Леший водил по замерзшему озеру

Леший водил по замерзшему озеруЭту историю мне рассказала моя бабушка. Во времена её молодости транспорта особо не было, и добираться из деревни до города часто приходилось пешком.
Стояла зима, и дорогу можно было сократить по замерзшему озеру. Не помню уже, по каким делам она моталась в город, но возвращаться ей пришлось поздновато, а зимой темнеет рано.
Свернув с дороги к озеру, она встретила женщину с лица знакомую, как ей показалось, из соседней деревни. Обрадовавшись попутчику, завела с ней беседу о делах житейских. Шли они, беседовали, и тут бабушка остановилась, чтобы поправить обувь. Разогнулась, глядь - а попутчицы-то рядом нет.
Стоит посреди озера, смотрит по сторонам — темнота, никого нет. Ничего не поняв, продолжила движение дальше. Говорит, иду-иду, а на берег выйти не могу. Слышен лай собак из деревни, а выйти с озера никак. Посмотрела себе под ноги, а там следов её натоптано уже, по кругу ходит. И тут, говорит, дошло до меня, что дело нечисто, начала молитву читать, и как пелена с глаз спала: берег увидела и вышла в деревню. Говорят, есть такие ведуны, которые с дороги сбить могут, в лесу запутать.
Автор: olaf.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44 by ВариорПросмотров: 344Комментарии: 4
Ключевые слова: Леший озеро странность