Магия высшей квалификации

Магия высшей квалификацииОна была ведьмой. Ангельский взгляд, серебряные кольца на тонких пальцах, полёты на метле над городом и кухня пропахшая зельями. А Он жил этажом ниже, и даже не помышлял о колдовстве.
Она летала на шабашы-симпозиумы. Встречалась с колдунами, заставлявших её рыдать в конце отношений. Читала книги по саморазвитию, практиковала медитацию и сетовала на выродившихся рыцарей. Он работал где-то в мастерской, ездил на старой машине, доставшейся от отца, и читал фантастику. А по выходным ходил в конный клуб.
И жили бы они долго и счастливо, если бы однажды не встретились в лифте.
"Фу, быдло", — бросила Она надменный взгляд.
"Ведьма", — скривился Он.
В этот момент, устав от жизни и неблагодарных пассажиров, лифт решил застрять.
— Что за безобразие! — вдавила Она кнопку вызова диспетчера.
— Вытащите нас отсюда, — возмутился Он.
— Да пря ща! — заявил диспетчер, — вот вернется Михалыч с обеда, тогда починим.
Михалыч ушел на обед основательно: первое, второе, десерт, компот. И совершенно не собирался возвращаться.
— Сволочи! — Она сердилась и хмурилась.
— Не повезло, — пожал плечами Он.
— Что ты на меня пялишься? Не в музее! — разозлилась Она.
Он хмыкнул и вытащил телефон. Она поджала губы и тоже уткнулась в экран.
Через час телефоны сели у обоих. А лифт, видимо из хулиганских побуждений, выключил свет, оставив только тускло мерцающий глазок на панели с кнопками.
— А-а-а! — Она запаниковала.
— Спокойно, — Он придержал её за руку, — ничего страшного не случилось.
Она всхлипывала в темноте. Он вытащил платок и сунул ей в ладонь.
— Спасибо, — хмуро буркнула она.
— Меня Саша зовут.
— Юля.
— Ты же ведьма? Я видел как ты летаешь ночью.
— Угу, — Она покраснела: во время шабашей, она вылетала в окно слегка без одежды.
— Хочешь на выходных на конную прогулку?
— На белом коне? — язвительно буркнула Она и тут же пожалела об этом.
— На сером, он спокойнее.
— Еще скажи, что ты принц.
Он улыбнулся и не обиделся. Лифт в темноте оказался очень маленьким. Соприкасались руки, дыхание и слова. Когда Михалыч вытащил их из заточения, Она позвала Его к себе, пить чай.
Через месяц Она научилась сносно держаться в седле. А Он узнал, что Она любит ромашки, полосатых котов и предпочитает запах лаванды. Еще через полгода Он остался у неё ночевать. Она взяла Его с собой на шабаш: знакомые колдуны хмурились, но связываться не решались, а другие ведьмы шептались по углам и страшно завидовали. И всё у них было хорошо: в каждой ведьме, знаете ли, скрывается принцесса, и настоящий принц, даже если не выглядит героически, может сделать её счастливой.
А лифт, всё так же периодически застревал. Предпочитая это делать, когда внутри ехала незнакомая с друг другом парочка. И Михалыч по прежнему не торопился с обеда. Хитро посмеиваясь в усы, когда доставал из ловушки очередных узников — волшебники высшей квалификации, они еще те шутники.
Автор - Александр «Котобус» Горбов.
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Сегодня, 07:56 by ЛетягаПросмотров: 98Комментарии: 2
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