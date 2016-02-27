Магия высшей квалификации

Летяга Просмотров: 98 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 07:56 by

Она была ведьмой. Ангельский взгляд, серебряные кольца на тонких пальцах, полёты на метле над городом и кухня пропахшая зельями. А Он жил этажом ниже, и даже не помышлял о колдовстве.Она летала на шабашы-симпозиумы. Встречалась с колдунами, заставлявших её рыдать в конце отношений. Читала книги по саморазвитию, практиковала медитацию и сетовала на выродившихся рыцарей. Он работал где-то в мастерской, ездил на старой машине, доставшейся от отца, и читал фантастику. А по выходным ходил в конный клуб.И жили бы они долго и счастливо, если бы однажды не встретились в лифте."Фу, быдло", — бросила Она надменный взгляд."Ведьма", — скривился Он.В этот момент, устав от жизни и неблагодарных пассажиров, лифт решил застрять.— Что за безобразие! — вдавила Она кнопку вызова диспетчера.— Вытащите нас отсюда, — возмутился Он.— Да пря ща! — заявил диспетчер, — вот вернется Михалыч с обеда, тогда починим.Михалыч ушел на обед основательно: первое, второе, десерт, компот. И совершенно не собирался возвращаться.— Сволочи! — Она сердилась и хмурилась.— Не повезло, — пожал плечами Он.— Что ты на меня пялишься? Не в музее! — разозлилась Она.Он хмыкнул и вытащил телефон. Она поджала губы и тоже уткнулась в экран.Через час телефоны сели у обоих. А лифт, видимо из хулиганских побуждений, выключил свет, оставив только тускло мерцающий глазок на панели с кнопками.— А-а-а! — Она запаниковала.— Спокойно, — Он придержал её за руку, — ничего страшного не случилось.Она всхлипывала в темноте. Он вытащил платок и сунул ей в ладонь.— Спасибо, — хмуро буркнула она.— Меня Саша зовут.— Юля.— Ты же ведьма? Я видел как ты летаешь ночью.— Угу, — Она покраснела: во время шабашей, она вылетала в окно слегка без одежды.— Хочешь на выходных на конную прогулку?— На белом коне? — язвительно буркнула Она и тут же пожалела об этом.— На сером, он спокойнее.— Еще скажи, что ты принц.Он улыбнулся и не обиделся. Лифт в темноте оказался очень маленьким. Соприкасались руки, дыхание и слова. Когда Михалыч вытащил их из заточения, Она позвала Его к себе, пить чай.Через месяц Она научилась сносно держаться в седле. А Он узнал, что Она любит ромашки, полосатых котов и предпочитает запах лаванды. Еще через полгода Он остался у неё ночевать. Она взяла Его с собой на шабаш: знакомые колдуны хмурились, но связываться не решались, а другие ведьмы шептались по углам и страшно завидовали. И всё у них было хорошо: в каждой ведьме, знаете ли, скрывается принцесса, и настоящий принц, даже если не выглядит героически, может сделать её счастливой.А лифт, всё так же периодически застревал. Предпочитая это делать, когда внутри ехала незнакомая с друг другом парочка. И Михалыч по прежнему не торопился с обеда. Хитро посмеиваясь в усы, когда доставал из ловушки очередных узников — волшебники высшей квалификации, они еще те шутники.Автор - Александр «Котобус» Горбов.

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