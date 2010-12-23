Кот Дракула и Бывшие

Летяга Просмотров: 85 Комментарии: 2 +3 Вчера, 22:02 by

- Слышь, полудохлик! Хочешь спать на мягком диване?- И есть сухой корм премиум класса?Кот поднял голову и посмотрел на Бывших. Обычно они не появлялись вместе. Бывало, но редко дружили друг с другом, а чаще застарелая вражда сохранялась, много претензий накопилось за столько веков. Эти же были друзьями, сразу видно.- Так что? Согласен? - один из Бывших раздраженно махнул хвостом.- Вы не вовремя, у нас, как видите, совещание, - важно ответил кот и скосил глаза на Домового, который к Бывшим отнесся, как к родным детям и нетерпеливо подпрыгивал, стараясь ласково щипнуть парящие фигуры за хвост или мягкий бок.- Ах тааак? - протянул второй Бывший, побольше и потерпеливее, - мы подождем твоего решения, но не тяни, у корма заканчивается срок годности.Из всех услышанных слов кот Дракула не понял почти что ни одного. Кот и диван? Кот и какой-то корм, да еще и премиум класса? С колбасой наверное? Вещи несовместимые. Дракула спал в дровяном сарае, в дом его хозяин пускал редко, а уж всласть поваляться на грязном и прокуренном диване коту вообще не дозволялось. Кот жил впроголодь, кормили его редко и худо, поэтому слово - "корм" заинтересовало Дракулу больше всего, раз его можно есть, значит, какая-то вкусная еда. Дракула облизнулся. Очень редко хозяин и его гости забывали на столе недоеденную рыбу или колбасу. Обычно им самим было все мало и от их пиршества не оставалось почти ничего, кот мог вылизать консервную банку или тарелку, на которой лежали ломтики вкусного сала или же кто-то ненароком мог уронить на пол сыр или колбаску. У Дракулы заурчало в пустом животе, сегодня его покормили куском черствого хлеба, сказав, что сроду никогда кошек не кормили, мыши есть, вот и лови. Да откуда же этим мышам взяться, если в доме все крошки наперечет были? Побирался Дракула по соседям, ловил и ел полевых мышей, болел не раз, подхватив от своей добычи какую-то заразу, но кот был крепок телом и духом и почему-то был уверен, что впереди его ждет если не счастливая и безмятежная жизнь, то подвиг как минимум. В те редкие минуты, когда он мог спокойно подремать, когда его покой брался охранять Домовой, Дракула вспоминал свою жизнь и все гадал, что же в ней изменится и какое настоящее предназначение для него приготовила Судьба. В то, что он до конца своих дней останется в этом доме, с этим хозяином, вернее, хозяевами, верить ему не хотелось.Родился он в каком-то подвале. Кошка-мать - заботливая и ласковая выкормила пятерых котят и вывела их в свет - на грязную рыночную площадь, где прямо на асфальте стояли ящики с овощами и фруктами, лежала свежая зелень, пылился сыр и творог, манили большие бутылки с молоком и даже валялось мясо. Странное то было место, манило к себе людей измученных жизнью, несчастных, голодных и неприкаянных. Плохое место, нехорошее. Дракула старался не вспоминать мать, братьев и сестер, а о том, что с ними случилось или могло случиться, крепко-накрепко запретил себе думать. Его самого подобрал пьяненький мужичок, едва стоявший на ногах. Стало ему жалко черненького, забавного котенка, сунул он его себе за пазуху и, шатаясь, побрел домой. На утро он уже и забыл о своем добром поступке, решил, что эта черная дрянь сама приблудилась, котенок не удивился этому. Черт, что сидел на шее у мужичка, корчил коту рожи и, как показалось, котенку, немного его побаивался, поэтому он что-то нашептал мужичку на ухо и тому привиделось, как черный найденыш, скаля огромные клыки, подбирается к горлу. Черт зашептал громче и котенок уловил: "повесить... осина... вампир... зарезать... башкой об стенку" и прочие возможные варианты расправы. Мужичок, мучаясь похмельем, старательно слушал и его глаза - припухшие и мутные, краснели и зверели с каждым словом черта.- Аааа, падлааа вампирская, - заорал мужичок и попытался схватить котенка.- Беги, - прошипел кто-то в кошачье ухо, входная дверь сама собой открылась и черный котенок выскочил во двор, - в сарае погоди, он выпьет, придет в себя, тогда покажешься, - продолжил голос. Котенок послушно побежал в дровяной сарай и только там, в безопасности, осмотрелся и увидел Домового.- Я, наверное, поищу других хозяев, - сказал котенок.- Что ты, что ты, - замахал крыльями Домовой (в этом доме он почему-то был в виде большого гуся, видимо потому, что сам хозяин был гусь еще тот), - я еле-еле тебя приманил, все силы ушли на это, а ты говоришь "уйду"! Черта видел?Котенок зашипел.- Вот, один я с ним уж не справляюсь, помощник нужен. Черти кошек до ужаса боятся, особенно черных, вы их повадки и мысли чуете. Думаешь, он просто так хозяина на тебя натравливал? Испугался, что изведем мы его. Это хорошо, плохо, что и вдвоем не справимся. Грязное тут место, силенок моих не хватает, да и ты не сдюжишь.Гусь опустил длинную шею и тоскливо зашипел. Котенок хотел сказать ему, раз дело гиблое, то и браться не стоит и можно уходить и искать других хозяев, но Домовой опередил его:- Нет, малыш, пока мы здесь нужны, может быть в будущем, как-нибудь потом...Черный котенок просидел в сарае весь день, а в сумерках, когда в маленьком домишке зажегся свет и зашумели голоса, Домовой сказал, пора идти знакомиться.- Гля, какого зверя я подобрал! Падла, чуть меня не загрыз! Как кинется на горло!- Вампир, этот, как его звали?- Кого?- Да главного, еще кино про него есть... Никак не вспомню... А, Дракула!- Точно, Дракула и есть! Зубья у него какие! Ну-ка, Дракула, кис-кис-кис, на колбаски, ишь худой какой.- Ты, Андреич, добрый, колбасой кота кормить, вон товарищей лучше уважь, нам подай колбаски, сырка, водочки...- Добрый, да, сей момент все будет.Позже Дракула научился точно определять момент, когда хозяин и его друзья из ярых кошатников враз превращались то в охотников ("а, ну, кто пепельницей в кота попадет?"), то в настоящих зверей (Дракула предпочитал не вспоминать об этом, болели ребра) и черти, сидящие на загривках людей в такие моменты лоснились от счастья, а Дракула шипел и думал: "Вот бы кто только наклонился, уж я бы этого черта тогда..." Но черти дело свое знали и когда их спутники падали без чувств, уматывали на близлежащие крыши и деревья, ссорили людей и птиц и всячески весело проводили время до того момента, как их жертвы просыпались и готовы были к утреннему внушению.Жизнь у Дракулы была вольная, но невеселая и голодная. Соседских кошек тоже по-разному кормили, кто лоснился от жира и брезговал однопроцентным молоком, кто побирался на помойках и ловил мышей, но их всех пускали в дом и гладили, кого редко, кого с рук не спускали, шепча на ушко ласковые слова, а вот так, как Дракула, в сарае, никто не жил.- Надоело это мне, Домовой! Его черт все сильнее становится, жиреет, видел, как у него уже пятый подбородок растет?- Видел, - горько шипел Домовой.- Что делать будем?Вот это совещание Бывшие неожиданно и прервали.- Долго думать собираетесь? - спросил Бывший поменьше.- Да, что тут думать! Собирайтесь оба, мы отведем, - решительно поддержал друга второй Бывший. Гусь - домовой помялся.- Мы бы с радостью, да вот только это же наш дом и мы в ответе...- Не хотели вас расстраивать, но дома этого скоро уже не станет, - Бывшие сосредоточились и Дракула с Домовым увидели картину: Андреич с друзьями радостно празднует день Парижской Коммуны (им что ни день, то праздник), достают бутылку без этикетки, пьют жадно, ссорятся, мирятся, засыпают за столом, все как обычно, кроме двух "но." Первое "но" - черти, вдруг, странно и нелогично, отговаривают их пить, пытаются опрокинуть ту бутылку без этикетки. У них не получается. Второе "но" - утром Андреич и его гости не просыпаются. Черти с проклятиями сторожат их души, сетуя, что так мало в этот раз побыли на Земле и что теперь не оберешься писанины, пока этих сдашь под роспись, а там очередь, когда еще вакансия хорошая найдется. Потом показали Дракуле похороны и снос ветхого жилища. Самого кота показывать не стали, да и так было понятно, кому он нужен - черный, ободранный, побитый людьми и жизнью. Дорога ему или на помойку или на ту самую площадь, где он родился. "А как же мой подвиг или счастливая судьба?" тоскливо подумал кот и замяукал от отчаяния.- Не кисни! Забыл, что мы здесь? Собирайтесь и побежали! - бывшие начинали терять терпение.- А я? - расстроился Домовой.- Молоко любишь? У них корова есть! - похвастался Бывший и облизнулся.- Корова! - восторженно прошипел Домовой и как-то быстро стал менять облик. Дракула не успел сказать "мяу", а перед ним уже сидел огромный Сибирский Кот.- Вещи собирать будете? - пошутили Бывшие и заторопились, - быстрее, быстрее, путь долгий!- Как долгий? - удивился Дракула, он думал, пробежит пару улиц и вот он новый дом.- Нет, нам в деревню, километров двадцать будет, лапы разминай и вперед!Дорога оказалась интересной, но голодной. Дракула поймал несколько мышей, но разве ими наешься! Тем более Бывшие все рассказывали какая жизнь его ждет.- Я присматривал за двором, - говорил Бывший покрупнее и посерьезнее, - хозяева приходили, я их осматривал, обнюхивал, всякую гадость истреблял.Вот однажды хозяин вернулся, а у него на животе такой словно огромный черный ёж, иголки растопырил и под кожу пытается залезть, а там уж понятное дело, что: или до сердца достанет, или кишки порвет, инфаркт случился бы или еще какая гадость. Вы понимаете, не настоящий ёж, конечно, просто именно так я его увидел. Вот я и подпрыгнул и сбил его лапой. Ох, хозяин заругался, свитер я ему лапами испачкал, он глупенький не видел и не чувствовал ничего. Я того ежа попытался разорвать на кусочки, получилось, но одна игла мне все-таки до сердца достала, вот я и умер. Рано, хотел еще побегать, жизни порадоваться, но что делать, служба такая, зато с хозяином все в порядке.- А я занимался огородом и домом, - начал рассказ второй, - у них хозяйство большое - птицы много разной, коровушка, поросенок, так что корм кормом, а мясом тебя часто угощать будут.Дракула вздохнул. Скорее бы, лапы болели, живот подвело и так хотелось выспаться не в кустах у дороги, а поудобнее. На старом ватнике в сарае, к примеру. Ничего удобнее кот и представить себе не мог.- Ты тоже с кем-то сражался? - спросил кот предшественника.- Да, бывало, - важно ответил Бывший, - но умер я просто от старости, время пришло. Получилось нехорошо. Сначала он, потом я. Нам-то легче, снова вместе оказались, а вот за хозяев переживаем. Торопись, кот! Нам еще собаку искать.И Дракула торопился, как только мог. Они прибыли в тот самый двор уже ночью. Домовой - кот потянул носом, вдыхая запахи двора и дома, сразу же прикидывая, что надо сделать в первую очередь, словно знал, ему тоже тут будут рады. Дракула - измученный и голодный замяукал под окном дома. Почему он так сделал, он и сам не понял. Собирался просто забраться на чердак, но что-то подтолкнуло. Он мяукал недолго, окно распахнулось и женский голос неуверенно спросил:- Барсик?Дракула мяукнул снова и, повинуясь невидимому приказу, запрыгнул в окно.- Это еще кто? - спросил Олег жену. На их кровати спал большой черный кот - худой, облезлый, измученный, спал, подергивая лапами и постанывая, спал именно на том месте, где любил ночевать их старенький Барсик.- Ночью пришел, в дом попросился, - Света смотрела на кота с не меньшим удивлением и сама не могла понять, как же она пустила этого грязного попрошайку в дом.- Хм, пусть живет, все равно хотели котенка брать. Ты посмотри, как у него клыки торчат, как у вампира, у самого графа Дракулы.- Смешно, может быть так и назовем?- Давай. Оригинально, а то все Барсики, Васьки, Марсики.Они тихо оделись, не смея потревожить кошачий сон и пошли завтракать. Дракула проснулся как раз в тот момент, когда Света доставала домашнюю колбасу из холодильника. Словно зная, что надо делать, кот спрыгнул с кровати, подбежал к хозяйке и мягкими лапами обнял ее ногу, мяукая и мурча.- Ты смотри, словно наш Барсик вернулся! Корми бродягу, а я тут сам управлюсь.Позже Дракула обследовал и дом и огород и двор. Он искал Бывших, хотел поблагодарить и отблагодарить их, если это было бы возможно. За котом по пятам ходил Домовой и восхищался - возмущался. Как здесь все замечательно и запущено и старый домовой куда-то исчез и сколько работы и молока и сливок и масла, а также окорок и домашняя тушенка. Домовой перечисляла содержимое кладовой и подвала с таким удовольствием и упоением, словно песню пел, а Дракула, слушая его краем уха искал Бывших. Как испарились. "Жаль, очень жаль", подумал кот и отправился в дом.Через неделю во двор приблудилась маленькая собачка - голосистая и отважная. Назвали ее Жулькой. С Дракулой они стали друзьями, не разлей вода.Автор - Оксана Нарейко.

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