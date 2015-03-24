Леший водил по замерзшему озеру

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:44

Вариор Просмотров: 344 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 16:44 by

Эту историю мне рассказала моя бабушка. Во времена её молодости транспорта особо не было, и добираться из деревни до города часто приходилось пешком.Стояла зима, и дорогу можно было сократить по замерзшему озеру. Не помню уже, по каким делам она моталась в город, но возвращаться ей пришлось поздновато, а зимой темнеет рано.Свернув с дороги к озеру, она встретила женщину с лица знакомую, как ей показалось, из соседней деревни. Обрадовавшись попутчику, завела с ней беседу о делах житейских. Шли они, беседовали, и тут бабушка остановилась, чтобы поправить обувь. Разогнулась, глядь - а попутчицы-то рядом нет.Стоит посреди озера, смотрит по сторонам — темнота, никого нет. Ничего не поняв, продолжила движение дальше. Говорит, иду-иду, а на берег выйти не могу. Слышен лай собак из деревни, а выйти с озера никак. Посмотрела себе под ноги, а там следов её натоптано уже, по кругу ходит. И тут, говорит, дошло до меня, что дело нечисто, начала молитву читать, и как пелена с глаз спала: берег увидела и вышла в деревню. Говорят, есть такие ведуны, которые с дороги сбить могут, в лесу запутать.Автор: olaf.

Ключевые слова: Леший озеро странность

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