Визиты огненных змеев

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:46 by

Когда я была маленькой, прабабушка в деревне рассказывала об огненных шарах и змеях. Например, как у одной женщины мужа отдали в солдаты. Она сильно тосковала по нему. Однажды ночью он явился к ней. Жена очень обрадовалась, накрыла стол, выставила водку и закуску. Когда муж крепко выпил и поужинал, она стала расспрашивать его, как и откуда он пришёл. Муж ответил, что он бежал со службы и не велел никому сказывать, что приходил этой ночью к ней.К утру, когда муж уже ушёл, солдатка с удивлением увидела, что всё, чем она его угощала, осталось нетронутым, хотя она своими глазами видела, как он ел и пил. Посещения эти продолжались примерно неделю. Наконец женщина стала сомневаться, что её посещает именно муж, а не кто-либо другой. Она посоветовалась с некой набожной старушкой. Та дала ей «частицы святых мощей» и велела окропить дом святой водой.На следующую ночь женщина слышит стук и знакомый голос за окном:— Пусти, это я пришёл!Солдатка отвечает:— Входи!Стук продолжается, но никто не входит.Наконец раздался раздражённый голос мужа:— Зачем ты сказала старой чертовке, что я хожу к тебе?Сразу же вслед за этим над её кроватью завис «огненный клуб». Спустя ещё несколько дней все ночные явления (стуки, шорохи, голоса) навсегда прекратились. Впоследствии стало известно, что муж этой женщины скончался от тифа вскоре после призыва на военную службу и во время тех ночных посещений был уже мёртв.Ходил «огненный» к солдатке, а мужика забрали в солдаты в германскую кампанию. Она затужила, стала плакать о нём. Стали вдруг соседи-то замечать, что она разговаривает по ночам неизвестно с кем.Спрашивают:— Что, к тебе Коля ходит?А она молчит, так как он не велел ей ничего говорить. Слыхали ночью, как она хохочет. Так было с ней целых три года. Потом стала она немного рассказывать про Колю. Что он ходит ночью. Что обнимать себя не разрешает, спины у него совсем нет, есть только грудь, а там идёт яма.После он её удавил. Позвали знахарку, та и говорит, что «огненный» удавил, зря не позвали её раньше. Она, мол, и могла бы выправить жинку, хоть и очень трудно, да хоть попробовала бы в бане выправить. Если и баня не помогла бы, то и ничего бы не помогло.Автор - Олимпиада.

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