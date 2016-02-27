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Творческие истории

Магия высшей квалификации

Она была ведьмой. Ангельский взгляд, серебряные кольца на тонких пальцах, полёты на метле над городом и кухня пропахшая зельями. А Он жил этажом ниже, и даже не помышлял о колдовстве.

Она летала на шабашы-симпозиумы. Встречалась с колдунами, заставлявших её рыдать в конце отношений. Читала книги по саморазвитию, практиковала медитацию и сетовала на выродившихся рыцарей. Он работал где-то в мастерской, ездил на старой машине, доставшейся от отца, и читал фантастику. А по выходным ходил в конный клуб.

И жили бы они долго и счастливо, если бы однажды не встретились в лифте.

"Фу, быдло", — бросила Она надменный взгляд.

"Ведьма", — скривился Он.

В этот момент, устав от жизни и неблагодарных пассажиров, лифт решил застрять.

— Что за безобразие! — вдавила Она кнопку вызова диспетчера.

— Вытащите нас отсюда, — возмутился Он.

— Да пря ща! — заявил диспетчер, — вот вернется Михалыч с обеда, тогда починим.

Михалыч ушел на обед основательно: первое, второе, десерт, компот. И совершенно не собирался возвращаться.

— Сволочи! — Она сердилась и хмурилась.

— Не повезло, — пожал плечами Он.

— Что ты на меня пялишься? Не в музее! — разозлилась Она.

Он хмыкнул и вытащил телефон. Она поджала губы и тоже уткнулась в экран.

Через час телефоны сели у обоих. А лифт, видимо из хулиганских побуждений, выключил свет, оставив только тускло мерцающий глазок на панели с кнопками.

— А-а-а! — Она запаниковала.

— Спокойно, — Он придержал её за руку, — ничего страшного не случилось.

Она всхлипывала в темноте. Он вытащил платок и сунул ей в ладонь.

— Спасибо, — хмуро буркнула она.

— Меня Саша зовут.

— Юля.

— Ты же ведьма? Я видел как ты летаешь ночью.

— Угу, — Она покраснела: во время шабашей, она вылетала в окно слегка без одежды.

— Хочешь на выходных на конную прогулку?

— На белом коне? — язвительно буркнула Она и тут же пожалела об этом.

— На сером, он спокойнее.

— Еще скажи, что ты принц.

Он улыбнулся и не обиделся. Лифт в темноте оказался очень маленьким. Соприкасались руки, дыхание и слова. Когда Михалыч вытащил их из заточения, Она позвала Его к себе, пить чай.

Через месяц Она научилась сносно держаться в седле. А Он узнал, что Она любит ромашки, полосатых котов и предпочитает запах лаванды. Еще через полгода Он остался у неё ночевать. Она взяла Его с собой на шабаш: знакомые колдуны хмурились, но связываться не решались, а другие ведьмы шептались по углам и страшно завидовали. И всё у них было хорошо: в каждой ведьме, знаете ли, скрывается принцесса, и настоящий принц, даже если не выглядит героически, может сделать её счастливой.

А лифт, всё так же периодически застревал. Предпочитая это делать, когда внутри ехала незнакомая с друг другом парочка. И Михалыч по прежнему не торопился с обеда. Хитро посмеиваясь в усы, когда доставал из ловушки очередных узников — волшебники высшей квалификации, они еще те шутники.


Автор - Александр «Котобус» Горбов.
Источник.

Сегодня, 07:56 by ЛетягаПросмотров: 98Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Лифт ведьма принц магия рассказявка

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Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 09:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1221|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 803
Какая милая и уютная история blush Очень приятно было прочесть хмурым дождливым утром что-то такое. Волшебство часто нас сопровождает, главное, уметь разглядеть и не унывать никогда!
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:16
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2514|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 426
Добрый волшебник Михалыч и людям добро успевает сделать и поесть как следует - идеальная работа))
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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