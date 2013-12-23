Инферно XXI век. 1 глава

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Марк Адам Просмотров: 73 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 13:06 by

- Послушайте! Ну это же колоссальная ошибка! Вы все перепутали! Отравленные иглы вообще не мое! Я должен лежать в раскаленной гробнице, как и положено нормальному еретику! Откройте мое личное дело. Там кровью по пергаменту написано, что я преподаватель физики и атеист, что трактуется как натуральный лжеучитель и безбожник. Я вообще ненавижу щекотку, так что ваши иглы здесь ни к чему.- Закрой свой рот, грешник, - шикнула на меня одна из фурий.- У нас модернизация пыточного процесса. Мы не стоим на месте и стараемся идти в ногу со временем, предлагая современные и более технологичные решения, - вставила Тисифона, загоняя очередную иглу мне под кожу.- Иглоукалывание какое-то. Никогда не любил все эти азиатские приблуды... рис жрать палочками...- А это причиняет ужасные страдания? - оживилась ворчливая Мегера.- Не то слово! Все, больше не могу! Дамы, я дико извиняюсь, но пригласите Куратора шестого круга, будьте добры.Мегера, яростно шипя, отшвырнула очередную иглу. Подошла к краю пропасти, где высились мрачные стены города Дит, открывая взмахом руки проход, обрамленный лепестками багрового пламени, и скрылась в нем.Тисифона приблизилась ко мне. Положила руки на плечи. Я изо всех сил состроил недовольную мину. Демонесса лизнула мое ухо, игриво прикусив мочку.- Ну чего же ты такой у меня вечно недовольный, - промурлыкала она.- Слушай, зай, я все понимаю, что у вас сложные времена, и что бюрократы давят похлеще Святой Инквизиции в Средневековье, но постарайся войти в мое положение. Я уже привык к классике - лежишь себе спокойно, греешься. А тут висишь на этом дурацком столбе, руки затекают. Да еще эти иглы... У меня от них все чешется.- Потерпи, малыш. Ты же знаешь начальство - придумают несусветную ахинею, введут для показухи, потом пару миллионов душ распилят, да забросят. И вернется все на круги своя... И, кстати, на мой вкус ты очень сексуален, когда привязан к столбу.- М-м-м...Романтический момент обломали Мегера с Молохом, вышедшие из открывшегося портала. Молох в своем новом образе вводил меня в оцепенение - если фурии выглядели как медсестры времен начала двадцатого века, то Куратор был живым воплощением ужаса. Сотрудником ГИБДД, если быть точнее. Хрен его знает, кому такое пришло в голову, но смотрелось это настолько комичным, что каждый раз его вид вызывал у меня улыбку до ушей, от чего тот впадал в смятение. Что поделаешь... тяжело быть мелким начальником - частенько сверху приходят светлые мысли, от которых хочется удавиться. Даже если ты демон.- Так-так. У нас здесь вип-клиент. Кстати, где Алекто? Это уже третий невыход на смену! Вы совсем тут от рук отбились! А ну, снять гражданина с креста!Тисифона и Мегера поспешили исполнить приказ Молоха. Потирая запястья, я предстал перед самым инфернальным гибддшником нашей Вселенной.- Доброго времени суток, начальник.- На ваше имя поступил запрос о внутренней проверке. Пройдемте, - прогнусавил Куратор. Развернулся и зашагал к проходу. Облегченно вздохнув, я последовал за ним, поймав воздушный поцелуй от Тифы на дорожку...***Мы шли по обходной тропе в Стигийские болота прямиком в Отдел Внутреннего Контроля. Молох как обычно начал жаловаться на свою работу, параллельно достав пачку сигарет, и сделал приглашающий жест. Вытянув одну, я прикурил от языка пламени, вырвавшегося с ладони моего спутника. Затянулся. И тут же захлебнулся кашлем. Молох сочувственно похлопал меня по спине.- Господи... Что это такое?! Что за курево такое... адское? - выдавил я сквозь кашель.- "Балканская звезда". Ваши, между прочим. У них такой дивный аромат гнили с нотками серы. Как от пирожков моей бабушки... Эх, беззаботное детство...- Давай без этой ностальгии. Лучше скажи мне, к чему все эти навороты? Зачем в Аду наспех слепили целый российский филиал?- Извиняй, Леш. Не могу распространяться - секретная информация. Высокое начальство проводит какой-то социальный эксперимент. Вот и началась вся эта канитель. А мы про вас вообще уже позабыли. Взять хотя бы наш шестой круг. До тебя сюда за последний век только Ильич поступил.- Какой еще Ильич? Ленин?- Натурально, он. Ох, и навел же он здесь шороху. Все на валуны лез, да речи свои с них толкал. Но это еще полбеды. Мы его отправили в четвертый круг на исправление. Думали, что он тяжести там потаскает пару веков со жмотами и поумнеет. Так эта коммунистическая морда организовала там профсоюз. Начались митинги и забастовки. Скандал тогда нарисовался колоссальный.- И чем все закончилось?- Люцифер прибыл лично разбираться. Они с верховным советом пошушукались и выдали ему индульгенцию. А затем отправили к вратам в Райский сад. Сколько же лет прошло со времен Трои, а дело коня живет...Трепаться с Молохом мы могли бесконечно. С тех пор, как я оказался в этих... краях, многие демоны пытались разговорить меня, но общий язык я нашел только с ним. Всем было интересно, откуда я, и почему здесь. Молох упоминал что-то об особых пометках в моем личном деле, но деталями не владел. Или скрывал.Мы вышли к берегу. Вокруг, насколько хватало глаз, раскинулись величественные Стигийские топи. Сквозь толщу воды виднелись тела бесчисленных грешников, составляющие их дно. Их грехом являлся гнев, и даже после смерти они продолжали рвать друг друга на части, подобно диким зверям...На горизонте показалась небольшая точка. С каждой минутой она приближалась все ближе, пока не стали различимы очертания лодки с неподвижным силуэтом перевозчика. То был сам Флегий, более известный как Поджигатель. Я поежился. Компания отмороженного сына бога войны... не особо радужная перспектива...

Ключевые слова: Ад Молох грешник авторская история

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