное дупло. Озноб прошёл по телу Андрея: он понял, что именно это они и искали.Подбежав к дереву, он посветил внутрь дупла. Там, свернувшись колечком, лежал маленький Игорёк. Мальчик подложил кулачок под перепачканную щёку и тихонько сопел во сне. Андрей дотронулся до ребёнка, но тот никак не отреагировал. Игорёк словно пребывал в забытьи.Молодой человек отдал свой фонарь Сеньке и осторожно вытащил ребёнка из дупла. Мальчик не очнулся. Андрей по-настоящему забеспокоился.—Не переживай, — вдруг сказал Сенька, дотронувшись до Андрея, — с ним всё хорошо. Дома он очнётся.Парень не стал ставить под сомнение слова ребёнка.—Сень, ты иди вперёд и освещай нам тропу, я пойду за тобой, — произнёс Андрей, и ребята стали выбираться из леса.Дорога обратно была явно короче, чем та, по которой они шли в лес. Деревья словно расступались перед ними, указывая путь.Уже у самой кромки леса Сенька остановился и повернулся к темноте лицом. В глубине леса светились две красные точки, провожая взглядом путников.— Спасибо, — сказал мальчик и, развернувшись, пошёл за Андреем.Через поле перемахнули мигом. Руки Андрея тряслись от напряжения. Подойдя к деревне, они не пошли по улице, освещённой яркими фонарями, а тихонько крались вдоль заборов.Андрей правильно предполагал, что попадаться с маленьким Игорьком на руках перед людьми не стоило. Поверить в то, что произошло, сможет не каждый, а вот обвинить самого Андрея в похищении ребёнка решится любой. Объяснить, где мальчик пробыл столько времени и как выжил, молодой человек всё равно бы не смог, он и сам этого не понимал. И потому, оставив Семёна во дворе своего дома, дальше Андрей пошёл один.Подойдя к забору дома Игорька, он затих. В доме горел свет. Безутешные родители не находили себе места ни днём, ни ночью.Молодой человек надавил плечом на калитку. Еле слышно скрипнув, она отворилась. На счастье Андрея, эта семья собак во дворе не имела, и потому к дому он смог подойти незамеченным.Положив мальчика на деревянное крыльцо, он тихонько пополз обратно. Сколько мальчик пролежит, не подавая звука, Андрей не знал. Оставить его на остаток ночи на холодном крыльце он не мог. Подняв с земли небольшой камешек, Андрей швырнул его в окно. Вопреки его ожиданиям ничего не произошло. Он нашарил руками ещё один камешек и снова бросил его в стекло.Занавеска зашевелилась, и в окно выглянула женщина. И хоть в сумраке ночи она никого не увидела, но, как и рассчитывал Андрей, на крыльце зажёгся свет. Раздался щелчок отпираемого замка, и дверь отворилась.— Вадим! — громкий окрик разрезал тишину ночи. — Вадим, скорее сюда! — звала женщина мужа. — Игорёк, Игорёчек, миленький, — голос прервался рыданиями.Из-за кустов Андрей видел, как женщина, упав на колени перед сыном, прижала его к себе. В дверном проёме показался мужчина.— Мама? — раздался изумлённый и еле слышный голос ребёнка, и женщина зарыдала ещё громче.Больше Андрею там делать было нечего. Ползком он прокрался под кустами и бросился к дому, где его ждал Семён.Сенька лежал в кровати. Андрей сидел у него в ногах и молчал. В голове у парня был полный раздрай. Но почему-то искать объяснения всему случившемуся совсем не хотелось. Одно для себя Андрей уяснил — у Сеньки однозначно есть дар. Но, вспоминая испуганные глаза мальчика в лесу, он так же понимал, что он всего лишь маленький ребёнок и, возможно, сам не знает, как объяснить то, чем он обладает.Заметив, что Сенька наблюдает за ним, он ему рассказал, как всё прошло у дома маленького Игорька, и, дождавшись, когда Сенька с блаженной улыбкой на губах уснул, тихонько вышел из комнаты.Рано утром дом огласило радостное известие.— Маленький Игорёк вернулся, — широко улыбнувшись, сказала Анна.— Вы представляете, ночью он каким-то образом оказался на крыльце своего дома, — продолжала она рассказ. — Мать вне себя от радости. Отец разговаривает с полицией. Приехавшая скорая осмотрела ребёнка. Не считая лёгкого переохлаждения, Игорёк здоров. Странно только, что не помнит ничего. Ни где был, ни как вернулся. Но оно, может, и к лучшему. Психика так устроена, что лучше уж совсем забыть, нежели получить душевную травму, — подытожила Анна.Ближе к полудню вернулись Лена с Мишкой. Сенька сам рассказал им про то, что малыш нашёлся, полностью умолчав, кто этому поспособствовал и как это произошло. Андрей тоже никому не стал открывать тайну, справедливо полагая, что иногда лучше смолчать, чем навлечь на себя неприятности.В целом Андрей после этого случая словно повзрослел, открыв для себя, что мир вокруг более многогранен, чем кажется на первый взгляд. С интересом он теперь поглядывал на свою кошку Машку, которая носится от угла к углу, наверняка видя то, чего люди видеть не могут. По крайней мере, не все…Автор - Юлия Скоркина.

Ключевые слова: Лес хозяин лисёнок ребёнок

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