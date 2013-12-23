Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Инферно XXI век. 1 глава

- Послушайте! Ну это же колоссальная ошибка! Вы все перепутали! Отравленные иглы вообще не мое! Я должен лежать в раскаленной гробнице, как и положено нормальному еретику! Откройте мое личное дело. Там кровью по пергаменту написано, что я преподаватель физики и атеист, что трактуется как натуральный лжеучитель и безбожник. Я вообще ненавижу щекотку, так что ваши иглы здесь ни к чему.

- Закрой свой рот, грешник, - шикнула на меня одна из фурий.

- У нас модернизация пыточного процесса. Мы не стоим на месте и стараемся идти в ногу со временем, предлагая современные и более технологичные решения, - вставила Тисифона, загоняя очередную иглу мне под кожу.

- Иглоукалывание какое-то. Никогда не любил все эти азиатские приблуды... рис жрать палочками...

- А это причиняет ужасные страдания? - оживилась ворчливая Мегера.

- Не то слово! Все, больше не могу! Дамы, я дико извиняюсь, но пригласите Куратора шестого круга, будьте добры.

Мегера, яростно шипя, отшвырнула очередную иглу. Подошла к краю пропасти, где высились мрачные стены города Дит, открывая взмахом руки проход, обрамленный лепестками багрового пламени, и скрылась в нем.
Тисифона приблизилась ко мне. Положила руки на плечи. Я изо всех сил состроил недовольную мину. Демонесса лизнула мое ухо, игриво прикусив мочку.

- Ну чего же ты такой у меня вечно недовольный, - промурлыкала она.

- Слушай, зай, я все понимаю, что у вас сложные времена, и что бюрократы давят похлеще Святой Инквизиции в Средневековье, но постарайся войти в мое положение. Я уже привык к классике - лежишь себе спокойно, греешься. А тут висишь на этом дурацком столбе, руки затекают. Да еще эти иглы... У меня от них все чешется.

- Потерпи, малыш. Ты же знаешь начальство - придумают несусветную ахинею, введут для показухи, потом пару миллионов душ распилят, да забросят. И вернется все на круги своя... И, кстати, на мой вкус ты очень сексуален, когда привязан к столбу.

- М-м-м...

Романтический момент обломали Мегера с Молохом, вышедшие из открывшегося портала. Молох в своем новом образе вводил меня в оцепенение - если фурии выглядели как медсестры времен начала двадцатого века, то Куратор был живым воплощением ужаса. Сотрудником ГИБДД, если быть точнее. Хрен его знает, кому такое пришло в голову, но смотрелось это настолько комичным, что каждый раз его вид вызывал у меня улыбку до ушей, от чего тот впадал в смятение. Что поделаешь... тяжело быть мелким начальником - частенько сверху приходят светлые мысли, от которых хочется удавиться. Даже если ты демон.

- Так-так. У нас здесь вип-клиент. Кстати, где Алекто? Это уже третий невыход на смену! Вы совсем тут от рук отбились! А ну, снять гражданина с креста!

Тисифона и Мегера поспешили исполнить приказ Молоха. Потирая запястья, я предстал перед самым инфернальным гибддшником нашей Вселенной.

- Доброго времени суток, начальник.

- На ваше имя поступил запрос о внутренней проверке. Пройдемте, - прогнусавил Куратор. Развернулся и зашагал к проходу. Облегченно вздохнув, я последовал за ним, поймав воздушный поцелуй от Тифы на дорожку...

***

Мы шли по обходной тропе в Стигийские болота прямиком в Отдел Внутреннего Контроля. Молох как обычно начал жаловаться на свою работу, параллельно достав пачку сигарет, и сделал приглашающий жест. Вытянув одну, я прикурил от языка пламени, вырвавшегося с ладони моего спутника. Затянулся. И тут же захлебнулся кашлем. Молох сочувственно похлопал меня по спине.

- Господи... Что это такое?! Что за курево такое... адское? - выдавил я сквозь кашель.

- "Балканская звезда". Ваши, между прочим. У них такой дивный аромат гнили с нотками серы. Как от пирожков моей бабушки... Эх, беззаботное детство...

- Давай без этой ностальгии. Лучше скажи мне, к чему все эти навороты? Зачем в Аду наспех слепили целый российский филиал?

- Извиняй, Леш. Не могу распространяться - секретная информация. Высокое начальство проводит какой-то социальный эксперимент. Вот и началась вся эта канитель. А мы про вас вообще уже позабыли. Взять хотя бы наш шестой круг. До тебя сюда за последний век только Ильич поступил.

- Какой еще Ильич? Ленин?

- Натурально, он. Ох, и навел же он здесь шороху. Все на валуны лез, да речи свои с них толкал. Но это еще полбеды. Мы его отправили в четвертый круг на исправление. Думали, что он тяжести там потаскает пару веков со жмотами и поумнеет. Так эта коммунистическая морда организовала там профсоюз. Начались митинги и забастовки. Скандал тогда нарисовался колоссальный.

- И чем все закончилось?

- Люцифер прибыл лично разбираться. Они с верховным советом пошушукались и выдали ему индульгенцию. А затем отправили к вратам в Райский сад. Сколько же лет прошло со времен Трои, а дело коня живет...

Трепаться с Молохом мы могли бесконечно. С тех пор, как я оказался в этих... краях, многие демоны пытались разговорить меня, но общий язык я нашел только с ним. Всем было интересно, откуда я, и почему здесь. Молох упоминал что-то об особых пометках в моем личном деле, но деталями не владел. Или скрывал.

Мы вышли к берегу. Вокруг, насколько хватало глаз, раскинулись величественные Стигийские топи. Сквозь толщу воды виднелись тела бесчисленных грешников, составляющие их дно. Их грехом являлся гнев, и даже после смерти они продолжали рвать друг друга на части, подобно диким зверям...

На горизонте показалась небольшая точка. С каждой минутой она приближалась все ближе, пока не стали различимы очертания лодки с неподвижным силуэтом перевозчика. То был сам Флегий, более известный как Поджигатель. Я поежился. Компания отмороженного сына бога войны... не особо радужная перспектива...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:06 by Марк АдамПросмотров: 73Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Ад Молох грешник авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:48
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 240
Ну а где предыдущая сериалка? Так нечестно
Эта пока не так цепляет. Многое не понятно. Хотя очень профессиональная замуть
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:46
0
Группа: Журналисты
Репутация: (3265|-1)
Публикаций: 2 345
Комментариев: 13 035
Я пока ничего не понял, такое впечатление, что это продолжение чего то!?
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.