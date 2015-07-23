Кошмар из детства

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

karen_arustamyan97 Просмотров: 88 Комментарии: 1 +1 Вчера, 19:06 by

Кто в страхе живет, тот и гибнет от страха.Леонардо да Винчи.Кошмар из детства.Приветствую вас, дорогие читатели, сегодня я наконец-то решился написать о том событии, которое заставляет меня содрогаться каждый раз, когда я о нём вспоминаю. Конечно, я понимаю, что вы вряд ли поверите в эту историю, ибо в такие ситуации невозможно поверить, пока сам в них не окажешься, и это нормально, особенно в наш век высоких технологий, интернета и тотального скепсиса ко всему мистическому и сверхъестественному. Но, знаете, я не жду того, что вы мне поверите, просто я наконец-то решил рассказать о том, что терзало меня все эти годы, а для меня всегда самым лучшим слушателем была и остается бумага или компьютер, как в этот раз. Не спешите выключать компьютер с мыслями о том, что вы не дочитали рассказ очередного сумасшедшего, приятного вам чтения.Дело было в уже очень далеком 2005 году, и сейчас, спустя 15 лет, будучи довольно успешным специалистом, я иногда думаю, что всё, что со мной произошло, было не более, чем моей больной фантазией или дурацким сном, но каждый раз прокручивая в голове воспоминания того проклятого вечера, я понимаю, что мои глаза меня не подводили, и я был на волосок от смерти или чего-нибудь еще более страшного, если рассматривать само явление смерти как неотъемлемую часть нашей с вами жизни. А начну я, пожалуй, свою историю с небольшого рассказа о себе, чтобы воссоздать полную картину тех жутких событий.Было мне тогда 12 лет, жил я с родителями в небольшом провинциальном городишке, на юге нашей необъятной, одним из таких, который красивый и уютный в твоих воспоминаниях, но из которого все хотят уехать в поисках лучшей работы и жизни, но который неизменно манит тебя вернуться обратно, потому что это твоя Родина, в которой ты знаешь абсолютно каждый дворик, улочку и закуток. Хотя мой город был построен еще в Царской России, жили мы в одном из районов, построенных в Советское время: старые панельки, скверики и дворы со старыми небольшими статуями, изображающими героев старых добрых мультиков, уютные полуночные ларьки и так далее… ну вы знаете, в каждом городе России они есть. Так вот, родители снимали небольшую двушку на первом этаже пятиэтажного дома конца 60-х годов прошлого века, которая, наверное, навсегда останется моим домом и самой любимой квартиркой в этой необъятной стране.Отец мой, талантливый архитектор, бывал дома довольно редко, пропадая на работе и разъезжая по разного рода совещаниям, выставкам и прочим подобным мероприятиям, мама была прекрасным врачом, но, как и всегда бывает с такими людьми, была рядом со мной тоже очень мало времени, так как ее внимания требовало огромное количество людей, приезжавших поправить здоровье на юг. Учился я в 8-м классе школы, которая была недалеко от нашего дома, и был, мягко скажем, уже тогда душой кампании с кучей друзей и знакомых, с которыми мы тогда отлично проводили время после уроков за просмотром фильмах на VHS-кассетах или игрой в еще новую, для того времени, PlayStation 2. Но самым любимым нашим занятием было то, что сейчас принято называть сталкерством, т.е. исследованием всякого рода заброшенных зданий, коих много и сейчас в постсоветской России. Одно из таких мест было неподалеку от моего дома – классический дом из кирпичных панелей, без какой либо внешней или внутренне отделки, с выбитыми окнами, без дверей на подъездах и разбитыми лестницами. Этот дом почему-то особенно притягивал нас, да и не только, многие ходили туда, разжигали по вечерам костры из всего, что найдут на стройплощадке, играли на гитаре и по всякому коротая вечера, особенно летом и осенью, до наступления холодов… эх, очень атмосферное было местечко, хотя вспоминая все, что оно приготовило для неокрепшей психики 12-ти летнего мальчика, мне хочется сравнять его с землей, хотя стоит тот дом и по сей день, потому что у местного муниципалитета никогда нет денег на его снос.Случилось всё, как сейчас помню, 9-го января 2005 года, на новогодние праздники родители отправили меня к родственникам в Москву, размах и ритм которой поразил меня до глубины души, и я пообещал себе непременно туда перебраться, когда повзрослею. Вернулся я обратно на самолете часа в 4 вечера, вернулся домой, отзвонился родителям и услышал, что сегодня они собрались с ночевкой к своим близким друзьям и сегодня я предоставлен сам себе. Вкусный ужин ждал меня на плите, и я обрадовался возможности поиграть в новенький по тем меркам компьютер, а на следующий день - отоспаться как следует. Единственное, что останавливало меня немедленно усесться за компьютер – это наш американский стаффордшир, которого совсем недавно подарила на день рождения моему брату его девушка… эх, хороший был пес, звали Генрихом, как сильно мне сейчас его не хватает.Я решил не затягивать с этим делом, надел на него ошейник с поводком и вышел из дома, пройдя вниз по улице, я перешел через дорогу и пошел обратно, путь по противоположной стороне проходил через тот самый недострой, и я решил зайти на площадку, ожидая увидеть там кого-нибудь из своих знакомых, но, к удивлению, площадка была абсолютно пуста, хотя там почти всегда кто-то был: хулиганы, рисующие граффити на стенах, которым уже не суждено помогать своим жильцам или парочка алкашей, примостившихся на бетонных блоках и пьющих пиво, довольно опасно было гулять там одному без компании, я задумался об этом намного позже, но я готов продать душу дьяволу за то, чтобы встретить там тогда кого угодно, глядишь, не запустилась бы цепочка событий, которая до сих пор заставляет меня посещать местного психолога.Мы подошли близко к зданию, и пока Генрих что-то вынюхивал в кустах, я поднял глаза на окна и… знаю, в это довольно трудно поверить, в какой-то момент я услышал детский плач, уж не знаю, может, я уже был умен не по годам, но меня от этого звука прошиб холодный пот, я глянул на своего пса, он поднял голову наверх, опустил уши и поджал хвост – явный признак страха у собаки, тогда я ещё не знал, что у собак, кошек и прочей живности чувства развиты гораздо лучше человеческих и, осознав, что раз такой пустяк, как детский плач, пусть и в таком необычном месте, напугал мою собаку, я решил, что пора убираться оттуда и как можно быстрее. Добирался я домой в неоднозначных чувствах – с одной стороны обычный страх, согласитесь, ситуация не из обычных, а с другой – любопытство и желание понять, что это было, возможно, какой-нибудь ребенок заблудился, испугался, и ему нужна хоть чья-то помощь. Когда я пришел домой и сел ужинать, любопытство потихоньку стало перевешивать страх, ну знаете, когда ты сидишь дома за закрытой дверью, все страхи и невзгоды кажутся тебе очень далекими и несущественными, и к концу ужина я решил вернуться туда, подняться наверх и проверить, что могло издавать этот плач на 5-м этаже заброшенного дома…Господи, каким же я был идиотом, иногда я думаю, что страх – это очень полезная эмоция, она активирует на максимум твой инстинкт самосохранения и предостерегает тебя от глупых поступков… но, ко мне, как к мальчику не робкого десятка, сразу пришла мысль: «Да что с тобой может случиться, ты бывал там 100 раз, а если ты поможешь маленькому ребенку вернуться домой или найти родителей, то станешь настоящим героем школы, может быть, наконец, Машка обратит на тебя внимание». За этими мыслями я оделся потеплее, взял с собой телефон и мощный отцовский фонарик и покинул свою уютную квартиру. На улице было почти пусто, но это и неудивительно, 8 вечера зимой в маленьком городе – время, когда все люди возвращаются домой с работы, несут своим детям конфеты или другие подарки и проводят остаток дня в кругу родных и близких людей, а я шел в тусклом свете фонарей к самому большому кошмару моей жизни и когда я взглянул на свет из круглосуточного ларька, в моей голове как гром появилась мысль о том, что я могу просто дойти до него, купить чипсов с колой и прекрасно провести этот вечер, но по какой-то неясной мне до сих пор причине, я ее отогнал и потеплее укутавшись в свою куртку, побрел от него прочь, туда, где моя жизнь изменится окончательно и бесповоротно.Зайдя на стройплощадку, я ожидал снова услышать тот жуткий плач с верхнего этажа, но вокруг было очень тихо, я постоял немного перед входом в подъезд, размышляя о том, что, может быть, этого ребенка уже нашли или он сам успокоился и побрел домой, но я должен был это проверить и, включив фонарик, я шагнул в темноту подъезда.Поднявшись на четвертый этаж, мне, было, показалось, что в доме действительно уже давно никого нет, и я могу с преспокойной душой вернуться домой и включить по телеку только зарождавшийся тогда Comedy Club, но внезапно произошло то, что заставило меня остановиться как вкопанному, прогнать все мысли из своей головы и услышать, как мое сердце разрывает мою голову на части своим диким стуком... ПЛАЧ… точно такой же плач, который я слышал несколько часов назад, и стал он для меня, стоявшего на площадке между 4-м и 5-м этажом заброшенного дома, абсолютно одного в темноте, которую разгоняло пятно света моего фонаря, гораздо более жутким, как будто бы даже замогильным. Невзирая на все попытки моего подсознания увести меня из этого проклятого места, я, преодолев последний марш, пошел по длинному коридору, в котором не успели возвести стены для того, чтобы отгородить друг от друга подъезды. Подойдя к окну, из которого, как мне казалось, я слышал плач, в свете фонаря я увидел фигуру девочки, которая стояла ко мне спиной и смотрела в окно на засыпающий район. В этот момент я слегка успокоился, подумав, что я был прав, и ребенок на самом деле потерялся и уже собрался подойти поближе и спросить, чем я могу помочь, как кое-что в её внешности остановила меня, и, уже было отступавший страх, накатил на меня новой волной – этим обстоятельством было очень неестественное для простого человека положение ног и головы: одна нога была вывернута набок, а голова наклонена вбок так, что казалось, что шея девочки сломана!В этот момент меня охватил дикий животный ужас, потому что я понимал, что живой человек с такими травмами просто не мог жить, а уж тем более стоять на ногах. Пока я стоял, как вкопанный, и смотрел на неё, девочка как будто заметила меня, и в свете фонаря я увидел лицо, которое потом каждую ночь будет сниться мне в кошмарных снах: растрепанные волосы, прилипшие кровью к детской коже, потухший взгляд левого глаза… почему только левого? Да потому, что из правого торчал арматурный стержень! Я не мог поверить тому, что вижу, и начал молить небеса, чтобы всё это оказалось дурацким сном после очередного ужастика, которые я любил смотреть, хотя родители и запрещали.Пока я, не шевелясь, созерцал это существо, плач, который оно издавало, стих, и ему на смену пришел жуткий замогильный смех, по её ожившему взгляду мне показалось, что она как будто бы узнала меня, но легче мне от этого не стало ни на каплю, даже наоборот. И вот, наконец-то произошло то, что вывело меня из транса – она, шатаясь, медленно начала двигаться в мою сторону, тут со мной произошло то, что нам часто показывают в фильмах – моменты, где у главного героя в момент паники и опасности перед выбросом адреналина замедляется восприятие времени, в голове летела вся моя недолгая жизнь: родители, Генрих, брат, Москва, в которую я так мечтал перебраться, и, наконец-то, среди них, как гром среди ясного неба, появилась одна единственная: «БЕГИ, ТЫ ДОЛЖЕН ВЫЖИТЬ!» И я побежал так, как не бегал ещё никогда, всегда отлынивал от нормативов по бегу на физкультуре, но сейчас понял, что легко сдал бы их все одним махом, за несколько секунд я преодолел 3 этажа и хотел было спуститься к выходу, но я не увидел лестничный марш, ведущий на первый этаж, его попросту не было!.. Черт... черт, черт, черт, что происходит? Я был заперт здесь, с этим существом, я слышал её быстрые шаги по лестнице, я понимал, что случится нечто похуже смерти, если не найду выход, и побежал на противоположную сторону дома, к другой лестнице, потому что в других подъездах они попросту не были построены.Начала сказываться усталость, появилась одышка, и я, замедлившись, обернулся… ОНА БЫЛА В НЕСКОЛЬКИХ ШАГАХ ОТ МЕНЯ! Бежала ко мне, волоча ногу, со сломанной шеей, и смеясь так, что я ощущал, как седеют волосы на моей голове, я приложил все свои силы, добежал до лестницы и чуть не упал в обморок: второй лестницы тоже не было. Я не был уверен ни в чём, подводило меня зрение или это дело рук этого существа, теперь я был готов поверить во что угодно, а тем временем оно загнало меня в угол, я понял, что единственный мой выход – это окно рядом, и я прыгнул не думая ни о чем, смерть казалась мне пустяком по сравнению с перспективой видеть её хоть на секунду дольше… падать было довольно высоко, но мне повезло, и я упал на кучу песка, которая была прям под окном, но я подвернул ногу, ушибся и был практически без сил, я был счастлив, что меня больше там нет, и она не рядом, я решил перевести дух.Не прошло и пары секунд, как я снова увидел её, она вышла из подъезда прямо рядом со мной и шла ко мне, этот смех разрывал мою голову на части и я, превозмогая усилия, побежал прочь и не оглядывался, пока не захлопнул за собой дверь своего подъезда. На ватных ногах я зашёл в квартиру, закрылся на все замки, упал на пол и зарыдал, как младенец, меня трясло, я не понимал, почему всё произошло именно так и именно со мной, Генрих увидел, что мне плохо, подошел и лег рядом со мной, положив мне голову на колени… это немного меня успокоило, так мы просидели час, а может и больше, и я решил просто пойти спать. Я лёг, но сон никак не хотел идти ко мне, я прокручивал в голове все события нескольких последних часов, почему-то думал о том, что произошло с этой девочкой, почему что-то в её внешности было мне очень знакомым и почему мне показалось, что она меня знает… мои мысли прервал ПЛАЧ, ДА, ТОТ САМЫЙ, моё сердце сжалось, на глаза навернулись слёзы, я повернул голову к окну и увидел её, она смотрела прямо на меня, и на лице её была страшная улыбка, мы смотрели друг на друга несколько секунд, и тут она постучала в окно… это было выше моих сил, да и, скорее всего, выше сил любого адекватного человека, и я потерял сознание.Утром меня разбудили родители, у меня, наверное, был такой ужасный вид, что они решили, что я всё-таки насмотрелся на ночь фильмов ужасов, и мне снились кошмары, отец ушёл на работу, а я с мамой пошёл на кухню, где она готовила завтрак, и начала читать мне мораль на тему того, что такие фильмы очень плохо влияют на детскую неокрепшую психику, и в моём возрасте лучше раньше ложиться спать, но я не слушал, я был пуст, в голове не было никаких мыслей, я поел и пошёл в свою комнату, где проспал большую часть дня, а вечером собрался в школу в надежде, что встреча с одноклассниками и школьная суета отвлечёт меня от всего, родителям я побоялся рассказывать о том, что произошло, потому что, вероятнее всего, меня отругали бы за такой опасный поход, да и не поверили бы… никто бы не поверил.Когда я пришел в школу, мои одноклассники перед уроком что-то бурно обсуждали и едва заметили меня, когда я к ним подошёл. Я спросил, в чём дело, и они поведали мне о недавно случившейся трагедии, о том, что не оставило мне шансов на нормальное детство без психологов и лечения моего нервного расстройства. Рассказали они мне о том, что Настя из параллельного класса, красивая, веселая девочка из параллели, от неё тащились все ребята из моего класса, она мне тоже нравилась одно время, но потом я подружился с Машкой, а с ней почти перестал общаться, погибла незадолго до моего приезда. Жуткая смерть, понравилась одному тихоне из 9-го класса… он, кстати, был очень похож на меня, многие даже думали, что мы родственники, но сразу ему отказала, сказав, что он совсем не в его вкусе… бедный парень, подумал я, но они продолжали, за несколько дней до моего приезда, Настя была с друзьями на той самой заброшке, был там и тот парень, дело шло к вечеру, и все стали расходиться по домам, но он попросил Настю остаться, чтобы расставить все точки над i, никто не знал, что было дальше, официальная версия следствия говорит, что он предпринял попытку изнасилования, и в пылу драки между ними, она оступилась и выпала в то самое окно на 5-м этаже, упала лицом на бетонный блок, что стоял внизу, сломала ногу и шею, а арматура, торчащая из бетона, проткнула её правый глаз… похоронили её в закрытом гробу, нашли этого парня и сейчас шло следствие… потом он уедет на 10 лет в места не столь отдаленные за попытку изнасилования и непреднамеренное убийство.Я был шокирован этим рассказом, после двух уроков отпросился домой, вернулся и, рыдая, рассказал всё своей маме, она слышала эту историю, но не поверила в девочку, вернувшуюся с того света, чтобы отомстить, и повела меня на следующий день к психологу. Так началась моя болезнь, которую врачи назовут невроз навязчивых состояний, к которому со временем прибавятся панические атаки. Я пропустил почти весь восьмой класс, потому что просто боялся остаться один, боялся выйти на улицу без родителей, меня постоянно преследовали тревожные мысли, плач и тот ужасный смех девочки, которой жизнь приготовила ужасную участь.С горем пополам я закончил школу, не прерывая лечение у психологов и психиатров, сдал экзамены, уехал учиться в Москву, где моя болезнь стала потихоньку отступать, то ли так сказалась смена обстановки, то ли я начал забывать подробности того злополучного вечера, но я никак не мог забыть её лицо, в котором сначала отчётливо увидел сначала грусть, а потом маниакальную радость, когда она меня увидела, возможно, она перепутала меня с тем парнем и решила выместить свою злобу на меня. Несколько раз за время учёбы я возвращался домой на праздники и каждый раз старался как можно быстрее пройти мимо того дома, боясь снова услышать её плач.Вы спросите меня, почему я решил излить душу спустя 15 лет… потому что воспоминания и моя болезнь возвращаются ко мне, живу я на 12 этаже, в оживленном микрорайоне на окраине Москвы, и последние несколько дней, возвращаясь поздно домой, где-то вдалеке я снова слышу этот плач, его невозможно ни с чем спутать… мысль о том, что она нашла меня в полутора тысячах километрах от дома и от того места, где она умерла, заставили меня взять на работе больничный, сославшись на недомогание, накупить еды, потому что мне страшно оказываться на улице, даже самой оживленной и ждать, чем же закончится вся эта история длинною в жизнь.Даже сейчас, дописывая этот рассказ, я слышу тихий плач где-то далеко внизу, но мне уже почему-то не страшно, возможно, я просто смирился с судьбой, хотя я думаю, что когда я еще жил в своем городе, мне стоило узнать у родителей Насти, где она похоронена, сходить к ней на могилу, поговорить с ней, извиниться, как бы глупо это сейчас для вас не звучало, если бы вы пережили то, что пережил я, вы бы поверили абсолютно во всё на этом свете… стук в дверь… на часах 01:18, я не боюсь, я пойду и открою эту дверь, потому что хочу, чтобы этот бесконечный кошмар, наконец, закончился, неважно, как это будет. Надеюсь, этот рассказ увидит хоть кто-нибудь, его опубликуют в интернете и многие из вас узнают, что за душой у любого человека из тех, кого вы встречаете каждый день на улицах, спеша на работу, кроется что-то похожее или даже нечто большее… Удачи друзья, спасибо за то, что выслушали всё, что скопилось у меня на душе за эти долгие пятнадцать лет… Пока.

Ключевые слова: Из детства заброшка потустороннее авторская история

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