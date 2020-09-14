Возвращение умершего мужа

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:59

Сделано_в_СССР Просмотров: 156 Комментарии: 2 +3 Вчера, 15:59 by

Эту жуткую историю рассказала мне моя бабушка. Дело было в деревушке, примерно на 20-30 домов. Там и жила семья из 4 человек (отец Иван, мать Валентина и двое детишек). Времена были военные, мужа призвали на войну, в деревне остались только женщины и дети. Все помогали друг другу, поддерживали. Была в этой деревни и знахарка, Зинаида. Если у кого горе, все шли к ней.Время шло, осень прошла, за ней и зима. Весной Валентине пришло извещение о смерти (похоронка) – муж погиб в бою. Эта неприятная новость быстро разошлась по деревне, все утешали и поддерживали вдову.Прошло два дня, был тихий весенний вечер, Валентина покормила детей и уже собиралась положить их спать. Тут в дверь постучали. Вроде бы ничего особенного, мало ли кто из соседок пожаловал, но от этого стука сердце Вали чуть не оборвалось, чувство тревоги заполнило её душу. Постучали ещё раз, уже более настойчиво, Валентине ничего не оставалось, как открыть дверь. Когда она увидела, кто стоит на пороге, то чуть не потеряла дар речи: там стоял её муж и улыбался, от этой улыбки веяло скорее холодом, чем радостью.— Что, даже в дом не пустишь мужа?— Я, я… Как ты здесь оказался? Откуда?— Ну впускай, что, не рада, что пришёл?— Заходи, конечно, это же и твой дом.Иван прошёл на кухню, с собой (что странно) у него не было никаких вещей, кроме небольшого свёртка. Валентина, растерянная, стала накрывать на стол. Через час за столом собралась уже вся семья. Иван достал из свёртка подарки детям, сладости. Дети были рады таким подаркам, так как тогда сладости были большой редкостью, но мама не позволила их трогать и убрала все в шкаф.Уложив детей, Валя рассказала Ивану про телеграмму.- Да ошиблись, время сейчас такое, всякое может быть.Но Валентину почему-то всё равно что-то настораживало. Чувство тревоги не проходило, она пыталась себя успокоить, ведь муж дома, живой.Ещё больше насторожило ее, что мужа ночью дома она не обнаружила. Проснувшись ночью, она обошла весь дом, но его нигде не было. С утра Ивана тоже не было.Днём Валентина пошла поделиться то ли радостью, а то ли горем к знахарке Зине.— Ты что, с ума сошла, ты зачем его в дом пустила?— Но как я не пустила бы, это же мой муж.— Нет, не он. Тебя сердце твоё не обманывает, не зря там тревога поселилась. Знаю я, кто это был, и совсем не Иван – это точно.— А может, правда напутали что-то с телеграммой, война же?— Ладно, если мне не веришь, сегодня он придёт опять в ночь. А ты виду не подавай, а сама на ноги его посмотри.Валентина поплелась домой ни живая, ни мёртвая. Шла и думала всю дорогу, что имела в виду знахарка, кто это если не Иван, и почему он так странно ведёт себя? И когда она уходила от Зины, та ей у калитки сказала:— Когда поймёшь, что это не Иван, дождись, пока он уйдет, и положи у входа и окон иконы, а детей ложи спать с собой. И как бы он не звал тебя из дома ночью – не выходи, будь в доме!Как и говорила знахарка, с закатом пришёл и Иван. Зашёл на кухню, сел за стол и улыбается, не ест ничего и не пьёт. И улыбка у него жуткая, чужая, ждет, когда семья поужинает и спать ляжет. А Валентина гонит мысли плохие с головы, но не может никак успокоится. Тут она вспомнила слова знахарки. Сделала вид, что ложка упала и наклонилась за ней. Хоть в доме и тускло было (свечи же только из освещения), но ошибиться она не могла: вместо ног у мужа были копыта. Душа сжалась от страха, хотелось взять детей и бежать подальше от дома. Но Валентина взяла себя в руки и, дождавшись, когда это нечто ушло, она быстрее собрала все иконы в доме и разложила их, как и посоветовала знахарка. Уснуть этой ночью у неё не получилось, она прислушивалась к каждому звуку. Казалось, что сердце так и выскочит из груди.Наутро Валя обнаружила, что все сладости, что принёс муж, превратились в землю. Не усидев дома, она собрала детей и пошла к Зинаиде.— Я так и знала, зря ты его в дом пустила, ох зря.— Что теперь мне делать, как отвязаться от него?— Ты иконы разложила, как я сказала?— Да.— Значит, в дом он не зайдёт. А ты из дома ночью не ногой, а то горе будет. Походит несколько ночей и пропадёт. А ты молись с его приходом. И в глаза не вздумай ему смотреть, пусть стоит себе у дома. А ты не смотри на него.Как по часам вечер Валентина услышала стук, но к дверям не подошла. Потушила свечи и легла.— Что ты там себе удумала, впускай мужа в дом. Впускай, я сказал!От дикого страха полились по щекам женщины слезы. Следом прозвучал стук в окно, потом в другое. Так и прошла вся ночь, нечисть ходила вокруг дома и пыталось попасть в него. Так продолжалось в течение трёх дней. Валентина была уже измотана, страх перешёл в злость. Она не спала ночами и боялась наступления темноты.С рассказа детей Валентины:— Я проснулся оттого, что мама сильно ругалась и плакала. Она кричала и просила кого-то уйти, отстать от нас. Она подошла к окну, там стоял папа, она начала кричать на него. Потом резко замолкла, они так и стояли, молча смотря друг на друга. Глаза у папы были очень злые и красные. Так они стояли минуты две. А потом мама молча развернулась в сторону дверей и пошла к выходу. Я начал звать её, мне стало страшно, но мама не отвечала. Она просто шла к выходу как во сне, в ночнушке и босая. Я ждал её всю ночь, не спал больше, но она так и не пришла. С утра мы с сестрой пошли искать маму, её нигде не было. Тогда мы решили проверить сарай. Когда сестра вошла, она громко закричала, я заглянул, а там мама висела повешенная в той ночнушке в которой, ушла ночью.Автор - Страшилка.

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