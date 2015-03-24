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Истории из жизни

Леший водил по замерзшему озеру

Эту историю мне рассказала моя бабушка. Во времена её молодости транспорта особо не было, и добираться из деревни до города часто приходилось пешком.

Стояла зима, и дорогу можно было сократить по замерзшему озеру. Не помню уже, по каким делам она моталась в город, но возвращаться ей пришлось поздновато, а зимой темнеет рано.

Свернув с дороги к озеру, она встретила женщину с лица знакомую, как ей показалось, из соседней деревни. Обрадовавшись попутчику, завела с ней беседу о делах житейских. Шли они, беседовали, и тут бабушка остановилась, чтобы поправить обувь. Разогнулась, глядь - а попутчицы-то рядом нет.

Стоит посреди озера, смотрит по сторонам — темнота, никого нет. Ничего не поняв, продолжила движение дальше. Говорит, иду-иду, а на берег выйти не могу. Слышен лай собак из деревни, а выйти с озера никак. Посмотрела себе под ноги, а там следов её натоптано уже, по кругу ходит. И тут, говорит, дошло до меня, что дело нечисто, начала молитву читать, и как пелена с глаз спала: берег увидела и вышла в деревню. Говорят, есть такие ведуны, которые с дороги сбить могут, в лесу запутать.

Автор: olaf.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44 by ВариорПросмотров: 344Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Леший озеро странность

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Комментарии

#1 написал: Gatta_Black
Сегодня, 17:19
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Говорят, когда такое происходит, матом ругаться надо и тогда отпускает морок.
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#2 написал: Ольга 1981
Сегодня, 18:24
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Мне бабушка почти такую же историю рассказывала. Она тоже шла как то из соседнего села домой. Зима была, холодно. Плутала вокруг реки, а мостик не могла найти. Почти насмерть замёрзла. А дедушке ( ее мужу) в это время домовой знак дал. С потолка вода полилась, хотя крыша без дырок. У них была собака Бунька, дедушка пошел с ним встречать бабулю и Бунька вывел к ней. Еле жива осталась. Есть такие места. Плюс вам за историю. Верю на все сто.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#3 написал: Сделано_в_СССР
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Уболтал таки Леший бабулю, поигрался и бросил, негодяй одним словом. +++
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#4 написал: АхОставьте
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Немало таких историй. Кстати, многим людям помогла дурная вроде привычка поминать имя Божие всуе. Споткнутся, например, автоматически скажут "охоспаде"- а морок и рассеется
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